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опубликовано редакцией на Переводике 02.01.19 19:26
скаут: barkhatov64;
 
 

Режим зачистки: 950 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Санкт-Петербурга

Зима - это сложный период для коммунальщиков. Начиная с ноября и заканчивая мартом, они в поте лица трудятся, чтобы улицы города были чистыми. Летом всё гораздо проще, а вот зимой имеет значение, когда произошла уборка. Именно поэтому даже в праздничные дни дорожные службы продолжают работать.

На данный момент по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова они работают в усиленном режиме. Связано это с погодными условиями. Сейчас они действительно сложные. Синоптики прогнозируют снег, метель гололёд и падение осадков до 14 сантиметров. В связи с этим на улицы города выведут 950 единиц снегоуборочной техники. В их число входят снегопогрузчики, самосвалы, комбинированные машины, а также другие агрегаты для уборки тротуаров.

Именно такие меры необходимы для того, чтобы на дорогах и тротуарах города был порядок. Вовремя убранные улицы не только украшают город, но и сокращают число несчастных случаев. Речь идёт, в первую очередь, о гололёде и сосульках на крышах здания. Хорошо, что в Санкт-Петербурге так внимательно за этим следит. Дороги и тротуары должны быть в надлежащем виде, тем более в праздничные дни. Стоит отметить, что за всё время коммунальные службы Северной столицы прекрасно справляются с поставленными задачами. Причина заключается в дисциплине. Многим дорожным службам других городов стоило бы на них равняться. Впрочем, возможно, что далеко не важную роль играет ответственное отношение со стороны местных властей к этому вопросу.



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теги: Санкт-Петербург  
   
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