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опубликовано редакцией на Переводике 02.01.19 20:22
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Это лучшая книга 2018 года, по мнению десятков тысяч заядлых читателей

цирцея.jpg

Book of the Month

Вы можете читать так много книг в вашей жизни, и, поскольку вы, вероятно, хотели бы наслаждаться временем, которое вы отводите на чтение, вы не захотите тратить время на плохую книгу.

Вот почему позволить десяткам тысяч ненасытных читателей сделать тяжелую работу за вас – это так идеально. Они читают тысячи страниц, анализируют героев и сюжеты, а затем оценивают каждую книгу, чтобы определить, какая из них наиболее незабываемая. Затем они говорят вам об этом. Вы покупаете книгу, и, скорее всего, вам она нравится.

Каждый год это в основном то, что вы найдете в списках Книги Месяца «Лучшее года». Десятки тысяч заядлых читателей выбирают из 20 впечатляющих книг – уже урезанный список из тех, которые курируют эксперты и известные судьи в течение года, – чтобы присвоить звание «Лучшее года».

В 2018 году эта самая незабываемая книга – «Цирцея» Мадлен Миллер. Если вы даже косвенно заинтересованы в новых всплесках в литературном сообществе, это вас не удивит. «Цирцея» – это современное переосмысление греческого мифа, который рассказывает об одной из самых малоизвестных женских фигур в «Одиссее». Это обманчиво сложная и созданная с большим мастерством книга. Она также была выбрана двумя членами команды, включая меня, как одну из лучших книг, прочитанных командой Insider Picks в 2018 году.

Книга Месяца – это книжный клуб, который известен тем, что на нем размещены такие классические американские литературные произведения, как «Унесенные ветром» и «Над пропастью во ржи». BOTM объявляет о пяти выбранных книгах каждый месяц, которые отбирают эксперты и знаменитые судьи, увлеченные книгами.


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теги: книги, художественная литература  
   
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