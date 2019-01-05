В Крыму зафиксировали увеличение пассажиропотока россиян в новогодние каникулы

Республика Крым стала одним из лидеров направлений у россиян в период новогодних каникул. Известно, что полуостров уже посетило на 42% больше отдыхающих, чем в этот же период в 2018 году.





Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, начиная с 28 декабря по 3 января включительно, в республике отдохнуло около 70 тысяч туристов. В период прошлых новогодних праздников полуостров посетили 48 тысяч человек.





Как уточнил министр, такие выводы были сделаны благодаря оценкам данных пассажиропотока и оперативного мониторинга в момент новогодних праздников.





Ранее информационное агентство «НьюИнформ» сообщило, что туристов просят не выходить в Крымские годы из-за угрозы схода лавин. В регионе сохраняется риск схода снежных масс в связи с установившимися метеорологическими условиями.



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