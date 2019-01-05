ФАКТ: Первая мировая война не закончилась в 1918 году

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Предполагаемый мир во всем мире, обусловленный Днем заключения перемирия, не был всеобщим. В 1919 году по всей Восточной Европе и в Центральной Азии насилие, начатое в Первой мировой войне, продолжалось еще пять лет.

В бесчисленных исторических книгах говорится, что «в одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца» 1918 года злосчастная Великая война наконец-то закончилась.

В самом деле, пулеметный огонь больше не разорвал бы на куски поколения молодых людей на полях сражений в Западной Европе, и артиллерийский заградительный огонь продолжительностью в неделю не превратил бы саму землю в грязный лунный ландшафт.

Но предполагаемый мир во всем мире, вызванный Днем перемирия, не был всеобщим. В 1919 году по всей Восточной Европе и в Центральной Азии насилие, начатое в Первой мировой войне, продолжалось еще пять лет, втягивая не только местных, но и войска из Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и Японии.

По сути, проблема была в распаде Австро-Венгерской империи в Восточной Европе и Османской империи в Центральной Азии. Это оправдывалось Лондоном, Парижем и Вашингтоном на основе признания страстей националистов, которые искали свое собственное государство, не контролируемое иностранными оккупантами.

Проблема с этим обоснованным тщеславием заключалась в том, что, несмотря на частую жестокость и растущую дисфункцию многонациональных империй, базирующихся в Вене и Стамбуле, они, тем не менее, по самой своей природе способствовали некоторой терпимости и смешиванию различных этнических и религиозных меньшинств во всех их растущих областях. Не только то, что новые этнонационалистические правительства часто были не заинтересованы в защите меньшинств, проживающих на их территориях, но и тот факт, что население было сильно смешанным - неизбежно приводило к насильственным конфликтам между новыми национальными государствами.

Кроме того, принцип национального самоопределения, рассматриваемый как справедливый применительно к Восточной Европе, не был в равной степени применен к националистам среди европейских колониальных субъектов в Африке или Азии, политические амбиции которых были бы достигнуты за счет победителя. Вьетнамскому националисту Хо Ши Мину показали на дверь, когда он ходатайствовал о присоединении к Версальской конференции. Территория в Китае, которая поддерживала Францию в войне, была присуждена Японии. В апреле 1919 года британские войска расстреляли 1600 индийцев в сквере в Амритсаре, протестующих против закона, способствующего аресту индийских националистов. Это последнее действие также спровоцировало еще одну войну, начатую в 1919 году - оппортунистическое вторжение афганцев в Британскую Индию королем Амануллой под давлением, чтобы оказать сопротивление британскому политическому господству.

День перемирия, конечно, не сделал ничего, чтобы остановить гражданскую войну, разгоревшуюся в имперской России между белыми и красными. Конфликт коренился в разрушении царского правления и росте международной социалистической идеологии до Первой мировой войны.

Мало того, что миллионы россиян, жителей Восточной Европы и жителей Центральной Азии подняли оружие друг против друга во время гражданской войны, но британские, французские и американские войска высадились в Арктическом Архангельске в замешательстве и нерешительной попытке поддержать Белых. Позднее войска США и Японии вторглись в Сибирь, причем первые якобы стремились облегчить вывод Чешского легиона, а последние стремились захватить территорию и поддержать Белых.

Конфликт между Красными и Белыми достиг своего апогея в 1919 году с разгромом Белых сил в Сибири и на Украине, за которым в 1920 году последовала эвакуация Белых войск. Американские войска, наконец, были выведены из России в 1920 году, но Владивосток, удерживаемый Белыми, не сдавался до 1922 года. Конфликт бушевал еще два года, когда советские войска воссоздали бывшие царские территории России в Центральной Азии, используя самолеты, ядовитый газ и примитивную бронетанковую технику для подавления республик.

Более 1,5 миллиона солдат и восемь миллионов мирных жителей погибли в российской гражданской войне – последние в основном из-за голода, а также политических террористических кампаний, проводимых обеими сторонами.

Революция имела побочный эффект в Польше, которая в 1919 году восстановила формальную независимость через столетие после того, как она была аннексирована Германией, Австрией и Россией. Однако националистическое правительство Юзефа Пилсудского мечтало о восстановлении более широкой польско-литовской империи - идея, с которой соседи Польши были не согласны. В мрачном ироническом повороте Варшава, пережившая более ста лет иностранного господства, вела полдюжины пограничных войн с Украиной, Германией, Чехословакией и Прибалтикой. Затем в 1920 году поляки начали полномасштабное наступление на Киев (столицу современной Украины), извлекая выгоду из хаоса российской гражданской войны.

Однако война была переменчивой, поскольку поляки спровоцировали разрушительную контратаку русских. Поляки были оттеснены до ворот Варшавы до того, как возобновившееся контрнаступление привело к тому, что Польша прекратила военные действия в 1921 году с дополнительной территорией в современной Западной Украине и Белоруссии. Завоевание имело обратный эффект в долгосрочной перспективе, что заставляло потенциальных союзников быть осторожными в отношении Варшавы. После Второй мировой войны Советский Союз забрал утраченную территорию и компенсировал это полякам немецкой землей, с которой немцы были насильственно депортированы.

Хотя Париж, Лондон и Рим формально не распустили Османскую империю, они быстро захватили ценные ближневосточные территории для собственной выгоды и развернули оккупационные силы на Анатолийском полуострове. Время от времени союзники даже конкурировали друг с другом, чтобы захватить большую часть территории. Правительство Султана оказалось в значительной степени бессильным и полностью зависимым от оккупационных сил.

В мае 1919 года многонациональный город Смирна был передан греческим оккупационным силам, которые ранее находились под османским правлением, а теперь являются его главным врагом. Возникшее в результате чувство национального унижения привело к возрождающемуся националистическому движению во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, генералом, который успешно победил британские и французские войска в Галлиполи во время Первой мировой войны. Когда турки были возмущены условиями Севрского договора в 1920 году, Великое Национальное Собрание Ататюрка возглавило восстание против иностранных армий.

Поскольку давление с целью вернуть войска домой заставило Францию и Великобританию уклониться от более глубокого участия в конфликте, турецкие националисты в основном сражались с греческими войсками. Однако в октябре 1920 года греческий король получил смертельный укус от обезьяны. Это привело к политической чистке греческих военных, что роковым образом подорвало ее эффективность.

Греко-турецкая война завершилась поражением Греции в битве при Сакарье, подавлением армянской национальной армии и захватом Турцией Смирны в сентябре 1922 года. Через четыре дня в Греции вспыхнул пожар. Сотни тысяч беженцев спасались бегством в доки, где было очень много народу в течение двух недель, прежде чем примерно половина была эвакуирована британскими и американскими кораблями.

Вновь создание одной национальной родины происходило за счет других: Анкара и Афины договорились насильственно выслать 1,6 миллиона православных христиан и 355 000 мусульман на территорию друг друга, хотя религиозным меньшинствам было разрешено оставаться в Стамбуле и на западе Фракии.

Трагические и затяжные конфликты, которые разгорелись после того, как Первая мировая война «закончилась», служат предостерегающей историей о том, как в исторических повествованиях часто аккуратно урезают неловкие детали, и как цинизм и идеализм одинаково могут саботировать поиски мира.

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