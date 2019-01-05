Через Блокчейн заключен первый «цифровой» брачный контракт

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От умной электрической лампы до сетевого автомобиля. Мир становится все более цифровым. «Правовые технологии» («Legal Tech») – так звучит девиз часа юристов. В Австрии через Блокчейн теперь был заключен первый «умный» брачный контракт.

Предприниматель из Граца и его жена заключили так называемый «умный брачный контракт» («Smart Wedding Contract»). Он был разработан фирмой жениха – Block 24. Тем не менее, паре нужно идти к нотариусу, так как в Австрии, как и в Германии, действует норма права, согласно которой брачные контракты требуют нотариального заверения (ст. 1408, 1410 ГК). Но что делает этот брачный контракт таким особенным?

Пока кодекс не разлучит нас?

В «бумажном договоре» содержится пункт, отсылающий к «умному брачному контракту («Smart Wedding Contract»), который связан с двумя кошельками на Ethereum. Таким образом, супруги могут в режиме реального времени добавлять новые имущественные объекты и сразу же делить их на доли. Проблема того, что в течение брака имущественные отношения супругов часто сильно изменяются и первоначально заключенный статичный договор более не подходит новой ситуации, решается таким элегантным способом. В договоре это формулируется следующим образом:

«Каждое поступление как и выбытие имущественных объектов максимально точно документируется в умном брачном контракте (Smart Wedding Contract»). Супруги согласны с тем, что оформление приобретенных во время брака имущественных объектов и их оценка должны осуществляться в умном брачном контракте (Smart Wedding Contract»)».

Умный брачный контракт (Smart Wedding Contract» можно представить себе как своего рода цифровой бюджетный счет, объясняет Урим Байрами. Он занимался правовым сопровождением заключения договоров со стороны юридической фирмы Stadler Völkel Rechtsanwälte. Блокчейн делает возможным точное документирование каждой финансовой операции. Таким образом, можно надеяться, что удастся избежать длительной супружеской ссоры из-за имущественных передвижений. Урим Байрами придерживается мнения, что умные контракты (Smart Contracts) способствуют правовой безопасности и уменьшают риск длительных, дорогостоящих гражданских процессов. Особенно тогда, когда условия договора изложены в детерминирующих кодексах и при наступлении определенных обстоятельство автоматически запускают определенные действия (вступают в силу немедленно).

Полноценный брак, заключенный через Ethereum, в будущем, может быть, станет возможным. Тогда это будет называться: «Пока кодекс не разлучит нас».

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