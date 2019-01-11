Могут ли на самом деле два человека заселить Землю?
NASA
Адам и Ева могли бы справиться с этим в Библии, но с научной точки зрения, достаточно ли двух человек, чтобы заселить наш мир с нуля, несмотря на неизбежные проблемы со здоровьем, связанные с инбридингом и ограниченным генофондом?
Прежде всего, давайте разберемся с очевидными проблемами. Первое «новое» поколение, очевидно, все будет братьями и сестрами; второе –двоюродными братьями и сестрами.
Многочисленные исследования показали, что когда у родственников первой или второй степени есть дети, получаются не очень приятные результаты.
У чешских детей, родившихся от близких родственников в период между 1933 и 1970 годами, обнаружен более высокий уровень смертности, а также физических и психических нарушений.
Кроме того, на острове Пингелап широко распространен дальтонизм, вызванный тем, что после разрушительного тайфуна осталось всего 20 выживших.
На BBC Future Зари Горветт говорит о европейской королевской власти и стратегических браках в ней.Чарльз II из Испании, если взять самый известный пример, родился с множеством физических и умственных недостатков. Команда испанских ученых объяснила это высоким «коэффициентом инбридинга».
Другими словами, он унаследовал много одинаковых генов от обоих родителей.
Есть много других исследований, но основная проблема одна и та же во всех примерах: небольшой генофонд.
Редкие наследственные заболевания (включая вышеупомянутый дальтонизм) обычно возникают, когда мать и отец передают две копии гена.
Если эти родители также брат и сестра, их гены, скорее всего, будут похожи. Затем проблема распространяется на поколения.
И это еще не все. Генетическое разнообразие позволяет преодолевать проблемы и изменения в окружающей среде, и это именно то, что теряется, когда размножаются близкие родственники. И качество спермы также, как известно, зависит от инбридинга.
«По мере того, как родство возрастает, эффекты инбридинга становятся все более важными», - сказал BBC Future Брюс Робертсон из Университета Отаго в Новой Зеландии. Робертсон входит в команду, которая пытается защитить популяцию попугаев какапо от вымирания.
Пока все плохо, но есть надежда на будущее Адама и Евы.
История человеческой цивилизации показывает, что несколько семей выживших смогли увеличить численность и преодолеть математические вероятности, лежащие в основе генетики: возьмем гуттеритов в Северной Америке, происходящих только из 18 семей.
«Доказательство краткосрочных последствий низкого генетического разнообразия очень убедительно, но все эти вещи вероятностные», - говорит антрополог Джон Мур, который в партнерстве с НАСА исследовал то, как люди могут колонизировать другие планеты.
«Есть истории о невероятных путешествиях назад с края - все возможно».
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