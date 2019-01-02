Плутон скрывает гигантский океан, в котором вы никогда бы не захотели плавать

James Tuttle Keane; Shutterstock; Dave Mosher/Business Insider

Плутон скрывает очень большой секрет в 3 миллиардах миль от Земли: огромный океан.

Если бы вы могли убрать всю жидкость из-под ледяного панциря карликовой планеты, это могло бы составить около 75% всего запаса жидкой воды Земли, согласно данным, предоставленным Business Insider.

Исследователи объявили об открытии предполагаемого океана Плутона в двух исследованиях 16 ноября в журнале Nature, в обоих из которых использовались данные с полета космического корабля НАСА "New Horizons" в июле 2015 года. Теперь исследование в Nature от 1 декабря поддерживает эту идею.

Однако у многих исследователей возникают два вопроса: что находится в воде - и может ли это поддерживать инопланетную жизнь?

Стивен Вэнс, астробиолог и геофизик из NASA JPL, ранее говорил нам, что океан Плутона может содержать «спирты (метанол, этанол), углеводороды (метан, этан) и более сложные молекулы, состоящие из [углерода, азота, водорода и кислорода], которых так много на Плутоне».

Такие химические вещества могут действовать как антифриз, делая холодные воды Плутона более водянистыми, чем жидкость. Соединения могут также формировать химическую основу для жизни и потребляемой энергии.

Но Билл МакКиннон, один из авторов последнего исследования в Nature, считает, что он также содержит ядовитый химикат, найденный в бутылках средства для мытья окон: аммиак.

«New Horizons обнаружил аммиак как соединение на большой луне Плутона, Хароне, и на одной из маленьких лун Плутона. Поэтому он почти наверняка находится внутри Плутона», - сказал МакКиннон в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе. «То, что я думаю там, в океане, довольно ядовитое, очень холодное, соленое и очень богатое аммиаком - почти сироп».

Неизвестно, сколько аммиака содержится в океане Плутона, но смесь от 10% до 35% аммиака (и от 90% до 65% воды, соответственно) «способна вызвать сильные ожоги с глубокими язвами, волдырями и рубцами» и если проглотить ее, то она может спровоцировать «рвоту, диарею и смерть», согласно одному информационному списку безопасности веществ, который мы нашли.

Земля является доказательством того, что жизнь коварна. Бактерии могут существовать даже на мили ниже антарктического льда в постоянно темных озерах ледниковых вод.

Так могут ли неизвестные формы жизни также существовать в океане Плутона?

«Здесь нет места микробам, тем более рыбе, кальмарам или какой-либо другой жизни, какой мы ее знаем», - сказал он в релизе. «Но, как и в случае с метановыми морями на Титане - главной луне Сатурна, - возникает вопрос о том, могут ли некоторые действительно новые формы жизни существовать в этих экзотических, холодных жидкостях».

МакКиннон продолжил:

«Жизнь может терпеть много вещей: она может терпеть много соли, сильного холода, сильной жары и т. д. Но я не думаю, что она может терпеть то количество аммиака, необходимое Плутону для предотвращения замерзания океана - аммиак является превосходным антифризом. Не то чтобы аммиак полностью вреден. На Земле микроорганизмы в почве связывают азот с аммиаком, который важен для создания белков и тому подобного.

«Если вы собираетесь поговорить о жизни в океане, который полностью покрыт ледяной оболочкой, то, скорее всего, лучшее, на что вы могли бы надеяться, это какой-то чрезвычайно примитивный вид организма.

Тем не менее, Кевин Хэнд, планетолог из NASA JPL, который не участвовал в исследовании, сказал, что азотсодержащий аммиак и другие химические вещества делают Плутон «интересным в контексте обитаемости».

«Азот является критическим элементом для жизни, каким мы его знаем, и предполагаемый океан Плутона мог бы быть источником как жидкой воды, так и азота», - сказал Хэнд. «В поисках жизни за пределами Земли мы долго «следовали за водой », но нам также нужно« следовать за углеродом » и «следовать за азотом »- Плутон может объединить все три».

Нельзя зайти так далеко, чтобы сказать, что карликовая планета может поддержать жизнь, но это может повысить шансы найти ее в других местах Солнечной системы или Млечного Пути.

Почему ученые уверены, что Плутон имеет большой океан

Первые в истории изображения Плутона от «New Horizons», сделанные крупным планом, показали бассейн азотного льда в форме сердца в 325 000 квадратных миль, называемый Sputnik Planitia, который был усеян трещинами.

Компьютерный анализ объекта и орбиты Плутона показал, что что-то не так: учитывая то, как Плутон взаимодействовал со своей луной Хароном, в Sputnik Planitia должно быть намного больше материи.

«Это большое эллиптическое отверстие в земле, поэтому дополнительный вес должен скрываться где-то под поверхностью. И океан - это естественный путь добиться этого», - сказал Фрэнсис Ниммо, планетолог из Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC), в пресс-релизе UCSC.

Еще в ноябре 2015 года ученые заявили о своей вере в то, что Sputnik Planitia был создан в результате какого-то гигантского удара, который уничтожил большое количество ледяной корки Плутона.

«(Мы) почти наверняка говорим об ударе (кометы), а не о (скалистом) астероиде», - сказал ранее Business Insider по электронной почте Боб Паппалардо, планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA, который не участвовал в новом исследовании.

Новые исследования дополняют эту идею, отмечая, что катастрофа, должно быть, произошла в течение последних 4 миллиардов лет, и что место удара первоначально было глубиной более 4 миль.

С тех пор гигантский след отскочил назад и частично заполнился плотным и тяжелым азотным льдом.

Вэнс, который работает над миссией НАСА в Европе, не сомневался, что у Плутона действительно есть океан.

Находящийся под поверхностью жидкий океан имеет смысл, учитывая азотные изолирующие свойства ", - сказал он ранее Business Insider по электронной почте.

В то время как ученые продолжают размышлять о химии новой водной области Плутона, «New Horizons» будут продолжать лететь к своему следующему экзотическому и ледяному месту назначения - объекту пояса Койпера 2014 MU69 - со стремительной скоростью 32 000 миль в час. Они должны достичь объекта в январе 2019 года.

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