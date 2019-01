архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.01.19 05:52 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"The Vaccination Debate" Глобальная сеть - 06 января 2019 г. Прививки могут стать причиной аутизма у детей BY FULL MEASURE STAFF SUNDAY, JANUARY 6TH 2019 The Vaccine Debate

Сегодня мы исследуем одну из самых крупных медицинских проблем нашего времени: вакцинацию. Мало кто спорит с тем, что вакцины спасают множество жизней, но изредка они травмируют или даже убивают. Специальный федеральный суд по вакцинам выплатил миллиарды долларов за травмы причиненные вакцинами - от повреждения мозга до смерти. Но не за ту форму повреждения мозга, которую мы называем аутизмом. Теперь у нас есть важная новая информация: уважаемый специалист по вакцинам, которого федеральное правительство использовало для опровержения существования связи между вакциной и аутизмом, говорит, что вакцины могут в конце концов вызвать аутизм. Он утверждает, что давно говорил об этом правительственным чиновникам, но они держали это в секрете. Йейтс Хазлхерст (Yates Hazlehurst) родился 11 февраля 2000 года. Согласно его медицинским записям, все было нормально, пока он не испытал тяжелейшую реакцию на прививки. Рольф Хэзлхерст - отец Йейтса. Рольф Хазлхерст: И сначала я не поверил. Я не думал, я не верил, что вакцины могут вызвать аутизм. Я не верил в это. Но для Йейтса - это суровая реальность. Болезнь головного мозга, боль и неспособность общаться - характерные признаки тяжелого аутизма. В 2007 году отец Йейтса обратился в мало кому известный федеральный суд по вакцинам с иском по поводу причинения вреда здоровью сына. Это было одно из более чем 5000 исковых заявлений против вакцин, связанных с аутизмом. Конгресс создал суд по вакцинам в 1988 году, сделано это было по согласованию с фармацевтической промышленностью. В специальном суде производители вакцин не защищают свои продукты - федеральное правительство делает это за них, используя юристов из Министерства юстиции. Деньги для жертв поступают от нас, а не от фармацевтической промышленности, за счет платы пациентов за каждую проведенную вакцинацию. Дениз Воуэлл: Наши слушания закрыты для публики. И это законно. В 2007 году, дело Йейтса и почти все другие иски на возмещение причиненного вакцинами вреда здоровью в виде аутизма были проиграны. Решения были основаны главным образом на экспертном мнении этого человека, доктора Эндрю Циммермана, всемирно известного детского невролога, показанного здесь на фото Доктор Циммерман был главным экспертом правительства и он засвидетельствовал суду, что вакцины не вызывают аутизм. Дискуссия была объявлена ​​оконченной. Но теперь доктор Циммерман предоставил важную новую информацию. Он утверждает, что много лет назад, во время слушаний по вакцинам, он, в частном порядке сказал государственным юристам, что вакцины могут вызывать аутизм у некоторых детей. Это изменение позиции самого главного медицинского эксперта правительства должно было изменить все в дебатах о вакцине-аутизме. Если бы общество о ней узнало. Хейзлхерст: И он выступил и объяснил, как он сказал правительству Соединенных Штатов, что вакцины могут вызывать аутизм у определенной группы детей и правительство США, Министерство юстиции скрыло его истинное мнение. Хейзлхерст обнаружил это позже, когда доктор Циммерман обследовал Йейтса, в то время - подростка. Именно тогда он стал партнером адвоката безопасных вакцин Роберта Ф. Кеннеди-младшего, имевшего, в силу своего общественного положения, авторитетный голос. Кеннеди: Это была, вероятно, одна из самых мошеннических манипуляций в истории человечества. Кеннеди сыграл важную роль в том, чтобы убедить доктора Циммермана в документировании его в высшей степени важного заявления о сокрытии правительством его истинного экспертного мнения о вакцинах и аутизме. Д-р Циммерман отклонил наш запрос об интервью и дал нам ссылку на его письменные показания данные им под присягой. В них говорится: 15 июня 2007 года он отозвал в сторону юристов Министерства юстиции, с которыми он работал по защите вакцин в суде по вакцинам. Он сказал им, что обнаружил «исключения, при которых прививки могут вызывать аутизм». «Я объяснил им , что у группы детей лихорадка, вызванная вакцинацией, и иммуностимуляция действительно вызывали регрессивное заболевание головного мозга с признаками расстройства аутистического спектра». Кеннеди: Это испугало двух адвокатов Министерства юстиции, и они сразу же уволили Циммермана. Это было в пятницу, и в выходные они позвонили Циммерману и сказали, что его услуги больше не понадобятся. Они хотели заставить его замолчать. Доктор Циммерман утверждает, что, через несколько дней после того, как юристы Министерства юстиции уволили его с позиции свидетеля-эксперта, они продолжали искажать его мнение, чтобы опровергать [в суде] существование связи между вакциной и аутизмом. Отчеты показывают, что 18 июня 2007 года адвокат Министерства юстиции ссылаясь на доктора Циммермана говорил в суде по вакцинам: «Мы знаем взгляды [доктора Циммермана] на этот вопрос ... Нет научной основы для для того чтобы говорить о связи между вакцинами и аутизмом». Доктор Циммерман теперь называет это «заведомо ложным» утверждением. Бывший юрист Министерства юстиции не ответил на наши звонки и электронные письма. Кеннеди подал жалобу по поводу умышленного обмана Генеральному инспектору Министерства юстиции, который сказал нам, что они «не комментируют расследования или потенциальные расследования». Между тем, CDC (Center for Disease Control - Центр по профилактике и контролю заболеваемости), который продвигает вакцины и следит за безопасностью вакцин, никогда не раскрывал, что единственный медицинский эксперт правительства пришел к выводу, что вакцины могут вызывать аутизм - и чиновники общественного здравоохранения по сей день отрицают это. Доктор Энн Шухат: «Основываясь на десятках исследований и всего, что я знаю как врач и ученый, нет никакой связи между аутизмом и вакцинами». CDC отклонил наш запрос на интервью. В дополнение к подаче жалобы на умышленный обман, Кеннеди передал данные под присягой показания доктора Циммермана лидерам на Капитолийском холме. Но там, как он утверждает, есть еще одна ключевая часть этой истории: барьеры, созданные фармацевтической промышленностью или Big PhRMA. Кеннеди: Но деньги у Big PhRMA берут все, так что все они коррумпированы. И на Капитолийском холме почти невозможно что-либо сделать. Демократ Кеннеди не единственный, кто заявляет, что всем управляют деньги индустрии вакцин. Мы поговорили с 11 нынешними и бывшими членами Конгресса и сотрудниками, которые утверждают, что столкнулись с давлением, издевательствами или угрозами, когда они поднимали вопросы безопасности вакцин. Несколько из них согласились появиться перед камерами. Бертон: У меня нет сомнений в том, что фармацевтическая индустрия имеет большое влияние на людей из CDC и FDA. Никаких сомнений. Республиканец Дэн Бертон, бывший председатель комитета по надзору Палаты представителей, имеет внука-аутиста. Бертон: я не против прививок. Он проводил расследования по вакцинам в начале 2000-х годов. Бет Клэй была одним из его сотрудников. Клей: На людей оказывали сильное давление со стороны Капитолийского холма. Вы говорите, что люди с Холма оказывали давление, что это были за люди? Коллеги по работе? Клей: Коллеги, фармацевтические лоббисты. Фармацевтические лоббисты, вы знаете, это те же самые люди, которые там уже окопались, укоренились. Они могут войти в любой офис на Капитолийском холме, поговорить с персоналом, поговорить с членами и побудить их отговорить нас от расследования. Шарил: С риском констатировать очевидное, почему у них был такой доступ к членам Конгресса? Клей: Это деньги. И если вы посмотрите на пожертвования фармацевтической промышленности республиканцам и демократам за последние 20 лет, [то увидите, что] они беспартийные. Они вкладывают деньги везде. Бывший конгрессмен, доктор Дейв Уэлдон, республиканец, говорит, что он получил четкий и ясный месседж. Шэрил: Если вы захотите провести слушания по таким вопросам, как вакцины и аутизм, ваше собственное руководство может начать бороться с вами из-за финансового влияния фармацевтической промышленности? Дэйв Уэлдон: Они не будут драться с тобой. Они просто убъют эту инициативу. Это мертворожденная идея. Они даже не захотят это обсуждать. Если вы, как индивидуальный член [Конгресса] захотите критиковать фармацевтическую промышленность [тебе скажут] - забудь об этом Шарил: Можете ли вы описать инцидент или просто как, как это будет происходить? Уэлдон: Обычно это происходит в коридоре или на улице, люди подходят к вам и говорят: «Знаете, вам действительно нужно, знаете, отойти от этого. Это может быть, это может быть плохо для сообщества или плохо для страны или плохо для вас». Уэлдон говорит, что он, как правило, за вакцинацию, в зависимости от пациента и [вида] прививки, и делает прививки от гриппа взрослым. Мы попросили его ознакомиться с новыми показаниями д-ра Циммермана. Уэлдон: Я нашел, что его показания, данные им под присягой и информация в этих показаниях соответствуют моему мнению. Что некоторые дети могут получить расстройство аутистического спектра от вакцины. Республиканец Билл Поузи является действующим членом Конгресса. Член палаты представителей Билл Поузи: Я не должен вам говорить, что фармацевтическая индустрия очень, очень мощная. На самом деле, я не знаю никого более могущественного, чем эта индустрия. Поузи говорит, что его собственные партийные лидеры дважды обещали провести слушания на эту тему, но только для того чтобы в конце концов отказаться от них. Хэзлхерст, который оказался прокурором по уголовным делам, должен был стать свидетелем на одном из таких слушаний в Конгрессе. За две недели до слушания в 2013 году он выступил на брифинге в Конгрессе. Хейзлхерст: Я выступил на этом брифинге в Конгрессе и объяснил, что, если бы я сделал с преступником в суде то, что сделало Министерство юстиции Соединенных Штатов в отношении пострадавших от вакцинации детей, меня лишили бы лицензии и выдвинули бы против меня обвинения. Я думаю, что испугало их до чертиков. Слушание было внезапно отменено. Тем временем доктор Циммерман - бывший эксперт, который раньше опровергал утверждения о связи аутизма и прививок, - теперь говорит, что несколько его собственных пациентов получили аутизм от вакцин. Среди них Йейтс Хазлхерст. Сегодня, при интенсивном лечении, Йейтс чувствует себя лучше. Его отец надеется, что новое свидетельство, полученное из самого неожиданного источника, получит новое внимание. Хейзлхерст: Ребенок был принесен в жертву, но мы надеемся что из его страданий выйдет что-то хорошее. Лоббистская группа, представляющая фармацевтическую промышленность, не согласилась на интервью, но сказала нам, что они работают с Конгрессом и другими заинтересованными сторонами над важностью и безопасностью вакцин для поддержания здоровья и безопасности людей и сообществ.

Полный текст признания сделанного под присягой доктором Циммерманом, а также его краткие биографические данные и послужной список можно посмотреть здесь: Dr. Andrew Zimmerman's full Affidavit on alleged link between vaccines and autism that U.S. govt. covered up