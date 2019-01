Является ли Россия империалистическим государством?

Stansfield Smith, Chicago ALBA Solidarity

Одни говорят, что Россия является империалистической мировой державой, находящейся в конфликте с империалистической супердержавой, Соединенными Штатами Америки. Россию характеризовали таким образом и в период Советского Союза, и после того, как Советский Союз разрушился, и на его месте образовались отдельные государства. То есть, Россия представлялась империалистической и когда это было социалистическое государство и теперь, когда она является капиталистическим государством.

Другие говорят, что Россия является неимпериалистическим капиталистическим государством, которое все еще пытается прийти в себя после краха СССР и политической и экономической катастрофы времени Ельцина, когда она деградировала в почти неоколониального клиента, ограбленного США. [1]

Ленин определил, что современный капитализм “везде становится монополистическим капитализмом” [2]. “Капитализм превратился в мировую систему колониального притеснения и финансового удушения подавляющего большинства населения мира горсткой «передовых» стран” [3]. Это доминирование над миром нескольких империалистических держав - самый большой барьер не только для экономического и социального прогресса менее развитых стран, но и для решения насущных проблем, которые негативно воздействуют на человечество в целом, а ещё и теперь разрушают саму планету.

Ленин так определил современный капиталистический империализм:

«Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков:

«1) Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого „финансового капитала", финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами». Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами». [4]

Далее мы рассмотрим, в какой части сегодняшняя капиталистическая Россия разделяет эти отличительные признаки, проанализировав роль, которую играют российские капиталистические монополии в мировой империалистической системе, характер экспортной торговли России, экспорт российского капитала, роль, которую играет в мире российский финансовый капитал и, наконец, российскую военную мощь. [5]

1. Роль России в мире международных капиталистических монополий

Роль России в «(4) формировании международных монополистических капиталистических ассоциаций, которые делят мир между собой», может быть измерена положением корпораций страны среди 2000 наиболее важных международных корпораций.

Forbes составил список 2000 лучших корпораций мира по объему продаж, прибыли, активам и рыночной стоимости. Из 10 ведущих компаний 5 - китайские, 5 - американские. Китай является домом для 291 компании Global 2000 (по сравнению с 43 в 2003 году). США находятся на вершине с 560 компаниями. У Канады - 50, у Австралии - 39, у Индии - 58. У России всего 4 в топ-100, рейтинг 43, 47, 73 и 98. У неё только 6 в топ-500 и 25 в топ-2000. Её общая корпоративная доля демонстрирует незначительное снижение, а не восходящую тенденцию: в период 2008-2013 гг. в список Global 2000 входили 29-30 российских корпораций.

На 2000 компаний из этого списка приходится 39,1 триллиона долларов продаж, 3,2 триллиона долларов прибыли, 189 триллионов долларов активов и 56,8 триллионов долларов рыночной стоимости. Объем продаж 25 российских корпораций составляет 568 млрд долларов, что составляет всего 1,45% от общего объема. Их коллективные активы составляют 1757,3 миллиарда долларов, что составляет чуть менее 1% от общей суммы. Среди международных монополий Россия - очень незначительный игрок.

Производительность труда в России по сравнению с Европейским Союзом и США

Перспектива значительных изменений в этих цифрах опровергается проблемой низкой производительности труда в России. Производительность труда, измеряемая здесь валовым внутренним продуктом, выраженным в долларах США и деленным на общее количество часов, отработанных рабочей силой страны, в 2016 году составила для России 25,4. Это самый низкий показатель среди всех европейских стран, он составляет менее половины среднего показателя Европейского союза - 53,4. Производительность труда в России составляет 36% от уровня США - 69,9; в Германии - 68,1. Россия остается увязшей в болоте низкой производительности труда характерной для отсталых стран, далеко от того чтобы быть в состоянии конкурировать с развитыми капиталистическими центрами.

Доклад Всемирного экономического форума, о глобальной конкурентоспособности основанный на комплексной оценке двенадцати факторов, ставит Россию на 38-е место в своем списке, что выше, чем у некоторых стран Восточной Европы. В рейтинге ВЭФ, Россия, согласно отчета, поднялась с 67-го места в 2012-13 годах до 38-го в 2017-18. [6]

Объем производства в России

Роль, которую играет Россия в мировой экономической системе, можно также понять, сравнивая объемы производства по странам в долларовом выражении. В 2015 году Китай занял первое место произведя продукции на 2,010 млрд. долл. США, 20% мирового производства, США - 1867 млрд. долл. США, 18%. Россия заняла 15-е место после Индии, Тайваня, Мексики и Бразилии, произведя продукции на 139 млрд. долл. США , то есть, опять же, маргинальный игрок, производящий только 1% мирового ВВП.

2. Российский экспорт: сырьё vs. высокотехнологичные товары

В своей экспортной торговле империалистические страны обычно демонстрируют заметную тенденцию к продажам сложной, дорогостоящей готовой продукции; наукоемких технических услуг; а также финансовых услуг. Нации, угнетаемые империализмом, как правило, ограничиваются экспортом сырья по ценам, определяемым империалистическим рынком, и производством готовой продукции принадлежащими империалистам корпоративными дочерними предприятиями, расположенными в их странах.

В 2017 году, среди ведущих стран-экспортеров в мире, Россия заняла 17 место, после Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура. Китай занял первое место с объемом экспорта в 2 263 миллиарда долларов США, второе - США с 1547 миллиардами долларов США, третье - Германия с 1448 миллиардами долларов США, объем российского экспорта значительно вырос по сравнению с 2016 годом, но страна все еще экспортирует товары на сумму всего только 353 миллиарда долларов США.

Всемирный банк сообщил что в 2017 году, в экспорте России, доля нефти и газа составила 58%, металлы - еще 11%, 6% - продовольственное сырье, 3% - древесина и целлюлоза и бумага, 4% - драгоценные камни и металлы, другие минералы. Более 82% российского экспорта составляют сырье, в то время как готовые технологические товары (включая военные) составляли фактически только 8% экспорта. [7]

Список Топ-10 экспортируемых и импортируемых Россией товаров показывает, что объем экспорта машиностроительной продукции составил в 2017 году 12,8 млрд долларов против импорта в 106,2 млрд долларов.

Структура российского экспорта (и импорта) отвечает модели не империалистического, а скорее - развивающегося государства третьего мира, экспортирующего в основном сырье и полагающегося на импорт иностранных высокотехнологичных товаров.

Место России в экспорте высокотехнологичных товаров [8]

Империалистические державы занимают лидирующие места в экспорте высокотехнологичных товаров. С точки зрения мирового рейтинга по экспорту таких товаров, на первом месте снова оказался Китай с 496 миллиардами долларов в экспорте высоких технологий, на третьем - США (после Германии) - 153,2 миллиарда долларов. Мексика экспортировала на 46,8 млрд долларов. В экспорте высокотехнологичных товаров Россия заняла 31-е место с общим объемом экспорта в 6,64 млрд. долларов. Эти цифры также показывают, что России предстоит пройти долгий путь чтобы стать империалистическим игроком на мировой арене.

3. Роль России в международном банковском и финансовом капитале

В ленинском списке признаков империалистических стран его времени, крупные банки являются важнейшими организациями финансового капитала. Мы можем ожидать, что империалистическое государство должно быть широко представлено среди ведущих банков. Из 100 крупнейших банков мира, ранжированных по совокупным активам, у Китая - 5 банков из топ-10. У США - 6 из топ-40. Из 100 крупнейших банков - 20 китайских, 10 американских, 9 японских, 6 французских, 6 немецких, 6 британских, 5 канадских, 5 южнокорейских, 5 бразильских, 4 австралийских, 3 шведских, 3 итальянских, 3 испанских, 3 голландских, 2 сингапурских банка, и 2 швейцарских банка. У России - один, занявший 66-е место.

Ленин писал, что в эпоху империализма произошло «разделение мира между международными трестами». То, как мир, в эпоху империализма, распределяется между этими трестами, меняется по мере взлета и падения империалистических государств. В нынешнем мировом разделении между этими трестами мы находим Россию довольно незначительным игроком: 4 корпорации в топ-100, 25 в топ-2000, занимающие 1,45% доли на мировом рынке, ни одна корпорация не входит в топ-100 по иностранным активам, и один банк входит в топ-100 международных банков.

Российский экспорт капитала

Ленин указал, что «(3) экспорт капитала, в отличие от экспорта товаров, приобретает исключительную важность». У России есть существенный экспорт капитала, но это происходит в форме бегства капитала в налоговые убежища, такие как Кипр и Британские Виргинские острова. Центральный банк России в 2014 году оценил чистый отток капитала из страны в 154,1 миллиарда долларов, а общая сумма вывезенного капитала с момента прихода Путина к власти в 1999–2014 годах составила около 550 миллиардов долларов. Фактическая сумма оттока до 2014 года может составлять более 1 трлн. долларов. В 2018 году Центральный банк оценил отток российского капитала в 66 миллиардов долларов.

Иностранные активы российских транснациональных корпораций

В исследовании перечислены 100 крупнейших нефинансовых корпораций, ранжированных по стоимости их иностранных активов и их инвестициям в другие страны. В этом ключевом показателе экспорта финансового капитала 20 корпораций - американские, 14 - английские, 12 - французские, по 11 - немецкие и японские, 5 - швейцарских, 5 - китайские (включая Гонконг). Ни одна российская корпорация не входит в топ-100 корпораций по инвестициям за рубежом.

Топ- 10 нефинансовых российских транснациональных корпораций обладают иностранными активами на сумму 188,3 миллиарда долларов, что составляет треть от общего объема российских активов. Общая стоимость российских корпоративных зарубежных активов по-прежнему составляет меньше, чем у первых двух в списке 100 крупнейших международных нефинансовых компаний. [9]

Российские резервы финансового капитала в сравнении с таковыми империалистических государств

Еще один измеритель запасов финансового капитала в странах мира ежегодно определяется Credit Suisse. В его Глобальной базе данных о благосостоянии 2018 года (Global Wealth Databook 2018) национальное финансовое благосостояние рассчитывается путем деления национального финансового состояния (акции, облигации, фонды денежного рынка и банковские счета) на общее взрослое население в каждой стране. Верхняя группа стран со средним достатком более 100 000 долларов США на взрослого человека состоит из стран Западной Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, Японии, Израиля, Сингапура и Тайваня. США (336 528 долл. США) занимают второе место после Швейцарии (372 333 долл. США). Все страны в этой группе являются империалистическими странами, или ключевыми спутниками имперского центра, США. Среднее мировое финансовое состояние взрослого человека составляет 38 110 долл. США; в разграбленной Греции - 33 969 долларов. Китай сильно отстает с 19 862 долларами на человека. Россия намного ниже - 8 843 долл. США, что составляет 2,6% среднего финансового состояния взрослого человека в США.

То есть, от обладания финансовым богатством империалистической страны Россию отделяет пропасть. Из финансового и нефинансового богатства в мире, на долю США приходится 31%, на долю Китая (единственная страна с более чем 10%) - 16,4%; на долю России - 0,7%.

Ленин писал: «Империализм - это эпоха финансового капитала и монополий», «В которых вывоз капитала приобрел ярко выраженное значение». [10] В области вывоза финансового капитала в производственных целях российскими транснациональными корпорациями Россия очень второстепенный игрок.

4. Влияние военной мощи России на мировой арене

В заключение Ленин обращается к «(5) территориальному разделению всего мира между крупнейшими капиталистическими державами». Основополагающим для доминирования империалистических стран над глобальными экономическими структурами является их роль в контроле и поддержании мирового порядка, который они навязывают нам. Ведущие империалистические державы имеют важные отрасли промышленности вооружений и участвуют в качестве продавцов в мировой торговле оружием.

Российский военный экспорт

Только военная мощь свидетельствует о могуществе России, но она сама по себе, в ​​соответствии с определением Ленина, не делает ее империалистической державой. При этом она не делает Россию империалистической даже в докапиталистической империалистической манере древнего Рима, которая требовала военной экспансии и рабского труда. Значительная военная мощь России, особенно ее ядерный арсенал, затрудняет продвижение империалистами их империалистической политики, Россия не вторгается и не бомбит страны по всему миру, как это делают США или даже второстепенные имперские державы, такие как Британия и Франция.

Более того, в отличие от этих империалистических держав, капиталистическая Россия не развивала свою собственную военную мощь, а унаследовала её и военную промышленность от СССР. Россия также уникальна тем, что является единственной страной бывшего социалистического советского блока, которая по-прежнему окружена и находится под угрозой военного нападения империалистического Запада.

Тем не менее, Россия является крупнейшим мировым экспортером оружия. Ни одна отрасль российского производства не является конкурентоспособной на международном рынке, за исключением индустрии вооружений. Мировой экспорт вооружений составил в 2016 году 32,262 миллиарда долларов, а в 2017 году - 31,106 миллиарда долларов. Стокгольмский международный исследовательский институт мира (SIPRI) подсчитал что в 2017 году Россия экспортировала вооружений на 6,148 млрд $, что меньше чем в 2016-м (6,937 млрд $). Экспортером вооружений номер один в мире являются США, в 2016 году они продали оружия на 10,304 $ млрд , а в 2017-м уже на 12,394 $ млрд. На долю США приходится 34% мировых продаж оружия, на долю России - 22%.

Экспорт вооружений США чуть более чем вдвое превышает экспорт России. Здесь Россия отстает: при этом, в то время как, экспорт вооружений США в 2013-17 гг., (по сравнению с периодом 2008-12 гг.), вырос на 25%, экспорт России, за тот же период, сократился на 7,1%.

Российские корпорации среди производителей оружия

По данным SIPRI, 100 крупнейших производителей оружия в мире, в 2017 году осуществили продаж и военного обслуживания на сумму 398,2 млрд. долларов США (Defense News приводит несколько иные цифры). Половина этой суммы ушла в топ-10 производителей, пять из которых - американские компании, одна - российская. Из 100 лучших - 42 являются американскими корпорациями, а 10 - российскими.

Российские военные базы за рубежом и военный бюджет

Россия имеет 15 военных баз в 9 зарубежных странах. Только две из них находятся за пределами бывшего Советского Союза, во Вьетнаме и Сирии. У Китая есть одна база за пределами Китая, в Джибути. У США более 800 иностранных баз.

Если сравнивать с военным бюджетом США, который SIPRI оценил в 610 миллиардов долларов, то только увеличение бюджета Пентагона только в этом году больше, чем весь российский военный бюджет, который составлял 66 миллиардов долларов в 2017 году, четвертый после Китая и Саудовской Аравии.

Нарастающее окружение России базами США и НАТО является продолжением их прежней политики по подчинению и ре-колонизации Советского Союза.

Вмешательство России в других странах

Россия вмешивалась во внутренние дела других стран (Югославия, Грузия, Украина, Сирия), но не в духе империалистических держав, которые мотивированы захватывать природные ресурсы и богатства. Кроме того, российские интервенции не имели масштабов интервенций даже таких второстепенных империалистических держав, как Франция или Великобритания. Россия также не провоцировала государственные перевороты в других странах, как это постоянно делают империалистические государства.

Во время крайне ограниченного вмешательства России в бывшей Югославии в середине 1990-х годов, российские военные действовали как мягкая полицейская сила НАТО. В 2008 году Россия воевала за пророссийскую Южную Осетию с Грузией, которую поддержали США. Конфликт на Украине является прямым результатом того, что США, в 2014 году, устроили там правый антироссийский переворот. Люди в восточном регионе Украины, который является преимущественно русскоязычным, восстали с требованием политической и экономической автономии. В то время как те, кто находится на востоке Украины, поддерживаются Россией, Москва при этом не проявляет интереса к поглощению восточной Украины, как это было с Крымом после проведенного там референдума.

Непосредственное военное участие русских, с 2015 года, в сирийской войне аналогично тому, что произошло на Украине - это отражение непрекращающихся попыток Соединённых Штатов и НАТО сменить режим и окружить их страну. Россия была приглашена сирийским правительством для оказания помощи в разгроме повстанческих группировок, вооруженных и финансируемых США, странами НАТО и Саудовской Аравией.

В отличие от США, Великобритании и Франции, ни в одном из этих случаев Россия не вмешивалась в военном отношении, чтобы свергнуть правительство, чтобы защитить свои внешнеэкономические интересы.

5. Россия и империализм сегодня

Возвращаясь к ленинскому определению империализма: Россия не играет роли в доминировании монополий и финансового капитала, при этом вывоз капитала не играет важной роли (за исключением негативного влияния продолжающегося бегства капитала), а российские трасты не играют какой-либо существенной роли в разделении мировых ресурсов

Россия может быть признана одним из самых могущественных государств в мире только благодаря своей военной мощи. В экономическом отношении она имеет характеристики не развитого капиталистического, а капиталистического полупериферийного государства. Она играет очень незначительную роль в основной, наиболее существенной империалистической деятельности: вывоз капитала на периферию и извлечение прибыли из рабочей силы и ресурсов развивающихся стран. Финансовый капитал России невелик, ее экспорт состоит преимущественно из сырья, слабая промышленность, незначительные транснациональные корпорации, экономика страдает от низкой производительности труда.

Империализм продолжает оставаться главной угрозой жизни и благополучию народов мира. Наши проблемы, проблемы человечества коренятся в империалистическом господстве над нашими народами и нашими жизнями. Это означает, в частности, господство империалистического босса - США и второстепенных империалистических держав находящихся на их орбите: Западной Европы, Японии, Канады и Австралии. Россия, будучи капиталистической страной, третируемой США из-за своей независимости (подобно Венесуэле, Ирану, Ливии во времена Каддафи, Никарагуа), не является частью какой-либо империалистической клики, которая угрожает нам. Правильнее говорить о том, что мировые державы России и Китая считают, что они должны реагировать на попытки империализма подчинить их. К счастью, их, пусть несогласованное и непоследовательное, сопротивление дает возможность другим странам и народам отстаивать свой собственный национальный суверенитет.

[1] Стивен Коэн писал в «Неудачном крестовом походе» (The Failed Crusade), что после распада Советского Союза начался самый катастрофический в истории экономический крах в мирное время среди индустриальных стран. Реставрация капитализма привела к массовым обнищанию и безработице, диким крайностям неравенства, безудержной преступности, яростному антисемитизму и этническому насилию в сочетании с узаконенным гангстеризмом и стремительным разграблением государственных активов. К 1998 году инвестиции сократились на 80%, реальная заработная плата - вдвое, а мясные и молочные стада - на 75%. Число людей, живущих за чертой бедности в бывших советских республиках, выросло с 14 миллионов в 1989 году до 147 миллионов. Это привело к тому, что число сирот в России превысило то что было во время войны с её 20 с лишним миллионами погибших, вновь возникли эпидемии холеры и тифа, миллионы детей пострадали от недоедания, а продолжительность жизни взрослого человека упала.

