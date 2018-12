архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 31.12.18 12:12 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Business Insider”,

"NASA is about to visit the farthest object humanity has ever tried to reach, called Ultima Thule" США - 26 декабря 2018 г. NASA собирается посетить самый дальний объект, который человечество когда-либо пыталось достичь, под названием Ультима Туле Члены научной группы «New Horizons» реагируют на последнее и самое резкое изображение от космического аппарата Плутона перед самым большим приближением. AP Ученые NASA собираются войти в историю, отправляя зонд лететь мимо загадочного объекта размером с гору за орбитой Плутона. Если полет пройдет, как запланировано, это будет самый отдаленный объект в космосе, который человечество когда-либо пыталось достичь. Космический аппарат NASA «New Horizons» попытается выполнить маневр в Новый год. Объект, к которому приближается зонд, называется Ультима Туле. NASA не знало, что Ультима Туле существует, когда «New Horizons» запустили в направлении Плутона в 2006 году. Не было даже надежного способа обнаружить его, пока астронавты не полетели на космический телескоп Хаббл в мае 2009 года и не подключили модернизированную камеру. Впервые Хаббл сфотографировал Ультима Туле в июне 2014 года - примерно за год до того, как «New Horizons» пролетели мимо Плутона. Глубокая неуверенность в отношении Ультима Туле делает исследователей планетоведения, таких как Алан Стерн, возглавляющего миссию «New Horizons», еще более взволнованными из-за полета. «Если бы мы знали, чего ожидать, мы бы не отправились к Ультима Туле. Это объект, с которым мы никогда не сталкивались раньше», - сказал Стерн Business Insider. «Это то, о чем идет речь в исследовании». Где и что такое Ультима Туле? New Horizons находится в зоне, называемой Пояс Койпера, область, где солнечный свет почти такой же слабый, как свет полной луны. Остатки формирования солнечной системы - объекты пояса Койпера - скрываются в огромных количествах (включая Плутон). Ультима Туле - один из этих нетронутых остатков. Предположительно, он оставался на своей далекой и ледяной орбите в течение миллиардов лет, и это не планета, которая деформировалась под собственной массой и стерла свою раннюю историю. Это означает, что его изучение может помочь выявить, как солнечная система развивалась, образуя планеты, подобные Земле, сказал Стерн. «Ультима - это первое, с чем мы сталкивались, что недостаточно велико, чтобы иметь геологические признаки, как планета, а также что-то, что никогда сильно не нагревалось солнцем», - сказал он. «Это похоже на капсулу времени от 4,5 миллиардов лет назад. Вот что делает ее такой особенной». Стерн добавил, что полёт станет астрономическим эквивалентом археологических раскопок в Египте. «Это как первый раз, когда кто-то открыл гробницу фараона и вошел внутрь, и вы видите, какой была культура 1000 лет назад», - сказал он. «За исключением того, что это исследование рассвета Солнечной системы». Стерн считает Ультима Туле семенем, которое могло бы сформировать планету, если бы оно приобрело достаточно материала. «Это строительный блок больших планет или планетарный зародыш», - сказал Стерн. «В этом смысле это можно сравнить с тем, как палеонтолог находит окаменелый зародыш динозавра. Это имеет особую ценность». На первых изображениях New Horizons исследователи будут обращать пристальное внимание на внешний вид Ультима Туле. Изучение того, является ли поверхность относительно гладкой или содержит смесь гальки, огромных валунов, скал и других объектов, даст подсказки о том, как образуются планеты. Путешествие в неизвестность В июне New Horizons проснулись от полугодовой спячки, чтобы сосредоточиться на Ультима Туле. После серии проверок руководители миссий в октябре запустили двигатель зонда, чтобы настроить его на более точный путь к Ультима Туле. На этой неделе исследователи завершили подтверждение того, что на траектории полета New Horizons нет очевидных лун, областей с обломками или других объектов. Полет планируется начать поздно в канун Нового года. New Horizons начнет снимать сотни фотографий в запрограммированной последовательности. Целью камер New Horizons и других инструментов будет не только сама Ультима Туле. «Мы задействуем все пространство вокруг него для лун, колец и даже атмосферы», - сказал Стерн. «Если что-то из этого есть, мы их увидим». Стерн сказал, что для передачи первоначальных изображений потребуется два часа, а первые будут выпущены в начале дня 2 января. Тем не менее, эти первые фотографии будут небольшими (как они были для Плутона). Потребуются месяцы, чтобы получить самые подробные изображения с полным разрешением из-за мощности, антенны и других ограничений космического корабля. Первые изображения в полном разрешении появятся не раньше февраля. Стерн, который недавно помог написать книгу под названием «В погоне за New Horizons: внутри легендарной первой миссии к Плутону», сказал, что Ультима Туле получила свое название от норвежской фразы, которая означает «за пределами самых дальних границ». Он избегал каких-либо прогнозов относительно того, что изображения могут показать, ссылаясь на то, как шокировали первые фотографии Плутона, сделанные крупным планом. «Я не знаю, что мы найдем», - сказал он. «Если это так удивительно, как Плутон, это будет замечательно». Как смотреть прямую трансляцию полета New Horizons к Ультима Туле Те, кто заинтересован в том, чтобы понаблюдать за комментариями экспертов по поводу полета и посмотреть, удастся ли это, могут настроиться на прямую трансляцию в Новый год. Майкл Бакли, представитель лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (где проходит миссия «New Horizons» для NASA), сказал, что канал лаборатории на YouTube будет транслировать видео того момента, когда ученые узнают, что космический корабль прошел мимо Ультима Туле. Он сказал, что прямая трансляция, как ожидается, начнется 1 января около 9:30 утра по североамериканскому восточному времени, а сигнал «ОК» от «New Horizons» должен поступить после 10 часов утра по североамериканскому восточному времени. статью прочитали: 47 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив Arab News - 2018 в науке: важные прорывы в медицине и прогресс на Марсе В космосе Марс был основной областью прогресса, в то время как в науке многие из наиболее важных достижений были достигнуты в области медицины. Но, конечно, был ряд примечательных и интригующих разработок в других областях науки и техники. В космосе Марс был основной областью прогресса, в то время как в науке многие из наиболее важных достижений были достигнуты в области медицины. Но, конечно, был ряд примечательных и интригующих разработок в других областях науки и техники. читали: 692 читать далее Эксклюзив - Космический корабль компании Virgin Galactic успешно тестирует край космоса Лос-Анджелес, 13 декабря (Синьхуа) - космический корабль SpaceShipTwo американской компании Virgin Galactic успешно вылетел в суборбитальный космос во время испытательного полета в четверг из Мохаве в западной части штата Калифорния, достигнув высоты 51,4 мили (82,7 км). Лос-Анджелес, 13 декабря (Синьхуа) - космический корабль SpaceShipTwo американской компании Virgin Galactic успешно вылетел в суборбитальный космос во время испытательного полета в четверг из Мохаве в западной части штата Калифорния, достигнув высоты 51,4 мили (82,7 км). читали: 605 читать далее