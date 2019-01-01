На Камчатке может появиться курорт международного стандарта

В министерстве рассказали, что вопрос обсуждается в ходе переговоров. Согласно проекту, вокруг вулканов Горелый, Вилючинский, Мутновский может появиться курортный комплекс на 1600 номеров, туристические маршруты, летние лагеря, горнолыжные трассы, канатная дорога. Собираемость налогов за 10 лет операционной деятельности составит 7 млрд рублей.

Минвостокразвития ищет инвесторов, готовых реализовать приоритетный проект. В качестве мотивации предлагается освободить бизнесменов от налогов на землю и имущество на пять лет.

статью прочитали: 81 человек