опубликовано редакцией на Переводике 03.01.19 19:53 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Associated Press”,

"Putin scores some wins but tensions with the West mount" США - 30 декабря 2018 г. Путин одерживает несколько побед, но напряженность в отношениях с Западом растет

(AP Photo / Alexander Zemlianichenko) Москва (AP). Это был неоднозначный год для президента России Владимира Путина. Путин может выглядеть победителем после неожиданного решения США выйти из Сирии. Но глава России сталкивается с огромными проблемами в Сирии и в других местах, и он не продвинулся ни на шаг ближе к отмене западных санкций, которые истощили российскую экономику. Российская военная кампания в Сирии достигла цели Кремля по укреплению власти президента Сирии Башара Асада за относительно скромную цену и сделала Москву важным игроком на Ближнем Востоке. Тем не менее, после почти восьми лет боевых действий Сирия лежит в руинах, и Москва не смогла убедить Запад помочь оплатить многомиллиардный счет Сирии по восстановлению. Даже несмотря на то, что поспешный вывод по приказу президента США Дональда Трампа может еще больше усилить влияние Москвы в Сирии, это осложняет ситуацию между Россией и Турцией, которая стремится расширить свою зону влияния. Москва также будет обременена затруднительной задачей попытаться сбалансировать конфликтующие интересы Израиля и Ирана в регионе. «Некоторые могут рассматривать это как успех Путина, но на самом деле это означает проблемы для Путина», - сказал Алексей Малашенко, ведущий московский эксперт по Ближнему Востоку, о запланированном уходе США. «Ситуация может радикально измениться, и Россия будет нести ответственность за это. Ссориться с американцами было лучше, чем оставаться наедине с Турцией, Ираном и другими ». План Трампа сократить вдвое присутствие американских войск в Афганистане к лету может вызвать больше потенциальных проблем для России. Путин высмеивал неспособность США стабилизировать страну, несмотря на 17-летнюю кампанию, но сокращение военного присутствия США в Афганистане может спровоцировать опасную нестабильность со стороны исламских бойцов в уязвимом месте России в Центральной Азии. Теперь Москва может счесть необходимым инвестировать больше средств в Таджикистан, где у нее есть военная база, чтобы помочь окончательно утвердить границу с Афганистаном и попытаться расширить свое присутствие в других частях Центральной Азии. Эти проблемы возникают в связи с тем, что российская экономика все еще не оправилась от удара низких цен на нефть и западных санкций. Западная поддержка антироссийских санкций осталась неизменной. Санкции США и ЕС были введены в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году, ее поддержку сепаратистских повстанцев на востоке Украины, вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года в США и отравление агентом нервно-паралитического действия в марте бывшего российского шпиона в Великобритании. Санкции ограничили доступ России к международным рынкам капитала, ограничили импорт западных энергетических и военных технологий и напугали международных инвесторов. Путин обвинил США и их союзников в том, что они пытались наказать Россию за ее независимый курс - риторика, усиленная контролируемыми государством средствами массовой информации, которая разжигала враждебность России по отношению к Западу. Недавнее исследование общественного мнения, проведенное независимым Levada Center, показало, что шесть из десяти российских респондентов отрицательно относятся к США, а половина - к ЕС. Опрос также отразил растущее беспокойство общественности по поводу западных санкций. Общенародный опрос 1600 человек, проведенный в конце ноября, имел допустимую погрешность не более 3,4 процентных точки. И все же, хотя западные ограничения препятствовали росту России, они также дали Путину удобное объяснение его внутренних проблем. «Американские и европейские санкции фактически помогли укрепить власть Путина, позволив ему указать на внешнее давление», - сказал Малашенко. В России наблюдался рост на 1,5% в 2017 году после двухлетней рецессии, а в этом году ее экономика вырастет на 1,8%. Но надежды российского правительства на ускорение роста не оправдались, и страна по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти, газа и другого сырья. Несмотря на экономические проблемы, Кремль потратил около 14 миллиардов долларов на проведение Кубка Мира в этом году, переворот в общественном отношении, который помог бороться с негативным восприятием России. Российское правительство использовало соревнование по футболу, чтобы смягчить свое решение повысить пенсионный возраст - крайне непопулярный шаг, вызвавший широкое недовольство и значительно подорвавший популярность Путина после завершения Кубка Мира. Надежды Кремля на заключение соглашения с Трампом о прекращении санкций сошли на нет на фоне расследования США возможного сговора между кампанией Трампа и Россией. Путин отрицал вмешательство в выборы в США 2016 года и вмешательство в дела стран Запада. В то время как российский лидер нуждается в отмене санкций, он ясно дал понять, что не будет сдвигаться с места по вопросам Украине или любым другим. Как будто, чтобы доказать это, российская береговая охрана в ноябре захватила три украинских военно-морских судна вместе с их командой в Черном море. Татьяна Становая, независимый политический эксперт, который много пишет о Кремле, отметила, что бескомпромиссная позиция Путина связана с его мнением о том, что Запад будет рассматривать любые уступки как признак слабости и предъявлять больше требований. «Путин считает, что если Россия сдастся, давление будет только расти, а санкции будут расширяться», - сказала она. В условиях растущей напряженности в отношениях с Западом Кремль сосредоточился на усилении военного арсенала России. Путин превратил свою речь о состоянии страны в марте в презентацию множества новых ядерных вооружений, в том числе гиперзвукового летательного аппарата. Владимир Фролов, эксперт по внешней политике из Москвы, рассматривал заявления Путина как часть усилий по убеждению Запада сесть за стол переговоров. «Его цель - завоевать внимание, страх и уважение со стороны Запада, получить право вето в отношении политики Запада», - сказал Фролов. Путин предупредил, что запланированный выход США из Договора о ядерных силах средней дальности 1987 года вызовет ответную реакцию России. В заявлении в этом месяце он посетовал, что глобальные опасения по поводу ядерной войны ослабли, оставив мир слепым к растущей угрозе конца света. Становая отметила, что разговор Путина отражает растущую нестабильность в отсутствие общей повестки дня между Россией и Западом. «Дальнейшее движение по той же дорожке неизбежно приведет к тому, что станет сложнее контролировать ситуацию с ядерным оружием», - сказала Становая. «Путин считает, что ядерное оружие - это главный аргумент России, который должен влиять на мышление западных политиков».

