архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.01.19 14:53 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Associated Press”,

"Official: Russian weapon 27 times faster than speed of sound" США - 27 декабря 2018 г. Российское оружие в 27 раз быстрее, чем скорость звука Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Москва (AP) - новое стратегическое оружие России сделало противоракетную оборону бесполезной за небольшую долю от ее стоимости, заявили должностные лица в четверг. Заместитель премьер-министра Юрий Борисов заявил российскому государственному телевидению, что гиперзвуковой планирующий летательный аппарат «Авангард» летает в 27 раз быстрее скорости звука, что делает невозможным перехват. По его словам, новое оружие «делает противоракетную оборону бесполезной». Борисов выступил на следующий день после того, как президент России Владимир Путин наблюдал за тем, что он описал как окончательное успешное испытание «Авангарда», и назвал его надежной гарантией безопасности России на десятилетия вперед. При проведении испытаний в среду оружие было запущено с Домбаровской ракетной базы на юге Уральских гор. Кремль заявил, что оно успешно поразило тренировочную цель на стрельбище Кура на Камчатке, 6000 км (3700 миль). Путин сказал, что «Авангард» поступит на вооружение стратегических ракетных сил России в следующем году. Испытание проходит на фоне сильной напряженности в отношениях России и США, которые были осложнены из-за украинского кризиса, войны в Сирии и утверждений о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года в США. Сергей Иванов, бывший министр обороны России, заявил в телевизионных комментариях, что «Авангард» постоянно меняет свой курс и высоту, когда он летит в атмосфере. Он подчеркнул, что в отличие от предыдущих ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет, которые следуют по предсказуемой траектории, позволяющей рассчитать место, где они могут быть перехвачены, «Авангард» хаотично совершает зигзаги на своем пути к цели, что делает невозможным спрогнозировать местонахождение оружия. Улыбающийся Иванов сравнил полет оружия сквозь атмосферу с камешком, прыгающим по поверхности воды. Иванов, который сейчас служит советником Путина, сказал, что «Авангард» может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету советского производства УР-100УТТХ, которая имеет кодовое наименование «Stiletto SS-19» НАТО. Он отметил, что в России имеется несколько десятков таких ракет, которые находятся в хорошем состоянии и не заправлены топливом, что позволяет им долго служить. Иванов добавил, что они могут быть размещены в существующих стартовых шахтах, что резко сократит затраты на развертывание Авангарда. Он отметил, что Россия начала разрабатывать «Авангард» после того, как США в 2002 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года и начали разрабатывать средства защиты от баллистических ракет. Москва опасалась, что ракетный щит США может подорвать ядерное сдерживание, и в 2004 году Путин объявил, что Россия работает над новым гиперзвуковым оружием. Иванов напомнил, что, когда российские чиновники предупреждали своих американских коллег о новой программе вооружений, американские чиновники открыто скептически относились к способности России выполнить свой план. «Мы не занимаемся пропагандой войны, мы просто обеспечили нашу безопасность на десятилетия вперед», - сказал он.

статью прочитали: 50 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.