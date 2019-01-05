ЕСПЧ отрицает нарушение прав человека: большая свобода действий для государств при осуществлении депортаций

© donfiore-stock.adobe.com

Депортация родившегося в Германии турка по решению властей не является нарушением прав человека. Согласно решению ЕСПЧ, государств могут при недостатке желания к интеграции провести депортацию и спустя годы.

Согласно решению Европейского суда по правам человека Германия может депортировать осужденного преступника, родившегося в Германии. Ввиду сложности его преступлений, связанных с оборотом наркотиков, и отсутствия его воли к интеграции в Германии депортация живущего в Шпейере гражданина Турции законна, заявляют страсбургские судьи в своем решении от четверга (20.12.2018, жалоба N-18706/16).

Мужчина родился в 1980 году в Рейнланде-Пфальце, а в 1996 году получил бессрочный вид на жительство. За последующие годы его неоднократно судили за различные преступления, связанные с оборотом наркотиков, его также приговаривали к многолетнему лишению свободы. С 2002 года суды Германии неоднократно принимали решение об его депортации, однако из-за его возражений это не имело результатов. Только в 2015 году, когда Федеральный конституционный суд отклонил его жалобу, власти попытались депортировать мужчину, однако это им не удалось из-за отсутствия документов.

Теперь мужчина потерпел еще одно судебное поражение. ЕСПЧ не согласился с его аргументами, что угроза депортации нарушает его права как отца семьи на частную и семейную жизнь. Более того, судьи обвинили мужчину в недостаточной готовности к интеграции. Кроме того, при вынесении решения о возможной депортации государства пользуются большой самостоятельностью, так ЕСПЧ обосновывает свое решение. В целом Германия по данному делу привела значимые и достаточные основания, оправдывающие депортацию.

статью прочитали: 47 человек

Комментарии Материалы по теме