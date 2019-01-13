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опубликовано редакцией на Переводике 13.01.19 10:55
скаут: barkhatov64;
 
 

Кинооператоры выбрали лучший фильм XX века

Первое место заняла картина «Лоуренс Аравийский», снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом. Специалисты общества отметили профессионализм съемочной группы, которой удалось снять фильм в невероятных условиях. Съемки фильма проходили в Иордании, где стоит невыносимая жара. До ближайшего источника воды они преодолевали путь в 240 километров. Лента получила семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и ряд других наград.

Второе место досталось фильму «Бегущий по лезвию» режиссера Ридли Скотта и оператора Джордана Кроненвета. Третью строчку получил «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и Витторио Стораро.

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