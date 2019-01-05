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опубликовано редакцией на Переводике 05.01.19 16:37
скаут: barkhatov64;
 
 

Как Петербург борется со снегопадами

Вчера вечером весь Петербург буквально завалило снегом, а сегодня, по прогнозам МЧС, в городе ожидается гололедица. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы, но пока они не справляются. Автомобилисты и петербуржцы оказались очень недовольны сложившейся ситуацией.


Многие пишут в соцсетях, что из-за заваленных снегом дорог невозможно нормально передвигаться – кто-то поскальзывается, чуть ли не ломая ноги, а кого-то заносит даже на шипованой резине.


Один из работников травмпункта Сергей Черепанов посетовал, что за последние три дня в приемник поступило более 30 человек с переломами. Татьяна Зотова, проживающая на Васильевском острове, жалуется, что дворники с лопатами исчезли, как только начался снегопад. На тротуарах лед и грязь – вообще невозможно ходить. Такая ситуация сложилась практически во всем городе.


Врио губернатора Петербурга Александр Беглов тоже остался недоволен работой коммунальщиков. По его мнению, нерасчищенные дороги очень опасны для горожан, и многие уже лежат в больницах с ушибами и травмами. Поэтому Беглов распорядился, чтобы дворники работали в усиленном режиме. Он подчеркнул, что в целом город готов к снегопаду, но на следующий год нужно обязательно покупать дополнительную технику.


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