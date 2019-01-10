Химеры для донорства органов
Гибридный эмбрион свиньи-человека из раннего исследования(Juan Carlos Izpisua Belmonte)
Ученые успешно создали гибриды овцы-человека в 2018 году
Исследователи в 2018 году впервые разработали новый вид химер. Гибридные эмбрионы овцы-человека однажды смогли бы представить будущее донорства органов - использование частей организма, выросших внутри созданных животных.
С этой целью в феврале ученые создали первую химеру овцы-человека, внедрив человеческие стволовые клетки в эмбрионы овец. В результате появилось гибридное существо, которое более чем на 99% овца, но также есть и крошечный процент вас и меня.
Следует признать, что человеческая часть эмбрионов, созданных в эксперименте - до того, как они были уничтожены через 28 дней, - чрезвычайно мала, но тот факт, что они вообще существовали, вызывает значительные противоречия в этой области исследований.
«Вклад человеческих клеток пока очень мал. Это не свинья с человеческим лицом или человеческим мозгом», - заявил СМИ в феврале в Остине, штат Техас, биолог Хиро Накаучи из Стэнфордского Университета, объясняя, что только одна из 10 000 клеток (или менее) в эмбрионах овец является человеческой.
Исследование основывалось на предыдущих экспериментах. В лаборатории ученые успешно выращивали клетки человека внутри эмбрионов свиней на ранней стадии, создавая гибриды свиней и людей, которые исследователи описали как межвидовые химеры.
Стереотип «сумасшедшего ученого» присутствует в исследованиях такого рода, но эти эксперименты могут однажды дать уникальное решение тысячам людей, которые находятся в списках ожидания органов, спасающих жизнь.
«Даже сегодня органы, которые подходят лучше всего, за исключением случаев, когда они от идентичных близнецов, долго не выдерживают, потому что иммунная система постоянно атакует их», - сказал один из членов команды, биолог Пабло Росс из Калифорнийского университета.
Хотя до этого еще далеко, органы, созданные в межвидовых химерах, могли бы создать достаточное предложение для удовлетворения спроса - путем пересадки, скажем, гибридизированной поджелудочной железы, от овцы или свиньи, отчаявшемуся пациенту.
Исследователи считают, что для трансплантата, должен быть человеческим, по крайней мере,1 процент клеток эмбриона - это означает, что первые шаги, продемонстрированные на овцах, все еще очень предварительны.
Но, конечно, повышение человеческого соотношения в химере также неизбежно увеличивает этические сомнения в отношении того, что существо создается, по видимости, с единственной целью - получить его основные органы.
«У меня такие же опасения, - объяснил Росс.
«Допустим, если наши результаты указывают на то, что все человеческие клетки попадают в мозг животного, то мы никогда не сможем продвинуться вперед».
Нет простых ответов на этические вопросы, которые возникают в этом исследовании, но поскольку кого-то добавляют в лист ожидания пересадки в США каждые 10 минут, исследователи говорят, что мы не должны сбрасывать со счетов возможности того, что химеры могли бы однажды сделать для нас.
«Все эти подходы противоречивы, и ни один из них не идеален, но они дают надежду людям, которые умирают ежедневно», - сказал Росс.
«Нам нужно изучить все возможные альтернативы, чтобы дать больным людям органы».
Результаты были представлены на ежегодном собрании Американской ассоциации развития науки в феврале 2018 года в Остине, штат Техас.
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