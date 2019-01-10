Китайский луноход не обнаружил никаких свидетельств высадки американцев на Луне

Пекин | На этой неделе, высшие должностные лица китайской космической программы выразили скептицизм по поводу того, что американцы когда-либо высаживались на Луну, сообщает Beijing Daily Express.

На этой неделе, более 2000 высокопоставленных функционеров Коммунистической партии Китая подписали петицию с просьбой к американскому правительству дать объяснения относительно высадки американцев на Луну. Петиция появилась после того, как возникли сомнения в том, что посадки кораблей Аполлон на Луну вообще когда-либо происходили.

Эти подозрения возникли после недавнего анализа снимков, сделанных китайским зондом Чанъэ-4, который якобы не обнаружил никаких следов высадки американцев на Луне.

Несколько высокопоставленных членов Коммунистической партии Китая даже публично заявили, что эти последние результаты вне всяких сомнений доказывают, что высадки на Луну были «тщательно продуманной мистификацией, чтобы обмануть мир в отношении возможностей американской космической программы».

Бывший высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая Бао Тонг открыто раскритиковал космическую программу "Аполлон" после того, как снимки, сделанные китайским зондом Чанъэ-4, якобы не подтверждают того, что высадки американцев на Луне когда-либо происходили

Также, на этой неделе, главный российский астрофизик, Юрий Игнатьевич Мухин, выступил с публичным заявлением, он сказал, что российское правительство «было в курсе ситуации с начала 1970-х годов»

Эти недавние обвинения дали основания полагать, что были правы конспирологи, десятилетиями заявлявшие, что Америка никогда не высаживалась на Луне.

Сторонники теории заговора полагают, что президент Ричард Никсон выдвинул план бутафорской программы Аполлона, чтобы обмануть СССР в космической гонке и, в конечном итоге, в гонке ядерных вооружений, с целью разрушения СССР.

Программа «Аполлон» стала третьей программой полетов человека в космос, выполнявшейся Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), которое и осуществила высадку первых людей на Луну в период с 1969-го по 1972 год.

С тех пор ни одна страна не отправляла человека на Луну, хотя ожидается, что несколько стран, такие как Россия и Китай, планируют подобные миссии на период после 2030 года.

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