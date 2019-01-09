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опубликовано редакцией на Переводике 09.01.19 11:45
скаут: barkhatov64;
 
 

Роструд рассказал, когда у россиян будут ближайшие длинные выходные

 Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта, когда будет отмечаться Международный женский день. Об этом напомнили в среду в пресс-службе Роструда.


"Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в марте с 8 по 10 числа в связи с празднованием Международного женского дня. Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен постановлением правительства на 10 мая", - напомнили в ведомстве.


На этой неделе россияне будут работать всего три дня с 9 по 11 января, добавили в Роструде.

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