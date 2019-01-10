Кому принадлежит луна?

AP Photo/NASA/Neil A. Armstrong

Вероятно, это самая известная фотография флага из когда-либо сделанных: Базз Олдрин стоит рядом с первым американским флагом, установленным на Луне.

Только лишь менее чем столетие назад, установка национального флага в другой части мира означала, что страна претендует на эту территорию. Звезды и Полоски на луне означали создание американской колонии?

Когда люди первый раз слышат, что я адвокат, практикующий и преподающий что-то, что называется «космическое право», они чаще всего задают такой вопрос, с широкой улыбкой или блеском в глазах: «Так скажи мне, кому принадлежит Луна?"

Конечно, в европейскую привычку в значительной степени входило утверждение новых национальных территорий, применительно к неевропейским частям мира.

В частности, португальцы, испанцы, голландцы, французы и англичане создавали огромные колониальные империи. Но хотя их отношение было очень европоцентричным, юридическое представление о том, что установка флага была актом суверенитета, стало общепризнанным во всем мире как неотъемлемая часть права стран.

Очевидно, что у астронавтов были более важные занятия, чем размышления о юридическом значении и последствиях этого установленного флага, но, к счастью, этот вопрос был решен до миссии.

Любое предположение того, что Луна может стать, с юридической точки зрения, частью США, могло, возможно, вызывать международные споры, пагубные как для космической программы США, так и для интересов США в целом.

Простым ответом на вопрос о том, действительно ли Армстронг и Олдрин в ходе своей небольшой церемонии превратили Луну или, по крайней мере, большую ее часть, в территорию США, оказалось «нет».

Ни они, ни НАСА, ни правительство США не хотели, чтобы американский флаг вызвал такой эффект.

Первый космический договор

Самое главное, что этот ответ был закреплен в Договоре о космосе 1967 года, участниками которого стали Соединенные Штаты и Советский Союз, а также все другие страны.

Обе сверхдержавы согласились с тем, что «колонизация» на Земле привела к огромным человеческим страданиям и многим вооруженным конфликтам, которые бушевали в течение последних веков. Они были полны решимости не повторять ошибку старых европейских колониальных держав, когда принимали решение о правовом статусе Луны; по крайней мере, необходимо было избежать возможности «захвата земли» в космосе, который повлек бы за собой новую мировую войну.

Таким образом, Луна стала чем-то вроде «глобального достояния», легально доступного для всех стран - за два года до первой фактической посадки человека на Луну.

Таким образом, американский флаг был не проявлением притязаний на суверенитет, а чествованием американских налогоплательщиков и инженеров, которые сделали возможной миссию Армстронга, Олдрина и третьего астронавта Майкла Коллинза.

Два человека держали табличку, что они «пришли к миру для всего человечества», и, конечно, знаменитые слова Нейла говорили о том же: его «маленький шаг для человека» был не «гигантским прыжком» для Соединенных Штатов, а «для человечества».

Кроме того, Соединенные Штаты и НАСА выполнили свои обязательства, поделившись лунными камнями и другими образцами почвы с лунной поверхности с остальным миром. Они раздали их иностранным правительствам и разрешили ученым со всего мира доступ для научного анализа и обсуждения.

Дело закрыто, больше не нужны космические юристы? Мне не нужно готовить студентов космического права Университета Небраски-Линкольна к дальнейшим дискуссиям и спорам по лунному праву, верно?

Не нужны космические юристы?

Не так быстро. Хотя правовой статус Луны как «глобального достояния», доступного для всех стран в мирных миссиях, не встретил какого-либо существенного сопротивления, Договор о космосе оставил нерешенными некоторые детали.

Вопреки очень оптимистичным предположениям, сделанным в то время, человечество до сих пор не возвращалось на Луну с 1972 года, что делает права на лунные земли в значительной степени теоретическими.

То есть до тех пор, пока не появилось несколько новых планов по возвращению на Луну несколько лет назад. Кроме того, по крайней мере, две американские компании, Planetary Resources и Deep Space Industries, которые имеют серьезную финансовую поддержку, задумались об астероидах для добычи минеральных ресурсов.

В соответствии с вышеупомянутым Договором о космосе, Луна и другие небесные тела, такие как астероиды, по закону, находятся в одной и той же «корзине». Ни один из них не может стать «территорией» того или иного суверенного государства.

Весьма существенный запрет в рамках Договора о космосе на приобретение новой государственной территории через установку флага или любые другие средства не позволил коммерческую эксплуатацию природных ресурсов на Луне и других небесных телах.

Это серьезная дискуссия, которая в настоящее время разгорается в международном сообществе, и пока не найдено однозначно решения. Грубо говоря, две общие интерпретации возможны.

Вы хотите добыть астероид?

Такие страны, как Соединенные Штаты и Люксембург, согласны с тем, что Луна и астероиды являются «глобальным достоянием», что означает, что каждая страна разрешает своим частным предпринимателям, при условии надлежащей лицензии и соблюдения соответствующих пунктов космического права, получать то, что они могут, пытаться заработать на этом деньги.

Это немного похоже на законы открытого моря, которые не находятся под контролем отдельной страны, но полностью открыты для законопослушных лицензированных рыболовных операций со стороны граждан и компаний любой страны. Когда рыба попадает в сети, по закону может продать ее.

С другой стороны, такие страны, как Россия и отчасти Бразилия и Бельгия, считают, что Луна и астероиды принадлежат всему человечеству. И поэтому потенциальные выгоды от коммерческой эксплуатации должны как-то доставаться всему человечеству - или, по крайней мере, должны подвергаться предположительно строгому международному режиму, чтобы гарантировать выгоды для всего человечества.

Это немного похоже на режим, изначально установленный для добычи полезных ископаемых с морского дна. Здесь был создан международный режим лицензирования, а также международное предприятие, которое должно было добывать эти ресурсы и, как правило, делиться прибылью между всеми странами.

Хотя, на мой взгляд, прежняя позиция, безусловно, имела бы больше смысла, как в юридическом, так и в практическом плане, юридическая битва отнюдь не окончена. Между тем, интерес к Луне также возобновился - по крайней мере, Китай, Индия и Япония имеют серьезные планы вернуться туда, подняв ставки еще выше.

Поэтому в университете Небраски-Линкольна нам нужно будет обучать наших студентов этим вопросам в течение многих лет. Хотя в конечном итоге именно сообщество государств должно определить, может ли быть достигнуто общее соглашение. Крайне важно, чтобы соглашение было достигнуто, так или иначе.

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