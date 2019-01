архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.01.19 21:53 "Associated Press", "Russian teenagers use social media to rebel against teachers" США - 28 декабря 2018 г.

"Russian teenagers use social media to rebel against teachers" США - 28 декабря 2018 г. Российские подростки используют социальные сети, чтобы бунтовать против учителей (AP Photo/Nataliya Vasilyeva) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия (AP) - Директор престижной школы рядом с Санкт-Петербургом вызвал 16-летнего Леонида Шайдурова и 14-летнего Максима Даутова для беседы. Затем он угрожал им исключением, уголовным расследованием и попаданием в черный список всех российских вузов. Их преступление? Создание независимого студенческого союза. Но Шайдуров и Даутов, дети эпохи социальных сетей, не приняли покорно угрозы. Вместо этого они объявили о своей ссоре с директором в прошлом месяце. Численность студенческого союза пополнилась, и органы власти образования в Санкт-Петербурге, второго по величине города России, выступили в поддержку подростков, а не директора. Многие другие молодые россияне впервые почувствовали вкус политической активности на уличных протестах против коррупции и запрета рэпа, протестуя против авторитарного статус-кво, к которому их родители, к несчастью, привыкли. Российские подростки, ведущие борьбу в социальных сетях против жестких, советских взглядов некоторых учителей, один из политических главных моментов России в этом году. Шайдуров и Даутов выступили с идеей, прочитав о Владимире Ленине, Карле Марксе и профсоюзном движении США. Они поняли, что их собственные проблемы - строгое и ненужное тестирование, ограничения дресс-кода - нашли отклик в других местах и послужат объединяющим поводом для студенческого союза. «Сначала все смеялись над Леонидом и мной, потому что нас было только двое», - говорит Даутов, который носит несколько колец и значок «Революционная рабочая партия» на своем шарфе. Две отдельные группы нового студенческого союза провели свои первые встречи в середине ноября на футбольном поле возле школы. Шайдурова, который руководил встречами, вызвали к директору и сообщили, что он организовал «несанкционированное собрание», которое будет расследоваться прокуратурой. Позже сотрудники полиции посетили школу, чтобы провести «профилактическую беседу», чтобы предупредить учащихся об опасностях организации несанкционированных собраний и экстремизма. На следующей встрече родителей и учителей родителям сказали, что их дети вступили в «экстремистскую организацию» и будут внесены в черный список поступления в колледж, по словам матери Шайдурова, Елены, которая преподает историю в школе. Для мальчиков это было только «подливание масла в огонь», сказал Даутов. Они распространили в социальных сетях информацию о давлении, и их дело было рассмотрено прессой. Число членов студенческого союза увеличилось с 70 до 200. Вскоре городской отдел образования заявил, что студенты имеют право создавать союз «до тех пор, пока он не препятствует учебному процессу». Директор и отдел образования города не будут отвечать на многочисленные вопросы от Associated Press. Студенты в других регионах России тоже противостоят. Ученицу средней школы в уральском городе Пермь не пустили на занятие в декабре, потому что она покрасила волосы в розовый цвет, и ей сказали не возвращаться до тех пор, пока она не исправит это. Она провела кампанию в социальных сетях. Прокуроры пошли проверять школу и обнаружили, что права девочки были нарушены. Позднее Пермский отдел образования запретило школам соблюдать строгие правила дресс-кода. В Комсомольске-на-Амуре на российском Дальнем Востоке учительница была отстранена от работы после того, как в интернете было размещено видео о том, как она толкала подростка на землю и шлепала его. Следователи возбудили уголовное дело. Александр Кондрашев, учитель из Санкт-Петербурга, который входит в независимый союз учителей, говорит, что динамика власти между подростками эпохи Путина и учителями с советским образованием в корне отличается от предыдущего поколения. «В наши дни учителю гораздо сложнее контролировать ситуацию с детьми», - сказал он. «Во-первых, у детей есть более четкое представление об их правах, и они готовы отстаивать их. Во-вторых, аудио- и видеозаписи дали им значительное информационное влияние». Ученики из Санкт-Петербурга утверждают, что студенческий союз не является политической организацией. Как обычных подростков, их раздражают возрастные ограничения: русским в 14 лет не разрешается голосовать, водить машину или пить. «Это странно, потому что вас могут отправить в тюрьму в 14 лет, но вы можете пить, курить и полностью выражать свое мнение только тогда, когда вам 18», - говорит Даутов. Система, с которой борются Шайдуров и Даутов, копирует структуру власти российского правительства в миниатюре. Директор несет ответственность только перед начальством в министерстве образования, в то время как ученики не имеют особого влияния при принятии решений в школе. Школа Шайдурова и Даутова имеет свой собственный студенческий совет, но он работает рука об руку с администрацией. «У нас даже есть газета и канал на YouTube, предположительно для студентов, который никто не смотрит», - говорит Даутов, высмеивая тот факт, что вместо обсуждения реальных проблем, с которыми сталкиваются студенты, существующий состав спорит «какую елку поставить». Точно так же часто сильная реакция учителей на любого, кто подрывает существующую иерархию власти, отражает общую структуру власти в России. Учителя, которым платят региональные и федеральные бюджеты, также находятся под постоянным давлением со стороны властей. «Это естественная реакция человека, который сам в страхе. Они боятся государства, чувствуют себя уязвимыми и незащищенными», - сказал Кондрашев, говоря об учителях, набрасывающихся на учеников в многочисленных российских видео, размещенных в интернете. Светлана Агапитова была одним из первых чиновников, которые встали на сторону мальчиков. Она сказала, что взрослые должны гордиться тем, что подростки проявляют интерес к политическим и экономическим темам. Конфликт также происходит из-за того, что средний возраст российского школьного учителя составляет около 50 лет, что означает, что большинство из них получили образование в Советском Союзе. Сегодняшние школьники, родившиеся в эпоху Путина с мгновенным доступом к информации, искренне сбиты с толку ограничениями, действовавшими на протяжении десятилетий. «Старшим учителям трудно изменить свое мнение, потому что авторитет учителя в школе раньше был бесспорным», - говорит Агапитова. «И начать диалог со студентами и обсудить что-то с ними - не каждый сможет». Даутов, 14 лет, изначально скептически относился к готовности родителей поговорить с журналистами по этому делу. Но отец Даутова Марат выразил поддержку своему сыну, сказав, что он и его друзья «хотят улучшить нашу жизнь. Мы все тоже этого хотим, но просто они не боятся». «Может быть, у них это получится, и в нашей стране все будет лучше», - размышлял он.

