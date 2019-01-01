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опубликовано редакцией на Переводике 01.01.19 20:37
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

«Супер кровавая волчья луна» в январе будет последним полным лунным затмением до 2021 года - вот как его поймать

волчья луна.jpg

«Супер кроваво-голубая луна» видна во время затмения в Гонконге, Китай, 31 января 2018 года. Bobby Yip/Reuters

Полное лунное затмение произойдет 20 января.

Эта «супер кровавая волчья луна» получила свое название, потому что затмение произойдет, когда луна будет полной (называемой в январе волчьей луной) и ближе к Земле, чем обычно (супер луна). Тень Земли сделает ее красноватой.

Лунное затмение должно длиться один час и две минуты.

20 января Земля пройдет между солнцем и луной, блокируя свет от солнца и бросая тень на луну.

Это полное лунное затмение, и оно будет последним, которое мы увидим до мая 2021 года (хотя до этого будут неполные лунные затмения).

Полные лунные затмения не так уж и редки - последнее произошло в июле 2018 года, но это затмение выделяется как «супер кровавая волчья луна».

Это название связано со временем затмения и положением Луны относительно Земли. Полные лунные затмения делают луну оранжево-красной из-за влияния атмосферы Земли на солнечный свет, который проходит через нее. Полная луна, которая появляется в январе, известна как "волчья луна" (каждый месяц получает свое собственное название в полнолуние), и она будет казаться особенно яркой и большой, потому что луна будет немного ближе к Земле, чем обычно – следовательно "супер".

Полное лунное затмение будет полностью видно людям в Северной Америке, Южной Америке, Гренландии, Исландии, Западной Европе и Африке. Люди в других частях мира увидят неполное затмение.

По данным NASA, полное лунное затмение продлится один час и две минуты. Для тех, кто находится на восточном побережье США, полное затмение начнется около 11:41 вечера по местному времени с пиком в 12:16 дня.

Во время лунного затмения луна сначала касается внешней тени Земли, называемой полутенью, а затем движется в полную тень. Затем она возвращается в полутень.

Около 80% атмосферы Земли составляет газообразный азот, а остальное - в основном кислород. После того, как наша атмосфера принимает белый солнечный свет, эта газовая смесь рассеивается вокруг голубого и фиолетового цветов, поэтому небо кажется голубым для наших глаз в течение дня.

Во время лунного затмения атмосфера Земли рассеивает синий свет и преломляет красный - процесс, подобный тому, что мы видим во время восхода и заката солнца. Вот почему луна, кажется, краснеет, когда находится в полной тени Земли.


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теги: луна, затмение  
   
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