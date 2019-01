архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.01.19 18:46 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “bne IntelliNews”,

"MOSCOW BLOG: Time to abandon sanctions on Russia" Германия - 21 декабря 2018 г. MOSCOW BLOG: Время отказаться от санкций в отношении России Заявленная цель санкций состоит в том, чтобы изменить поведение России и, более конкретно, изменить ее агрессивную политику в отношении соседей - в первую очередь, Украины. В этом смысле они терпят полный провал. Во всяком случае, они укрепили позицию президента Владимира Путина, который, впервые с тех пор, как он вступил в должность в 2000 году, был политически уязвимым после того, как нефтяная экономика была исчерпана и рост упал до нуля - задолго до начала столкновения с Украиной. Путин использовал санкции, чтобы сплотить население России под его флагом с идеей «неприступная Россия» и совершенно справедливо указывает на то, что Россия находится под атакой. На мартовских выборах 2018 года Путин успешно сыграл на все более истеричной русофобии на западе, чтобы набрать дополнительные 10 миллионов голосов, чтобы довести его общее количество до 76 миллионов и блестящую победу. Большая часть голосов является подлинной. Кремль вмешивается в результат, чтобы преодолеть важные пороги - на этих выборах должно быть гарантировано, что Путин выиграл абсолютное большинство голосов. Логика ряда санкций 6 апреля, нацеленного на человека Кремля Олега Дерипаску и его алюминиевого гиганта "Русал", не имеет отношения к заявленной цели санкций. Идея о том, что государство изменит свою политику, если пострадает один ведущий бизнесмен, бессмысленна. Очевидно, что Кремль будет раздражен вмешательством в его внутренние дела, но ни одно государство не изменит свою политику, потому что один из его бизнесменов подвергается нападениям. Этот шаг гарантированно даст точно противоположный результат желаемому. Санкции в отношении Дерипаски дали обратный результат. Влияние его проблем на рынок металлов стоило всем, в том числе и США, больших денег. Согласно одной из оценок, если санкции были проведены, то стоимость банки Coca-Cola выросла на 15% благодаря росту мировых цен на алюминий. В декабре Министерство финансов США (USTD) было вынуждено уступить и отменило санкции. Я считаю самоочевидным, что лучший и, возможно, единственный способ заставить Россию принять либеральные ценности, которыми мы дорожим на западе, - это поддерживать процветание России. Этот аргумент часто используется в случае Украины, где очевидно, что самой большой угрозой для Путина является процветающая Украина, где стремительно растет личная свобода и, что более важно, личные доходы. Однако этого не происходит. По данным Всемирного банка, Украина сейчас является самой бедной страной Европы после того, как отстала от Молдовы. Ирония заключается в том, что украинский «поворот на запад» активно препятствует разногласию в России, поскольку россияне столь же обеспокоены сохранением завоеванного за последние два с половиной десятилетия уровня жизни, так как они становятся еще более состоятельными. Последнее, что они хотят сделать, это разбить путинскую систему в надежде построить что-то лучшее, потому что пример Украины состоит в том, что даже если жизнь улучшится в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе это означает нищету и бедность. И Россия уже сделала это в 90-х годах. Процветание изменит политическую повестку дня. Президентский омбудсмен по бизнесу Борис Титов указал в интервью bne IntelliNews, что за годы бума деньги обрушились на всех, и правительство обратилось к созданию институтов нормальной страны; Реформы образования и программы поддержки материнства, внедренные в эти годы, были выдающимися успехами и почти полностью не освещались за пределами России. По словам Титова, с 2008 года игра изменилась. Все деньги, поступающие в Россию, поступают через контролируемые государством предприятия, причем Роснефть и Газпром являются наиболее важными. Это означает, что все деньги теперь контролируются несколькими людьми на вершине государства. Все, включая бизнесменов, были вынуждены заняться внутренними проблемами, чтобы получить доступ к этим деньгам. Результатом стало укрепление как власти Кремля, так и коррупции. Поощрение процветания и взаимодействие с Россией - это не политика умиротворения. Сделка Невилла Чемберлина с Гитлером была политикой умиротворения, но Путин, в отличие от Гитлера, не хочет аннексировать территорию или восстанавливать Советский Союз. Конечно, он присоединил Крым, но я утверждаю, что это был особый случай, так как решение Европы частично пригласить Украину в семью ЕС означало, что Россия потеряла контроль над своей военно-морской базой в Крыму. Статья 10 договора о сотрудничестве, подписанного Украиной с ЕС, номинально является торговым соглашением, является пунктом, который призывает к более тесному военному сотрудничеству: «Стороны должны изучить потенциал военно-технического сотрудничества. Украина и Европейское оборонное агентство (EDA) должны установить тесные контакты, чтобы обсудить улучшение военного потенциала, включая технологические вопросы». Этот пункт является неясным и конкретно не упоминает НАТО, но, учитывая, что все члены ЕС являются членами НАТО, российская паранойя о расширении НАТО и нарушенные обещания, данные Горбачеву в конце холодной войны примерно 30 западными лидерами, о том, что НАТО не будет расширяться на запад, Путин принял взвешенное решение обезопасить военно-морскую базу раз и навсегда. Конечно, аннексия была незаконной, и поэтому оправдано какое-то возмездие. Целевые санкции здесь уместны. Но аннексия была также деятельностью осознанной агрессивной экспансии вооруженных сил НАТО на восток в той же степени, что и экспансия России на запад. Скандал из-за Крыма никогда не исчезнет. Украина всегда будет настаивать на возвращении своей суверенной территории, а Россия никогда не откажется от нее. В обозримом будущем нет решения этой проблемы, кроме военных действий. А санкции, безусловно, только укрепят Россию, так как только угроза полного краха российской экономики смогла бы дать достаточно рычагов, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма. Но если и Россия, и Украина будут процветать, они, естественно, объединятся, и решения начнут появляться сами. Экономические отношения России процветают на фоне энергетических связей, и Путин встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 раза. Два человека встречаются на этой неделе, и есть вероятность, что Россия вернет обсуждаемые Курильские острова, которые она оккупировала в конце Второй мировой войны. Взаимодействие и торговля - сложный вариант, поскольку политическим деятелям необходимо, чтобы они «что-то делали» с Россией. Но политика санкций только усугубляет ситуацию. Во время ежегодной пресс-конференции Путина журналист Wall Street Journal спросил Путина, хочет ли он править миром. Обвинив США в этой цели, он продолжил: «Основная цель нашей внешней политики - обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации, ее экономики и социальной сферы, обеспечить безусловное движение вперед и укрепление нашей страны внутри, прежде всего, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равноправный партнер среди равных. Мы за укрепление системы международного права, обеспечение безусловного выполнения Устава Организации Объединенных Наций и развитие равноправных отношений со всеми участниками международного общения на этой платформе ». Сказав все это, я не вижу снятия санкций в течение десятилетий. Если в 2019 году будут введены более строгие санкции. Запад оказался в конфронтационном углу с Россией, из которого нет выхода. В настоящее время нет никакой конкретной цели для санкций, кроме как причинить России экономические страдания из-за неуместной надежды на то, что со временем она заставит Кремль пойти на компромисс. Я бы сказал, что вместо этого было бы гораздо эффективнее применить процветающий аргумент, который в настоящее время относится к Украине, к самой России: россияне уже прошли этап «существования» - просто еды на столе и крыши над головой, что проходит Украина сейчас. Как только их доходы растут достаточно, чтобы обеспечить достойное качество жизни, люди начинают становиться политическими и требовать от своего правительства более качественных услуг, хороших школ, надлежащего медицинского обслуживания и умеренно комфортной пенсии. Путин может запугать Запад, но он в ужасе от своего народа. Именно они могут изменить политику Кремля и принять либеральные ценности. По иронии, вместо того, чтобы подорвать путинский режим, сегодня украинский хаос укрепляет его. Единственная надежда состоит в том, что со временем деловые связи будут развиваться, несмотря на санкции, и хотя ситуация на Planet Politics чревата, жизнь на Planet Business продолжается, а крупные международные компании продолжают инвестировать и расширяться в России, потому что это крупнейший потребительский рынок в Европе и они не могут игнорировать это. Со временем этот поток торговли и прибыли будет действовать как мазь для красной сыпи в отношениях с Россией. Но на самом деле нет надежды на кардинальное улучшение отношений между Западом и Россией до тех пор, пока Путин не уйдет в 2024 году, и даже тогда вряд ли все станет лучше.

