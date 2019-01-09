Ученые открывают огромную биосферу жизни, спрятанную под поверхностью Земли

Неопознанная нематода (Poikilolaimus sp.) в биопленке микроорганизмов, из-под золотого рудника Копананг в Южной Африке (Gaetan Borgonie/Extreme Life Isyensya)

Земля - это не тот дом, о котором вы думаете. Далеко под скудной поверхностью, на которой мы живем, планета кишит невероятно обширной и глубокой «темной биосферой» подземных форм жизни, которую ученые только начинают постигать.

Скрытые в этом подземном царстве, некоторые из самых древних в мире организмов процветают в местах, где жизнь даже не должна существовать, и в новых исследованиях ученые определили количество этой «темной материи» микробного мира.

«Десять лет назад мы взяли образцы только нескольких мест - тех мест, в которых мы ожидали найти жизнь», - объясняет микробиолог Карен Ллойд из Университета Теннесси в Ноксвилле.

«Теперь, благодаря крайне глубоким образцам, мы знаем, что можем найти их практически повсюду, хотя взятие образцов, очевидно, было лишь на ничтожно малой части глубокой биосферы».

Есть веская причина, почему взятие образцов остается на ранних стадиях.

В предварительном обзоре результатов десятилетнего сотрудничества более 1000 ученых Ллойд и коллеги-исследователи из Глубинной Углеродной Обсерватории (DCO) оценивают, что глубокая биосфера - зона жизни под поверхностью Земли - занимает объем от 2 до 2,3 миллиард кубических километров.

Это почти вдвое больше объема мирового океана - еще одна огромная природная среда, которая в значительной степени не исследована людьми.

И точно так же, как океаны, глубокая биосфера является богатым источником бесчисленных форм жизни.

Результаты, представляющие многочисленные исследования, проведенные на сотнях площадок по всему миру, основаны на анализе микробов, извлеченных из образцов осадочных пород, полученных на 2,5 километрах (1,6 мили) под ложем океана, и из наземных шахт и скважин более чем на 5 километрах (3,1 мили) в глубину.

Скрытые на этих глубинах две формы микробов (бактерии и археи) доминируют в глубокой биосфере и, по оценкам, составляют 70 процентов всех бактерий и архей Земли.

Что касается того, о каком количестве видов организмов мы говорим, никто не знает.

Но ученые Глубинной Углеродной Обсерватории говорят, что миллионы различных типов ждут, что их обнаружат и охарактеризуют с помощью этих методов.

«Изучение глубинных территорий под поверхностью сродни исследованию тропических лесов Амазонки», - говорит микробиолог Митч Согин из Морской Биологической Лаборатории в Вудс-Хоул, штат Массачусетс.

«Повсюду есть жизнь, и везде есть внушающее страх множество необычных организмов».

Эти формы жизни не просто необычны по своему внешнему виду и среде обитания, но и по тому, как они существуют, с невероятно медленными и длинными жизненными циклами и - в отсутствие солнечного света - существующими на скудном количестве химической энергии, собранной из их скалистого окружения.

«Самым странным для меня является то, что некоторые организмы могут существовать тысячелетия», - объяснил Ллойд The Guardian.

«Они метаболически активны, но находятся в стазисе, с меньшим количеством энергии, чем мы думали для возможного поддержания жизни».

Подобные открытия не только продвигают идею о том, что глубинная жизнь может существовать где-то еще во Вселенной - скрытая в темных биосферных аналогах других миров - они также проверяют наше понимание того, чем на самом деле является жизнь.

В некотором смысле, чем больше мы углубляемся, тем дальше оглядываемся назад во времени и в эволюционной истории.

«Молекулярные исследования повышают вероятность того, что микробная темная материя гораздо более разнообразна, чем мы ее знаем в настоящее время, и самые глубокие линии ответвления бросают вызов концепции трехдоменной системы, введенной Карлом Везе в 1977 году», - объясняет Согин.

Результаты были представлены накануне встречи Американского геофизического союза (AGU) в 2018 году в Вашингтоне, округ Колумбия, на этой неделе, а окончательный отчет DCO должен быть опубликован в октябре 2019 года.

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