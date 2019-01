архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.01.19 16:51 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Spiked”,

"Russia-mania takes over the world" Великобритания - 27 декабря 2018 г. Россия-мания захватывает мир Getty Летом шведская комиссия по обороне предупредила, что «более крупный европейский конфликт может начаться с нападения на Швецию». Политики и органы военного планирования согласились - в июне 22 000 шведских добровольцев были призваны на крупнейшее неожиданное учение с 1975 года. Главный герой этого европейского конфликта не был назван как таковым, но он и не нуждался в этом. Потому что каждый политик и государственный служащий, каждый эксперт и телеведущий просто знают, что главным героем является Россия. Потому что именно «Россия» - наряду с такими страшными словами, как «Владимир Путин» или «российские олигархи», - теперь играет в политическом воображении западных элит. Это ключевое объяснение их трудностей. Предполагаемый военный демиург глобальной нестабильности. Настоящий, хотя и мрачный и скрытый, источник народного недовольства. И все же, хотя Россия-мания широко распространена среди современной политической и культурной элиты, она не однообразна. Для более старой, правой части западного политического и СМИ класса Россия выступает, главным образом, как военная, квази-имперская угроза. Джим Маттис, бывший солдат морской пехоты и генерал США, а теперь министр обороны США, заявил, что Россия несет ответственность за «крупнейшее нападение [на мировой порядок] со времен Второй мировой войны». Правда это или нет - не относится к делу. Важно то, что Россия выглядит как военный агрессор. Важно то, что действия России на Украине, которые, возможно, были защитной реакцией на НАТО и расширение ЕС в качестве традиционного союзника России, воспринимаются как акт территориального усиления. Важно то, что военные операции России в Сирии, которые, опять же, были, возможно, прагматичным вмешательством в целях стабилизации хаоса, разжигаемого Западом, представлены как проявление имперской агрессии. Важно то, что участие российского государства в отравлении Скрипалей в Солсбери, которое, учитывая его провал, доказало некомпетентность России, представляется как «часть модели российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей, от западных Балкан до Ближнего Востока », цитирую Терезу Мэй. И это важно, потому что, если Россия нарядилась старым противником холодной войны Запада, просто с новым логотипом McMafia, то рушащиеся, нелегитимные и все более бессмысленные послевоенные институты, через которые западные элиты давно устроили мир, вдруг выглядят немного более солидно, законно и целеустремленно. И не более, чем НАТО. Вот почему НАТО в этом году сопровождает свои заявления, предупреждающие Россию о том, чтобы «прекратить свой безрассудный образ поведения» крупнейшими военными учениями со времен падения Берлинской стены почти три десятилетия назад. В том числе одни в ноябре в Норвегии с участием 50 000 военнослужащих, 10 000 транспортных средств, 250 самолетов и 60 военных кораблей. Тогда есть более новая форма России - мании. Это произошло из-за политической и культурной элиты, пришедшей к власти после холодной войны, прокладывающей не вдохновляющий третий путь между кажущимися крайностями великих идеологий 20-го века. В целом социал-демократическая по настроениям, элитарная и отчужденная на практике, эта группа веселых технократов и их сторонников из среднего класса нашли в «России» способ избежать столкновения с тем, что показывает народное восстание - что большинство западных граждан не разделяют ни их мировоззрения, ни их богатства. Вместо этого они используют «Россию», чтобы вытеснить людей как источник недовольства и политического восстания. Мы видели эту игру в США в продолжающейся одержимости, с которой столкнулся генерал Роберт Мюллер, в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США. И та же самая навязчивая идея возникла и в Великобритании, когда политики и эксперты утверждали, что теневая сеть российского влияния склонила референдум ЕС в пользу Leave. Никогда не ясно, как «русские» или «Путин» делали все это, кроме рекламы в Facebook и явно сомнительных разговоров о так называемых темных деньгах. Но тогда ясность не в этом для этой черты России - мании. Он или она просто хочет верить, что Трамп или Брексит не были тем, кем они были. Не выражениями народной воли. Не проявлениями народного недовольства. Нет, они были результатом «скрытых и явных форм пагубного влияния, используемых Москвой». Таково было решение обвинить «Россию» или «Путина» в борьбе политического класса, что в августе Том Уотсон призвал к расследованию предполагаемого российского плана Brexit. «[Избирателям] нужно знать, был ли этот референдум украден или нет», - сказал он. Такой призыв должен быть осмеян. В конце концов, абсурдно думать, что «Россия», «Путин» - это сила, стоящая за каждым народным троном. Но претензии не высмеиваются - они воспринимаются как призыв к действию. Подумайте о чем-либо, что рассматривается как угроза нашей дрожащей политической и культурной элите на Западе, и вы можете поспорить на ваш последний рубль, что какое-то государственное учреждение или журналист заняты тем, что отождествляют Путина как источник. И все это из страны с ВВП, эквивалентным Испании, стареющим, сокращающимся населением и разрушающейся инфраструктурой. Россия слаба. Тем не менее, в сознании тех, кто отчаянно цепляется за статус-кво, «Россия» никогда не была более могущественной.

