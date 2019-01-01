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опубликовано редакцией на Переводике 01.01.19 06:32
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как это по-американски )))

От переводчика: вот сразу видно что люди - настоящие хозяева своего слова.  Захотел - дал, захотел - забрал обратно ))) 

US military tweets, deletes New Year's Eve message about dropping bombs

Стратегическое командование ВС США  разместило, а потом удалило новогодний твит о готовности  сбрасывать “большие” бомбы

By Zachary Cohen and Barbara Starr, CNN   December 31, 2018


Washington (CNN)   Стратегическое командование США, которое  объединяет силы, контролирующие ядерное оружие, опубликовало в понедельник необычное новогоднее сообщение, сопровождающееся видео  о том, как бомбардировщики B-2 сбрасывают конвенциональные бомбы весом 30 000 фунтов на полигоне.

«Традиция #TimesSquare -  отмечать  #NewYear , бросая большой шар ... если понадобится, мы #готовы   сбросить кое-что намного, намного большее», - говорится в сообщении на официальном  аккаунте Стратегического командования США.

Пост, позже удаленный, включал в  себя презентационный ролик, выпущенный  ранее в этом году, показывающий, как бомбардировщик B-2 сбрасывает «пару конвенциональных противобункерных  авиационных супербомб (Massive Ordnance Penetrators - MOP) на испытательном полигоне» - заявил Пентагон.


Традиция #TimesSquare -  отмечать  #NewYear , бросая большой шар ... если понадобится, мы #готовы   сбросить кое-что намного, намного большее

Смотреть до конца! @AFGlobalStrike @Whiteman_AFB # Сдерживание # Страхование #CombatReadyForce #PeaceIsOurProfession ... pic.twitter.com/Aw6vzzTONg 

- Стратегическое командование США(@US_Stratcom) 31 декабря 2018 г.

Хотя бомбы, показанные  на видео - известные как «противобункерные» - являются обычными, а не ядерными, твит, похоже, служит напоминанием  всему остальному миру о том, что вооруженные силы США обладают самым большим и наиболее эффективным оружием в мире.

Представитель  Стратегического командования, капитан военно-морского флота Брук Деволт, сказал CNN, что  пост содержит «один из пунктов списка приоритетов нашего Командования» и предназначен для того, чтобы убедить американский народ в том, что военные США готовы в любое время, даже в канун Нового года.

Позже в понедельник Стратегическое командование написало в твиттере: «Наш предыдущий новогодний твит   вызывает сожаление и не отражает наших ценностей. Мы приносим свои извинения. Мы привержены безопасности Америки и её  союзников».

«Я думаю, что это очень неудачно», - сказал CNN демократ от Аризоны Рубен Гальего, член комитета палаты представителей по вооруженным силам. «Нам не нужно вести себя так».


Trump's Syria Withdrawal Is Almost Certainly Not Happening Anymore, Sen. Lindsey Graham Says
“Трамповского  вывода войск из Сирии  почти наверняка уже не будет” - сенатор Линдси Грэхэм

Jared Keller   December 31, 2018

Боевая техника США обеспечивает безопасность около блокпоста  на дороге в Манбидж, Сирия, 20 июня 2018 года.

Менее чем через две недели после объявления о  спешном  выводе американских войск из Сирии,  президент Дональд Трамп замедлил темп вывода войск, заявил в воскресенье сенатор Линдси Грэхэм (RS.C.).

  • Грэхем, который встретился с Трампом в воскресенье после того, как ранее  раскритиковал его разворот на 180 градусов  в кампании против ИГИЛ в Сирии, объявил, что Трамп «сделает все возможное, чтобы любой вывод войск из Сирии был проведен тогда  когда будет уверенность в том, что: 1) ИГИЛ окончательно уничтожено; 2) Иран не заполняет образовавшийся вакуум, и 3) наши курдские союзники защищены".

  • «Я думаю, что мы находимся в ситуации паузы, когда мы переоцениваем, как лучше всего достичь цели президента, состоящей в том, чтобы люди платили больше и делали больше», - сказал Грэхэм в воскресенье New York Times.

  • «Он обещал уничтожить ИГИЛ. Он выполняет  своё обещание», - добавил Грэхэм. «Мы еще не там, но, как я сказал сегодня, мы находимся  на финишной прямой, и президент понимает необходимость закончить работу».

  • Что на самом деле означает «ситуация паузы», мы понятия не имеем. Трамп, который 19 декабря заявил, что ИГИЛ «побеждено» в Сирии, изменил курс спустя 24 часа,  после объявления в Твиттере о том, что после ухода США,  другим региональным игрокам, таким как Турция, Россия и Иран, «теперь  придется самим бороться с ИГИЛ и другими».

  • Согласно данным Пентагона, обнародованным в качестве части  августовского отчета генерального инспектора  по  операциям «Inherent Resolve» и «Pacific Eagle–Philippines»,  ИГИЛ насчитывает от 15 500 до 17 100 бойцов в Ираке, и 14 000 бойцов в Сирии; более того, анализ , опубликованный  26 декабря в Jane's Intelligence Review, показал, что ИГИЛ «использует хаотическую и неразрешенную ситуацию с безопасностью» в Ираке, чтобы воссоздать себя.

  • Также в воскресенье газета Los Angeles Times сообщила, что подразделения сирийской армии, как сообщается, вошли в ключевой город Манбидж  - «по просьбе курдских ополченцев, которые, после приказа Трампа о выводе войск, были обеспокоены неизбежной угрозой нападения со стороны Турции».

статью прочитали: 45 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 01.01.2019 07:35:16
Факт размещения такого сообщения на сайте Стратегического Командования говорит о глубокой деградации всей структуры государственного управления США.
Весь Мир любуется бардаком в Вашингтоне.
Бардак спускается на Америку. Как глубокий туман.

Глава государства принимает решение и отдает команду на выполнение. Все побежали вперед. Приходит какой-то задрыга-сенатор и отменяет решение. Все побежали назад...
Это уже не государство.

... Какой-то клерк-лейтенант из пресс-службы Стратегического Командования, зарядившись коксом, сочиняет сообщение.
Его начальство узнает о происшедшем из СМИ...
Это уже не ВС. Это неуправляемая толпа людей в военной форме.

И это конец государства.
Хорошо, что они на отдельном континенте-резервации. Все-таки более 150 "Чернобылей" не шутейное дело при гражданской этнической войне, которая их ждет...

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