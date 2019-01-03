навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
03.01.19   Редакция

Россия-мания захватывает мир

(0)
 
03.01.19  

«Для танго нужны двое. Путин не хочет танцевать»

(0)
 
02.01.19   Редакция

Это лучшая книга 2018 года, по мнению десятков тысяч заядлых читателей

(0)
 
01.01.19   Редакция

«Супер кровавая волчья луна» в январе будет последним полным лунным затмением до 2021 года - вот как его поймать

(0)

последние за вчера, 02.01.19  
 
20:22   Редакция

Это лучшая книга 2018 года, по мнению десятков тысяч заядлых читателей

(0)
 
17:22   Редакция

Плутон скрывает гигантский океан, в котором вы никогда бы не захотели плавать

(0)
 
14:53   Редакция

Российское оружие в 27 раз быстрее, чем скорость звука

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 03.01.19 16:51
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Россия-мания захватывает мир

мания.jpg

Getty

Летом шведская комиссия по обороне предупредила, что «более крупный европейский конфликт может начаться с нападения на Швецию». Политики и органы военного планирования согласились - в июне 22 000 шведских добровольцев были призваны на крупнейшее неожиданное учение с 1975 года.

Главный герой этого европейского конфликта не был назван как таковым, но он и не нуждался в этом. Потому что каждый политик и государственный служащий, каждый эксперт и телеведущий просто знают, что главным героем является Россия. Потому что именно «Россия» - наряду с такими страшными словами, как «Владимир Путин» или «российские олигархи», - теперь играет в политическом воображении западных элит. Это ключевое объяснение их трудностей. Предполагаемый военный демиург глобальной нестабильности. Настоящий, хотя и мрачный и скрытый, источник народного недовольства.

И все же, хотя Россия-мания широко распространена среди современной политической и культурной элиты, она не однообразна.

Для более старой, правой части западного политического и СМИ класса Россия выступает, главным образом, как военная, квази-имперская угроза. Джим Маттис, бывший солдат морской пехоты и генерал США, а теперь министр обороны США, заявил, что Россия несет ответственность за «крупнейшее нападение [на мировой порядок] со времен Второй мировой войны». Правда это или нет - не относится к делу. Важно то, что Россия выглядит как военный агрессор. Важно то, что действия России на Украине, которые, возможно, были защитной реакцией на НАТО и расширение ЕС в качестве традиционного союзника России, воспринимаются как акт территориального усиления. Важно то, что военные операции России в Сирии, которые, опять же, были, возможно, прагматичным вмешательством в целях стабилизации хаоса, разжигаемого Западом, представлены как проявление имперской агрессии. Важно то, что участие российского государства в отравлении Скрипалей в Солсбери, которое, учитывая его провал, доказало некомпетентность России, представляется как «часть модели российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей, от западных Балкан до Ближнего Востока », цитирую Терезу Мэй.

И это важно, потому что, если Россия нарядилась старым противником холодной войны Запада, просто с новым логотипом McMafia, то рушащиеся, нелегитимные и все более бессмысленные послевоенные институты, через которые западные элиты давно устроили мир, вдруг выглядят немного более солидно, законно и целеустремленно. И не более, чем НАТО.

Вот почему НАТО в этом году сопровождает свои заявления, предупреждающие Россию о том, чтобы «прекратить свой безрассудный образ поведения» крупнейшими военными учениями со времен падения Берлинской стены почти три десятилетия назад. В том числе одни в ноябре в Норвегии с участием 50 000 военнослужащих, 10 000 транспортных средств, 250 самолетов и 60 военных кораблей.

Тогда есть более новая форма России - мании. Это произошло из-за политической и культурной элиты, пришедшей к власти после холодной войны, прокладывающей не вдохновляющий третий путь между кажущимися крайностями великих идеологий 20-го века. В целом социал-демократическая по настроениям, элитарная и отчужденная на практике, эта группа веселых технократов и их сторонников из среднего класса нашли в «России» способ избежать столкновения с тем, что показывает народное восстание - что большинство западных граждан не разделяют ни их мировоззрения, ни их богатства. Вместо этого они используют «Россию», чтобы вытеснить людей как источник недовольства и политического восстания.

Мы видели эту игру в США в продолжающейся одержимости, с которой столкнулся генерал Роберт Мюллер, в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США. И та же самая навязчивая идея возникла и в Великобритании, когда политики и эксперты утверждали, что теневая сеть российского влияния склонила референдум ЕС в пользу Leave.

Никогда не ясно, как «русские» или «Путин» делали все это, кроме рекламы в Facebook и явно сомнительных разговоров о так называемых темных деньгах. Но тогда ясность не в этом для этой черты России - мании. Он или она просто хочет верить, что Трамп или Брексит не были тем, кем они были. Не выражениями народной воли. Не проявлениями народного недовольства.

Нет, они были результатом «скрытых и явных форм пагубного влияния, используемых Москвой».

Таково было решение обвинить «Россию» или «Путина» в борьбе политического класса, что в августе Том Уотсон призвал к расследованию предполагаемого российского плана Brexit. «[Избирателям] нужно знать, был ли этот референдум украден или нет», - сказал он.

Такой призыв должен быть осмеян. В конце концов, абсурдно думать, что «Россия», «Путин» - это сила, стоящая за каждым народным троном. Но претензии не высмеиваются - они воспринимаются как призыв к действию. Подумайте о чем-либо, что рассматривается как угроза нашей дрожащей политической и культурной элите на Западе, и вы можете поспорить на ваш последний рубль, что какое-то государственное учреждение или журналист заняты тем, что отождествляют Путина как источник.

И все это из страны с ВВП, эквивалентным Испании, стареющим, сокращающимся населением и разрушающейся инфраструктурой. Россия слаба. Тем не менее, в сознании тех, кто отчаянно цепляется за статус-кво, «Россия» никогда не была более могущественной.


статью прочитали: 65 человек

   
теги: Владимир Путин, Россия, Европа, Внешняя политика  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  01.01.2019 18:06   Эксклюзив
The National Interest -

Как Россия оценивает уход Мэттиса
мэттис.jpegНам будет не хватать осторожного и порядочного генерала Джеймса Мэттиса, но не слишком ли он был осторожен? В разгар кризиса на Корейском полуострове эта осторожность была крайне необходима, но как насчет реформирования стратегии США в целом? Возможно, нет. 

читали: 438

читать далее
 
  21.12.2018 21:54   Эксклюзив
Arab News -

Насколько изолирована Россия?
изоляция.jpgВ пятую годовщину начала крымского кризиса многие предположили, что политика Вашингтона по изоляции России провалилась. С 2014 года Москва была самой дипломатически активной столицей мира, так как Кремль пытался компенсировать санкции США через укрепление отношений с Китаем, Турцией, Ираном, Сирией, Саудовской Аравией и Индией.

читали: 1019

читать далее
 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 03.01.2019 18:22:46
Статья написана долбодятлом, искренне верящим в "отравлении скрипалей" нахр. никому не нужных.
Для меня это признак дебилизма.
Долбодятлом, живущим в стране со стареющим дебилизированным населением.
Живущим в стране, управляемой шайкой вырожденцев- дегенератов.
Стране, в которой паки-афгане создают организации, деловито насилующие сотни, тысячи несовершеннолетних девочек.
Где давно уже бодро и деловито уничтожается индустрия и фейк-ВВП исчисляется по потокам чужих денег, курсирующих по их банкам.
Стране - подстилке США и тени исчезнувшей навсегда империи.
И этот чмырь учит нас жизни...

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 