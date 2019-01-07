Сыны Израилевы - в своём репертуаре или Израиль потребует 250 млрд. долларов компенсации за еврейских беженцев из арабских стран

Adam Eliyahu Berkowitz January 6, 2019

От переводчика: в оригинальном тексте, в качестве эпиграфа, приведена цитата из Книги Исход: глава 12 стих 35 (Библия Израиля ™): 35 “И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд”. При переводе я добавил к нему продолжение - стих 36: “Господь же дал милость народу (Своему) в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян”.





35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. 36 Господь же дал милость народу (Своему) в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян. Exodus 12:35-36 (The Israel Bible™)





Еврей-изгнанник из Ливии Давид Герби молится внутри синагоги Dar Bishi в Триполи 1 октября 2011 года. Герби и его семья бежали из Триполи в 1967 году, когда арабо-израильская война разожгла гнев против еврейского государства и привела к нападениям на евреев в соседних с Израилем государствах. Каддафи изгнал из Ливии 38 000 оставшихся евреев. (фоторепортаж: REUTERS / SUHAIB SALEM)

После 18-месячного исследования израильское правительство решило потребовать от семи арабских стран и Ирана 250 миллиардов долларов в качестве компенсации за имущество и активы, брошенные приблизительно 850 тысячами евреев, которые были вынуждены покинуть эти страны после создания Государства Израиль 70 лет назад. В запрос будут включены требования 35 миллиардов долларов от Туниса и 15 миллиардов долларов от Ливии. Также в него будут включены требования к Марокко, Ираку, Сирии, Египту, Йемену и Ирану.

«Пришло время исправить историческую несправедливость погромов (против евреев) в семи арабских странах и Иране и вернуть сотням тысяч евреев, которые потеряли свою собственность, то, что по праву принадлежит им», - сказала в субботу министр по вопросам социального равенства Израиля Гила Гамлиэль. «Нельзя говорить о Ближнем Востоке, не принимая во внимание права евреев, которые, в условиях насилия, были вынуждены покинуть свои процветающие общины. Все преступления, которые были совершены против этих еврейских общин, должны быть признаны»

Исследование имеет отношение к, ожидаемому в ближайшее время, плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке президента Трампа, поскольку израильский закон 2010 года предусматривает, что любая мирная договоренность должна включать компенсацию за активы еврейских общин и отдельных евреев, вытесненных из арабских стран и Ирана

Утверждение Израиля противоречит требованию Палестинской администрации о возмещении Израилем более 100 млрд. долл. США за активы, оставленные арабами, которые бежали или были вынуждены покинуть страну во время создания Израиля. Палестинские власти представили соответствующую документацию Соединенным Штатам десять лет назад.

Еврейские беженцы из арабских стран никогда не получали никакой помощи от международного сообщества и не стремились получить статус беженца. Израиль принял беженцев как давно потерянных братьев.

Для сравнения, в 1949 году Организация Объединенных Наций учредила Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В отличие от УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев) , которое оказывает помощь всем беженцам, БАПОР является единственной региональной организацией по оказанию помощи, предоставляющей помощь исключительно палестинцы. Уникальным является также то, что БАПОР предоставляет статус беженца потомкам палестинцев на неограниченный срок. С годовым бюджетом более 1 млрд. долл. США, БАПОР является крупнейшим учреждением Организации Объединенных Наций, в котором работают более 30 000 сотрудников, 99 процентов из которых являются набранными на местной основе палестинцами. БАПОР обвиняется в найме известных боевиков, увековечивании палестинской зависимости, демонизации Израиля и сборе денег от западных правительств, чтобы набить карманы Палестинской администрации и приобретении оружия для террористов. В августе 2018 года Соединенные Штаты прекратили оказывать помощь БАПОР.

Hadashot News сообщило, что компенсация не будет выделяться отдельным семьям, а будет распределяться государством через специальный фонд.

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