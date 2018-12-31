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"Шпигель без штанов: 55 настоящих фейк-ньюс" "Шпигель без штанов: 55 настоящих фейк-ньюс"

Шпигель без штанов: 55 настоящих фейк-ньюс

December 25, 2018

by blackstonebite

С начала прошлой недели лавка Релотиуса закрылась. Главный редактор Spiegel вынужден снять штаны и предъявить всему миру свои достоинства – с того дня, как штинкер признался в подлоге.

История Клааса Релотиуса – история молодого человека, специализирующегося на лжи. Он очень преуспел в это деле. Потому что он знал, какой товар продается хорошо. С 2011 года он поставил около 60 “честных репортажей”, в которых все было правильно. Они били прямо в сердце читателей Spiegel. Репортажи всегда были слишком чистыми, слишком правильными и слишком хорошими, чтобы оказаться правдой.

Его истории иногда читались так, как будто хроникер залез в голову своих интервьюируемых, будто он чувствовал их чувствами. Его характеры всегда точно умещались в клише добра и зла: 99-летний последний член “Белой Розы” Труте Лоренц, который сегодня так страдает от страха перед нео-нацистами, мальчик из Дараа, который винит себя в том, что из-за него началась сирийская гражданская война, два “львенка” ISIS, похищенных в Ираке, юный йеменский узник Гуантанамо, которого мучали 14 лет и который теперь просто боится выйти на свободу. Все запутались в проблемах, которые создавали не они. Это были прекрасные эмоциональные истории, с одним единственным недостатком – все они были выдуманы.

С начала прошлой недели лавка Релотиуса закрылась. Главный редактор Spiegel вынужден снять штаны и предъявить всему миру свои достоинства – с того дня, как штинкер признался в подлоге. Он даже придумал, как объединить германскую прессу в “солидарности”, реинтерпритируя этот откровенно грязный эпизод.

Не фейк ньюс – выдуманные идиоты. С воскресенья в Spiegel опубликованы пять больших объяснительных статей. То, что сделал Релотиус было не фальшивыми новостями, но выдуманными идиотами, не имеющими реальной новостной ценности. Редакторы так любят приятных маленьких мальчиков, барахтающихся в интерфейсе между журналистикой и литературой.

То что Spiegel предпочитает не вспоминать – завет своего основателя, Рудольфа Огштейна называвшего журнал “штурмовой пушкой демократии”, образцом серьезного журнализма.

Этот имидж рассыпался в прах. Новый редактор Spiegel Штефен Клусманн сообщил пренеприятное известие – ведущий репортер журнала манипулировал историями или просто их выдумывал.

До 55 историй могут оказаться, в большей или меньшей степени, продуктом фантазии 33-летнего Клауса Релотиуса, писавшего для журнала на протяжении нескольких лет. На настоящий момент выявлено 14 фальшивок.

Релотиус с тех пор вернул четыре престижных немецких репортерских награды. Он сделал это с помощью sms, не дожидаясь того, что его этих наград лишат.

На след махинаций вышел коллега Релотиуса, Хуан Моррено. Вместе они делали репортаж об американских отрядах гражданской самообороны на мексиканской границе. Моррено заметил злоупотребления коллеги. Но его призывы к боссам в Spiegel оставались неуслышанными.

Вице-редактор Ульрих Фихтнер пишет в очень длинном тексте, посвященном моральной стороне скандала: “Несмотря на спор с Релотиусом, Моррено продолжил свое расследование, рискуя всем – своей работой, своей репутацией. За три или четыре недели Моррено прошел через все круги ада, потому что его коллеги и вышестоящие начальники поначалу не могли поверить в его обвинения”. Фихтнер, конечно, не упоминает о том, что вышестоящим начальником был он сам.

Релотиус сначала отрицал все. Но в конце прошлой недели он был вынужден сознаться, в том, что манипулировал или придумывал тексты. До самого конца он пытался дискредитировать коллегу Моррено.

В текстах Релотиуса – люди, которых он никогда не встречал, места, в которых он никогда не бывал, цитаты , которые никто не говорил. Он собирал свои материалы из источников других и из собственной головы. Никто не заметил подделки.

Spiegel прославляет себя за специальный департамент, проверяющий достоверность фактов, изложенных в текстах его репортеров. Но в случае Релотиуса этот блеф лопнул.

Описание провала Spiegel Фихтнером наполнено словами жалости к редакции, “шоком”и “пронзительной болью”. Он оставляет открытым вопрос о том, кто несет за это ответственность. Вице-редактор лишь смог выдавить из себя: “Тот факт, что Релотиус сумел проскользнуть через эту сеть проверки качества, работавшую на протяжении десятилетий причиняет особую боль”.

Для Spiegel катастрофа Релотиуса, как минимум, подобна фальшивым дневникам Гитлера – и краху опубликовавшего их журнала Stern. Доверие к журналу подорвано, а его репутация была растоптана уже давно.

И все это происходит во времена „Fake News“и „Lügenpresse“. Такой скандал подобен бомбе, взорвавшейся в редакции журнала.

Среди разоблаченных в качестве фейковых историй Релотиуса:

“Детская Игра” (июнь 2018) Под этим заголовком Релотиус пишет о 13-летнем мальчике из Дараа, который верит в то, что его графитти против Асада стало причиной сирийской гражданской войны. Полностью выдумано.

Релотиус не ездил в Сирию. Он якобы проводил интервью в чатах WhatsApp. А был ли мальчик по имени Мувия. И говорил ли с ним Релотиус – Spiegel не знает.

За три месяца до этого Релотиус опубликовал еще одну фиктивную историю – “Последний Свидетель” – о 59-летней американке, ездящей по стране, чтобы присутствовать на казнях уголовников.

Релотиус повествует о поездке на автобусе с женщиной. О ее рано умершем от рака муже. Но: поездки на автобусе не было, не было и больного мужа. Была ли Мисс Гаддис – никто точно не знает.

Всего месяц назад Релотиус опубликовал историю об отрядах гражданской самообороны на границе с Мексикой. Но Релотиус там не был, и никогда не говорил с членами отрядов.

К категории фейков также относится интервью с последним членов группы антигитлеровского Сопротивления “Белая Роза”. Релотиус якобы беседовал с 99-летним Трауте Лафренцем об и “лживой прессе”.

Der Spiegel объявил о создании специальной комиссии для расследования фейков Релотиуса. Каждый, у кого есть релевантная информация, может послать ее членам доклад.

Релотиус считался самым талантливым германским журналистом эпохи, восходящей звездой и благородным пером Der Spiegel. Он начал писать в журнале в возрасте 28 лет. Он писал в “Neue Zürcher Zeitung”, “Financial Times”, “taz” иd WELT – которые теперь также вынуждены заняться расследованием его творчества.

За свою лирику Релотиус получал награду за наградой. CNN назвал его “Журналистом Года”. Он получил Премию Германского Репортера четыре раза, премию Питера Шолл-Латур, Приз Европейской Прессы, Приз Католической Прессы и Reemtsma Liberty Award.

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