Кинооператоры выбрали лучший фильм XX века

Первое место заняла картина «Лоуренс Аравийский», снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом. Специалисты общества отметили профессионализм съемочной группы, которой удалось снять фильм в невероятных условиях. Съемки фильма проходили в Иордании, где стоит невыносимая жара. До ближайшего источника воды они преодолевали путь в 240 километров. Лента получила семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и ряд других наград.

Второе место досталось фильму «Бегущий по лезвию» режиссера Ридли Скотта и оператора Джордана Кроненвета. Третью строчку получил «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и Витторио Стораро.

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