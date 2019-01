архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.01.19 20:37 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Business Insider”,

"A 'super blood wolf moon' in January will be the last total lunar eclipse until 2021 — here's how to catch it" США - 29 декабря 2018 г. «Супер кровавая волчья луна» в январе будет последним полным лунным затмением до 2021 года - вот как его поймать «Супер кроваво-голубая луна» видна во время затмения в Гонконге, Китай, 31 января 2018 года. Bobby Yip/Reuters Полное лунное затмение произойдет 20 января. Эта «супер кровавая волчья луна» получила свое название, потому что затмение произойдет, когда луна будет полной (называемой в январе волчьей луной) и ближе к Земле, чем обычно (супер луна). Тень Земли сделает ее красноватой. Лунное затмение должно длиться один час и две минуты. 20 января Земля пройдет между солнцем и луной, блокируя свет от солнца и бросая тень на луну. Это полное лунное затмение, и оно будет последним, которое мы увидим до мая 2021 года (хотя до этого будут неполные лунные затмения). Полные лунные затмения не так уж и редки - последнее произошло в июле 2018 года, но это затмение выделяется как «супер кровавая волчья луна». Это название связано со временем затмения и положением Луны относительно Земли. Полные лунные затмения делают луну оранжево-красной из-за влияния атмосферы Земли на солнечный свет, который проходит через нее. Полная луна, которая появляется в январе, известна как "волчья луна" (каждый месяц получает свое собственное название в полнолуние), и она будет казаться особенно яркой и большой, потому что луна будет немного ближе к Земле, чем обычно – следовательно "супер". Полное лунное затмение будет полностью видно людям в Северной Америке, Южной Америке, Гренландии, Исландии, Западной Европе и Африке. Люди в других частях мира увидят неполное затмение. По данным NASA, полное лунное затмение продлится один час и две минуты. Для тех, кто находится на восточном побережье США, полное затмение начнется около 11:41 вечера по местному времени с пиком в 12:16 дня. Во время лунного затмения луна сначала касается внешней тени Земли, называемой полутенью, а затем движется в полную тень. Затем она возвращается в полутень. Около 80% атмосферы Земли составляет газообразный азот, а остальное - в основном кислород. После того, как наша атмосфера принимает белый солнечный свет, эта газовая смесь рассеивается вокруг голубого и фиолетового цветов, поэтому небо кажется голубым для наших глаз в течение дня. Во время лунного затмения атмосфера Земли рассеивает синий свет и преломляет красный - процесс, подобный тому, что мы видим во время восхода и заката солнца. Вот почему луна, кажется, краснеет, когда находится в полной тени Земли.

