Gedeon “Свободные люди свободной страны в свободном мире” Логин Пароль Забыли? Регистрация навигатор и справочник статьи сообщество проекты сообщества быстрый поиск: автор Преловский К.В.

статей: 1 анонсы проектов Проект - Хиханьки Хиханьки Проект - МОО "Вече". Постоянное представительство Проект - Копаем глубже Большая мировая шахматная доска Проект - Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы 17.01.19 Редакция Как конкретно жертва Иисуса Христа спасла человечество (0) 17.01.19 Трамп: "Я никогда не работал на Россию" (0) 16.01.19 Редакция Отношения США и России мешают освоению космоса (0) 15.01.19 Редакция Переживаем ли мы наихудший сценарий изменения климата? (0) 15.01.19 Ересь Константинопольского папизма (0) 14.01.19 Редакция Ученые находят простой способ запоминания чего угодно (0)

последние за вчера, 16.01.19 15:11 Редакция Отношения США и России мешают освоению космоса (0) переводика рекомендует последние темы на форуме 25.07.18 15:42 IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11) 25.07.18 13:28 Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34) 20.07.18 15:43 roodme Немного веселья (13) 19.07.18 18:10 roodme Отдых (31) 10.07.18 10:43 MarinK Умные люди (2) 09.07.18 13:09 GoldStar Скоро Новый год! (7) 08.07.18 11:15 Олька Просто стихи (893) 03.07.18 16:48 ана Россияне недовольны своей страной (113)



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 17.01.19 19:50 скаут: prelovskij;

Ссылка на оригинал Как конкретно жертва Иисуса Христа спасла человечество

Оглавление:

1. Самый большой успех КГБ.

2.КГБ вчера и сегодня.

3. Взгляд на политику через призму любви.

4. История Советского Союза (краткий курс).

5. Проект Ватикан.







1. Самый большой успех КГБ

1.

О поражениях и глупостях КГБ написаны горы книг и статей, сложены песни и анекдоты. Написать ещё один рассказ на эту тему бесперспективно, он потеряется в толпе. Поэтому я решил написать о самой яркой победе этого ведомства.

Чтобы, в общем, вникнуть в мир спецслужб, и разведок в частности, немного поговорим о разных разведках. Разведка может успешно функционировать только при одном условии, ей есть на кого опереться в другой стране. От численности и способностей опоры напрямую зависит успешность в добыче информации. Если такой опоры нет, разведка пускается в авантюры и вербует только недовольных, по каким то причинам жизнью (начальник обидел, платят мало, женщины не любят и т.д.) это как правило никому не нужные неудачники. Яркий пример такой спецслужбы - ЦРУ. Но это не значит, что такая разведка беспомощна. Просто без опоры нельзя построить хорошо прогнозируемую работу. Моссад - опирается на евреев, мол надо помочь Родине и всё такое. Опора хорошая и есть в любой стране, но такие действия могут вызвать антисемитизм. Евреев не берут на секретную работу, это вызывает у евреев недовольство и пошло , поехало. Наиболее продвинутый вариант опоры использует ГРУ. Оно создает собственную "русскую мафию". Создать свою мафию непросто, но у ГРУ рука набита. А когда мафия создана, проблем с добычей информации нет. На кого опираются разведывательные подразделения КГБ? Это не секрет , до Перестройки- на желающих строить коммунизм, после на недовольных жизнью. До второй мировой войны дела у КГБ шли более менее успешно. Сторонников социализма было много, с ними толком никто не боролся, не обращали на них внимания. После войны стало значительно хуже. Любителей коммунизма резко поубавилось, с ними стали бороться и брать на заметку, соответственно и успехи уменьшались с каждым годом.

Но после прихода к власти Горбачёва, КГБ удалось завербовать элитных сотрудников ФБР и ЦРУ. Была завалена вся сеть информаторов в СССР. Человек 25. Немного. Но надо понимать, что ЦРУ в СССР не на кого было опереться. Вот на этой удаче КГБ и хотелось бы остановиться. Действующие лица: Ханссен и Эймс.

Обстановка в Советском Союзе при Черненко (я её помню): разговоры, что Черненко болен и избрали его ненадолго, только для лучшей подготовки к переменам. Люди вступали в КПСС только из карьерных соображений, народ относился к этому с пониманием. КГБ уже просчитывало сценарии перехода к капитализму ( около тысячи вариантов) - ну это понятно стало известно народу после развала СССР.

Пришел Горбачёв. Молодой, явно реформатор. Народ надеялся на перемены. Не такие крутые, конечно, как переход к капитализму. На это мало кто расчитывал. Короче сторонников социализма в СССР было немного, откуда же они взялись в спецслужбах США? Эймс:" мне не хватало 50 000 долларов, а тут я вспомнил, что именно такую сумму дают в КГБ за интересную информацию" Такой ход мыслей мне непонятен. Эймс сдал сразу 25 человек. В СВР понимали: если их всех сразу арестовать, значит поставить Эймса под удар. Верхушка КПСС настояла на аресте. Всех взяли.

Эймс имел доступ ко всем прямым документам от агентов, то есть работал в аналитическом отделе по СССР. Таких человек в ЦРУ наверняка не больше 5- 10. Всему ЦРУ понятно - крот там. Должен был понимать это и Эймс. Понятно, искать будут сколь угодно долго, пока не найдут.

Из википедии:" Комиссия установила, что после возвращения из служебной командировки в Рим (1989)сотрудник ЦРУ Эймс купил дом в окрестностях Вашингтона за 540 тыс. долл. наличными, приобрел на имя своей жены ферму и две квартиры, обзавёлся автомобилем «Ягуар» и предметами роскоши на сумму 455 тыс. долл., скупил на бирже акции общей стоимостью 165 тыс. долл"

В 1994г. Эймса арестовали. Маразм полный. С течением времени риск для Эймса только возрастал. Эймс не мог этого не понимать.

Не верю я, что Эймс сам решил работать на КГБ. Кто же его мог заставить? Я вижу один единственный вариант: Эймс верующий в Бога католик, его веру довели до фанатизма и папа Римский лично попросил его поработать на КГБ. Возможен ли такой вариант технически? Да, возможен. У Ватикана есть собственная спецслужба - Орден Иезуитов.

Иезуитским Орденом принято называть наиболее влиятельный в католической церкви монашеский орден (“Societas Jezy” – “Общество Иисуса”), основанный в 1534 году в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой для борьбы с ересями и миссионерской деятельности. Орден утвержден папой Павлом III 27 сентября 1540 года. Среди методов работы ордена иезуитов и убийства королей и обман и т.д. В общем, допускаются грязные методы современных спецслужб. За это орден вышвыривали в свое время из всех Европейских стран и запрещалась его деятельность руководством Ватикана. Потом правда разрешилась обратно. А есть ли причины для действий Ордена сейчас? Да , есть. Об этом немного потом, а сейчас об Эймсе и Ханссене.

Эймс хороший аналитик. В какую дурную голову пришло направить его вербовщиком в Мехико? Тем более, что он уже облажался как вербовщик в Турции в начале семидесятых. Для не специалистов: В спецслужбах отлично известно, хороший аналитик в качестве вербовщика бесполезен. И наоборот. Я думаю, в Мехико его направили не случайно. А вот то что большинство глав ЦРУ заканчивали учебные заведения созданые и курируемые Орденом Иезуитов всем известно. В том числе и сегодняшний - Бреннан.

Скорее всего поработать на КГБ Эймса подтолкнула вторая очаровательная (по западным меркам)жена -Мария дель Розарио Касас. Она из Южной Америки, а там все католики. В 1982 г. неожиданно для окружающих Мария Розарио оставляет престижную и высокооплачиваемую работу в университете ради должности в посольстве в Мехико.

Когда они познакомились в 1982г. ей было 26, а ему 41. В 1989г. у них родился сын.

Эймс с первой женой в браке прожил год.1980-1981. Детей нет. Развелись в 1983г. она с ним два года не жила, не захотела ехать в Мехико. С какого хрена он согласился оплатить их общие долги? (Надо полагать, эти долги она наделала пока он был в Мексике?) И выплачивать алименты три года после развода? Если допустить, что он знал, в 1985г. денег будет девать некуда, тогда всё понятно. Кстати, на крутой машине Эймс ездил в 1985г. перед вербовкой его КГБ, этой машиной он хвастался КГБшникам.

Я думаю когда до ареста Эймс ездил в Рим, он там решал вопрос - что делать?. Даже обычные таксисты понимают ясно, после того что Эймс сделал, арест не за горами. Как это мог не понимать Эймс? Потомственный разведчик – его отец работал в разведке. Сам он всю жизнь в разведке, нигде больше не работал. Я убеждён, когда Эймс возвращался из Рима, он отлично знал: в США его ждет пожизненное или электрический стул. Эймс вернулся и начал кататься на "Ягуаре". Приложение 5: "Когда после вынесения приговора один из сотрудников ФБР задал Эймсу вопрос не для протокола: «Что бы вы сделали, если бы представилась возможность вернуться в прошлое и вновь встать перед выбором — ЦРУ или КГБ», — Эймс совершенно спокойно ответил: «Я бы повторил свой путь»." А вот с такими шуточками я отлично знаком. Очень популярны в среде спецслужб.

Ханссен. Из википедии:" В 1968 Ханссен женился на Бонни Вок, девушке из религиозной католической семьи, и перешёл в католицизм. Впоследствии он вступил в католическую организацию Opus Dei. После окончания учёбы Роберт некоторое время работал в бухгалтерской фирме."

"Кстати, могу еще сказать, что Хансен был действительный рьяным католиком и антикоммунистом, он даже состоял в консервативной католической общине Opus Dei", - заявил сегодня журналист Джеймс Бэмфорд.(Приложение 4.)

В 1991г.с развалом СССР Ханссен прервал связи с советской разведкой.

В 1999г. он возобновил работу на российскую разведку.

(Приложение 3): "Ханссен продался Советам в 1979 году, всего через 3 года службы.( Гордиевский утверждает: Ханссен работал на КГБ с октября 1985г. примечание автора) Он продолжал передавать секретные сведения даже после развала Советского Союза. Ханссена взяли с поличным только в 2001 году, на явке в Вирджинии. Когда его везли в тюрьму, он спросил: «Почему вы так долго меня ловили?»"

Мне думается, что и Ханссена попросили посидеть в тюрьме иезуиты. Но ему не хотелось. Перед самым судом, когда уже было несколько томов доказательств Ханссен заявил , что невиновен. Я это объясняю так: хотел залезть под вышку. Потом его правда отговорили.

В этом ракурсе по другому смотрится записка Ханссена с желанием работать на КГБ. Записку эту спёли из СВР. При таких раскладах возможен и другой вариант:

Записку из СВР не спёрли, а уничтожили. Уничтожил тот кто обнаружил пропажу: съел, сжёг и т.д. Кто обнаружил пропажу - вне подозрений естественно, особенно если допущен к документам впервые. Подозрения падают на всех остальных имеющих доступ. А в ЦРУ появился дубликат записки, написанный когда было принято решение повторно начать работать на КГБ. А как доказательство противоправной деятельности записка была не нужна, Ханссена взяли с поличным.

Почему Ханссен и Эймс выбрали тюрьму вместо России? По моему им дали понять, случись какой шухер, им не миновать пыточных подвалов ФСБ. В такой ситуации действительно лучше посидеть в США, там, в случае чего, с ними хотя бы будут разговаривать культурно.

2.Причины действия Ордена иезуитов против КГБ

Причины работы Ордена иезуитов кроются в третьем пророчестве Фатимы.

Что мы знаем о третьем пророчестве Фатимы? 13 октября под Фатимой собралась толпа в 70 000 человек. Творились прилюдно чудеса. Девочке Люсии были даны три текста. Последний третий текст следовало открыть не ранее 1960г. В 1960 году папа Павел Иоанн XXIII открыл запечатанный конверт с Пророчеством и прочитал его. Ожидалось, что оно будет опубликовано. Но этого не произошло. Папа отказался раскрывать содержание Третьего Пророчества Фатимы – объяснив это тем, что оно якобы не касается нашего времени (первой, неподготовленной реакции можно доверять). Было три утечки информации о пророчестве, их рассматривать не стоит, так как это может быть заранее продуманная дезинформация. По любому тексты утечек принадлежат не авторитетным источникам. (Авторитетный источник - Папа Римский). Потом Ватикан опубликовал третье пророчество. Его смысл: Папа Римский с дружбанами идёт на гору и где их мочат солдаты. Доказать что опубликована деза несложно: нет ничего указывающего, что действие происходит в будущем относительно 1960г. Никаких цифр или картинок типа, Папа идёт в гору и трещит по сотовому телефону. С чего Павел Иоанн XXIII взял, что действие происходит в будущем? Может, сегодня он прочитал пророчество, а завтра его пригласят прогуляться до горы? И уж если так перепугался, возьми глобус, выбери самую большую равнину на земле и в середину её перенеси резиденцию. Любое государство подарило бы Ватикану несколько квадратных километров, включая СССР . Авторша пророчества была бы публично посрамлена. Нет, поход в гору не пугает Ватикан.

Иезуиты решили подкорректировать Фатимское пророчество. Для иезуитов вербовать КГБшников проблем нет, обычная рутина. Но КГБшникам ничего серъёзного поручить нельзя (они это знали). Вот и пришлось затевать целую операцию по внедрению иезуитов в КГБ. Из за этой операции и сели Эймс и Ханссен.

3.

Расклад такой. Иезуиты знали, что действовать им придется после 2010г.(из третьего пророчества Фатимы). Они знали СССР не вечен, развалится. Где могли действовать иезуиты? Украина( центр, запад), Белоруссия, Прибалтика. В других местах СССР им не на кого было опереться, не было опоры.С 1986г. в учебное заведение КГБ решено было втыкать перспективную молодёжь из Украины, Белоруссии, Прибалтики . Тогда начав работать в ФСБ в 1990г., через 20 лет безупречной службы, к 2010 году они стали бы и сильными агентами влияния и оперативными работниками Ордена.

В спецслужбах система набора людей исключает возможность взять на работу "крота" . Что бы провернуть это дело потребовались чудеса. Например полное прекращение работы ЦРУ против СССР. Знание всех методов работы контрразведки США, всех контрразведчиков и т.д. И чудеса начались. Ханссен и Эймс их обеспечили.

4.

Немного о времени работ Эймса и Ханссена на КГБ. Начало работы обоих 1985г. с этим мы выяснили почему. После того как Эймс сдал всю работу ЦРУ аналитический отдел разогнали, это естественно. Эймсу оставалось ждать ареста, к важной инфе никого из бывшего аналитического отдела не подпускали. Он качал КГБ всякую ерунду, высасывая деньги. Возможности избежать ареста у него не было. То что его отправили в Рим и арестовали так поздно, я объясняю его иезуитской крышей в ЦРУ.

С Ханссеном тоже всё понятно. Он не засветился и бросил поставлять информацию КГБ сам, когда развалился СССР. Это естественно, втыкать «кротов» в КГБ из Украины, Белоруссии и Прибалтики возможность пропала. Потом он начал опять работать на КГБ снова. Это связано с тем , что Эймс не сумел ( или у него не было возможности) взять всё на себя. Соответственно Ханссену пришлось засветиться, чтоб замять дело. А может до 1991г. и не он работал?

5.

Вроде понятно теперь как строится успешная работа ФСБ. Совсем недавно сообщили: посадили полицейских, Александра Чистова из подмосковья и Романа Ушакова из Сибири, за передачу секретных сведений ЦРУ. Сразу бросается в глаза – у полиции секретных сведений нет и быть не может. Есть информация о методах работы, она могла бы быть интересна уголовникам, он те ею совсем не интересуются. Есть информация об ошибках полиции, вот ей то и присвоили гриф «секретно». Её то и передали наши герои. К сожалению информация о чужих ошибках черезвычайно востребована людьми и имеет свойство быстро распространяться. Соответственно дошла до ушей ФСБ. Последовал приказ: найти и разоблачить. В Ватикане включили компьютер, нашли списочек полицейских работающих на ЦРУ, посмотрели кто какую информацию передавал. Координаты Чистова и Ушакова полетели в Москву. Затем кроты в ФСБ пересказали Бортникову вкратце сюжет фильма о Джеймсе Бонде и в конце добавили «вот так мы их и вычислили». Потом ордена, внеочередные звания, премии. За такую контрразведывательную работу я бы поставил ФСБшникам четыре с минусом, по пятибалльной системе. Определённо, ребятам ещё есть куда подрасти.

Секреты ЦРУ и ФБР КГБ получил через Черкашина и Андросова, но их никак не наградили. И это понятно. Звезду Героя Советского Союза получил некий предатель. Который с серьёзной физиономией поводил руками перед штаб-квартирой ЦРУ и сказал:-"Сейчас на вас ребята посыпятся все секреты ЦРУ!". Так оно и случилось. -"Ух ты!" - сказали ребята:-"Хотим ещё!" и поехали к штаб-квартире ФБР. Вот это и есть реальный уровень работы КГБ.

22.11.2015

6.

Теперь хотелось бы припомнить позорнейшую страницу в истории КГБ - потерю тетрадного листка с планом Сахарова по созданию водородной бомбы.

Суть дела: В начале 50-х годов до советской разведки дошла информация - американцы делают водородную бомбу. Так как отношения между США и СССР были напряжённые, ни одна из советских разведок не смогла подобраться к термоядерным секретам. Поручили физикам - делайте, авось получится.

Американцы взорвали термоядерную бомбу, через полгода взорвал СССР. Небольшой ньюанс: Американское термоядерное устройство представляло собой двухэтажный дом, в который легко можно было загнать, например, самолёт "Боинг". Советское термоядерное устройство сбросили в самолёта на полигон, как обычную авиабомбу.

А листочек на котором Сахаров набросал проект термоядерной бомбы исчез, хоть и хранился в охраняемом сейфе. Было создано несколько комиссий по расследованию этого инциндента, они не дали результата. Начальник первого отдела института в котором работал Сахаров застрелился. Потом американцы сделали уже компактное термоядерное устройство.

Похоже КГБ это контора которая не может ни украсть, ни посторожить.

10.03.2016г.

7.

А вот как иезуиты вышли на решение поставленной задачи в России:

Служил как то в Застойные годы КГБшник в группе Советских войск в Германии. В Дрездене. Служба сами знаете какая. Рутина. Скука. И вот появилась у него в соседнем городе (недалеко, 100 километров) симпатичная и милая девушка. Замужняя, но это не важно, лишь бы была любовь. Почему в соседнем городе? Наверно, чтоб жена не застукала. Ничего достойного осуждения я не вижу, дело молодое. Но как КГБшники заботятся о своих девушках мы знаем. Предлагают писать раз в месяц фантазии о политических взглядах мужа и получать за это 100 марок от конторы. В Застойные годы от таких выгодных предложений девушки не отказывались. А содержание записок милой девушки - тайна покрытая мраком, так как их никто никогда не читал.

Настала перестройка. Советские войска из Германии выводили. Должен был уехать и наш КГБшник. Не задолго до отъезда они гуляли по парку, к ним подошла старушка и предложила рассказать их судьбу. -" Когда молодой человек возглавит Россию, а молодая девушка Германию им представится возможность править всем миром. Если они решатся сделать в России то то и то то. Если справятся, то они победители." И ушла. А ещё слова "Россия" то не было, был Советский Союз. Влюблённые посмеялись и продолжили гулять. Тогда действительно было смешно: лаборант-химик и занюханный КГБшник. О чём вообще речь? КГБшник уехал. Стал потихоньку забывать свою возлюбленную. Шло время, горячая пора в России. Но потом, через много лет, события развернулись таким образом, что КГБшнику поневоле пришлось вспомнить старушку. Сам он бегать по России не мог, все его знают в лицо, поэтому он вызвал своего друга и способного ФСБшника как раз занимающегося подобными делами (крота-иезуита). И поручил выполнить такую то и такую то задачу. Тот собрал группу, надёргал людей вроде бы случайно, а если приглядеться так все кроты. Вот ради этого момента и был весь этот развод. (Видно что Орден Иисуса умеет создавать ситуации). После этого наш КГБшник иезуитам нафиг был не нужен. Они от него отмахивались:-"Да,да, сейчас всё сделаем. Будешь машиахом. Примеряй пока кокошник." Разведки мимо своих клиентов без шуток не проходят. А чего это наш Недоделанный Машиах с женой развёлся? Кроты пообещали, что скоро доделают? Как он обосновал жене развод? -"Миру срочно требуется Машиах, прощай родная." Такой вот клоун нами руководит.

12.01.2017г

8.

Что должно было происходить дальше, после того как иезуиты выполнили бы свою задачу в России? Глобальный ядерный и неядерный удар по Москве и вооружённым силам России. Соответственно было подготовлено и общество на Западе: Путин -монстр, Россия - агрессор.

Удар планировался на 2016 год, но выяснилось, что в Южной Америке отсидется не получится.

Обама тут же предложил России сокращать ядерные вооружения.

ФСБшники поняли свой прокол и на всякий случай создали Росгвардию. Спрятаться.

14.06.2017г.

9.

Картинка всё более проясняется. Иностранные спецслужбы снимают, назначают Президентов РФ. Делают в России что им вздумается, а различные отделы ФСБ служат у них на побегушках.

Теперь можно дать более точную оценку ФСБ. Я этого делать не буду, потому что не использую в литературном творчестве нецензурную брань.

В городах и весях России работа ФСБ более менее идёт. А вот в центральных офисах, в Москве, сидят одни придурки и бездельники. Тут надо помнить, что работоспособность ФСБ формировала иностранная спецслужба. Другой ситуации быть и не могло даже теоретически.

Есть в этой истории и весёлая составляющая. Смешно было смотреть на лицо В.В. Путина после бегства иезуитов из России. Оно излучало неподдельную скорбь. Прям картина маслом "Кроты улетели". Нехватало только одинокой, скупой, мужской слезы. И что только ОСБ ФСБ полгода делал?

11.05.2016г.

10.

Ну вот мы разобрались в обстановке. Орден Иисуса самая мощная в мире спецслужба и действует через своих агентов в других спецслужбах. И сейчас в ГРУ, СВР, ФСБ есть завербованные Орденом Иисуса. И почти во всех разведках мира тоже. А КГБ как было бестолковым стадом баранов, так ФСБ им и остаётся. Увы. Такие вот выводы можно сделать из блестящих (по словам ФСБшников) побед...

Для проверки правильно ли читатель понял текст, как в школьных учебниках хочу предложить Вам вопрос для проверки знаний.

Вопрос: Спецслужбы какой страны самые сильные? (Имеется ввиду, если столкнутся спецслужбы двух стран, а не с Орденом Иисуса).

Подумали?

Правильный ответ для проверки: спецслужбы Кубы. (ЦРУ пробовало, не понимая с кем связалось. На Фиделя Кастро около 100 покушений, организация вторжения и много ещё чего. Сплошные обломы.) А просто иезуиты к 1960му году стали сильно сомневаться в выводах их предшественников относительно Парагвая. Им потребовался социалистический полигон, чтобы всё заново перепроверить.

Если Ваш ответ совпадает с проверочным, Вы правильно понимаете ситуацию в мире и ход истории.

14.01.2017г.

Приложение:

1.Официальное Третье Пророчество Фатимы.

Приблизительный перевод с английского выглядит так:

"После двух частей, которые я Вам уже объяснила слева от Богоматери и немного сверху мы видели Ангела с пылающим мечём в его левой руке; меч вспыхивал языками пламени, которые выглядели так, что они хотят зажечь весь мир; но они потухли в сиянии, которое Богородица излучала в направлении Ангела из её правой руки. Указав на землю со своей правой руки, Ангел закричал громким голосом "Расплата!, Расплата!, Расплата!". И мы видели беспредельный свет Бога "что-то похожее на то, как люди выглядят в зеркале, когда проходят перед ним". Священник одетый в Белом "нам казалось, что это Святой Отец. «Другие Епископы, священники, религиозные мужчины и женщины поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой Крест из грубо отёсанных стволов пробкового дерева с корой; перед тем, как достичь вершины, Святой Отец достиг вершины он прошёл мимо большого города, наполовину в руинах с дрожью спотыкающейся походкой, страдая от боли и скорби, он молился за души мертвецов, которых он встретил на своём пути; достигнув вершины горы на коленях, у подножия большого Креста он был убит группой солдат, которые стреляли пулями и стрелпми в него, и в то же время таким же способом там умерли один за другим другие Епископы, Священники, религиозные мужчины и женщины и разные мирские люди разных рангов и положений. Под двумя руками Креста были два Ангела каждый с хрустальными кувшинами в руках в которые они собирали кровь Мучеников и опрыскивали этой кровью души которые следовали к Богу"



2. КГБ вчера и сегодня

Речь пойдёт о том же самом, но взгляд немного на другие аспекты. КГБ в разные времена называлось по разному, делилось на номерные управления. Чтобы не вникать в эту чепуху, я буду рассказывая про любое время использовать одно название - КГБ.

В конце 80-х году Орден Иисуса продемонстрировал полную уверенность что к 2010 году во главе России и Германии будут люди назначенные ими и никто другой. Спецслужбы обычно действуют по хорошо проверенным, накатанным методикам. Значит у Ордена Иисуса есть схемы приведения к верховной власти нужных людей. Эти схемы давно ими многократно обкатаны и разработаны. Вот что я по этому поводу думаю: Орден Иисуса привёл к власти большевиков в 1917 году. Почему?

а) Организовала проезд Ленина с соратниками из Швейцарии в Россию как известно немецкая спецслужба. Теперь то мы представляем как Орден Иисуса использует Западные спецслужбы. Что то мне не верится, что немецкие спецслужбы изучали деятельность Ленина, марксизм и самостоятельно приняли решение ему помочь. Не похоже это на них.

б) Арест Временного правительства осуществлялся какими то не русскими вооружёнными людьми, до сих пор эта история покрыта мраком.

в) При создании КГБ (буду использовать это название для всей линейки ВЧК - ... - КГБ, как мы договорились) во главе с Дзержинским количество поляков и латышей (католиков) в организации просто зашкаливает, их больше евреев. Факт: иногда заседания различных ЧК проводились на латышском языке. Причём в остальных органах власти большевиков католиков единицы, в основном рулят евреи. Причём католики возглавляли в КГБ рабочие управления, а евреи и русские вспомогательные (типа гараж ведомства и так далее). Я объясняю это так: в Ватикане, изучив труды Маркса, сразу решили: социализм это туфта. Соответственно отлаживать социалистическую систему и не собирались, поручив это дело коммунистам. А через КГБ католики сосредоточились на устранении преград строительству социализма. В основном ликвидация и вытеснение за границу элиты.

г) Если от Российской Империи отделить территории населённые католиками и протестантами (вроде как друзья католиков), то мы получим Советский Союз времён Ленина. Ислам в то время никто серьёзно не воспринимал. Все исламские страны контролировались Европой. А вот Православие в Ватикане воспринимали как противника с которым идёт разлад уже 900 лет.

д) После революции КГБ проводило успешные операции только против белогвардейской оппозиции. На других направлениях работы (вербовка, добыча секретных сведений) успехов не было.

е) У Ватикана есть 160 летний опыт строительства строя типа социализма в Парагвае. Но как всегда нет опубликованных отчётов иезуитов об этом. Ватикан всё делает в тихую. (http://kubatyan.blogspot.ru/2010/09/blog-post_05.html)

Если мы резонно предположим, что в Ватикане решили разделаться в Россией с помощью большевиков, то всё понятно. И решение отделить от СССР католические и протестанские территории. И помощь в борьбе с белогвардейской оппозицией. И удаление с территории СССР войск Антанты. Те как то странно себя вели: приехали, потоптались и уехали. А когда в Ватикане решили, что Сталин прочно взял власть в руки - они потеряли интерес в СССР, будучи уверенными, что он угробит Россию и соответственно Православие. Такая уверенность у Ордна Иисуса была после изучения трудов Маркса и деятельности ВКП(б).

Но увы получилось ровным счётом наоборот.

Все Западные страны несутся к катастрофе из-за разрушения генофонда, а Россия отстаёт от США лет на 120, а от Европы лет на 70. Очевидно никакие научные, экономические и военные успехи Запада от этой катастрофы не спасут, так как они не могут оказать положительное влияние на генофонд. Почему так получилось подробнее читайте в рассказе "Взгляд на политику через призму любви".

Вообще то русские националисты зря гонят волну на евреев. Евреи построили в России социализм, провели индустриализацию. Во время Второй мировой войны, сдали СССР ядерные секреты США. Весьма вовремя. А ответственность за "Красный террор" революции несут католики. Вот так обстоят дела на самом деле.

КГБ до августа 2016 года, практически 100 лет, вообще не подозревало о существовании такого противника как Орден Иисуса.

1. Помните фильм про шпионов конца 60-х годов - " Мёртвый сезон"? Там советский разведчик (играет Банионис) обращается к священнику в церкви с просьбой помочь найти плохого учёного, типа Менгеле. Это всё равно, что прийти в ФБР и сказать:-" Я нелегальный агент КГБ, ищу в вашей стране негодяя. Помогите ребята для пользы моему СССР, ну и всего человечества." У каждого фильма есть консультант. Если фильм про войну - какой нибудь военный. Если про шпионов - КГБшник. Так вот консультант-КГБшник не заметил очевидной глупости советского разведчика. Да и вообще, что за дурацкий метод, обращаться к священнику? Подозреваю, что такую идею подали католики в КГБ времён Дзержинского. Отрекламировав как отличный разведывательный метод.

2. Вернёмся в начало 90-х. Кто первый поздравил Ельцина Б.Н. с достижением вершины власти после развала СССР? Бурбулис. Из Википедии:

"Геннадий Эдуардович Бурбулис(род. 1945) — советский, российский государственный деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Оказал большое влияние на политику российского руководства в этот период.

... Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его за Россию вместе с президентом Б. Ельциным. Именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой учёных под руководством Е. Т. Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как «команда Гайдара». В период 1990—1992 годов, по общему мнению, Бурбулис играл при Ельцине роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений".

И где этот Бурбулис теперь? Сделал дело и скромно свалил. Ничего не могу сказать о связи Бурбулиса с Орденом Иисуса. Но естественные сомнения невольно закрадываются. Опять всё таже знакомая картинка: по происхождению прибалт; на вторых, но решающих ролях; скромник.

3. В информации про советских агентов до Второй мировой или после практически всегда проскакивает информация: въехали в страну по Уругвайскому ( Парагвайскому и т.д.) паспорту. Никогда никаких провалов из за этого не было. Правильно. Нелегальные агенты КГБ ездили отмечаться у Ордена Иисуса. После получения паспорта их брали под контроль.

4. Помните дурацкую историю про группу Анны Чапман. Там было венесуэлка - жена одного из русских. Что делает жена, если муж переезжает? Едет с ним. Но она бросила мужа и поехала после провала в Венесуэлу. Не потому, что в Венесуэле лучше чем в России. Просто она приглядывала от Ордена Иисуса за всей группой. Муж только прикрытие. Если бы нужно было поднять по служебной лестнице московского начальника этой группы, её ждала бы невиданная удача. А так она занималась отправкой в Москву вырезок из статей и журналов. Контролируя и регулируя поток информации от таких "разведчиков" Орден Иисуса поднимает к вершинам власти в ФСБ своих людей. Приходим к выводу: сто лет КГБ работало под полным контролем Ордена Иисуса и никто в КГБ этого не понял. Представляете уровень дебилизма?

Они не только привели Ленина к власти, но и Сталин, Хрущёв, Брежнев, Горбачёв, Ельцин, Путин - ставленники Ватикана.

Не успели кроты в ФСБ свалить из России, опять начались разводы со стороны Ватикана. Поясняю. Орден Иисуса навербовал для спецслужб России кучу политиков, видимо, которые не нравились Ватикану. Планировалось после завершения операции в России их всех завалить и обвинить спецслужбы России во всех смертных грехах. Далее прессовать Россию по всем направлениям. Но ведь всё кончилось провалом. Соответственно самая заинтересованная сторона всё замять и скрыть - Ватикан. Чего попёрся Патриарх Кирилл на встречу с Папой Римским? Договориться, чтоб небыло завала агентуры и скандала? А ведь скандала уже никак не могло быть. Естественно Ватикан дал обещание не поднимать шум, но взамен попросил соблюсти его интересы. По факту получилось, что Россия взяла на себя какие то обязательства перед Ватиканом совершенно бесплатно. Уже встреча Патриарха и Папы Римского в сложившихся обстоятельствах - огромная уступка Ватикану сделанная просто так.

Немного статистики: Каждый десятый убитый в гражданской войне после 1917 года - православный священник. Убиты они КГБ по приказу иезуитов. А теперь Патриарх Кирилл и иезуит Папа Римский - братья. Ну, ну...

Не следует ждать, что иезуиты перевоспитаются и отстанут от России. Сидеть и ждать подарков от Бога - не метод Ордена Иисуса.

Очевидно ФСБшники только глупости делают, а потом сидят и ждут что всё как- нибудь само рассосётся. Напомню: вопросами халявы в России плотно занимается Патриарх Кирилл и его команда. Они молятся Богу и всё такое. И в помошниках в лице ФСБшников не нуждаются.

Впрочем ФСБ тоже не сидит сложа руки. Создали Росгвардию. Как вы думаете, зачем ФСБшниками создана Росгвардия?

Они боятся расправы со стороны солдафонов.

ФСБшники занимались в России убийствами без открытия уголовного дела (читайте рассказ "Мафия в США и Россия") и другими глупостями. Но это мелочи. В феврале 2016г., когда кроты смылись из России Путин понял: ФСБ под его мудрым руководством с 2008г. и по февраль 2016г. активно работало над уничтожением России путём ядерного удара. Солдафоны пока этого не понимают. Но может вдруг случиться какая-нибудь утечка информации. А это в свою очередь может кончится мочиловом ФСБшников. Вот для защиты от этого процесса и создана Росгвардия.

Мне кажется это ошибка. Оптимальнее было бы вывести из состава ФСБ - ФАПСИ и погранцов. Тогда в случае начала забоя ФСБшников прольётся совсем немного крови. А не противопоставлять Росгвардию армии. С какого перепугу внутренние войска и менты должны подставлять свои жопы, защищая нашкодивших ФСБшников?

А так как иезуиты никак не угомонятся, лучше бы запретили деятельность Католической церкви, особенно в России, Украине и Белоруссии.

28.05.2017 г.

В общем понятно: СВР надо ликвидировать. Там всё не правильно.

1. Подбор кадров - сплошные идиоты. Особенно наглядно это видно на примере Путина.

2. Обучение и методы работы никуда не годятся. За 100 лет ничего не наработано.

3.Главное - не поставлено никаких целей, люди мучаются от безделия.

4 За 100 лет ни одной победы, всё под контролем иезуитов.

Можно , конечно, научить их работать, подобрать коллектив. А стоит ли? Прочитайте рассказ "История Советского Союза(краткий курс)" - вон оно как бывает.

20.06.2018г.

P.S. Национальный состав ВЧК:

Цитата:

"Евреев по состоянию на 25 сентября 1918 г. из 372 сотрудников центрального аппарата ВЧК (включая канцелярских и административно-хозяйственных работников) насчитывалось 35 человек (9,4 %). Для сравнения: 179 (48,1 %) латышей, 113(30,4 %) русских (включая украинцев и белорусов), 23 (6,2 %) поляка и литовца, 4(1,1 %) немца, 3(0,8 %) финна, 2(0,5 %) эстонца, 1(0,4 %)француз, 1(0,4 %) грек, не установленных — 11(2,1 %)"

Источник: Таких цитат в интернете можно набрать сколько угодно. Но по моему мнению определяющее значение в данном случае имела не национальность, а вероисповедание. Поэтому в тексте я использую термин "католики". А если разобраться, кто чем занимался внутри ВЧК, то и выяснится: работу делали латыши, а русские и евреи возглавляли вспомогательные отделы, типа "транспортного" и так далее. Состав ВЧК резко контрастирует со всеми остальными органами власти большевиков. В них большинство всегда составляли евреи, а католиков были единицы, если вообще присутствовали в органе власти. Посмотрите интернет, там всё есть в цифрах. Странно, почему на это раньше внимание не акцентировали?

05.06.2016 г.

3. Взгляд на политику через призму любви

1.

Разберемся сначала, что такое любовь. Любовь это желание, сразу понятно, что мы имеем дело с инстинктом. Ведь что такое инстинкт - это обычное желание чего-либо. Например голод -желание поесть. У животного если не будет желания чего - нибудь поесть, то оно умрет от истощения. Даже если вокруг навалом еды. Оно не понимает, что без еды наступит смерть. Сразу понятно что инстинкты жизненно необходимы для животных, в том числе и для человека. На самом деле инстинктов немного - инстинкт самосохранения ( спасать свою жизнь во чтобы то ни стало), инстинкт продолжения рода ( к которому и относится любовь). Все остальные желания (инстинкты) можно отнести к этим двум инстинктам, например голод- как разновидность инстинкта самосохранения. Материнский инстинкт (желание заботиться о малыше)- разновидность инстинкта продолжения рода. То есть эти два инстинкта - самосохранения и продолжения рода состоят каждый из серии инстинктов, а любовь это один из инстинктов продолжения рода. Вроде бы ясно. Есть еще несколько инстинктов вроде бы не относящихся к вышеприведенным - например любопытство, но на самом деле их можно отнести к инстинкту самосохранения.

Внесем некоторое уточнение. Если животное хочет иметь половую связь с кем попало, например собачка чувствует течку и вперед , то назовем это желание - инстинктом секса. Если животное хочет иметь связь с определенной особью(как у людей) - инстинкт любви. Это я к тому , что в дальнейшем речь пойдет о инстинкте любви, а не о инстинкте секса. Инстинкт любви свойственен не только человеку, многие виды птиц пользуются инстинктом любви- создают пару и растят детей. Может конечно инстинкт любви нам достался от животных, но мне кажется он появился недавно при переходе предка человека от обезьяны к человеку разумному. Более подробно об этом можно почитать в предыдущей главе " Взгляд на происхождение человека через его свойства". Но сейчас нас интересует не происхождение любви, а ее свойства.

Есть в Африке одно племя у женщин которого на заднице имеется жировой нарост, в этом племени это считается очень красивым. От того то он и образовался, что это считается красивым - женщины с таким наростом получают преимущество в отборе, так как на них больший спрос у мужиков. Остальные без этого нароста просто напросто вымерли. То есть любовь может организовать и отбор особей по каким то признакам и закрепить это в отбором у потомства. Если в каком то первобытном племени станет считаться красивым иметь длинные уши, то можно не сомневаться через какое то количество поколений у всех будут длинные уши. Но вообще то любовь по моему у всех людей на земле играет консервативную роль, то есть стабилизирует внешность людей и их поведение. Как это происходит? Человек рождается, растет и в детстве у него вырабатываются комплексы. Например, если у ребенка большой нос, он по этому поводу комплексует и в дальнейшем он считает маленький носик очень красивым, а другие показатели внешности играют гораздо меньшую роль. Вероятность , что у него будет супруг с маленьким носом резко возрастает, а у их потомства нос будет иметь скорее всего промежуточный размер между носами родителей, то есть наступит стабилизация по этому параметру. Тоже самое и по другим параметрам - росту, весу, темпераменту и т.д. На самом деле любовь действует совсем не так, но принцип такой, как описано выше. Другими словами, если женились по любви люди не очень красивые , то у них будет , более вероятно, потомство превосходящее родителей по набору общепринятых качеств (т.е. более красивое). Другими словами ЛЮБОВЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ГЕНОФОНДА.

2.

В июле 2000г. В ГМИИ им.Пушкина ,который на Волхонке какие то американские фотографы организовали выставку фотографий приблизительно по такой теме: “США и СССР в 1937г”. Фотографии шли парами, американская ,советская. Фотографий было много несколько сотен. Смотришь ,сравниваешь.

Вдруг моя спутница говорит: -«Что за ерунда, на фотографиях наши бабы какие то не красивые?» Я присмотрелся. Точно, мало того ,что они не очень симпатичные, на любой паре фотографий американки симпатичнее россиянок. Сам собой следует вывод: в 1937 году американки были симпатичнее советских женщин.

А. Дюма в 1858-1859 году путешествовал по России. Вот цитата из его письма на родину во время путешествия:

“Вокруг меня из любопытства толпятся татарские женщины, нельзя сказать, чтоб очень взрачные, и мужчины - тоже. Смотря на них, полагаю, что больших улучшений в расе татарской не произойдет, а если и произойдет, так не скоро.”

А. Дюма ;Путевые впечатления в России; Том 3, стр.488, Научно-издательский центр ;Ладомир; при содействии ;ВРС; 1993г.( текст письма не в тексте книги, а в примечаниях к тексту. Поэтому если хотите проверить, надо найти именно это издательство. Тираж 10 000 экземпляров – значит не такая уж редкость. Примечание автора). Так как Дюма француз, то понятно, что инстинктивно он сравнивает татарок с француженками. Доверять его оценке вполне можно, так как несмотря на то, что Дюма известный трепач, глаз у него как у человека пишущего изрядно наметан. Сейчас (2012г.) татарки если и уступают русским, то совсем немного. С француженками их сравнивать в нынешние времена, сами понимаете, особого смысла нет, Дюма ошибся в фразе :”...что больших улучшений в расе татарской не произойдет...”.

Пушкин А.С.: Люблю их ножки; только вряд

Найдёте вы в России целой

Три пары стройных женских ног.

«Евгений Онегин» Глава 1. Стих ХХХ 1823-1831гг.

Не понимаю, как наши современники, не удивляются мнению классика? «Евгений Онегин» входит в школьную программу, все читали.

Когда Кеннеди встречался с Хрущевым, Хрущев ездил в Америку вместе с женой. Американская пресса многократно и красочно сравнивала жену Хрущева с женой Кеннеди. Оказалась она и толстая и неухожена по сравнению с Жаклин Кеннеди. Перепечатка этих статей в современных американских журналах было бы расценено как издевательство над американской нацией, сами знаете какая сейчас ситуация с белыми американками. Но в те то времена значит все было в порядке.

Теперь обратим внимание на такой факт, что в России сейчас гораздо больше красивых женщин, чем например в Европе или Америке. Сейчас это считается само собой разумеющимся и об этом можно узнать у любого побывавшего за границей туриста.

По моему мнению, раньше такого не наблюдалось, я имею в виду 1914 год. Ни у Пушкина, Лермонтова, Толстого или любого другого писателя я не встречал подобных высказываний даже мельком. А ведь это были наблюдательные люди, бывали за границей и даже небольшую разницу замети ли бы и наверняка описали. Из этого я сделал вывод что такого раньше не было. Значит шел какой то процесс в СССР и Европе который привел к такой разнице. Процесс совершенно не заметный глазу наблюдателя, потому что человек живет среди своих ровесников. А ровесники с течении жизни не меняются. А представить себе в окружении каких ровесниц жил дед или внук человек естественно не может, да и никто не задается такой проблемой. Видимо в Европе за время Советской власти шел процесс вымирания красивых женщин или наоборот в СССР шел процесс размножения красивых женщин, а возможно эти два процесса шли одновременно.

Собственно тут мы подошли к вопросу ради которого я и сел за клавиатуру компьютера: что это за процессы шли в СССР и Европе. Это может быть понято только людьми с уникальной ситуацией - живших и при социализме и капитализме одновременно, т. е. нам с вами, кому сейчас 40-50 лет.

Если Вы начнете опрашивать знакомых, почему так получилось, то основные мнения будут:

1.Так было всегда (неверно, я уже показал , что так было не всегда).

2. Европейцы перестарались в инквизицию, пережгли красивых женщин. (это тоже ерунда, в Америке инквизиции не было и во времена Дюма уже никто никого не жег).

У человека, жившего при социализме в собственности ничего не было, кроме секса. Работу можно было получить в любом населенном пункте за стандартную зарплату, на которую можно было прокормиться и не лучшим образом одеться. Как на эту зарплату можно было купить машину я, честно говоря, так и не понял. Жилье получали от государства, на море ездили в основном по путевкам (практически бесплатно) по очереди в пионерлагеря и дома отдыха. Вот и все. Тех, кто спекуляцией (торговлей) сильно выбивался в деньгах - сажали. Из развлечений - покопаться в 6 стоках на даче, съездить к родственникам на чай, водка и секс, различные хобби. Понятно, что развлечение в виде секса превосходит все остальные. Поэтому жениться по любви при социализме было крупной удачей, ценилось. Поэтому- то при социализме и происходило улучшение генофонда - любовь виновата.

Начаться этот процесс сразу после прихода большевиков к власти не мог, население должно было убедится, разбогатеть при социализме невозможно. На это должно было уйти приблизительно 20-30 лет. Значит процесс улучшения генофонда пошел где то после Великой отечественной войны.

При капитализме все не так. Девочки уже смотрят какая у парня тачка, какой сотовый, в общем как у него с деньгами. Короче говоря не до любви образца СССР. Или можно сказать у любви сбивается прицел. Девушка выбирая спутника жизни думает головой, а не подчиняется инстинкту. Соответственно происходит ухудшение генофонда.

Почему в кап.странах процесс ухудшения генофонда начался только в 20-том веке? Потому, что до этого население стран было сельским. А у сельского населения большой разницы между людьми не было, разница была, но маленькая, ею можно было пренебречь ради любви. ( Если в семье у Вани 300 овец, а в семье у Пети 3 овцы, то в условиях деревни разница в их уровне жизни не велика и поэтому Маша делает выбор своего мужа не потому у кого овец больше, а с кем секс лучше). Все проблемы начались когда люди перебрались в города. На этом уровне развития цивилизации разум женщин делает ошибку: из двух вариантов- жить лучше или жить по любви, делает выбор в пользу - жить лучше. Это первое.

Второе: Стремясь добиться успеха в жизни своими силами женщины переносят замужество и рождение детей на потом. Начинают заниматься этим вопросом в более позднем возрасте, к тому времени инстинкт любви ослабевает и его подсказка уже не так точна.

Оцените на YouTube рассказы людей проживающих в других странах с точки зрения состояния генофонда.. Наберите в поисковике YouTube «жизнь в США» (Франции, Италии и т.д.). Люди рассказывают о жизни в других странах, совершенно не задумываясь о состоянии генофонда. В этом ценность этих рассказов, вы получаете объективную информацию. Если человек выдаёт информацию не понимая её значение, она всегда объективна (это одно из правил ГРУ).

Зайдите в школу посмотрите на одноклассниц своих детей, вспомните свой класс. Не знаю точно, но мне кажется, процесс ухудшения генофонда в России уже идет.

3.

Любой инстинкт (желание) направлен на то чтобы повысить выживаемость особи. Если вам хочется пить, то надо пить. Если в место этого вы будете есть конфеты, то непременно умрете от обезвоживания. Однако при капитализме, в условиях мегаполиса женщины рожают не по инстинкту ( любви). Большинство женщин имеет установку: выходить замуж и рожать надо тому, кто лучшим образом сумеет поднять и воспитать детей. В масштабе семьи вроде все правильно. Но в масштабах страны это привело к катастрофе. Эксперимент уже поставлен на примере стран Европы и США за время Советской власти в России. У женщин уходит красота, соответственно изменяется весь стиль жизни общества. Иначе и быть не может. Если жить не по инстинкту обязательно произойдет какое - то изменение. Ведь до этого человек сотню (а может сотни) тысяч лет жил по инстинкту любви. Сейчас, в начале двадцать первого века, понятно какие изменения происходят. На первом этапе женщин уходит красота. На втором – эпидемия ожирения.

Западные элиты прекрасно знают о проблеме. Об этом например говорит фильм про доктора Дуллитла (играет Мерфи) или мультик "Шрек". Кульминация мультика: Фиона решает какими им со Шреком быть. Красивыми людьми или чудовищами. Она выбирает ... чудовищами. Ведь так они полюбили друг друга! Это бальзам большинству американских девушек (страшных и толстых), можно мол быть счастливой, надо только найти своего Шрека. Слава Богу в штате их навалом. Это во второй серии. А в первой посыл такой: жена страшная и толстая? Да в душе она принцесса.

Вот такими страшными сказками Голливуд кормит американцев, а заодно и нас. По мне, так лучше было слушать басни идеологического отдела ЦК КПСС.

В США давно уже произошла ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА (настала пора ввести этот термин) среди белого населения. Держатся только на негритянках, латинос. США должны были предупредить Европу о надвигающейся генетической катастрофе. Ну вот и понятна ситуация с мигрантами. Лечат Европу по американским рецептам.

В принципе, с точки зрения россиян, генетическая катастрофа в Германии уже произошла, симпатичных немок там уже почти нет. Но с точки зрения немцев, ещё не произошла. Девушки не набрали нужный вес (90 и более килограммов).

Как проверить не ошиблись ли мы в своих рассуждениях? Есть простой способ. Надо провести эксперимент: Сравнить группу молодых женщин из Северной Кореи с группой молодых женщин из Южной Кореи. Уже (на 2012 год) должна наметиться разница в пользу женщин Северной Кореи. Если такая разница обнаружится, значит данные логические построения и рассуждения верны.

4.

1. Сейчас в странах бывшего СССР женщины намного красивее, чем в Европе. В Европе женщины намного лучше, чем белые женщины в США. Как формировалась белое население в США? Эмигрантами из Европы и России. Если женщины Европы всегда уступали россиянкам, то белые женщины США должны были бы быть лучше европеек и уступать россиянкам. Такого не наблюдается. Объяснение простое: американцы своим трудом добились большего благосостояния, чем европейцы и русские. Согласно моей теории белые женщины США стали резко уступать и тем и другим со временем. Что виновато в этом? Демократия? Благосостояние? Если демократия, то европейки и белые гражданки США должны быть одинаковы. В 20 веке демократия в странах США и Европы не сильно отличались. Такого не наблюдается. Значит благосостояние. Европа в результате 1 и 2 мировых войн значительно обеднела в сравнении с США. Вроде все укладывается в теорию.

2. По телевизору как то услышал, не помню когда: В Норвегию решили пригласить 10000 (или 20000 не помню) мужчин из Индии (или что-то в этом роде) на ПМЖ. Цель ясна: привнести изменения в генофонд. Люди чувствуют надвигающуюся генетическую катастрофу(очевидно красивых женщин в Норвегии маловато). Пытаются что-то предпринять. Почему приглашают не женщин , а мужчин сейчас объясню:

На Земле почти все животные и многие растения двуполые, но есть и однополые. На первый взгляд однополые имеют преимущество над двуполыми. Представьте- вы попали в кораблекрушение, все утонули , а вас выбросило на необитаемый остров. Если вы двуполый - вы обречены прекратить продолжение рода. Если однополый- спокойно выращиваете детей и род продолжается. Но на Земле двуполые однозначно вытеснили однополых. Однополые дальше каких-то амеб не поднялись, двуполые заняли все экологические ниши. Почему?

Для нормального функционирования вида нужна устойчивость генотипа для быстрого размножения при неизменных внешних условиях, а для большей приспособляемости при изменении условий среды его повышенная изменчивость. Природа совместила это противоречие разделив полы. Полы у двуполых не равнозначны. Один пол является основным (женский- устойчивый), а второй пробным (мужской- изменчивый). Цель мужского пола пробовать на прочность окружающую среду, соответственно естественный отбор наносит большие потери мужскому полу. Проходят отбор наиболее приспособленные особи. Цель женского пола - продолжать размножение в сторону генетических изменений, которые наметились у мужского пола. В результате такого разделения даже если у мужчин происходят очень большие потери - род продолжается устойчиво развиваться, как количественно, так и качественно. Происходит обгон однополых ,как в быстроте приспособления генофонда к изменившимся условиям, так и в скорости размножения особей. Но это так отступление от темы. Вернемся в Норвегию: они не хотят пускать в свой генофонд другой основной пол. Это будет уже другой народ. А если пустить мужчин, то народ не изменится. Евреи абсолютно правы, когда считают национальность по женской линии.

3. В СССР разные народы имели на момент распада в процентном отношении различное количество красивых и симпатичных женщин. У русских, украинок ,белорусок, мордвы, татар и т.д. процент приблизительно одинаков. У грузинок ,армянок существенно меньше. Почему? Попробуем понять на примере Армении.

Некоторые считают, что красивых армянок вообще нет. Это ошибка. Кто бывал в Армении, подтвердят - есть. Только с ними носится родня как с писаной торбой, отпустить красивую армянку например в Москву для получения образования , например, врача или еще чего-нибудь в застойные времена и речи быть не могло. Соответственно они в России не появлялись- отсюда и сложилось такое мнение.

Кто приезжал в Ереван в застойные годы поражала продажа сигарет. Пачка допустим стоила 80 коп. Что ее получить надо было дать 1 рубль. Сдачу не давали. Если вы протягивали 80 коп. Вам говорили -сигареты кончились. Так было во всей Армении. Все всё знали. Народу давали жить. В России такая система была абсолютно невозможна. В Армении, поискав, можно было купить , а не достать например хорошие брюки и приличную обувь. Очевидно мелких цеховиков не трогали. Короче говоря коммунисты не смогли сломать в Армении ростки капитализма, как ломали в России. Скрыть такие масштабы торговли было невозможно, видимо существовала договоренность между властями Еревана и Москвы что можно, а что нельзя. Так сказать национальные особенности. Армяне жили не совсем по таким законам и порядкам как в России. Соответственно и результат- гораздо меньший процент красивых женщин. Все выше написанное можно без изменений приложить к Грузии или Азейбарджану.

4.Какие страны поразило ожирение? Это науке известно, более трети населения с излишним весом у: США, Саудовская Аравия, ЮАР. ЮАР – почти вся мировая добыча золота и алмазов. Капитализм. Генетическая катастрофа. Саудовская аравия – Разбогатела на нефти.. Капитализм. Генетическая катастрофа. США – самая сильная экономика, мировые деньги. Капитализм. Генетическая катастрофа. Всё в мою теорию чётко укладывается. Отметим: раса или вероисповедание на проблему не влияет.

15.06.2014г.

5.

В начале 90-х был цикл передач про интересный бизнес. Русским женщинам предлагали забеременеть (от мужа), потом приехать в США и родить. Написать отказ от ребёнка и его тут же усыновляли американские родители. Бабе соответственно платили 2000 долларов. Американская семья платила посредникам 20 000 долларов. Женщины которым предлагали сделку были жёны лётчиков. Это понятно – в лётчики попадают по 100% здоровью. Этот бизнес и сейчас наверняка процветает. Только не вылазит на экраны телевизоров. Значит американские семьи тогда ещё знали: проблема в генетике. А от куда? Скорее всего американцы следят за количеством генетически зависимых болезней. Значит у них есть статистика таких болезней. С тех пор прошло лет 25. Скорее всего статистика продолжает ухудшаться. Немцы , союзники американцев. Их идиотские действия с мигрантами я связываю с тем, что американцы знакомят немцев с этой статистикой. Они прикладывают её к Германии.

09.02.2016г.

6.

А было ли что то подобное в прошлом?

Древние греки жили в городах. Их генотип – арийцы. Это мы понимаем по древнегреческим скульптурам. Вокруг городов жили илоты – рабы древних греков, про них мы знаем – семитские племена. Взглянем на современных греков – ничего арийского нет. Выжить сумели только илоты. Аналогичная история с Древним Римом. В Италии сейчас разговаривают на языке рабов Древнего Рима. А язык его граждан - латынь, теперь мёртвый язык.

Сам я древний Рим не изучал, но мне приходилось слышать от людей этот вопрос изучавших восхищение порядками в древнем Риме. Отточеностью и продуманностью законов. Царившей там демократией и справедливостью. Красивым внешним видом римлян и великолепными памятниками искусства. Падение Рима внешне всё выглядело буднично: пришли варвары и захватили Рим. Погибла великая цивилизация. Но мне кажется было немного по другому. К моменту прихода варваров от генофонда римлян не много осталось, а заменивщий их генофонд других племен и народов находился в сильном упадке. Пришедшие варвары были не такие уж способные воины, просто мимо проходили, заглянули Рим. Если бы эти же варвары пришли лет на 500- 800 пораньше их бы встретили по другому. После позорного боя, они бы сели на коней и ускакали откуда пришли, сделав потомкам наказ: в Европу – ни ногой.

В древности в Индию пришли арийцы. Завели кастовую систему. Очевидно, они были националисты и не хотели смешения с местными племенами. Сверху брахманы - арийцы, в промежутке несколько каст – арийцы, снизу шудры и неприкасаемые – местные завоёванные племена. Что мы видим сейчас – генофонд шудр уничтожил генофонд арийцев. Пробил все касты снизу до верху. Как могло это произойти? Очевидно имелись сексуальные контакты между кастой шудр и более высокими кастами. Рассмотрим подробнее. Мужчина из арийской касты, женщина из шудр. Наверно женщине было престижно иметь контакт с мужиком из более высокой касты. А мужику что? Трахнул симпатичную бабенку, что тут такого? Наверно таких контактов было намного больше, чем наоборот – женщина из арийской касты, мужчина из шудр. То есть проникновение генов арийцев в касту шудр было намного больше, чем генов шудр в касту арийцев. Что мы видим: шудры никакими арийцами не стали, а ген шудр вытеснил из арийских каст ген арийцев. Как я это объясню? Женщина из арийской касты могла встречаться с шудрой только ну очень по большой любви. По любви сломавшей стереотипы поведения. Люди рождённые по большой любви имеют очень сильный генотип, который смог с течением времени вытеснить генотип арийцев. А арийцы жили богаче чем шудры, и их браки зависели от имущества, значит любовь работала меньше, чем могла бы. Это и привело к захвату геном шудр каст арийцев. Ну а более многочисленные гены арийцев в касте шудр? Шудры были практически рабами, соответственно там бушевала любовь без ограничений. Ни о каком вытеснении генов шудр арийскими генами речи быть не могло.

Арийцы захватившие Индию действовали неправильно. Настоящие националисты должны действовать так: После вооруженной победы над местными племенами, предложить им:-« Давайте жить вместе. Создадим кастовую систему, ну чтоб вам с нами не смешиваться. Мы займем низшую касту, будем на вас пахать. Ну а вы высшие касты, религия там, управление. Думаю местные племена не заподозрили бы подставы и сейчас Индию населяли бы арийцы, люди внешне не отличимые от жителей Архангельска или Вологды.

Дело совсем не в богатстве. Если имущественная и статусная разница в высокой касте Индии будет меньше чем в касте шудр и неприкасаемых, вытеснения генофонда низшей кастой не будет. Хорошее состояние генофонда в этой касте будет поддерживаться без посторонней помощи. Не сомневайтесь. А пока высшие касты Индии обречены, пока существует каста шудр. Вот так эта хреновина и работает.

23.11.2015г.

7.

По итогам вышеизложенного можно сформулировать закон Природы для человека: ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПОТОМСТВА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СИЛЫ ИНСТИНКТА ЛЮБВИ. В логическом обосновании этот закон не нуждается, как например любой закон физики. Просто замечен по результатам строительства различных цивилизаций в истории людей. Люди чувствуют как сложатся гены с партнёром. Если гены складываются удачно возникает любовь. Чем лучше складываются гены, тем сильнее любовь. Но работает это только в сообществе где все равны, если люди не знают этого правила. Природа не понимает статусные и имущественные различия существующие в гражданских государствах. Все цивилизации (кроме социализма образца СССР) , базируются на простом и справедливом принципе: всё что заработано или добыто человеком принадлежит только ему. Но по мере развития производительных сил, начиная с любого общества, после первобытного, это приводит к неравенству. Соответственно у общества начинаются проблемы с генофондом.

29.11.2015г.

8.

Какая должна была быть картина после крушения Римской империи? Новый продвинутый народ стал бы строить новую цивилизацию по типу Римской Империи (так как такое государство соответствует представлениям людей о справедливости и свободе). Она бы снова погибла, а вместе с ней достижения науки и техники. И всё повторилось бы сначала. И так до бесконечности пока всё человечество не погибло бы.

Почему этого не произошло? Ответ очевиден: Возникло Христианство. Оно изменило представление людей о справедливости, свободе и стали возникать государства другого типа. А именно феодального:

Небольшая часть населения, 2-3 %, беспощадно эксплуатировала остальную часть соплеменников. Держала их за рабов. Эти 2-3% естественно вымирали как и положено, но генофонд остальной части соплеменников 97-98% не разрушался, а даже креп. И эти 2-3% (назовём его "элита") подпитываясь хорошим генофондом от остальной части населения тоже не исчезал. А ввиду того, что подпитка шла от соплеменников, это было совершенно незаметно никому. Государство такого типа могло существовать сколь угодно долго, при этом наука и технологии очень медленно , но устойчиво развивались. Что и происходило в Средневековье. Со временем, с развитием науки и техники держать соплеменников за рабов становилось просто нелепо. Например при нынешней производительности труда, когда 5% населения в сельском хозяйстве кормит остальные 95%. Человечество постепенно вернулось к государствам по типу Римской Империи. Но вернулась и старая проблема: генофонд народов населяющих государство стал разрушаться. Но технологический уровень совершенно иной. Раз я пишу этот рассказ, значит проблема понята (чего не произошло во времена Римской Империи). И вероятно будет решена.

Заодно Христианство, став государственной религией Рима перед самым концом Римской империи, сохранило интеллектуальные наработки древних греков и римлян. Все тексты древнего мира дошли до нас только через монастыри. Только при монастырях в раннем Средневековье были учебные заведения. Одарённые мальчики учили латынь и изучали наработки древнего Рима и Греции.

Проскочив Средневековье, люди опять постепенно стали возвращаться к построению государства по типу Римской Империи, но уже на другом научном и технологическом уровне. Развитие капитализма, производительность труда сделали возможным богатую жизнь у всего народа.

Вот теперь нам становится понятным: Наличию сотовых телефонов, интернета, автомобилей, самолётов, полётам на Марс и Луну мы обязаны не кому то там, а конкретно Христианству, лично Иисусу Христу.

19.01 2016г.

9.

Теперь поговорим о странном поведении Иисуса Христа.

Если он с помощью религии сумел изменить судьбу человечества нужным образом, значит он отлично представлял проблему и пути её решения. Так зачем огород городить. Подошёл бы к римлянам и объяснил проблему, вероятно они её чувствовали, но не понимали в чём дело. Они сами бы её решили. Если бы не смогли решить сами, можно было бы объяснить им пути решения. Тогда правда Иисус Христос не прослыл бы Богом. Если ему уж так надо было стать Богом, мог бы в виде догмы дать нужные знания. Тогда стал бы Богом, Спасителем человечества и так далее. А человечество достигло бы современного уровня приблизительно на тысячелетие раньше. Почему он так не сделал?

Дело в том, сведения о проблеме и пути её решения это научные знания. Видимо мы живём во Вселенной , где существует правило: ЛЮБАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ. Передавать научные и технологические знания между цивилизациями запрещено. Почему существует такое правило? Я думаю, что у более развитых цивилизаций есть понимание того, что соваться в чужие дела нельзя даже с благими советами.

Но человечество попало в капкан и Другая цивилизация нам решила помочь. Но как? Если передача научной и технологической информации невозможна? И вот что они придумали.

Нашептать в мозг отдельного человека какие -нибудь глупости, разве это передача информации? Набор глупостей информации не несёт. То есть они не вмешиваются в дела человечества, а создают ситуацию. Сами подумайте: если вы на кухне несёте чушь своему собеседнику. Это что? Вы ему помогаете? Спасаете человечество?

А то что Иисуса Христа понесло распространять глупости по городам и сёлам, это его личная инициатива. Видимо натура такая. С него и надо спросить, чего это его понесло учить остальных людей? Другие Цивилизации тут причём?

Но ведь Иисус Христос заявлял в частности, что он Спаситель человечества. А мы выяснили, что так оно и есть. Это объективная истина, значит научное знание. Нашептать это ему никак не могли - это было бы прямой помощью человечеству.Это запрещено. Откуда он узнал, что является спасителем человечества?

Дело в том, что среди людей во все времена полным полно придурков мечтающих стать Богом, Машиахом или на худой конец Спасителем человечества.

Находится подобный придурок и ему в мозг шепчутся глупости. Если вдруг он задаёт вопрос -"Кто я?" Ему шепчут -" А ты сам подумай". Иисус Христос решил, что он "Бог , Царь Царей и Спаситель человечества". Ему не стали возражать и остановились на такой формулировке. Почему он так решил наслушавшись всяких глупостей? Видимо такие свойства были у его интеллекта и характера ( в частности скромности).

05.07.2016г.

10.

Ну а теперь самое интересное. Что надо предпринять чтобы остановить разрушение генофонда?

А ничего особенного предпринимать не следует. Достаточно объяснить людям научные сведения: качество потомства зависит от того как вы любите с партнёром друг друга.

И всё. Люди в гражданском государстве вымирают только из за того, что не знают этого правила. А если им это объяснить, то никакого разрушения генофонда не будет. Абсолютно все хотят иметь качественное потомство.

23.02.2018г.

P.S. Выложил этот текст на сайте "Германия по русски". Форум "Дискуссионный клуб" Это сайт русскоговорящих в Германии. Хочу привести комментарий Fridericus (местный житель):

"можно сравнить два города: Ганновер и Дрезден. Ганновер на Западе, Дрезден - на Востоке (как говорят местные тупицы "в восточной зоне"). Ганновер богаче, многолюднее Дрездена.

А каково качество человеческого материала? В Дрездене настолько выше, что даже сравнивать бесполезно. Гуляя по улицам Ганновера, иной раз думаешь, что попал к мутантам, а иной раз, что попал в кишлак.

В Дрездене просто больше умных, приятных лиц."

В Южной Корее 25% девушек делают пластику лица, как правило сразу после школы. Родители им дают денег на пластику как подарок к окончанию школы. В Серверной Корее, сами понимаете, пластические операции не делают.

Нашёл коммент:

Наоборот, у кореек единственных в Азии есть в наличии и жопа и сиськи и рост приемлемый, сравнительно прямые, длинные ноги с настоящими ляжками и женской фигурой (особенно российские кореянки хе-хе фигуристые, хлеб и картошка творят чудеса). Мы, кстати, и в Северную Корею раньше ходили, так вот, девушки там были чудо как хороши, даже погарней южанок, при том, как вы понимаете, ни о какой пластике и косметике там речи быть не может. Это не только мое мнение, спросите любого специалиста и он вам подтвердит, что в Восточной Азии кореянки традиционно считаются самыми красивыми. Даже в Японии значительная часть узкоглазых моделей- кореянки.

Источник::

http://www.woman.ru/beauty/cosmetics/thread/3841126/15/

21.03.2016 г.

4. История Советского Союза (краткий курс)

Вступление (Часть 1). Орден Иисуса.

Орден Иисуса основан в 1534 году Игнатием Лойолой и утверждён в 1540 году. Основная цель - продвижение католицизма методами спецслужб. Начало было неудачным. Орден маялся дурью как современные спецслужбы. В итоге они вызвали ненависть во всех странах Европы и текущий Папа Римский был вынужден запретить Орден в 1773 году. Но в некоторых странах остались миссии Ордена. В частности в России. Екатерина 2 отказалась печатать приказ Папы Римского. Сорок лет иезуиты анализировали свои ошибки, размышляли как должна работать спецслужба. Додумались: нигде и никак не светится, а задавать вектор развития в стране путём постановки во главе людей с нужными взглядами. Затем попросили Ватикан ещё раз попробовать, пообещав что косяков больше не будет. В 1814 году им разрешили. Основная аналитическая работа видимо происходила в России, так как главой Ордена тогда стал россиянин Фаддей Бжозовский. С тех пор они работают правильно.

Вступление (Часть 2). Лето 1941 года.

Что представляла собой царская Россия? Чисто аграрная страна. 80% населения - крестьяне. Промышленность - приблизительно сотня заводов, в основном в Москве и Петербурге. Генофонд населения хуже чем в Европе. К 1917 году слила уже три войны - в Крыму, с Японией и Германией. Причём Германии проиграли когда та воевала на два фронта и 90% усилий прилагала на другом, Западном фронте. Перспективы страны были очень невеселы.

У Сталина после индустриализации оказалось под рукой тысяч пять заводов и фабрик. Ему захотелось захватить Евразию (под лозунгом Мировой революции), он понял - теперь это реально. Вооружил Красную армию современным вооружением. Танки наголову превосходили немецкие по качеству и количеству. Самолёты были лучше немецких и в больших количествах, лётчики лучше подготовлены. Артиллерия была лучшей в мире и в огромных количествах. Если в первую мировую снарядов постоянно не хватало, то к 22 июня 1941 года запасов хватило бы до конца победоносной войны. Флоту уделялось пока мало внимания - война предполагалась сухопутной. Но всё сорвалось. Почему?

Если иезуиты думают, что своевременный удар Вермахта решил проблему, то они ошибаются. Знание Гитлером начала наступления Красной Армии элемент необходимый, но не достаточный. Перед войной было сделано::

1.Перед войной из войск была убрана зенитная артиллерия. Авиации хватало с избытком для прикрытия войск. Зенитки только бы мешались без дела при наступлении.

2.Танки были собраны в мех.корпуса по тысяче штук в каждом. При наступлении всё смотрелось бы красиво

3. Не было достаточно топографических карт приграничной местности СССР.

4. Огромные запасы боеприпасов расположились прямо у границ.

5. Самые боеспособные войска сосредоточены на выступах, то есть в полуокружении оказались сразу.

6. Разведка упорно сообщала - никто нападать не собирается.

Ну и ещё много чего по мелочам.

Но это было не страшно, всё легко купировалось правильными действиями. Главные ошибки были сделаны после начала боёв.

1. Была потеряна истребительная авиация, прежде всего лётчики. Когда немцы колоннами пошли в глубь СССР остановить их пытались авиацией. Наши лётчика были лучше подготовлены и самолёты лучше. Но на самолётах не было раций. При обычных боях это не давало много преимуществ, но в острие немецкого наступления шли бои больших групп самолётов, где то сто на сто. Вот тут рации очень пригодились, немцы могли действовать осмысленно. Но поначалу потери были приблизительно одинаковы. Но судьба лётчиков разная. Бои происходили прямо над головами немцев. Немецкие сбитые лётчики подвозились на свои аэродромы, советские в плен. На аэродроме немецкие ассы брали самолёты молодёжи и оказывались снова в бою, советские ассы выбывали. Дня через три все грамотные советские лётчики оказались в плену. Немцы потерь практически не понесли.

Многие самолёты не участвовали в свалке. Если посмотреть журналы аэродромов. 22 июня- 120-150 боевых вылетов, последующие дни 10-15. У лётчиков отобрали топографические карты. А без них летать невозможно. Пробовали. Сообщений: на поле на брюхо села тройка самолётов много - заблудились.

2. Войскам на выступах была дана команда отступать с задержкой на три дня (думали обойдётся). Войска пошли неорганизованными колоннами. Танки со скоростью пехоты, как в пробке. Танки пришлось бросить из за нехватки топлива, артиллерию бросили сразу. Отступающие колонны непрерывно бомбили. Авиации нет, зениток нет - немцы бомбили как на учениях. Пока дошли до рубежа, который следовало прорвать, все были деморализованы большими потерями, голодом. Без танков, артиллерии, авиации. При таких условиях после нескольких попыток прорваться - сдались.

3. Но такая картинка сложилась только против группы армий "Центр" ( за что и был расстрелян Павлов). Группы армий "Север" и "Юг" без артиллерии, самолётов всё таки остановили. Войска на Украине сражавшиеся против группы армий "Юг" не стали пока отводить, всё надеялись остановить "Центр", а из за Пинских болот угрозы от "Севера" не было. Но когда Пинские болота миновали стало ясно: "Север" поможет группе "Юг" истекающей кровью. А в этот момент отводить войска было уже поздно - слишком большие расстояния надо пройти. Войска на Украине были окружены и ликвидированы. Было ликвидированно уже 80% войск Красной Армии. Потом поступила помощь группе армий "Север". Перевесом сил войска загнали в Ленинград, где они и просидели до 43 года, когда исход войны был уже решён. К моменту наступления на Москву Красная армия исчезла.

Потом было много неприятностей. Например: Немного танков было и промышленность их производила, но все заводы по производству танковых снарядов оказались захваченными. Под Москвой танки воевали тараном. Ну и дальше всё в таком духе.

Так что в поражении 1941 года сами виноваты. Целиком.

Вступление (Часть 3) "Капитал".

(я буду использовать термин "Бог" вместо "Другая цивилизация")

Затеяли Маркс и Энгельс наукой заняться. Маркс писал "Капитал", Энгельс был на подхвате.

Уровень таков. Мнение Энгельса в работе о семье про любовь: Любовь появилась из за того, что английские писатели писали романтические рыцарские романы. Люди читали эти романы, так и зародилась у человечества любовь.(Хотя возможно когда Энгельс задумался о происхождении любви и был в затруднениях, без Божьей помощи не обошлось. Типа, держи подсказку, не мучайся.)

Видно было, что ребята малость туповаты. Ну Бог и решил им помочь. Когда Маркс писал "Капитал" он диктовал ему мысли. Так и появился научный труд в котором нет ни одной здравой мысли. Помощь Бога на лицо. "Капитал" это просто сборник словесного мусора. "Капитал" просто Священная книга.

Когда человек читает Священную книгу книгу ( "Капитал", Коран, Евангелие) если этот человек нужен Богу для каких то дел, он путает ему мысли при чтении и человека осеняет: вот она великая истина, за которую можно и жизнь отдать. Так Бог отбирает нужных ему людей, по принципу - в нужный момент человек в виду своего характера и особенностей мышления будет делать именно то что хочется Богу.

Глава 1. Революция.

В ВКП(б) собрались в общем то умные люди: Ленин, Троцкий, Фрунзе, Сталин и т.д.

Посмотрим на Сталина. Окончил семинарию. Крайне неудачно занимался революционной работой. Не умел толкать речей. Не умел писать теоретические работы. И за это всё то в тюрьму, то в ссылку. Когда Ленин объявил, что в первой мировой войне надо добиваться поражения собственной страны и перерастания войны в гражданскую ( что особенно понравилось иезуитам), Сталин его поддержал. Видно что судьба страны его не волновала. Дальнейшая его биография показала - комфортная жизнь народа его тоже не парила. Во время Октябрьского переворота его заслуги отрицательные, он всё время делал что то не то. В гражданскую войну уже лучше. Его заслуги нулевые. Он только мешался у всех под ногами. Так чего он революцией увлёкся? Да "Капитала " обчитался.

А у Сталина были таланты. Он был гениальным хозяйственником. Он знал всех директоров пяти тысяч заводов по имени отчеству. Сам их всех назначал и снимал. Вникал в работу всех предприятий до мелочей. Давал дельные советы. Люди которых он назначал никогда не проваливались, если чуть-чуть недотягивали - выбрасывал их на помойку и ставил новых. Координировал работу всех заводов. Умел мотивировать кнутом и пряником.

Например, написал машинист паровоза статью в газете, Сталин статью прочёл и понял кто это. Поставил его главой Наркомата (министерства), человек блестяще справился. Во время войны Сталин поручал Малышеву задания которые сам считал невыполнимыми. Малышев его ни разу не подвёл. Это всем известный пример. Но такой фокус Сталин проделывал десятки раз.

Во время войны в Корее выяснилось - истребители умеем делать лучше американцев. Люди которых он назначил вывели человечество в космос. В общем грамотно руководил хозяйством страны и это хозяйство было эффективнее капиталистического.

Были и ещё таланты. Он (хоть и осетин) например написал путёвый учебник русского языка. Но это уже куда меньше пригодилось.

Были в команде Ленина и ещё талантливые люди. Троцкий сумел на пустом месте создать армию.

Дзержинский создал ЧК. Но так как в спецслужбах не шарил, то получилось что почти все её сотрудники работали на Орден Иисуса. Ещё одно полезное дело: Нужно было потомкам показать уровень генофонда в те времена, а Российская Империя фототехнику не производила. Дзержинский организовал для трудящихся массовое производство фотоаппаратов ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский). Я только одно не пойму. Какая была подведена мотивировка под это дело? В стране идёт гражданская война, голод, тиф, разруха. Какие на хрен фотоаппараты?

Как развивались события?

Прочитав "Капитал" иезуиты поняли - это чушь. Когда Ленин заявил, что в мировую войну надо стараться перевести в гражданскую партия сократилась раз в 20. Но иезуиты поняли - на оставшихся можно положиться как на себя. Решили помочь Ленину прийти к власти. Опыт был уже наработан.

План был прост. Организовать переворот. Создать спецслужбу и через неё контролировать власть и организовать процесс угробления России социализмом.

А то что социализм угробит страну они знали: у них были вполне научные сведения полученные на основе 140 летнего строительства социализма в Парагвае.

Привели Ленина к власти. Создали ЧК. Всё получилось. Пыталась вмешаться Антанта, но их отговорили.

Глава 2. Приход Сталина к власти.

Революцию сделали. После революции Ленин начал что то просекать и дал задний ход. Объявил НЭП. Но к счастью он начал отходить от дел из за здоровья. Надо было кого то ставить на его место. Среди команды Ленина самым серым и неприглядным был Сталин. Иезуиты его и поставили, им казалось это подходящая кандидатура.

В 1929 году разразился экономический кризис- "Великая депрессия". Через год- другой простаивающие заводы в США стали продавать за бесценок. Процентов 10-15 от цены. Этим и воспользовались евреи имеющие связи в США. Заводы стали скупать сотнями. Чем могла расплатиться Советская Россия. Только зерном и лесом. Потребовалось забирать весь урожай. Продразвёрсткой тут уже не отделаешься. Сталин додумался организовать колхозы и зерно стали забирать всё подчистую, оставляя только покушать. Перебахали только один раз - колхозникам пришлось ловить и есть лягушек при нормальном урожае. Кто молчал - заготавливали зерно для индустриализации, кто такими порядками возмущался - отправляли заготавливать лес. У Сталина никто без дела не сидел.

Было ещё много способов индустриализации. Например "Юнкерс" построила авиазавод под ключ. Их просто кинули - не заплатили ни копейки.

Во время кризиса появилась возможность за сравнительно небольшие деньги приглашать иностранных инженеров, всё равно дома они сидели без дела.

За четыре года благодаря кризису удалось созать нормальную промышленность, превосходящую экономику Российской Империи раз в 50. При других условиях такую мощь СССР набрал бы году к 50му или 60тому. Коллективизация и индустриализация процессы спонтанные, а не запланированные, связанные с "великой депрессией".

Многие считают, что за индустриализацию была заплачена слишком большая цена - появились лагеря, лесоповалы. Ссылались кулаки. Это так, но в США в тоже время была Великая депрессия и от голода и суицида погибло в несколько раз больше людей, чем в Советском Союзе за индустриализацию. Просто настали тяжёлые времена и их следовало пережить. Зато в США после Великой депрессии просто кризис кончился, а Советский Союз после индустриализации было просто не узнать. Народ ошибочно посчитал, что понял что такое социализм и безоговорочно поверил Сталину. А так как идея Мировой революции умерла только во время войны, в те времена вопрос стал ребром. Всем захотелось осчастливить мир немедленно. Тем более что возможность появилась. Сталин был вынужден угомонить народ выпустив статью "Головокружение от успехов".

Хорошо. Появилась индустрия, но чтобы всё работало, каждому предприятию нужен хозяин, иначе ничего работать не будет. Вот тут и проявились скрытые хозяйственные достоинства Сталина, о которых раньше никто ( в том числе и он сам) и не подозревал.

После индустриализации Сталин перевооружил армию. Он понял: Евразия в кармане. Никаких внешних факторов препятствующих захвату нет. Он стал намекать народу: "Вот теперь пора." Народ его с большим удовольствием поддержал. Ну и нарвались. Нас тупо учат - не надо маяться дурью если стало везти. Великая Отечественная война - урок будущим поколениям россиян.

Остановлюсь на репрессиях. Таким словом это стало называться при Хрущёве. А при Сталине это называлось "чистка". Чё чистили? ВКП(б). В 1937 году в партии было 4 млн. человек. В 1938г. - 1 млн. человек. 3 млн село. Но это всё были коммунисты. Резун в своих книгах долго вычисляет сколько село командиров Красной армии , а сколько комиссаров. И как то ускользает, что это всё были коммунисты, все до одного. Просто если ты не коммунист - тебе до пенсии командовать ротой. Все командиры Красной армии были коммунисты. Та же песня с писателями или артистами. Хочешь писать об успехах рабочего класса? Покажи партбилет, а иначе до свидания. Я вот считаю неприличным влезать в чужие дела и решать кто там прав, а кто виноват. Это чисто внутреннее дело коммунистов.

Были Сталинские законы. Но Сталин не требовал ничего сверхсложного, заумного. Не трахать друг друга очко, не критиковать курс ВКП(б), не рассказывать про него анекдоты. Что тут непонятного?

На этом попался например Солженицын. Он в письме другу ругал Сталина. И кто виноват? Закон или идиот Солженицын? Если бы у Солженицина была хоть одна извилина в мозгу, он не потратил бы жизнь описывая как плохо сидеть в тюрьме. Согласен, доказал, доказал Солженицын что в тюрьме сидеть не комфортно. И у общественности (особенно либерально настроенной) широко открылись глаза: блин, какой это всё таки гений.

Может законы были не справедливые? Может и были несправедливые. Только законы надо соблюдать или не попадаться. В Древней Греции детей за воровство не наказывали, а наказывали за то что попался. А несправедливые и идиотские законы есть у любой страны мира без исключения. И что теперь?

Это я к тому, что беспредела не было. Все были заранее предупреждены что можно и что нельзя.

К моменту смерти Сталина в общем хозяйство было в порядке. Но народу жилось тяжело. И это радовало Ватикан.

Глава 3. Хрущёв у власти.

После Сталина иезуитам надо было кого то ставить вместо него. В команде Сталина все что то умели делать. Кроме Хрущёва. Сталин любил пригласить его на ночные посиделки на даче. Естественно дела с ним никто не обсуждал, его приглашали чтоб спел, сплясал. Это он умел. Вот его то иезуиты и назначили Генсеком. В хозяйстве он действительно не разбирался. По началу отдаст какой- нибудь приказ, произойдёт завал. Но никто никого за это не снимал, в лагеря не отправлял. Даже не ругал устно. Видя такие дела люди поставленные Сталиным пробовали Хрущёва переубедить, если не получалось - шланговали. Никто за это не пострадал. Среди его идей были и здравые. Он резко сократил численность армии. Высвободились всего более трёх миллионов рабочих рук. Резко сократил производство вооружений, людьми прошедшими войну всё было сделано без потери обороноспособности.

Но и у Хрущёва был талант. Он идеально точно чувствовал что людей напрягает и чего они хотят.

При Сталине срочники служили 7 лет. Хрущёв понял это много, провожать в армию будут со слезами, а если 2 года - то с весёлыми песнями. Так и вышло.

Он понял, что крепостное право председателя колхоза в деревнях надо отменять. Наверняка ему объясняли, что сельское хозяйство завалится, но Хрущёв настоял на своём.

За анекдоты перестали сажать, Солженицын публиковал свои рассказы, а ведь это уже антисоветчина.

При Сталине десятки миллионов людей жили в бараках. Хрущёв понял - люди хотят квартиры. Промышленность стройматериалов развернула массовое производство хрущёвок. К семидесятому году все бараки были ликвидированы. Вектор был задан.

При Сталине санатории были только в Крыму и Сочи. Хрущев понатыкал их по всему побережью. По всей стране массово стали организовывать пионерские лагеря, дома отдыха. Для школьников пионерлагерь стал обязаловкой. Обычный работяга на побережье Чёрного моря имел шанс отдохнуть один, ну два раза в жизни. А в дом отдыха можно было попасть в каждый отпуск, было бы желание. Комплектовались смены очень интересно. В смену, в дом отдыха допустим в Подмосковье приезжали люди с Дальнего востока, Мурманска, Казахстана (не местные), они друг друга видели в первый и последний раз в жизни. Что там творилось лучше никому не знать. Но всё по любви, никакой проституции.

Промышленность стала массово делать шмотки и т.д.

На хозяйстве стояли люди Сталина, всё делалось быстро и грамотно.

Народ стал жить по социалистическим меркам хорошо. Агитировать против Советской власти при Хрущёве никто и не думал.

Глава 4. Дорогой Леонид Ильич.

Видя такие дела иезуиты решили - необходимо поставить такого человека, который гарантированно вообще ничего делать не будет. Нашли Брежнева на окраине Советского Союза, в Молдавии. Понятно дело опять нарвались на кидалово. По моему мнению именно во времена Брежнева генофонд улучшался особенно резво. И начался золотой век Советского Союза. Вот эти времена я застал.

Уходили люди поставленные Сталиным, держался вектор заданный Хрущёвым.

Потихонечку строили БАМ. Решили помочь строить социализм в Афганистане. Но никого это не напрягало.

Решили построить автозавод автомобилей. Сами то уже не умели, заплатили итальянцам. Выпускал завод 600 000 авто в год. Не много, но по социалистическим меркам - автомобиль это роскошь. Про эти времена много можно рассказывать, но в общем все были довольны. Страна жила без бомжей и преступности.

Вот во времена Брежнева и вылезла на Западе проблема генофонда. С виду несложная - много толстых и больных, особенно среди детей.В 1980 американцы начали её решать. Быстро поняли - дело не в еде. А в чём не разобрались. К 2005 году прекратили попытки решить проблему. Количество толстых детей к тому времени утроилось. Вернее решили проблему так: Голливуд стал снимать прикольные фильмы про то как классно быть толстой и некрасивой, и как скучно быть стройной и красивой. Фильмы то хорошие, решение проблемы плохое.

А вот иезуиты сразу поняли - дело в социализме. Надо с ним завязывать. Правильно. Строй то абсолютно экономически не работающий. Рабовладельческий.

Глава 5. Горбачёв.

В 80-х найти желающих строить капитализм было невозможно. Никому это в голову не приходило. Но иезуиты постарались. Искали правда долго. Горбачёв этот переход назвал нейтрально "перестройка". Если бы он сразу сказал "строим капитализм" его бы просто никто не понял. А зачем? И понеслось. Иезуиты дали пинка Горбачёву когда он провёл референдум о сохранении СССР. Помнится процентов 95 проголосовало за сохранение.

Глава 6. Ельцин.

Ельцин сразу распустил СССР. Как мы сейчас понимаем это для России было идеальное решение. Гайдар провёл какую то реформу. Народ стал вникать в капитализм. Всем понравилось. Вроде бы иезуитам незачем было убирать алкаша Ельцина. Их просто тупо кинули фатимским пророчеством.

Глава 7. Путин.

Иезуиты поставили Путина. Что? Кому то не нравится как идут дела? В принципе врастание в капитализм произошло. Россия стала почти гражданским государством. Надо только выкинуть иезуитов. Они и сейчас ( на день написания рассказа) контролируют ФСБ.

Вросли в капитализм мы лучше чем бывшие республики СССР. Лучше чем бывшие соц. страны. Да у России есть нефть. Но у Польши, например, есть дотирование Евросоюзом. И если посмотреть на душу населения, то у Польши дотация больше, чем у России от нефти и газа. А дела то у нас лучше. Это , кстати , вызывает у всех злость.

Путин присоединил Крым, а кто за это ответственен? Тот кто его поставил у власти - Бог. Так что к нему все претензии.

Как я это всё объясняю?

Глава 8.

В нашей Вселенной существует понятие "мыслящая личность". Это мыслящее существо интеллект которого достиг до идеи Бога и загробной жизни. И набор инстинктов (желаний) в какой то комплектации и размерах. (Голод, любовь, любопытство и так далее).

Раз ты личность, то твои желания неприкосновенны. Никто не имеет право в них вторгаться. Так как ты мыслящее существо, то никто не имеет право помогать тебе мыслить. Думай всегда сам. Всего достигай сам. Таковы законы в нашей Вселенной.

А вот мешать мыслить не запрещено. Почему? Я думаю так: самые развитые цивилизации - мирные. Они свободно и спокойно рассекают по Вселенной без всякого оружия. И отгораживаются от растущих, воюющих цивилизаций мешая им совершать открытия позволяющие перемещаться по Вселенной. Никто не собирается никого учить жизни, созреете сами тогда блокировка будет отключена и добро пожаловать в сообщество цивилизаций. Поэтому опция - мешать думать, остаётся.

Глава 9.

Человечество оказалось не способно построить цивилизацию, наш максимум - уровень Римской Империи. И нам стали помогать мешая думать.

Один из методов помощи. Берётся священный текст (особым образом подобранный набор словесного мусора), например Коран. Люди читают его. Богу надо сделать что то. Он смотрит на компе кто ему подходит для этого (кто и как действует в определённой ситуации). Если человек ему нужен, то когда он начинает читать Священный тест Бог путает ему мысли (кидает) и человек начинает понимать, что вот она истина за которую можно и жизнь положить. А дальше человек начинает в разных ситуациях действовать так как и рассчитывал Бог.

Вот так же на Капитал были пойманы Ленин, Сталин и прочие.

Но социалистический строй образца Советского Союза совершенно не жизнеспособен. Если бы всё кончилось только Лениным, то с ходу бы начался застой, а дальше переход к жизнеспособному обществу. Поэтому Богу и пришлось взять управление страной на себя.

Единственная социалистическая страна способная прокормить сама себя (и ещё многочисленных социалистических друзей) - Советский Союз. Больше ни у кого, ничего не получилось. Северная Корея создала ядерное оружие, ракеты, для этого обязательное условие - 1.сталинский режим и 2.регулярная и достаточно большая помощь со стороны Китая и России. У Китая тоже ничего не получилось, дела пошли в гору когда Китай начал строить капитализм на 12 лет раньше Советского Союза. Да во главе Китая компартия, но это ничего не значит, Китай явно строит капитализм.

Можно было ставить не Сталина или Хрущёва, а промежуточные варианты. Чтоб хозяйство развивалось не как при Сталине, но лучше чем при капитализме. Чтоб народу жилось не как при Хрущёве, но лучше чем при демократии. А кидать иезуитов можно было хоть 100 000 лет. Разница в интеллекте позволяла это без проблем. Просто никто не собирался этим заниматься.

Идея Советского Союза в другом.

Человек всё познаёт в сравнении.

Просто нужно было создать рабовладельческую страну (Советский Союз) на 70 лет, для улучшения генофонда в момент когда крестьянство почти исчезло ( стали пахать на тракторах). Чтоб люди посмотрели разницу в генофонде между гражданским обществом и рабовладельческим. Задумались. А почему так? Поразмышляли и сделали правильные выводы.

Как сделать так чтоб страна просуществовала 70 лет? Ею надо управлять. Это запрещено. И придумали: Создать сильную спецслужбу которая захватит власть в России и будет пытаться её уничтожить. ( Орден Иисуса, который и сейчас контролирует ФСБ ). И непрерывно её кидать. Формально Советскому Союзу никто не помогал, мешали думать иезуитам.

Советский Союз всё это время управлялся Богом. Поэтому он резко отличался от других соц. стран. Нужно было бы, слетали бы и на Луну и на Марс и жили бы богаче американцев. Просто незачем было морочить людям голову, что социализм жизнеспособен при современной науке и технологиях.

Советский Союз управлялся совершенно другими технологиями. Хозяйство при социализме не работает? Можно поставить такого человека, что будет работать лучше капиталистического. Рабовладельческий строй людей не устраивает? Можно поставить такого человека, что людям будет нравится больше демократии. Нет проблем. Советский Союз это эксперементально доказал. Проблема в том что пока у человечества нет технологий оптимально определять людей для поставленной задачи. Как говорил Черчиль:-" Демократия это дерьмо, но другого ничего не придумано."

Пора уже с этим завязывать. Сто лет ездим на чужом горбу. Совесть надо иметь. Необходимо ликвидировать ФСБ и СВР, контролируемых Орденом Иисуса и жить как все страны - своей головой...

А то что России продолжает везти это вопрос престижа. Если Бог взял страну в управление (хоть и в очень хреновом состоянии) - должен сдать её людям в образцовом порядке. Так что к моменту ликвидации ФСБ и СВР всё будет в полном порядке. Даже не сомневайтесь.

Глава 10.

Почему же Орден Иисуса так влетел пытаясь уничтожить Православие?

Какая была задумка: используя преимущество в научных знаниях (сведения о неработоспособности социализма на основе опыта Парагвая) уничтожить Православие. Это особенно понравилось Богу:-" У-у какие молодцы. Грамотно." А получилось ровно наоборот - с помощью превосходства в научных знаниях вытащили Россию из дерьма.

Просто никто не пришёл в Ватикан и не рассказал, что Бог существует. Ребята просто были не в курсе.-"Бог? Нет. Ничего не слышали".

26.02.2018г.

5. Проект Ватикан

(Православный ответ на иезуитский сайт "Проект Россия")

1 Введение.

В нашей Вселенной (а может в Млечном пути) существуют не только законы физики, есть и юридические. Например: 1.КАЖДАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РАЗВИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ. Передавать научные и технологические достижения между цивилизациями запрещено.

Существует понятие мыслящей личности. Мыслящая личность это существо , интеллект которого достиг идеи Бога, загробной жизни. И правила:

2. Нельзя помогать думать мыслящей личности.

3. Нельзя вмешиваться в инстинкты (желания) мыслящей личности.

Мешать думать мыслящей личности разрешено. Почему? Наиболее развитые цивилизации мирные и никакого оружия у них нет. Они спокойно перемещаются по Вселенной и отгораживаются от растущих, воюющих цивилизаций тем, что не позволяют совершить открытия позволяющие совершать межзвёздные перелёты. Никто никого жизни учить не собирается. Созреете - добро пожаловать к контактам с другими цивилизациями, а пока сидите в своей звёздной системе. А сейчас перед человечеством поставлен научно-технологический барьер, который будет убран только когда человечество созреет для контактов с другими цивилизациями. Когда будет устранён бардак.

За нами просто наблюдали, но никто не вмешивался, не было никакой надобности. Другим цивилизациям абсолютно по барабану построим мы цивилизацию за сто тысяч лет или за миллион.

2 Проблема человечества.

Человечеству приблизительно 120 000 лет. Люди расселялись по Земле, жили первобытно-общинным строем. Проблем не было. 10 000 - 15000 лет назад люди стали строить государства в разных частях Земли. Все государства рухнули и исчезли, их строители погибли. Другая цивилизация решила разобраться в чём дело.

А дело вот в чём.

У людей какая то проблема с генетикой. При заведении потомства людям подходят не любой партнёр. А выбор партнёра происходит по инстинкту любви. Люди влюбляются друг в друга и появляются дети. При первобытно-общинном строе все люди между собой равны и мозг при выборе партнёра не участвует. В кого подсказал инстинкт тот и супруг. А качество потомства зависит от силы любви. Поэтому при первобытно-общинном строе качество потомства не ухудшалось, а может быть даже улучшалось.

Когда люди созрели до создания государств всё пошло по другому. При жизни в государстве появляются имущественные и статусные различия. При выборе супруга женщина включает голову и решает проблему за кого выйти замуж, чтоб детям было получше.

А рассуждают они точно так же как и в современном государстве: Ну что он может мне дать, кроме члена. Вырастут босяки необразованные. Надо выбрать мужа хоть с каким то достатком - детям надо образование, хорошее питание и так далее. И делает выбор в пользу нелюбимого или менее нравящегося человека. В результате у потомства происходит ухудшение генотипа. А то что качество детей зависит от силы любви она просто не знает и поэтому в расчёт не принимет. И так в государстве поступают все женщины.

Ещё пример. Смотрю Ток шоу. Женщина рассказывает:-"Мне так нравился мужчина, так нравился. Но у него зрение минус девять. Поэтому я скрепя сердце от него отказалась, вышла замуж за совершенно здорового мужчину, чтобы было здоровое потомство." Она просто напросто сделала ошибку - более качественное потомство было бы от очкарика. У женщины просто не было нужных для правильного выбора знаний.

Конечно иногда любовь счастливо совпадает с рассуждениями, но это в подавляющем меньшинстве случаев. Из за этого явления в государстве происходит постепенное ухудшение генофонда и люди просто на просто вымирают. Гумилёв исследуя историю разных государств вычислил время жизни этноса до полного вымирания: 1200-1500 лет. За это время цивилизация не успевает набрать необходимых знаний что бы разобраться в проблеме.

Когда женщина выбирает мужа она размышляет в первую очередь как сделать получше своим детям. Бог (дальше я буду использовать термин - Бог вместо Другая Цивилизация, так привычнее) тут помочь ничем не может - запрещено. Остаётся только одно - создать ситуацию при которой люди сообразят - качество потомства зависит от силы любви. Просто сообщить эти сведения тоже запрещено.

Богу стало понятно- человечество никогда не построит цивилизацию самостоятельно. Наиболее способные народы по очереди будут строить государства и по очереди вымирать. В итоге либо вымрут все, либо останутся народы способности которых хватает только на первобытно-общинный строй. Всё. Полный тупик.

Ну Бог решил нам помочь. Методы помощи: 1.втыкать людям глупости, 2.мешать думать.

3 Кастовое государство.

Вмешательство началось 1500 лет до нашей эры с поекта "Кастовое государство". Какому то человеку арийского племени (видимо жрецу) пришла в голову идея, что хорошо бы не смешиваться кровью с людьми более низкого происхождения. Чисто националистическая идея. Этого человека Бог видимо поднял до главы народа, чтоб он её реализовал. Каким то методом вывел в Индию (видимо это местность удобная для построения государства). Проект рассчитан на тысячелетия, а как мы знаем Бог умеет рассчитывать события на 500 лет вперёд, поэтому предвидеть что из этого ничего не выйдет он не мог. Было создано четыре касты. Три арийских - жрецы, воины, землепашцы и четвёртая каста из местных - шудры. Арийским кастам можно было иметь имущество, шудрам запрещалось накапливать имущество. Развивалось кастовое государство правильно - появлялась новая профессия и её носители составляли новую касту. Так как люди одной профессии зарабатывают приблизительно одинаково, то получалось что внутри касты все приблизительно равны, а значит внутри касты разрушения генофонда не будет. А межкастовые браки запрещены. Набор каст составляет государство. Понятно что такое государство может существовать вечно. Государство существует до сих пор, прошло уже 3 500 лет, но произошёл пробой высших каст генофондом шудр. В нынешних индийцах ничего арийского нет.Это значит внутри высших каст было существенное неравенство. Человек таков что ему хочется жить лучше остальных, стали соревноваться - кто богаче и знатнее, а отвадить их от этого занятия было невозможно - они же не рабы. Стал ухудшаться генофонд и далее о развитии науки уже речь не шла. А интеллект шудр видимо не позволял эффективно развивать науки. Проект "Кастовое государство" провалился из за хреновых инстинктов у человека и был брошен.

4 Мировая религия на примере Ислама.

Проект "Ислам" начался с Мухаммеда. Бог на компьютерной модели прогонял всех его соплеменников в роли пророка. В разных ситуациях поучения Мухаммеда наиболее точно совпадали с нужными Богу ввиду его характера и особенностей мышления мозга. Поэтому он и был выбран пророком. Нелогичные глупости, до которых додуматься невозможно ( типа не есть свинину или ходить в парандже) Бог ему шептал напрямую. Так создалась нужная конструкция религии. Святая книга "Коран" нашёптанная Мухаммеду представляет собой особым образом подобранный набор словесного мусора не несущего никакой полезной информацией. Мухаммед давал почитать "Коран" соплеменникам. Когда они читали Бог мешал им думать путая мысли и их осеняло:- "Вот она истина! Найдена!". И все кто умел читать тут же отказались от религии предков и признали Мухаммеда пророком. Святая книга нужна для моментальной раскрутки религии и её корректировки. Корректировка происходит просто. Бог ищет человека который ввиду своих особенностей мышления примет нужную фетву в реальной ситуации. Когда такой человек читает "Коран" ему путают мысли и он решает посвятить жизнь религии и в нужной ситуации принимает нужную фетву. Ислам скорее всего связан с растущими государствами в Средней Азии и у арабов. Одно время наука этих государств обгоняла европейскую, развиваемую под проектом "Ватикан". Но в какой то момент (после 1000го года) было решено, что проект "Ватикан" надёжней и государства под проектом "Ислам", "Православие", "Буддизм" надо снести или заморозить.Тормознуть государства нужно было вот почему: В то время города Руси и Средней Азии были значительно более развиты чем в Европе. Возиться с ними не имело смысла так как Католические государства толкали науку и генофонд в них не ухудшался. А остальные государства мира быстро тянулись к гражданским, а это означало разрушение генофонда. А когда Богу удастся решить проблему было ещё не известно, может через две тысячи лет, а может ещё позже. Нашёлся человек (Чингис Хан) который заглушил государства и отправил народы в резерв. А как ни собирались монголы наведаться в Католические государства Европы, это было не возможно - Бог путал им мысли; этими государствами Бог рулил сам и в помощниках не нуждался. Проект "Ислам" был брошен. Бог трётся только там, где толкают толкают науки.

5 Проект Ватикан.

Как происходит управление в Исламе понятно. А можно ли ещё как-нибудь Богу управлять событиями? Конечно. Можно создать могущественную организацию и ставить во главе её людей чьи желания и устремления прямо противоположны желаниям и устремлениям Бога. Такие люди действуют согласно своим желаниям и устремлениям, Бог постоянно путает им мысли (кидает) и получается, что события развиваются по желанию Бога. Такая организация есть. Познакомьтесь - Ватикан.

Когда Иисуса Христа распяли его ученики поняли что это обычный человек, но из корыстных соображений решили, скажем что он Бог (Бог специально насовал в ученики Иисусу жуликов). Наколем всех. Начали писать Евангелие, не подозревая что тексты им вталкивает Бог. Так получились Священные книги. И тут им как попёрло. Сформировали руководство церкви. Проект "Ватикан" начался. Дальше Бог организовал и зорко следил, чтобы в руководстве церковью информация что Иисус Христос обычный человек и никакого Бога нет непрерывно передавалась из поколения в поколение. Дальше находил людей с желаниями прямо противоположными своим ( обычно какие-нибудь гадости и именно поэтому эти люди должны были быть уверенны - никакого Бога нет) и выдвигал их в руководство церковью. Они осуществляли свои желания, а Бог их кидал. Так Бог и руководил Ватиканом. Поэтому то Богу и пришлось пожертвовать Иисусом Христом, надо было Петра и его шоблу кинуть. И скорее всего сдал Христа властям первый Папа - Пётр или это было коллективное решение.

Изначальная идея "Проекта Ватикан" проста. Создать искусственно выдуманное Богом рабовладельческое государство, которое держит своих соплеменников в рабах ,а науки развивать в монастырях. Такие государства сейчас называют феодальными. Они могут существовать вечно. Рабовладельческие государства в Древности были. Один народ покорял другой и возникало рабовладельческое государство. Держать своих соплеменников в рабах никому в голову не приходило. В Египте рабовладельцы основывали династию эксплуатировали египтян. Потом их генофонд разрушался и происходила смена династий. Дело в том, что рабовладельцы никакими науками заниматься не хотели. Их интересовали развлечения и богатство. Этот опыт был учтён. Науки решено было изучать в монастырях. Смысл монастырей - никаких баб, никакой роскоши, никаких развлечений - только грызём гранит науки. Был учтён опыт рабовладельческого и кастового государств.

Самое трудное в науках - начало. Если сразу создать феодальное государство, то в монастырях изучать нечего. Тогда процесс займёт незнамо сколько времени. Было решено вывести на удобные местности способный народ, который создаст нормальное государство и большой толпой положит начало наукам. Выжать из этого народа всё, а потом перейти к феодальному государству с другим способным народом. В Европу были выведены Древние греки и римляне. Способные к наукам арийские народы. Богу только оставалось создавать ситуации когда наиболее способные занимаются науками. То что Древние греки так сильно толкнули науку по сравнению с другими древними цивилизациями не случайно. Людей для развития наук подбирал Бог. После первобытно-общинного строя народы сначала управляются царями, а потом переходят к демократии . Это естественный процесс, тут ничего регулировать не надо. А с первоначальными научными данными древние греки познакомились в Египте, работая там наёмниками. Но рабовладельческий Древний Египет почти ничего не наработал. Древним грекам пришлось начинать практически с нуля..

Во времена Иисуса Христа посмотрев на компе развитие будущего Богу стало ясно: Римская империя через 500 лет кончится, надо запускать религию под феодальное государство. Действия Иисуса Христа не особо интересны. Важно, что его ученики были отморозки и стали писать Евангелие. Читая Евангелие все народы Римской империи быстро приняли Христианство, кроме евреев и древних римлян. Устоять перед действием Священной книги невозможно, просто когда евреи и древние римляне читали Евангелие им никто мысли не путал. Они почитали - муть какая то и естественно Христианство не приняли.

Перед концом Римской империи древних римлян осталось мало, подавляющее большинство населения было христиане. По человеческим меркам это была уже старая, устоявшаяся религия со своими обрядами, праздниками и так далее. Поэтому то что Христианство стало официальной религией Римской империи процесс естественный. Самое интересное началось после крушения Римской империи.

После крушения Римской империи реальная власть стала перетекать к Папскому престолу. Конкурентов просто не было. Древних римлян становилось всё меньше и меньше, но они крутились в верхах. В этот момент Бог и протолкнул их в руководство Папским престолом. Древним римлянам было очень обидно за свой народ и Империю. Славная тысячелетняя история, держали в подчинении всю ойкумену. Всё рухнуло. А кто виноват? Понаехали тут. Тут то у них и зародились мысли - хоть бы они тоже скорее передохли. А чтоб скорее это произошло наверно надо чтоб жили рабами. Тут то им и воткнули в голову идею феодального государства. Идеология Христианства, как нельзя кстати, хорошо подходила под такую идею.

Папский престол инициатор создания по всей Европе феодальных государств. Тогда же было заведено: молитвы только на латинском. В монастырях тщательно собирались и хранились древне римские книги. Переводить запрещалось. Римлянам хотелось оставить память о своём народе. Монахи учили латынь и тогда уже изучали что там написано. Древние римляне как и положено исчезли, а система осталась. То что научная деятельность проходило на латыни было очень удобно. Монастырей в разных странах много. Монах если чего достиг спокойно писал своим коллегам в разные страны, все его понимали. Никаких языков больше учить было не нужно. Потекли века, "Проект Ватикан " отлично работал.

6 Конец феодализма.

В районе 1000 года Бог проиграл различные варианты развития на ближайшие 500 лет. Решить проблему не удалось. Решено было продолжать сохранять феодальные государства. Но многие христианские страны участие в развитии науки не принимали.

Например на Руси в монастыри принимали когда начинает отрастать борода. Какая уж тут учёба, монахи еле еле научались писать. Города были более развиты, чем в Европе, крестьян меньше прессовали. Это грозило разрушением генофонда, а возиться с такими государствами не имело смысла. Такие страны в 1054 году откололи от Ватикана Православием и отправили в резерв.

Так феодальные государства дожили до 1500 года. А в районе 1500 года Богу удалось нарисовать вариант развития будущего при котором проблема была решена. Он и осуществился в истории Земли.

Феодальные государства Бог перестал поддерживать. Появился и стал распространяться Протестантизм. Был создан Орден Иисуса для продвижения Католицизма методами спецслужб. Никого не удивило, что сначала появилась идеология капитализма, а потом и сам капитализм. Сначала появился инструмент влияния на политические процессы в других странах (Орден Иисуса), а уж потом появилась в нём надобность. Дело в том, что сила слова церкви стала падать, особенно после отделения церкви от государства. В общем шли разумные и естественные процессы особо ничего регулировать необходимости не было. Казалось "Проект Ватикан" можно было бросить. Но нет, Ордену Иисуса предстояло создать и поддерживать ещё одно рабовладельческое государство - Советский Союз. Просто времена изменились и роль мальчика для кидалова перешла от Папы к Черному Папе (так называют главу Ордена Иисуса).

Понятно что проект "Ватикан" эффективнее Ислама или Православия, Буддизма. В Исламе, Православии надо искать интеллект человека который решит проблему, а это не всегда возможно. А в проекте "Ватикан" достаточно ставить во главе организации жуликов и отморозков, а управляется организация интеллектом Бога.

Когда Папы Римские говорили: Иисус Христос был распят, чтоб спасти человечество или Папа Римский - наместник Бога на Земле, то эти фразы им втолкнул Бог и в них правда. Но сами они то думали, что никакого Бога нет, а это они умело разводят людей. Но теперь Папа Франциск просёк, что Бог существует и это сломало управление Бога Ватиканом. Поэтому Папа Франциск разжалован. Лишён звания "наместник Бога на Земле" и ему присвоено звание "обычный жулик".

Но скоро Бог бросит "Проект Ватикан". С помощью Советского Союза необходимые знания получены. Проект "Ватикан" вытащил человечество из безвыходной ситуации. Богу просто надо закончить "Проект Советский Союз". "Проект Советский Союз" и "Проект Ватикан" закончатся одновременно. Когда? Это очень легко определить. Когда будут ликвидированы ФСБ и СВР. В этот момент Бог перестанет вмешиваться в дела Земли и перейдёт просто к наблюдению. Всё. Дальше сами. Вмешательство начнётся если опять будет какая то угроза цивилизации. Например, стирающая цивилизацию ядерная война. Беспокоиться за бдительностью Бога не стоит. Он узнает о таком событии за 500 лет и успеет приготовить сюрприз планирующему войну.

24.06.2018г.

7 Римский скульптурный портрет.

Согласитесь было бы странно если бы Бог не попытался решить проблему с помощью Древних Римлян. Такая попытка была.

За сто лет до рождения Христа в Древнем Риме была заведена (Богом) традиция делать абсолютно реалистичные бюсты граждан. Вплоть до мельчайших морщинок. Эта традиция продолжалась до 300 года от р.Х. Разрушение генофонда в гражданском государстве начинается сначала медленно, потом быстрее. До первого века до р.Х. разрушение было практически незаметно внешне. После первого века до р.Х пошло быстро, поэтому в это время и была заведена такая традиция. К 300 тому году лица римлян достаточно сильно изменились. Это видно по бюстам. Наберите в поисковике "Римский скульптурный портрет", в Википедии всё о чём я пишу. Всё по делу, никакой лишней информации. Проиллюстрировано фотографиями бюстов сделанных в разное время, разрушение генофонда хорошо заметно.

Попытка была, но Бог понимал - шансов мало. Так как Бог просматривает всех людей на промежутке 500 лет вперёд, то значит когда начали делать абсолютно реалистичные бюсты и до 400 года от р.Х. не нашлось человека который смог бы разобраться в проблеме. Вот поэтому и был запущен 100%-ный вариант - "Проект Ватикан". Но надежда на бюсты ещё была. Но оказалось, что вплоть до 800 года от р.Х. нужного человека не нашлось. Поэтому в 300 году от р.Х. традиция делать абсолютно реалистичные бюсты перестала поддерживаться и исчезла. Ничего не получилось из за низкого интеллекта людей. Когда проект "Римский скульптурный портрет" провалился то прекратились и гонения на христиан - стало понятно Христианство это на тысячелетия. А до этого момента Христианство было в подвешенном состоянии, Бог был готов в любой момент его прихлопнуть - все руководители Христианской церкви отправлялись Богом на мученическую смерть. А что ещё делать с отморозками?

Во времена Иисуса Христа стало понятно: на текущем научном уровне люди ни в чём не разберутся. Надо гнать науку до появления генетики; историю и археологию до представления, что попыток построить государства было немало и все рухнули; время жизни гражданских государств 1200-1500 лет. Надо гнать технологии до появления тракторов, чтоб крестьянство почти исчезло и процесс разрушения генофонда пошёл гораздо быстрее; нужна технология массовой фотографии (вместо реалистичных бюстов). И самое главное: надо запустить в параллель гражданское и рабовладельческое государства для сравнения друг с другом. Советский Союз был задуман во время провала проекта "Римский скульптурный проект".

Вот и получается, что все достижения человечества с момента возникновения Древнего Рима и до наших дней (конец проекта Ватикан) это заслуга Бога. Он пихал заниматься науками и технологиями только тех людей про которых заранее знал - они пополнят знания. Меньше чем за 3000 лет практически с нуля до полётов на луну и интернета.

А что сами люди смогли, без посторонней помощи это видно из 4500- летней истории рабовладельческого Древнего Египта: какие то каракули вместо письма и решать простейшие арифметические задачи.

Сейчас Бог перестанет гнать науку. Как то дело пойдёт?

04.08.2018г.

8 Орден Иисуса.

Жертва Иисуса Христа как мы поняли понадобилась для захвата управления Богом Христианской церкви ( в последствии Католической). А зачем это ему понадобилось? Ведь для управления Древним Римом и кастовым государством этого не требовалось.

Дело вот в чём. Из кастового государства ничего не получилось из за плохих инстинктов у человека. А с Древним Римом не хватило интеллекта для решения проблемы при тамошних уровнях науки. Было ясно - придётся гнать науку силком до нужного уровня. А чтобы генофонд не разрушался , придётся это делать в искусственно выдуманном рабовладельческом обществе - феодальном. Вот для управления феодальными государствами Богу и пришлось взять управление на себя.

Феодальное государство управлялось нелогично. В городах помои выбрасывались из окон домов на улицу. В туалет ходили так же. В горшок, а потом из горшка в окна на улицу. Идеи сделать туалет или водопровод пресекались на корню. Царственные особы срали в Лувре по углам, прислуга уберёт. Это было нормально. Возмущались только если кто нагадит в камин или что то в подобном роде. Был распущен слух, что мыться вредно для здоровья - люди мылись один, два раза в жизни.

Вот в таком духе содержались города. Делалось это специально, чтоб сдержать рост городов, чтоб в них не находились лишние люди. Все были при деле, никаких праздношатающихся. Из за такого управления разрушение генофонда в городах не происходило или было минимально. Но найти людей для организации такого управления было не возможно, вот и пришлось всем рулить Богу через Ватикан.

В феодалы назначались отморозки в голове у которых из хозяйственных идей была только одна - как можно больше обобрать крестьян. По максимуму. Цель та же, чтоб крестьяне были рабами и при этом не происходило разрушение генофонда. - Понятно, поставив такого плана людей в руководство, те немедленно начинали беспредельничать. Право первой брачной ночи и подобная ерунда. Если посмотреть повнимательнее на рыцарские доспехи - никакой боевой ценности они не имели. Это было пугало для устрашения крестьян.

Очевидно, чтобы вся конструкция тут же не развалилась требовался жёсткий присмотр как за феодалами, так и за крестьянами - Святая инквизиция. Это тоже пришлось делать Богу ( опять же через Ватикан). Управлять феодальным государством было многократно тяжелее, чем например Советским Союзом. А управлять Древним Римом вообще поблем не было - всё делали сами люди.

В Древнем Риме Бог подсовывал заниматься наукой детей про которых точно знал - они продвинут науку. Но через 1200 лет подсовывать было уже некого, народ вымирал. Вот чтоб такого больше не было и пришлось запускать феодальные государства. В них Бог делал тоже самое - пропихивал одарённых детей в монастыри заниматься науками.

Если Советский Союз создавался на определённый срок - 70 лет. То феодальные государства создавались на тысячелетия. Хорошо обошлось одним тысячелетием, запросто могло получиться, что сидели бы два или три тысячелетия. Феодальных государств было несколько - всеми надо было управлять. Социалистических государств тоже было несколько, но всеми управлять Бог не собирался. Управлялся только Советский Союз. Но самое главное - феодальные государства управлялись не логично, а Советский Союз вполне логично. Отсюда вывод: создавать Орден Иисуса для управления Советским Союзом было не обязательно, можно было управлять как Древним Римом. И действительно если посмотреть какие ошибки делали иезуиты назначая глав, от Ленина до Путина, то сразу видно - типичный метод создания ситуаций, создавалась ситуация и иезуиты сами себя накалывали. Видно что в мозгах у них никто не копошился.

Создание Ордена Иисуса нужно было для другого. Через Орден Иисуса управление Советским Союзом происходило точно так же как и феодальными государствами. Поняв как управлялся Советский Союз становится понятно как управлялись феодальные государства Ватиканом. После этого легко становится ясно как устроен Ватикан. А поняв как устроен Ватикан становится ясно что произошло с Иисусом Христом. Создание Ордена Иисуса это подстава под Ватикан. Поэтому то эта спецслужба и была названа Богом именем Иисуса Христа.

14.08.2018г.

P.S. Почему Бог не воткнул евреям Христианство? У евреев в отличии от остальных народов род ведётся по женской линии. Это правильно и полезно. Правильно потому что человек двуполый и основной пол женский. Мужской пол пробный. А полезно, потому что у женщины появляется большая свобода в выборе мужа и из за этого евреи умнее остальных народов. Если бы евреи приняли Христианство то эта ценная традиция бы потерялась. Это плохо.

А так как евреи не приняли Христианство, то и не стали бы строить феодальное государство и уже бы вымерли. Поэтому Богом было принято решение отправить их в резерв. Государство было разогнано, а евреи отправлены в другие страны в качестве низшей касты. Они батрачили на крестьян за объедки. Поэтому у евреев нет национальной кухни - из обглоданных кем то костей национальную кухню создать невозможно. Это позволило евреям в целостности сохранить свой генофонд и подпитывать хорошими генами народы других стран. А после 1500 года, когда возжи феодализма отпустили, закончилась и забота Бога о евреях, они стали как все. Но полезная традиция вести род по женской линии осталась.

P.S.S. Почему я думаю, что компьютеры Другой цивилизации могут рассчитывать события приблизительно на 500 лет?

Каждые 500 лет происходила корректировка курса через религии.

1. 30 лет от р.Х. Иисус Христос действует за 500 лет перед концом Империи.

2. 570 лет от р.Х. действует Магомед.

3. 1054 лет от р.Х раскол на Православие и Католичество.

4. 1517 лет от р.Х. действует Мартин Лютер, откалывается Протестантизм.

P.S.S.S. Ключевой момент здесь - февраль 2016 года, когда часть иезуитов рванула из ФСБ и ситуация начала потихоньку прояснятся. ФСБшные придурки, подстрекаемые иезуитами, что то натворили в США и если американцы узнают что, то возможна и война. А иезуиты знают что, вплоть до деталей. Папа Франциск с ужасом понял, что Бог существует. Пока Папа Франциск пошёл на все уступки Путину, чтоб замять дело. Единственное условие - переговоры с Патриархом Кириллом. Тут главная идея, чтоб все были в курсе - он и Патриарх Кирилл братья. В общем у всех свои планы и как то никого не интересует: а какие планы у Бога?

Работа которую Бог делал 3500 лет закончена. Соответственно Ватикан и Орден Иисуса ему больше не нужны. Очевидно готовится их погром. Очень маловероятно, но возможно, что и всего Католичества. В принципе к этому всё готово. Протестантские, православные, исламские, буддийские страны имеют ядерное оружие. Ни одна католическая страна ядерного оружия не имеет. Видимо мероприятие пройдёт достаточно бескровно. Очень полезно согласовать свои планы с планами Бога, а то может получиться как у Сталина с его планами. (когда Сталин начал планировать захват Евразии, Бог удивился, но перелистал свои планы - никаких Мировых революций там не было. Зато вся Вселенная посмотрела сериал "Вторая мировая война". Дело обычное - идиоты развлекают тех кто поумнее.)

Патриарху Кириллу незадолго до намеченной встречи с Папой Франциском надо было позвонить ему-" Скажи честно, братан, ты в Бога веришь?"

На тот момент Франциск уже ответил бы:-"Да",

и в ответ:-" А, ну тогда пошёл на х...". Полезно сначала прошарить ситуацию, а потом принимать решение. А то Бог доверил ему такой пост, а он затупил. Разве это дело? 17.07.2018г.

статью прочитали: 30 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Рассказ получился длинный. Состоит из пяти глав. Они опубликованы на сайте отдельными рассказами. Но такая их последовательность поясняет как я вышел на эту тему. Если Вы уже читали некоторые рассказы, то можно их пропустить.Оглавление:1. Самый большой успех КГБ.2.КГБ вчера и сегодня.3. Взгляд на политику через призму любви.4. История Советского Союза (краткий курс).5. Проект Ватикан.1. Самый большой успех КГБ1.О поражениях и глупостях КГБ написаны горы книг и статей, сложены песни и анекдоты. Написать ещё один рассказ на эту тему бесперспективно, он потеряется в толпе. Поэтому я решил написать о самой яркой победе этого ведомства.Чтобы, в общем, вникнуть в мир спецслужб, и разведок в частности, немного поговорим о разных разведках. Разведка может успешно функционировать только при одном условии, ей есть на кого опереться в другой стране. От численности и способностей опоры напрямую зависит успешность в добыче информации. Если такой опоры нет, разведка пускается в авантюры и вербует только недовольных, по каким то причинам жизнью (начальник обидел, платят мало, женщины не любят и т.д.) это как правило никому не нужные неудачники. Яркий пример такой спецслужбы - ЦРУ. Но это не значит, что такая разведка беспомощна. Просто без опоры нельзя построить хорошо прогнозируемую работу. Моссад - опирается на евреев, мол надо помочь Родине и всё такое. Опора хорошая и есть в любой стране, но такие действия могут вызвать антисемитизм. Евреев не берут на секретную работу, это вызывает у евреев недовольство и пошло , поехало. Наиболее продвинутый вариант опоры использует ГРУ. Оно создает собственную "русскую мафию". Создать свою мафию непросто, но у ГРУ рука набита. А когда мафия создана, проблем с добычей информации нет. На кого опираются разведывательные подразделения КГБ? Это не секрет , до Перестройки- на желающих строить коммунизм, после на недовольных жизнью. До второй мировой войны дела у КГБ шли более менее успешно. Сторонников социализма было много, с ними толком никто не боролся, не обращали на них внимания. После войны стало значительно хуже. Любителей коммунизма резко поубавилось, с ними стали бороться и брать на заметку, соответственно и успехи уменьшались с каждым годом.Но после прихода к власти Горбачёва, КГБ удалось завербовать элитных сотрудников ФБР и ЦРУ. Была завалена вся сеть информаторов в СССР. Человек 25. Немного. Но надо понимать, что ЦРУ в СССР не на кого было опереться. Вот на этой удаче КГБ и хотелось бы остановиться. Действующие лица: Ханссен и Эймс.Обстановка в Советском Союзе при Черненко (я её помню): разговоры, что Черненко болен и избрали его ненадолго, только для лучшей подготовки к переменам. Люди вступали в КПСС только из карьерных соображений, народ относился к этому с пониманием. КГБ уже просчитывало сценарии перехода к капитализму ( около тысячи вариантов) - ну это понятно стало известно народу после развала СССР.Пришел Горбачёв. Молодой, явно реформатор. Народ надеялся на перемены. Не такие крутые, конечно, как переход к капитализму. На это мало кто расчитывал. Короче сторонников социализма в СССР было немного, откуда же они взялись в спецслужбах США? Эймс:" мне не хватало 50 000 долларов, а тут я вспомнил, что именно такую сумму дают в КГБ за интересную информацию" Такой ход мыслей мне непонятен. Эймс сдал сразу 25 человек. В СВР понимали: если их всех сразу арестовать, значит поставить Эймса под удар. Верхушка КПСС настояла на аресте. Всех взяли.Эймс имел доступ ко всем прямым документам от агентов, то есть работал в аналитическом отделе по СССР. Таких человек в ЦРУ наверняка не больше 5- 10. Всему ЦРУ понятно - крот там. Должен был понимать это и Эймс. Понятно, искать будут сколь угодно долго, пока не найдут.Из википедии:" Комиссия установила, что после возвращения из служебной командировки в Рим (1989)сотрудник ЦРУ Эймс купил дом в окрестностях Вашингтона за 540 тыс. долл. наличными, приобрел на имя своей жены ферму и две квартиры, обзавёлся автомобилем «Ягуар» и предметами роскоши на сумму 455 тыс. долл., скупил на бирже акции общей стоимостью 165 тыс. долл"В 1994г. Эймса арестовали. Маразм полный. С течением времени риск для Эймса только возрастал. Эймс не мог этого не понимать.Не верю я, что Эймс сам решил работать на КГБ. Кто же его мог заставить? Я вижу один единственный вариант: Эймс верующий в Бога католик, его веру довели до фанатизма и папа Римский лично попросил его поработать на КГБ. Возможен ли такой вариант технически? Да, возможен. У Ватикана есть собственная спецслужба - Орден Иезуитов.Иезуитским Орденом принято называть наиболее влиятельный в католической церкви монашеский орден (“Societas Jezy” – “Общество Иисуса”), основанный в 1534 году в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой для борьбы с ересями и миссионерской деятельности. Орден утвержден папой Павлом III 27 сентября 1540 года. Среди методов работы ордена иезуитов и убийства королей и обман и т.д. В общем, допускаются грязные методы современных спецслужб. За это орден вышвыривали в свое время из всех Европейских стран и запрещалась его деятельность руководством Ватикана. Потом правда разрешилась обратно. А есть ли причины для действий Ордена сейчас? Да , есть. Об этом немного потом, а сейчас об Эймсе и Ханссене.Эймс хороший аналитик. В какую дурную голову пришло направить его вербовщиком в Мехико? Тем более, что он уже облажался как вербовщик в Турции в начале семидесятых. Для не специалистов: В спецслужбах отлично известно, хороший аналитик в качестве вербовщика бесполезен. И наоборот. Я думаю, в Мехико его направили не случайно. А вот то что большинство глав ЦРУ заканчивали учебные заведения созданые и курируемые Орденом Иезуитов всем известно. В том числе и сегодняшний - Бреннан.Скорее всего поработать на КГБ Эймса подтолкнула вторая очаровательная (по западным меркам)жена -Мария дель Розарио Касас. Она из Южной Америки, а там все католики. В 1982 г. неожиданно для окружающих Мария Розарио оставляет престижную и высокооплачиваемую работу в университете ради должности в посольстве в Мехико.Когда они познакомились в 1982г. ей было 26, а ему 41. В 1989г. у них родился сын.Эймс с первой женой в браке прожил год.1980-1981. Детей нет. Развелись в 1983г. она с ним два года не жила, не захотела ехать в Мехико. С какого хрена он согласился оплатить их общие долги? (Надо полагать, эти долги она наделала пока он был в Мексике?) И выплачивать алименты три года после развода? Если допустить, что он знал, в 1985г. денег будет девать некуда, тогда всё понятно. Кстати, на крутой машине Эймс ездил в 1985г. перед вербовкой его КГБ, этой машиной он хвастался КГБшникам.Я думаю когда до ареста Эймс ездил в Рим, он там решал вопрос - что делать?. Даже обычные таксисты понимают ясно, после того что Эймс сделал, арест не за горами. Как это мог не понимать Эймс? Потомственный разведчик – его отец работал в разведке. Сам он всю жизнь в разведке, нигде больше не работал. Я убеждён, когда Эймс возвращался из Рима, он отлично знал: в США его ждет пожизненное или электрический стул. Эймс вернулся и начал кататься на "Ягуаре". Приложение 5: "Когда после вынесения приговора один из сотрудников ФБР задал Эймсу вопрос не для протокола: «Что бы вы сделали, если бы представилась возможность вернуться в прошлое и вновь встать перед выбором — ЦРУ или КГБ», — Эймс совершенно спокойно ответил: «Я бы повторил свой путь»." А вот с такими шуточками я отлично знаком. Очень популярны в среде спецслужб.Ханссен. Из википедии:" В 1968 Ханссен женился на Бонни Вок, девушке из религиозной католической семьи, и перешёл в католицизм. Впоследствии он вступил в католическую организацию Opus Dei. После окончания учёбы Роберт некоторое время работал в бухгалтерской фирме.""Кстати, могу еще сказать, что Хансен был действительный рьяным католиком и антикоммунистом, он даже состоял в консервативной католической общине Opus Dei", - заявил сегодня журналист Джеймс Бэмфорд.(Приложение 4.)В 1991г.с развалом СССР Ханссен прервал связи с советской разведкой.В 1999г. он возобновил работу на российскую разведку.(Приложение 3): "Ханссен продался Советам в 1979 году, всего через 3 года службы.( Гордиевский утверждает: Ханссен работал на КГБ с октября 1985г. примечание автора) Он продолжал передавать секретные сведения даже после развала Советского Союза. Ханссена взяли с поличным только в 2001 году, на явке в Вирджинии. Когда его везли в тюрьму, он спросил: «Почему вы так долго меня ловили?»"Мне думается, что и Ханссена попросили посидеть в тюрьме иезуиты. Но ему не хотелось. Перед самым судом, когда уже было несколько томов доказательств Ханссен заявил , что невиновен. Я это объясняю так: хотел залезть под вышку. Потом его правда отговорили.В этом ракурсе по другому смотрится записка Ханссена с желанием работать на КГБ. Записку эту спёли из СВР. При таких раскладах возможен и другой вариант:Записку из СВР не спёрли, а уничтожили. Уничтожил тот кто обнаружил пропажу: съел, сжёг и т.д. Кто обнаружил пропажу - вне подозрений естественно, особенно если допущен к документам впервые. Подозрения падают на всех остальных имеющих доступ. А в ЦРУ появился дубликат записки, написанный когда было принято решение повторно начать работать на КГБ. А как доказательство противоправной деятельности записка была не нужна, Ханссена взяли с поличным.Почему Ханссен и Эймс выбрали тюрьму вместо России? По моему им дали понять, случись какой шухер, им не миновать пыточных подвалов ФСБ. В такой ситуации действительно лучше посидеть в США, там, в случае чего, с ними хотя бы будут разговаривать культурно.2.Причины действия Ордена иезуитов против КГБПричины работы Ордена иезуитов кроются в третьем пророчестве Фатимы.Что мы знаем о третьем пророчестве Фатимы? 13 октября под Фатимой собралась толпа в 70 000 человек. Творились прилюдно чудеса. Девочке Люсии были даны три текста. Последний третий текст следовало открыть не ранее 1960г. В 1960 году папа Павел Иоанн XXIII открыл запечатанный конверт с Пророчеством и прочитал его. Ожидалось, что оно будет опубликовано. Но этого не произошло. Папа отказался раскрывать содержание Третьего Пророчества Фатимы – объяснив это тем, что оно якобы не касается нашего времени (первой, неподготовленной реакции можно доверять). Было три утечки информации о пророчестве, их рассматривать не стоит, так как это может быть заранее продуманная дезинформация. По любому тексты утечек принадлежат не авторитетным источникам. (Авторитетный источник - Папа Римский). Потом Ватикан опубликовал третье пророчество. Его смысл: Папа Римский с дружбанами идёт на гору и где их мочат солдаты. Доказать что опубликована деза несложно: нет ничего указывающего, что действие происходит в будущем относительно 1960г. Никаких цифр или картинок типа, Папа идёт в гору и трещит по сотовому телефону. С чего Павел Иоанн XXIII взял, что действие происходит в будущем? Может, сегодня он прочитал пророчество, а завтра его пригласят прогуляться до горы? И уж если так перепугался, возьми глобус, выбери самую большую равнину на земле и в середину её перенеси резиденцию. Любое государство подарило бы Ватикану несколько квадратных километров, включая СССР . Авторша пророчества была бы публично посрамлена. Нет, поход в гору не пугает Ватикан.Иезуиты решили подкорректировать Фатимское пророчество. Для иезуитов вербовать КГБшников проблем нет, обычная рутина. Но КГБшникам ничего серъёзного поручить нельзя (они это знали). Вот и пришлось затевать целую операцию по внедрению иезуитов в КГБ. Из за этой операции и сели Эймс и Ханссен.3.Расклад такой. Иезуиты знали, что действовать им придется после 2010г.(из третьего пророчества Фатимы). Они знали СССР не вечен, развалится. Где могли действовать иезуиты? Украина( центр, запад), Белоруссия, Прибалтика. В других местах СССР им не на кого было опереться, не было опоры.С 1986г. в учебное заведение КГБ решено было втыкать перспективную молодёжь из Украины, Белоруссии, Прибалтики . Тогда начав работать в ФСБ в 1990г., через 20 лет безупречной службы, к 2010 году они стали бы и сильными агентами влияния и оперативными работниками Ордена.В спецслужбах система набора людей исключает возможность взять на работу "крота" . Что бы провернуть это дело потребовались чудеса. Например полное прекращение работы ЦРУ против СССР. Знание всех методов работы контрразведки США, всех контрразведчиков и т.д. И чудеса начались. Ханссен и Эймс их обеспечили.4.Немного о времени работ Эймса и Ханссена на КГБ. Начало работы обоих 1985г. с этим мы выяснили почему. После того как Эймс сдал всю работу ЦРУ аналитический отдел разогнали, это естественно. Эймсу оставалось ждать ареста, к важной инфе никого из бывшего аналитического отдела не подпускали. Он качал КГБ всякую ерунду, высасывая деньги. Возможности избежать ареста у него не было. То что его отправили в Рим и арестовали так поздно, я объясняю его иезуитской крышей в ЦРУ.С Ханссеном тоже всё понятно. Он не засветился и бросил поставлять информацию КГБ сам, когда развалился СССР. Это естественно, втыкать «кротов» в КГБ из Украины, Белоруссии и Прибалтики возможность пропала. Потом он начал опять работать на КГБ снова. Это связано с тем , что Эймс не сумел ( или у него не было возможности) взять всё на себя. Соответственно Ханссену пришлось засветиться, чтоб замять дело. А может до 1991г. и не он работал?5.Вроде понятно теперь как строится успешная работа ФСБ. Совсем недавно сообщили: посадили полицейских, Александра Чистова из подмосковья и Романа Ушакова из Сибири, за передачу секретных сведений ЦРУ. Сразу бросается в глаза – у полиции секретных сведений нет и быть не может. Есть информация о методах работы, она могла бы быть интересна уголовникам, он те ею совсем не интересуются. Есть информация об ошибках полиции, вот ей то и присвоили гриф «секретно». Её то и передали наши герои. К сожалению информация о чужих ошибках черезвычайно востребована людьми и имеет свойство быстро распространяться. Соответственно дошла до ушей ФСБ. Последовал приказ: найти и разоблачить. В Ватикане включили компьютер, нашли списочек полицейских работающих на ЦРУ, посмотрели кто какую информацию передавал. Координаты Чистова и Ушакова полетели в Москву. Затем кроты в ФСБ пересказали Бортникову вкратце сюжет фильма о Джеймсе Бонде и в конце добавили «вот так мы их и вычислили». Потом ордена, внеочередные звания, премии. За такую контрразведывательную работу я бы поставил ФСБшникам четыре с минусом, по пятибалльной системе. Определённо, ребятам ещё есть куда подрасти.Секреты ЦРУ и ФБР КГБ получил через Черкашина и Андросова, но их никак не наградили. И это понятно. Звезду Героя Советского Союза получил некий предатель. Который с серьёзной физиономией поводил руками перед штаб-квартирой ЦРУ и сказал:-"Сейчас на вас ребята посыпятся все секреты ЦРУ!". Так оно и случилось. -"Ух ты!" - сказали ребята:-"Хотим ещё!" и поехали к штаб-квартире ФБР. Вот это и есть реальный уровень работы КГБ.22.11.20156.Теперь хотелось бы припомнить позорнейшую страницу в истории КГБ - потерю тетрадного листка с планом Сахарова по созданию водородной бомбы.Суть дела: В начале 50-х годов до советской разведки дошла информация - американцы делают водородную бомбу. Так как отношения между США и СССР были напряжённые, ни одна из советских разведок не смогла подобраться к термоядерным секретам. Поручили физикам - делайте, авось получится.Американцы взорвали термоядерную бомбу, через полгода взорвал СССР. Небольшой ньюанс: Американское термоядерное устройство представляло собой двухэтажный дом, в который легко можно было загнать, например, самолёт "Боинг". Советское термоядерное устройство сбросили в самолёта на полигон, как обычную авиабомбу.А листочек на котором Сахаров набросал проект термоядерной бомбы исчез, хоть и хранился в охраняемом сейфе. Было создано несколько комиссий по расследованию этого инциндента, они не дали результата. Начальник первого отдела института в котором работал Сахаров застрелился. Потом американцы сделали уже компактное термоядерное устройство.Похоже КГБ это контора которая не может ни украсть, ни посторожить.10.03.2016г.7.А вот как иезуиты вышли на решение поставленной задачи в России:Служил как то в Застойные годы КГБшник в группе Советских войск в Германии. В Дрездене. Служба сами знаете какая. Рутина. Скука. И вот появилась у него в соседнем городе (недалеко, 100 километров) симпатичная и милая девушка. Замужняя, но это не важно, лишь бы была любовь. Почему в соседнем городе? Наверно, чтоб жена не застукала. Ничего достойного осуждения я не вижу, дело молодое. Но как КГБшники заботятся о своих девушках мы знаем. Предлагают писать раз в месяц фантазии о политических взглядах мужа и получать за это 100 марок от конторы. В Застойные годы от таких выгодных предложений девушки не отказывались. А содержание записок милой девушки - тайна покрытая мраком, так как их никто никогда не читал.Настала перестройка. Советские войска из Германии выводили. Должен был уехать и наш КГБшник. Не задолго до отъезда они гуляли по парку, к ним подошла старушка и предложила рассказать их судьбу. -" Когда молодой человек возглавит Россию, а молодая девушка Германию им представится возможность править всем миром. Если они решатся сделать в России то то и то то. Если справятся, то они победители." И ушла. А ещё слова "Россия" то не было, был Советский Союз. Влюблённые посмеялись и продолжили гулять. Тогда действительно было смешно: лаборант-химик и занюханный КГБшник. О чём вообще речь? КГБшник уехал. Стал потихоньку забывать свою возлюбленную. Шло время, горячая пора в России. Но потом, через много лет, события развернулись таким образом, что КГБшнику поневоле пришлось вспомнить старушку. Сам он бегать по России не мог, все его знают в лицо, поэтому он вызвал своего друга и способного ФСБшника как раз занимающегося подобными делами (крота-иезуита). И поручил выполнить такую то и такую то задачу. Тот собрал группу, надёргал людей вроде бы случайно, а если приглядеться так все кроты. Вот ради этого момента и был весь этот развод. (Видно что Орден Иисуса умеет создавать ситуации). После этого наш КГБшник иезуитам нафиг был не нужен. Они от него отмахивались:-"Да,да, сейчас всё сделаем. Будешь машиахом. Примеряй пока кокошник." Разведки мимо своих клиентов без шуток не проходят. А чего это наш Недоделанный Машиах с женой развёлся? Кроты пообещали, что скоро доделают? Как он обосновал жене развод? -"Миру срочно требуется Машиах, прощай родная." Такой вот клоун нами руководит.12.01.2017г8.Что должно было происходить дальше, после того как иезуиты выполнили бы свою задачу в России? Глобальный ядерный и неядерный удар по Москве и вооружённым силам России. Соответственно было подготовлено и общество на Западе: Путин -монстр, Россия - агрессор.Удар планировался на 2016 год, но выяснилось, что в Южной Америке отсидется не получится.Обама тут же предложил России сокращать ядерные вооружения.ФСБшники поняли свой прокол и на всякий случай создали Росгвардию. Спрятаться.14.06.2017г.9.Картинка всё более проясняется. Иностранные спецслужбы снимают, назначают Президентов РФ. Делают в России что им вздумается, а различные отделы ФСБ служат у них на побегушках.Теперь можно дать более точную оценку ФСБ. Я этого делать не буду, потому что не использую в литературном творчестве нецензурную брань.В городах и весях России работа ФСБ более менее идёт. А вот в центральных офисах, в Москве, сидят одни придурки и бездельники. Тут надо помнить, что работоспособность ФСБ формировала иностранная спецслужба. Другой ситуации быть и не могло даже теоретически.Есть в этой истории и весёлая составляющая. Смешно было смотреть на лицо В.В. Путина после бегства иезуитов из России. Оно излучало неподдельную скорбь. Прям картина маслом "Кроты улетели". Нехватало только одинокой, скупой, мужской слезы. И что только ОСБ ФСБ полгода делал?11.05.2016г.10.Ну вот мы разобрались в обстановке. Орден Иисуса самая мощная в мире спецслужба и действует через своих агентов в других спецслужбах. И сейчас в ГРУ, СВР, ФСБ есть завербованные Орденом Иисуса. И почти во всех разведках мира тоже. А КГБ как было бестолковым стадом баранов, так ФСБ им и остаётся. Увы. Такие вот выводы можно сделать из блестящих (по словам ФСБшников) побед...Для проверки правильно ли читатель понял текст, как в школьных учебниках хочу предложить Вам вопрос для проверки знаний.Вопрос: Спецслужбы какой страны самые сильные? (Имеется ввиду, если столкнутся спецслужбы двух стран, а не с Орденом Иисуса).Подумали?Правильный ответ для проверки: спецслужбы Кубы. (ЦРУ пробовало, не понимая с кем связалось. На Фиделя Кастро около 100 покушений, организация вторжения и много ещё чего. Сплошные обломы.) А просто иезуиты к 1960му году стали сильно сомневаться в выводах их предшественников относительно Парагвая. Им потребовался социалистический полигон, чтобы всё заново перепроверить.Если Ваш ответ совпадает с проверочным, Вы правильно понимаете ситуацию в мире и ход истории.14.01.2017г.Приложение:1.Официальное Третье Пророчество Фатимы.Приблизительный перевод с английского выглядит так:"После двух частей, которые я Вам уже объяснила слева от Богоматери и немного сверху мы видели Ангела с пылающим мечём в его левой руке; меч вспыхивал языками пламени, которые выглядели так, что они хотят зажечь весь мир; но они потухли в сиянии, которое Богородица излучала в направлении Ангела из её правой руки. Указав на землю со своей правой руки, Ангел закричал громким голосом "Расплата!, Расплата!, Расплата!". И мы видели беспредельный свет Бога "что-то похожее на то, как люди выглядят в зеркале, когда проходят перед ним". Священник одетый в Белом "нам казалось, что это Святой Отец. «Другие Епископы, священники, религиозные мужчины и женщины поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой Крест из грубо отёсанных стволов пробкового дерева с корой; перед тем, как достичь вершины, Святой Отец достиг вершины он прошёл мимо большого города, наполовину в руинах с дрожью спотыкающейся походкой, страдая от боли и скорби, он молился за души мертвецов, которых он встретил на своём пути; достигнув вершины горы на коленях, у подножия большого Креста он был убит группой солдат, которые стреляли пулями и стрелпми в него, и в то же время таким же способом там умерли один за другим другие Епископы, Священники, религиозные мужчины и женщины и разные мирские люди разных рангов и положений. Под двумя руками Креста были два Ангела каждый с хрустальными кувшинами в руках в которые они собирали кровь Мучеников и опрыскивали этой кровью души которые следовали к Богу"2. КГБ вчера и сегодняРечь пойдёт о том же самом, но взгляд немного на другие аспекты. КГБ в разные времена называлось по разному, делилось на номерные управления. Чтобы не вникать в эту чепуху, я буду рассказывая про любое время использовать одно название - КГБ.В конце 80-х году Орден Иисуса продемонстрировал полную уверенность что к 2010 году во главе России и Германии будут люди назначенные ими и никто другой. Спецслужбы обычно действуют по хорошо проверенным, накатанным методикам. Значит у Ордена Иисуса есть схемы приведения к верховной власти нужных людей. Эти схемы давно ими многократно обкатаны и разработаны. Вот что я по этому поводу думаю: Орден Иисуса привёл к власти большевиков в 1917 году. Почему?а) Организовала проезд Ленина с соратниками из Швейцарии в Россию как известно немецкая спецслужба. Теперь то мы представляем как Орден Иисуса использует Западные спецслужбы. Что то мне не верится, что немецкие спецслужбы изучали деятельность Ленина, марксизм и самостоятельно приняли решение ему помочь. Не похоже это на них.б) Арест Временного правительства осуществлялся какими то не русскими вооружёнными людьми, до сих пор эта история покрыта мраком.в) При создании КГБ (буду использовать это название для всей линейки ВЧК - ... - КГБ, как мы договорились) во главе с Дзержинским количество поляков и латышей (католиков) в организации просто зашкаливает, их больше евреев. Факт: иногда заседания различных ЧК проводились на латышском языке. Причём в остальных органах власти большевиков католиков единицы, в основном рулят евреи. Причём католики возглавляли в КГБ рабочие управления, а евреи и русские вспомогательные (типа гараж ведомства и так далее). Я объясняю это так: в Ватикане, изучив труды Маркса, сразу решили: социализм это туфта. Соответственно отлаживать социалистическую систему и не собирались, поручив это дело коммунистам. А через КГБ католики сосредоточились на устранении преград строительству социализма. В основном ликвидация и вытеснение за границу элиты.г) Если от Российской Империи отделить территории населённые католиками и протестантами (вроде как друзья католиков), то мы получим Советский Союз времён Ленина. Ислам в то время никто серьёзно не воспринимал. Все исламские страны контролировались Европой. А вот Православие в Ватикане воспринимали как противника с которым идёт разлад уже 900 лет.д) После революции КГБ проводило успешные операции только против белогвардейской оппозиции. На других направлениях работы (вербовка, добыча секретных сведений) успехов не было.е) У Ватикана есть 160 летний опыт строительства строя типа социализма в Парагвае. Но как всегда нет опубликованных отчётов иезуитов об этом. Ватикан всё делает в тихую. (http://kubatyan.blogspot.ru/2010/09/blog-post_05.html)Если мы резонно предположим, что в Ватикане решили разделаться в Россией с помощью большевиков, то всё понятно. И решение отделить от СССР католические и протестанские территории. И помощь в борьбе с белогвардейской оппозицией. И удаление с территории СССР войск Антанты. Те как то странно себя вели: приехали, потоптались и уехали. А когда в Ватикане решили, что Сталин прочно взял власть в руки - они потеряли интерес в СССР, будучи уверенными, что он угробит Россию и соответственно Православие. Такая уверенность у Ордна Иисуса была после изучения трудов Маркса и деятельности ВКП(б).Но увы получилось ровным счётом наоборот.Все Западные страны несутся к катастрофе из-за разрушения генофонда, а Россия отстаёт от США лет на 120, а от Европы лет на 70. Очевидно никакие научные, экономические и военные успехи Запада от этой катастрофы не спасут, так как они не могут оказать положительное влияние на генофонд. Почему так получилось подробнее читайте в рассказе "Взгляд на политику через призму любви".Вообще то русские националисты зря гонят волну на евреев. Евреи построили в России социализм, провели индустриализацию. Во время Второй мировой войны, сдали СССР ядерные секреты США. Весьма вовремя. А ответственность за "Красный террор" революции несут католики. Вот так обстоят дела на самом деле.КГБ до августа 2016 года, практически 100 лет, вообще не подозревало о существовании такого противника как Орден Иисуса.1. Помните фильм про шпионов конца 60-х годов - " Мёртвый сезон"? Там советский разведчик (играет Банионис) обращается к священнику в церкви с просьбой помочь найти плохого учёного, типа Менгеле. Это всё равно, что прийти в ФБР и сказать:-" Я нелегальный агент КГБ, ищу в вашей стране негодяя. Помогите ребята для пользы моему СССР, ну и всего человечества." У каждого фильма есть консультант. Если фильм про войну - какой нибудь военный. Если про шпионов - КГБшник. Так вот консультант-КГБшник не заметил очевидной глупости советского разведчика. Да и вообще, что за дурацкий метод, обращаться к священнику? Подозреваю, что такую идею подали католики в КГБ времён Дзержинского. Отрекламировав как отличный разведывательный метод.2. Вернёмся в начало 90-х. Кто первый поздравил Ельцина Б.Н. с достижением вершины власти после развала СССР? Бурбулис. Из Википедии:"Геннадий Эдуардович Бурбулис(род. 1945) — советский, российский государственный деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Оказал большое влияние на политику российского руководства в этот период.... Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его за Россию вместе с президентом Б. Ельциным. Именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой учёных под руководством Е. Т. Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как «команда Гайдара». В период 1990—1992 годов, по общему мнению, Бурбулис играл при Ельцине роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений".И где этот Бурбулис теперь? Сделал дело и скромно свалил. Ничего не могу сказать о связи Бурбулиса с Орденом Иисуса. Но естественные сомнения невольно закрадываются. Опять всё таже знакомая картинка: по происхождению прибалт; на вторых, но решающих ролях; скромник.3. В информации про советских агентов до Второй мировой или после практически всегда проскакивает информация: въехали в страну по Уругвайскому ( Парагвайскому и т.д.) паспорту. Никогда никаких провалов из за этого не было. Правильно. Нелегальные агенты КГБ ездили отмечаться у Ордена Иисуса. После получения паспорта их брали под контроль.4. Помните дурацкую историю про группу Анны Чапман. Там было венесуэлка - жена одного из русских. Что делает жена, если муж переезжает? Едет с ним. Но она бросила мужа и поехала после провала в Венесуэлу. Не потому, что в Венесуэле лучше чем в России. Просто она приглядывала от Ордена Иисуса за всей группой. Муж только прикрытие. Если бы нужно было поднять по служебной лестнице московского начальника этой группы, её ждала бы невиданная удача. А так она занималась отправкой в Москву вырезок из статей и журналов. Контролируя и регулируя поток информации от таких "разведчиков" Орден Иисуса поднимает к вершинам власти в ФСБ своих людей. Приходим к выводу: сто лет КГБ работало под полным контролем Ордена Иисуса и никто в КГБ этого не понял. Представляете уровень дебилизма?Они не только привели Ленина к власти, но и Сталин, Хрущёв, Брежнев, Горбачёв, Ельцин, Путин - ставленники Ватикана.Не успели кроты в ФСБ свалить из России, опять начались разводы со стороны Ватикана. Поясняю. Орден Иисуса навербовал для спецслужб России кучу политиков, видимо, которые не нравились Ватикану. Планировалось после завершения операции в России их всех завалить и обвинить спецслужбы России во всех смертных грехах. Далее прессовать Россию по всем направлениям. Но ведь всё кончилось провалом. Соответственно самая заинтересованная сторона всё замять и скрыть - Ватикан. Чего попёрся Патриарх Кирилл на встречу с Папой Римским? Договориться, чтоб небыло завала агентуры и скандала? А ведь скандала уже никак не могло быть. Естественно Ватикан дал обещание не поднимать шум, но взамен попросил соблюсти его интересы. По факту получилось, что Россия взяла на себя какие то обязательства перед Ватиканом совершенно бесплатно. Уже встреча Патриарха и Папы Римского в сложившихся обстоятельствах - огромная уступка Ватикану сделанная просто так.Немного статистики: Каждый десятый убитый в гражданской войне после 1917 года - православный священник. Убиты они КГБ по приказу иезуитов. А теперь Патриарх Кирилл и иезуит Папа Римский - братья. Ну, ну...Не следует ждать, что иезуиты перевоспитаются и отстанут от России. Сидеть и ждать подарков от Бога - не метод Ордена Иисуса.Очевидно ФСБшники только глупости делают, а потом сидят и ждут что всё как- нибудь само рассосётся. Напомню: вопросами халявы в России плотно занимается Патриарх Кирилл и его команда. Они молятся Богу и всё такое. И в помошниках в лице ФСБшников не нуждаются.Впрочем ФСБ тоже не сидит сложа руки. Создали Росгвардию. Как вы думаете, зачем ФСБшниками создана Росгвардия?Они боятся расправы со стороны солдафонов.ФСБшники занимались в России убийствами без открытия уголовного дела (читайте рассказ "Мафия в США и Россия") и другими глупостями. Но это мелочи. В феврале 2016г., когда кроты смылись из России Путин понял: ФСБ под его мудрым руководством с 2008г. и по февраль 2016г. активно работало над уничтожением России путём ядерного удара. Солдафоны пока этого не понимают. Но может вдруг случиться какая-нибудь утечка информации. А это в свою очередь может кончится мочиловом ФСБшников. Вот для защиты от этого процесса и создана Росгвардия.Мне кажется это ошибка. Оптимальнее было бы вывести из состава ФСБ - ФАПСИ и погранцов. Тогда в случае начала забоя ФСБшников прольётся совсем немного крови. А не противопоставлять Росгвардию армии. С какого перепугу внутренние войска и менты должны подставлять свои жопы, защищая нашкодивших ФСБшников?А так как иезуиты никак не угомонятся, лучше бы запретили деятельность Католической церкви, особенно в России, Украине и Белоруссии.28.05.2017 г.В общем понятно: СВР надо ликвидировать. Там всё не правильно.1. Подбор кадров - сплошные идиоты. Особенно наглядно это видно на примере Путина.2. Обучение и методы работы никуда не годятся. За 100 лет ничего не наработано.3.Главное - не поставлено никаких целей, люди мучаются от безделия.4 За 100 лет ни одной победы, всё под контролем иезуитов.Можно , конечно, научить их работать, подобрать коллектив. А стоит ли? Прочитайте рассказ "История Советского Союза(краткий курс)" - вон оно как бывает.20.06.2018г.P.S. Национальный состав ВЧК:Цитата:"Евреев по состоянию на 25 сентября 1918 г. из 372 сотрудников центрального аппарата ВЧК (включая канцелярских и административно-хозяйственных работников) насчитывалось 35 человек (9,4 %). Для сравнения: 179 (48,1 %) латышей, 113(30,4 %) русских (включая украинцев и белорусов), 23 (6,2 %) поляка и литовца, 4(1,1 %) немца, 3(0,8 %) финна, 2(0,5 %) эстонца, 1(0,4 %)француз, 1(0,4 %) грек, не установленных — 11(2,1 %)"Источник: Таких цитат в интернете можно набрать сколько угодно. Но по моему мнению определяющее значение в данном случае имела не национальность, а вероисповедание. Поэтому в тексте я использую термин "католики". А если разобраться, кто чем занимался внутри ВЧК, то и выяснится: работу делали латыши, а русские и евреи возглавляли вспомогательные отделы, типа "транспортного" и так далее. Состав ВЧК резко контрастирует со всеми остальными органами власти большевиков. В них большинство всегда составляли евреи, а католиков были единицы, если вообще присутствовали в органе власти. Посмотрите интернет, там всё есть в цифрах. Странно, почему на это раньше внимание не акцентировали?05.06.2016 г.3. Взгляд на политику через призму любви1.Разберемся сначала, что такое любовь. Любовь это желание, сразу понятно, что мы имеем дело с инстинктом. Ведь что такое инстинкт - это обычное желание чего-либо. Например голод -желание поесть. У животного если не будет желания чего - нибудь поесть, то оно умрет от истощения. Даже если вокруг навалом еды. Оно не понимает, что без еды наступит смерть. Сразу понятно что инстинкты жизненно необходимы для животных, в том числе и для человека. На самом деле инстинктов немного - инстинкт самосохранения ( спасать свою жизнь во чтобы то ни стало), инстинкт продолжения рода ( к которому и относится любовь). Все остальные желания (инстинкты) можно отнести к этим двум инстинктам, например голод- как разновидность инстинкта самосохранения. Материнский инстинкт (желание заботиться о малыше)- разновидность инстинкта продолжения рода. То есть эти два инстинкта - самосохранения и продолжения рода состоят каждый из серии инстинктов, а любовь это один из инстинктов продолжения рода. Вроде бы ясно. Есть еще несколько инстинктов вроде бы не относящихся к вышеприведенным - например любопытство, но на самом деле их можно отнести к инстинкту самосохранения.Внесем некоторое уточнение. Если животное хочет иметь половую связь с кем попало, например собачка чувствует течку и вперед , то назовем это желание - инстинктом секса. Если животное хочет иметь связь с определенной особью(как у людей) - инстинкт любви. Это я к тому , что в дальнейшем речь пойдет о инстинкте любви, а не о инстинкте секса. Инстинкт любви свойственен не только человеку, многие виды птиц пользуются инстинктом любви- создают пару и растят детей. Может конечно инстинкт любви нам достался от животных, но мне кажется он появился недавно при переходе предка человека от обезьяны к человеку разумному. Более подробно об этом можно почитать в предыдущей главе " Взгляд на происхождение человека через его свойства". Но сейчас нас интересует не происхождение любви, а ее свойства.Есть в Африке одно племя у женщин которого на заднице имеется жировой нарост, в этом племени это считается очень красивым. От того то он и образовался, что это считается красивым - женщины с таким наростом получают преимущество в отборе, так как на них больший спрос у мужиков. Остальные без этого нароста просто напросто вымерли. То есть любовь может организовать и отбор особей по каким то признакам и закрепить это в отбором у потомства. Если в каком то первобытном племени станет считаться красивым иметь длинные уши, то можно не сомневаться через какое то количество поколений у всех будут длинные уши. Но вообще то любовь по моему у всех людей на земле играет консервативную роль, то есть стабилизирует внешность людей и их поведение. Как это происходит? Человек рождается, растет и в детстве у него вырабатываются комплексы. Например, если у ребенка большой нос, он по этому поводу комплексует и в дальнейшем он считает маленький носик очень красивым, а другие показатели внешности играют гораздо меньшую роль. Вероятность , что у него будет супруг с маленьким носом резко возрастает, а у их потомства нос будет иметь скорее всего промежуточный размер между носами родителей, то есть наступит стабилизация по этому параметру. Тоже самое и по другим параметрам - росту, весу, темпераменту и т.д. На самом деле любовь действует совсем не так, но принцип такой, как описано выше. Другими словами, если женились по любви люди не очень красивые , то у них будет , более вероятно, потомство превосходящее родителей по набору общепринятых качеств (т.е. более красивое). Другими словами ЛЮБОВЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ГЕНОФОНДА.2.В июле 2000г. В ГМИИ им.Пушкина ,который на Волхонке какие то американские фотографы организовали выставку фотографий приблизительно по такой теме: “США и СССР в 1937г”. Фотографии шли парами, американская ,советская. Фотографий было много несколько сотен. Смотришь ,сравниваешь.Вдруг моя спутница говорит: -«Что за ерунда, на фотографиях наши бабы какие то не красивые?» Я присмотрелся. Точно, мало того ,что они не очень симпатичные, на любой паре фотографий американки симпатичнее россиянок. Сам собой следует вывод: в 1937 году американки были симпатичнее советских женщин.А. Дюма в 1858-1859 году путешествовал по России. Вот цитата из его письма на родину во время путешествия:“Вокруг меня из любопытства толпятся татарские женщины, нельзя сказать, чтоб очень взрачные, и мужчины - тоже. Смотря на них, полагаю, что больших улучшений в расе татарской не произойдет, а если и произойдет, так не скоро.”А. Дюма ;Путевые впечатления в России; Том 3, стр.488, Научно-издательский центр ;Ладомир; при содействии ;ВРС; 1993г.( текст письма не в тексте книги, а в примечаниях к тексту. Поэтому если хотите проверить, надо найти именно это издательство. Тираж 10 000 экземпляров – значит не такая уж редкость. Примечание автора). Так как Дюма француз, то понятно, что инстинктивно он сравнивает татарок с француженками. Доверять его оценке вполне можно, так как несмотря на то, что Дюма известный трепач, глаз у него как у человека пишущего изрядно наметан. Сейчас (2012г.) татарки если и уступают русским, то совсем немного. С француженками их сравнивать в нынешние времена, сами понимаете, особого смысла нет, Дюма ошибся в фразе :”...что больших улучшений в расе татарской не произойдет...”.Пушкин А.С.: Люблю их ножки; только врядНайдёте вы в России целойТри пары стройных женских ног.«Евгений Онегин» Глава 1. Стих ХХХ 1823-1831гг.Не понимаю, как наши современники, не удивляются мнению классика? «Евгений Онегин» входит в школьную программу, все читали.Когда Кеннеди встречался с Хрущевым, Хрущев ездил в Америку вместе с женой. Американская пресса многократно и красочно сравнивала жену Хрущева с женой Кеннеди. Оказалась она и толстая и неухожена по сравнению с Жаклин Кеннеди. Перепечатка этих статей в современных американских журналах было бы расценено как издевательство над американской нацией, сами знаете какая сейчас ситуация с белыми американками. Но в те то времена значит все было в порядке.Теперь обратим внимание на такой факт, что в России сейчас гораздо больше красивых женщин, чем например в Европе или Америке. Сейчас это считается само собой разумеющимся и об этом можно узнать у любого побывавшего за границей туриста.По моему мнению, раньше такого не наблюдалось, я имею в виду 1914 год. Ни у Пушкина, Лермонтова, Толстого или любого другого писателя я не встречал подобных высказываний даже мельком. А ведь это были наблюдательные люди, бывали за границей и даже небольшую разницу замети ли бы и наверняка описали. Из этого я сделал вывод что такого раньше не было. Значит шел какой то процесс в СССР и Европе который привел к такой разнице. Процесс совершенно не заметный глазу наблюдателя, потому что человек живет среди своих ровесников. А ровесники с течении жизни не меняются. А представить себе в окружении каких ровесниц жил дед или внук человек естественно не может, да и никто не задается такой проблемой. Видимо в Европе за время Советской власти шел процесс вымирания красивых женщин или наоборот в СССР шел процесс размножения красивых женщин, а возможно эти два процесса шли одновременно.Собственно тут мы подошли к вопросу ради которого я и сел за клавиатуру компьютера: что это за процессы шли в СССР и Европе. Это может быть понято только людьми с уникальной ситуацией - живших и при социализме и капитализме одновременно, т. е. нам с вами, кому сейчас 40-50 лет.Если Вы начнете опрашивать знакомых, почему так получилось, то основные мнения будут:1.Так было всегда (неверно, я уже показал , что так было не всегда).2. Европейцы перестарались в инквизицию, пережгли красивых женщин. (это тоже ерунда, в Америке инквизиции не было и во времена Дюма уже никто никого не жег).У человека, жившего при социализме в собственности ничего не было, кроме секса. Работу можно было получить в любом населенном пункте за стандартную зарплату, на которую можно было прокормиться и не лучшим образом одеться. Как на эту зарплату можно было купить машину я, честно говоря, так и не понял. Жилье получали от государства, на море ездили в основном по путевкам (практически бесплатно) по очереди в пионерлагеря и дома отдыха. Вот и все. Тех, кто спекуляцией (торговлей) сильно выбивался в деньгах - сажали. Из развлечений - покопаться в 6 стоках на даче, съездить к родственникам на чай, водка и секс, различные хобби. Понятно, что развлечение в виде секса превосходит все остальные. Поэтому жениться по любви при социализме было крупной удачей, ценилось. Поэтому- то при социализме и происходило улучшение генофонда - любовь виновата.Начаться этот процесс сразу после прихода большевиков к власти не мог, население должно было убедится, разбогатеть при социализме невозможно. На это должно было уйти приблизительно 20-30 лет. Значит процесс улучшения генофонда пошел где то после Великой отечественной войны.При капитализме все не так. Девочки уже смотрят какая у парня тачка, какой сотовый, в общем как у него с деньгами. Короче говоря не до любви образца СССР. Или можно сказать у любви сбивается прицел. Девушка выбирая спутника жизни думает головой, а не подчиняется инстинкту. Соответственно происходит ухудшение генофонда.Почему в кап.странах процесс ухудшения генофонда начался только в 20-том веке? Потому, что до этого население стран было сельским. А у сельского населения большой разницы между людьми не было, разница была, но маленькая, ею можно было пренебречь ради любви. ( Если в семье у Вани 300 овец, а в семье у Пети 3 овцы, то в условиях деревни разница в их уровне жизни не велика и поэтому Маша делает выбор своего мужа не потому у кого овец больше, а с кем секс лучше). Все проблемы начались когда люди перебрались в города. На этом уровне развития цивилизации разум женщин делает ошибку: из двух вариантов- жить лучше или жить по любви, делает выбор в пользу - жить лучше. Это первое.Второе: Стремясь добиться успеха в жизни своими силами женщины переносят замужество и рождение детей на потом. Начинают заниматься этим вопросом в более позднем возрасте, к тому времени инстинкт любви ослабевает и его подсказка уже не так точна.Оцените на YouTube рассказы людей проживающих в других странах с точки зрения состояния генофонда.. Наберите в поисковике YouTube «жизнь в США» (Франции, Италии и т.д.). Люди рассказывают о жизни в других странах, совершенно не задумываясь о состоянии генофонда. В этом ценность этих рассказов, вы получаете объективную информацию. Если человек выдаёт информацию не понимая её значение, она всегда объективна (это одно из правил ГРУ).Зайдите в школу посмотрите на одноклассниц своих детей, вспомните свой класс. Не знаю точно, но мне кажется, процесс ухудшения генофонда в России уже идет.3.Любой инстинкт (желание) направлен на то чтобы повысить выживаемость особи. Если вам хочется пить, то надо пить. Если в место этого вы будете есть конфеты, то непременно умрете от обезвоживания. Однако при капитализме, в условиях мегаполиса женщины рожают не по инстинкту ( любви). Большинство женщин имеет установку: выходить замуж и рожать надо тому, кто лучшим образом сумеет поднять и воспитать детей. В масштабе семьи вроде все правильно. Но в масштабах страны это привело к катастрофе. Эксперимент уже поставлен на примере стран Европы и США за время Советской власти в России. У женщин уходит красота, соответственно изменяется весь стиль жизни общества. Иначе и быть не может. Если жить не по инстинкту обязательно произойдет какое - то изменение. Ведь до этого человек сотню (а может сотни) тысяч лет жил по инстинкту любви. Сейчас, в начале двадцать первого века, понятно какие изменения происходят. На первом этапе женщин уходит красота. На втором – эпидемия ожирения.Западные элиты прекрасно знают о проблеме. Об этом например говорит фильм про доктора Дуллитла (играет Мерфи) или мультик "Шрек". Кульминация мультика: Фиона решает какими им со Шреком быть. Красивыми людьми или чудовищами. Она выбирает ... чудовищами. Ведь так они полюбили друг друга! Это бальзам большинству американских девушек (страшных и толстых), можно мол быть счастливой, надо только найти своего Шрека. Слава Богу в штате их навалом. Это во второй серии. А в первой посыл такой: жена страшная и толстая? Да в душе она принцесса.Вот такими страшными сказками Голливуд кормит американцев, а заодно и нас. По мне, так лучше было слушать басни идеологического отдела ЦК КПСС.В США давно уже произошла ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА (настала пора ввести этот термин) среди белого населения. Держатся только на негритянках, латинос. США должны были предупредить Европу о надвигающейся генетической катастрофе. Ну вот и понятна ситуация с мигрантами. Лечат Европу по американским рецептам.В принципе, с точки зрения россиян, генетическая катастрофа в Германии уже произошла, симпатичных немок там уже почти нет. Но с точки зрения немцев, ещё не произошла. Девушки не набрали нужный вес (90 и более килограммов).Как проверить не ошиблись ли мы в своих рассуждениях? Есть простой способ. Надо провести эксперимент: Сравнить группу молодых женщин из Северной Кореи с группой молодых женщин из Южной Кореи. Уже (на 2012 год) должна наметиться разница в пользу женщин Северной Кореи. Если такая разница обнаружится, значит данные логические построения и рассуждения верны.4.1. Сейчас в странах бывшего СССР женщины намного красивее, чем в Европе. В Европе женщины намного лучше, чем белые женщины в США. Как формировалась белое население в США? Эмигрантами из Европы и России. Если женщины Европы всегда уступали россиянкам, то белые женщины США должны были бы быть лучше европеек и уступать россиянкам. Такого не наблюдается. Объяснение простое: американцы своим трудом добились большего благосостояния, чем европейцы и русские. Согласно моей теории белые женщины США стали резко уступать и тем и другим со временем. Что виновато в этом? Демократия? Благосостояние? Если демократия, то европейки и белые гражданки США должны быть одинаковы. В 20 веке демократия в странах США и Европы не сильно отличались. Такого не наблюдается. Значит благосостояние. Европа в результате 1 и 2 мировых войн значительно обеднела в сравнении с США. Вроде все укладывается в теорию.2. По телевизору как то услышал, не помню когда: В Норвегию решили пригласить 10000 (или 20000 не помню) мужчин из Индии (или что-то в этом роде) на ПМЖ. Цель ясна: привнести изменения в генофонд. Люди чувствуют надвигающуюся генетическую катастрофу(очевидно красивых женщин в Норвегии маловато). Пытаются что-то предпринять. Почему приглашают не женщин , а мужчин сейчас объясню:На Земле почти все животные и многие растения двуполые, но есть и однополые. На первый взгляд однополые имеют преимущество над двуполыми. Представьте- вы попали в кораблекрушение, все утонули , а вас выбросило на необитаемый остров. Если вы двуполый - вы обречены прекратить продолжение рода. Если однополый- спокойно выращиваете детей и род продолжается. Но на Земле двуполые однозначно вытеснили однополых. Однополые дальше каких-то амеб не поднялись, двуполые заняли все экологические ниши. Почему?Для нормального функционирования вида нужна устойчивость генотипа для быстрого размножения при неизменных внешних условиях, а для большей приспособляемости при изменении условий среды его повышенная изменчивость. Природа совместила это противоречие разделив полы. Полы у двуполых не равнозначны. Один пол является основным (женский- устойчивый), а второй пробным (мужской- изменчивый). Цель мужского пола пробовать на прочность окружающую среду, соответственно естественный отбор наносит большие потери мужскому полу. Проходят отбор наиболее приспособленные особи. Цель женского пола - продолжать размножение в сторону генетических изменений, которые наметились у мужского пола. В результате такого разделения даже если у мужчин происходят очень большие потери - род продолжается устойчиво развиваться, как количественно, так и качественно. Происходит обгон однополых ,как в быстроте приспособления генофонда к изменившимся условиям, так и в скорости размножения особей. Но это так отступление от темы. Вернемся в Норвегию: они не хотят пускать в свой генофонд другой основной пол. Это будет уже другой народ. А если пустить мужчин, то народ не изменится. Евреи абсолютно правы, когда считают национальность по женской линии.3. В СССР разные народы имели на момент распада в процентном отношении различное количество красивых и симпатичных женщин. У русских, украинок ,белорусок, мордвы, татар и т.д. процент приблизительно одинаков. У грузинок ,армянок существенно меньше. Почему? Попробуем понять на примере Армении.Некоторые считают, что красивых армянок вообще нет. Это ошибка. Кто бывал в Армении, подтвердят - есть. Только с ними носится родня как с писаной торбой, отпустить красивую армянку например в Москву для получения образования , например, врача или еще чего-нибудь в застойные времена и речи быть не могло. Соответственно они в России не появлялись- отсюда и сложилось такое мнение.Кто приезжал в Ереван в застойные годы поражала продажа сигарет. Пачка допустим стоила 80 коп. Что ее получить надо было дать 1 рубль. Сдачу не давали. Если вы протягивали 80 коп. Вам говорили -сигареты кончились. Так было во всей Армении. Все всё знали. Народу давали жить. В России такая система была абсолютно невозможна. В Армении, поискав, можно было купить , а не достать например хорошие брюки и приличную обувь. Очевидно мелких цеховиков не трогали. Короче говоря коммунисты не смогли сломать в Армении ростки капитализма, как ломали в России. Скрыть такие масштабы торговли было невозможно, видимо существовала договоренность между властями Еревана и Москвы что можно, а что нельзя. Так сказать национальные особенности. Армяне жили не совсем по таким законам и порядкам как в России. Соответственно и результат- гораздо меньший процент красивых женщин. Все выше написанное можно без изменений приложить к Грузии или Азейбарджану.4.Какие страны поразило ожирение? Это науке известно, более трети населения с излишним весом у: США, Саудовская Аравия, ЮАР. ЮАР – почти вся мировая добыча золота и алмазов. Капитализм. Генетическая катастрофа. Саудовская аравия – Разбогатела на нефти.. Капитализм. Генетическая катастрофа. США – самая сильная экономика, мировые деньги. Капитализм. Генетическая катастрофа. Всё в мою теорию чётко укладывается. Отметим: раса или вероисповедание на проблему не влияет.15.06.2014г.5.В начале 90-х был цикл передач про интересный бизнес. Русским женщинам предлагали забеременеть (от мужа), потом приехать в США и родить. Написать отказ от ребёнка и его тут же усыновляли американские родители. Бабе соответственно платили 2000 долларов. Американская семья платила посредникам 20 000 долларов. Женщины которым предлагали сделку были жёны лётчиков. Это понятно – в лётчики попадают по 100% здоровью. Этот бизнес и сейчас наверняка процветает. Только не вылазит на экраны телевизоров. Значит американские семьи тогда ещё знали: проблема в генетике. А от куда? Скорее всего американцы следят за количеством генетически зависимых болезней. Значит у них есть статистика таких болезней. С тех пор прошло лет 25. Скорее всего статистика продолжает ухудшаться. Немцы , союзники американцев. Их идиотские действия с мигрантами я связываю с тем, что американцы знакомят немцев с этой статистикой. Они прикладывают её к Германии.09.02.2016г.6.А было ли что то подобное в прошлом?Древние греки жили в городах. Их генотип – арийцы. Это мы понимаем по древнегреческим скульптурам. Вокруг городов жили илоты – рабы древних греков, про них мы знаем – семитские племена. Взглянем на современных греков – ничего арийского нет. Выжить сумели только илоты. Аналогичная история с Древним Римом. В Италии сейчас разговаривают на языке рабов Древнего Рима. А язык его граждан - латынь, теперь мёртвый язык.Сам я древний Рим не изучал, но мне приходилось слышать от людей этот вопрос изучавших восхищение порядками в древнем Риме. Отточеностью и продуманностью законов. Царившей там демократией и справедливостью. Красивым внешним видом римлян и великолепными памятниками искусства. Падение Рима внешне всё выглядело буднично: пришли варвары и захватили Рим. Погибла великая цивилизация. Но мне кажется было немного по другому. К моменту прихода варваров от генофонда римлян не много осталось, а заменивщий их генофонд других племен и народов находился в сильном упадке. Пришедшие варвары были не такие уж способные воины, просто мимо проходили, заглянули Рим. Если бы эти же варвары пришли лет на 500- 800 пораньше их бы встретили по другому. После позорного боя, они бы сели на коней и ускакали откуда пришли, сделав потомкам наказ: в Европу – ни ногой.В древности в Индию пришли арийцы. Завели кастовую систему. Очевидно, они были националисты и не хотели смешения с местными племенами. Сверху брахманы - арийцы, в промежутке несколько каст – арийцы, снизу шудры и неприкасаемые – местные завоёванные племена. Что мы видим сейчас – генофонд шудр уничтожил генофонд арийцев. Пробил все касты снизу до верху. Как могло это произойти? Очевидно имелись сексуальные контакты между кастой шудр и более высокими кастами. Рассмотрим подробнее. Мужчина из арийской касты, женщина из шудр. Наверно женщине было престижно иметь контакт с мужиком из более высокой касты. А мужику что? Трахнул симпатичную бабенку, что тут такого? Наверно таких контактов было намного больше, чем наоборот – женщина из арийской касты, мужчина из шудр. То есть проникновение генов арийцев в касту шудр было намного больше, чем генов шудр в касту арийцев. Что мы видим: шудры никакими арийцами не стали, а ген шудр вытеснил из арийских каст ген арийцев. Как я это объясню? Женщина из арийской касты могла встречаться с шудрой только ну очень по большой любви. По любви сломавшей стереотипы поведения. Люди рождённые по большой любви имеют очень сильный генотип, который смог с течением времени вытеснить генотип арийцев. А арийцы жили богаче чем шудры, и их браки зависели от имущества, значит любовь работала меньше, чем могла бы. Это и привело к захвату геном шудр каст арийцев. Ну а более многочисленные гены арийцев в касте шудр? Шудры были практически рабами, соответственно там бушевала любовь без ограничений. Ни о каком вытеснении генов шудр арийскими генами речи быть не могло.Арийцы захватившие Индию действовали неправильно. Настоящие националисты должны действовать так: После вооруженной победы над местными племенами, предложить им:-« Давайте жить вместе. Создадим кастовую систему, ну чтоб вам с нами не смешиваться. Мы займем низшую касту, будем на вас пахать. Ну а вы высшие касты, религия там, управление. Думаю местные племена не заподозрили бы подставы и сейчас Индию населяли бы арийцы, люди внешне не отличимые от жителей Архангельска или Вологды.Дело совсем не в богатстве. Если имущественная и статусная разница в высокой касте Индии будет меньше чем в касте шудр и неприкасаемых, вытеснения генофонда низшей кастой не будет. Хорошее состояние генофонда в этой касте будет поддерживаться без посторонней помощи. Не сомневайтесь. А пока высшие касты Индии обречены, пока существует каста шудр. Вот так эта хреновина и работает.23.11.2015г.7.По итогам вышеизложенного можно сформулировать закон Природы для человека: ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПОТОМСТВА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СИЛЫ ИНСТИНКТА ЛЮБВИ. В логическом обосновании этот закон не нуждается, как например любой закон физики. Просто замечен по результатам строительства различных цивилизаций в истории людей. Люди чувствуют как сложатся гены с партнёром. Если гены складываются удачно возникает любовь. Чем лучше складываются гены, тем сильнее любовь. Но работает это только в сообществе где все равны, если люди не знают этого правила. Природа не понимает статусные и имущественные различия существующие в гражданских государствах. Все цивилизации (кроме социализма образца СССР) , базируются на простом и справедливом принципе: всё что заработано или добыто человеком принадлежит только ему. Но по мере развития производительных сил, начиная с любого общества, после первобытного, это приводит к неравенству. Соответственно у общества начинаются проблемы с генофондом.29.11.2015г.8.Какая должна была быть картина после крушения Римской империи? Новый продвинутый народ стал бы строить новую цивилизацию по типу Римской Империи (так как такое государство соответствует представлениям людей о справедливости и свободе). Она бы снова погибла, а вместе с ней достижения науки и техники. И всё повторилось бы сначала. И так до бесконечности пока всё человечество не погибло бы.Почему этого не произошло? Ответ очевиден: Возникло Христианство. Оно изменило представление людей о справедливости, свободе и стали возникать государства другого типа. А именно феодального:Небольшая часть населения, 2-3 %, беспощадно эксплуатировала остальную часть соплеменников. Держала их за рабов. Эти 2-3% естественно вымирали как и положено, но генофонд остальной части соплеменников 97-98% не разрушался, а даже креп. И эти 2-3% (назовём его "элита") подпитываясь хорошим генофондом от остальной части населения тоже не исчезал. А ввиду того, что подпитка шла от соплеменников, это было совершенно незаметно никому. Государство такого типа могло существовать сколь угодно долго, при этом наука и технологии очень медленно , но устойчиво развивались. Что и происходило в Средневековье. Со временем, с развитием науки и техники держать соплеменников за рабов становилось просто нелепо. Например при нынешней производительности труда, когда 5% населения в сельском хозяйстве кормит остальные 95%. Человечество постепенно вернулось к государствам по типу Римской Империи. Но вернулась и старая проблема: генофонд народов населяющих государство стал разрушаться. Но технологический уровень совершенно иной. Раз я пишу этот рассказ, значит проблема понята (чего не произошло во времена Римской Империи). И вероятно будет решена.Заодно Христианство, став государственной религией Рима перед самым концом Римской империи, сохранило интеллектуальные наработки древних греков и римлян. Все тексты древнего мира дошли до нас только через монастыри. Только при монастырях в раннем Средневековье были учебные заведения. Одарённые мальчики учили латынь и изучали наработки древнего Рима и Греции.Проскочив Средневековье, люди опять постепенно стали возвращаться к построению государства по типу Римской Империи, но уже на другом научном и технологическом уровне. Развитие капитализма, производительность труда сделали возможным богатую жизнь у всего народа.Вот теперь нам становится понятным: Наличию сотовых телефонов, интернета, автомобилей, самолётов, полётам на Марс и Луну мы обязаны не кому то там, а конкретно Христианству, лично Иисусу Христу.19.01 2016г.9.Теперь поговорим о странном поведении Иисуса Христа.Если он с помощью религии сумел изменить судьбу человечества нужным образом, значит он отлично представлял проблему и пути её решения. Так зачем огород городить. Подошёл бы к римлянам и объяснил проблему, вероятно они её чувствовали, но не понимали в чём дело. Они сами бы её решили. Если бы не смогли решить сами, можно было бы объяснить им пути решения. Тогда правда Иисус Христос не прослыл бы Богом. Если ему уж так надо было стать Богом, мог бы в виде догмы дать нужные знания. Тогда стал бы Богом, Спасителем человечества и так далее. А человечество достигло бы современного уровня приблизительно на тысячелетие раньше. Почему он так не сделал?Дело в том, сведения о проблеме и пути её решения это научные знания. Видимо мы живём во Вселенной , где существует правило: ЛЮБАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ. Передавать научные и технологические знания между цивилизациями запрещено. Почему существует такое правило? Я думаю, что у более развитых цивилизаций есть понимание того, что соваться в чужие дела нельзя даже с благими советами.Но человечество попало в капкан и Другая цивилизация нам решила помочь. Но как? Если передача научной и технологической информации невозможна? И вот что они придумали.Нашептать в мозг отдельного человека какие -нибудь глупости, разве это передача информации? Набор глупостей информации не несёт. То есть они не вмешиваются в дела человечества, а создают ситуацию. Сами подумайте: если вы на кухне несёте чушь своему собеседнику. Это что? Вы ему помогаете? Спасаете человечество?А то что Иисуса Христа понесло распространять глупости по городам и сёлам, это его личная инициатива. Видимо натура такая. С него и надо спросить, чего это его понесло учить остальных людей? Другие Цивилизации тут причём?Но ведь Иисус Христос заявлял в частности, что он Спаситель человечества. А мы выяснили, что так оно и есть. Это объективная истина, значит научное знание. Нашептать это ему никак не могли - это было бы прямой помощью человечеству.Это запрещено. Откуда он узнал, что является спасителем человечества?Дело в том, что среди людей во все времена полным полно придурков мечтающих стать Богом, Машиахом или на худой конец Спасителем человечества.Находится подобный придурок и ему в мозг шепчутся глупости. Если вдруг он задаёт вопрос -"Кто я?" Ему шепчут -" А ты сам подумай". Иисус Христос решил, что он "Бог , Царь Царей и Спаситель человечества". Ему не стали возражать и остановились на такой формулировке. Почему он так решил наслушавшись всяких глупостей? Видимо такие свойства были у его интеллекта и характера ( в частности скромности).05.07.2016г.10.Ну а теперь самое интересное. Что надо предпринять чтобы остановить разрушение генофонда?А ничего особенного предпринимать не следует. Достаточно объяснить людям научные сведения: качество потомства зависит от того как вы любите с партнёром друг друга.И всё. Люди в гражданском государстве вымирают только из за того, что не знают этого правила. А если им это объяснить, то никакого разрушения генофонда не будет. Абсолютно все хотят иметь качественное потомство.23.02.2018г.P.S. Выложил этот текст на сайте "Германия по русски". Форум "Дискуссионный клуб" Это сайт русскоговорящих в Германии. Хочу привести комментарий Fridericus (местный житель):"можно сравнить два города: Ганновер и Дрезден. Ганновер на Западе, Дрезден - на Востоке (как говорят местные тупицы "в восточной зоне"). Ганновер богаче, многолюднее Дрездена.А каково качество человеческого материала? В Дрездене настолько выше, что даже сравнивать бесполезно. Гуляя по улицам Ганновера, иной раз думаешь, что попал к мутантам, а иной раз, что попал в кишлак.В Дрездене просто больше умных, приятных лиц."В Южной Корее 25% девушек делают пластику лица, как правило сразу после школы. Родители им дают денег на пластику как подарок к окончанию школы. В Серверной Корее, сами понимаете, пластические операции не делают.Нашёл коммент:Наоборот, у кореек единственных в Азии есть в наличии и жопа и сиськи и рост приемлемый, сравнительно прямые, длинные ноги с настоящими ляжками и женской фигурой (особенно российские кореянки хе-хе фигуристые, хлеб и картошка творят чудеса). Мы, кстати, и в Северную Корею раньше ходили, так вот, девушки там были чудо как хороши, даже погарней южанок, при том, как вы понимаете, ни о какой пластике и косметике там речи быть не может. Это не только мое мнение, спросите любого специалиста и он вам подтвердит, что в Восточной Азии кореянки традиционно считаются самыми красивыми. Даже в Японии значительная часть узкоглазых моделей- кореянки.Источник::http://www.woman.ru/beauty/cosmetics/thread/3841126/15/21.03.2016 г.4. История Советского Союза (краткий курс)Вступление (Часть 1). Орден Иисуса.Орден Иисуса основан в 1534 году Игнатием Лойолой и утверждён в 1540 году. Основная цель - продвижение католицизма методами спецслужб. Начало было неудачным. Орден маялся дурью как современные спецслужбы. В итоге они вызвали ненависть во всех странах Европы и текущий Папа Римский был вынужден запретить Орден в 1773 году. Но в некоторых странах остались миссии Ордена. В частности в России. Екатерина 2 отказалась печатать приказ Папы Римского. Сорок лет иезуиты анализировали свои ошибки, размышляли как должна работать спецслужба. Додумались: нигде и никак не светится, а задавать вектор развития в стране путём постановки во главе людей с нужными взглядами. Затем попросили Ватикан ещё раз попробовать, пообещав что косяков больше не будет. В 1814 году им разрешили. Основная аналитическая работа видимо происходила в России, так как главой Ордена тогда стал россиянин Фаддей Бжозовский. С тех пор они работают правильно.Вступление (Часть 2). Лето 1941 года.Что представляла собой царская Россия? Чисто аграрная страна. 80% населения - крестьяне. Промышленность - приблизительно сотня заводов, в основном в Москве и Петербурге. Генофонд населения хуже чем в Европе. К 1917 году слила уже три войны - в Крыму, с Японией и Германией. Причём Германии проиграли когда та воевала на два фронта и 90% усилий прилагала на другом, Западном фронте. Перспективы страны были очень невеселы.У Сталина после индустриализации оказалось под рукой тысяч пять заводов и фабрик. Ему захотелось захватить Евразию (под лозунгом Мировой революции), он понял - теперь это реально. Вооружил Красную армию современным вооружением. Танки наголову превосходили немецкие по качеству и количеству. Самолёты были лучше немецких и в больших количествах, лётчики лучше подготовлены. Артиллерия была лучшей в мире и в огромных количествах. Если в первую мировую снарядов постоянно не хватало, то к 22 июня 1941 года запасов хватило бы до конца победоносной войны. Флоту уделялось пока мало внимания - война предполагалась сухопутной. Но всё сорвалось. Почему?Если иезуиты думают, что своевременный удар Вермахта решил проблему, то они ошибаются. Знание Гитлером начала наступления Красной Армии элемент необходимый, но не достаточный. Перед войной было сделано::1.Перед войной из войск была убрана зенитная артиллерия. Авиации хватало с избытком для прикрытия войск. Зенитки только бы мешались без дела при наступлении.2.Танки были собраны в мех.корпуса по тысяче штук в каждом. При наступлении всё смотрелось бы красиво3. Не было достаточно топографических карт приграничной местности СССР.4. Огромные запасы боеприпасов расположились прямо у границ.5. Самые боеспособные войска сосредоточены на выступах, то есть в полуокружении оказались сразу.6. Разведка упорно сообщала - никто нападать не собирается.Ну и ещё много чего по мелочам.Но это было не страшно, всё легко купировалось правильными действиями. Главные ошибки были сделаны после начала боёв.1. Была потеряна истребительная авиация, прежде всего лётчики. Когда немцы колоннами пошли в глубь СССР остановить их пытались авиацией. Наши лётчика были лучше подготовлены и самолёты лучше. Но на самолётах не было раций. При обычных боях это не давало много преимуществ, но в острие немецкого наступления шли бои больших групп самолётов, где то сто на сто. Вот тут рации очень пригодились, немцы могли действовать осмысленно. Но поначалу потери были приблизительно одинаковы. Но судьба лётчиков разная. Бои происходили прямо над головами немцев. Немецкие сбитые лётчики подвозились на свои аэродромы, советские в плен. На аэродроме немецкие ассы брали самолёты молодёжи и оказывались снова в бою, советские ассы выбывали. Дня через три все грамотные советские лётчики оказались в плену. Немцы потерь практически не понесли.Многие самолёты не участвовали в свалке. Если посмотреть журналы аэродромов. 22 июня- 120-150 боевых вылетов, последующие дни 10-15. У лётчиков отобрали топографические карты. А без них летать невозможно. Пробовали. Сообщений: на поле на брюхо села тройка самолётов много - заблудились.2. Войскам на выступах была дана команда отступать с задержкой на три дня (думали обойдётся). Войска пошли неорганизованными колоннами. Танки со скоростью пехоты, как в пробке. Танки пришлось бросить из за нехватки топлива, артиллерию бросили сразу. Отступающие колонны непрерывно бомбили. Авиации нет, зениток нет - немцы бомбили как на учениях. Пока дошли до рубежа, который следовало прорвать, все были деморализованы большими потерями, голодом. Без танков, артиллерии, авиации. При таких условиях после нескольких попыток прорваться - сдались.3. Но такая картинка сложилась только против группы армий "Центр" ( за что и был расстрелян Павлов). Группы армий "Север" и "Юг" без артиллерии, самолётов всё таки остановили. Войска на Украине сражавшиеся против группы армий "Юг" не стали пока отводить, всё надеялись остановить "Центр", а из за Пинских болот угрозы от "Севера" не было. Но когда Пинские болота миновали стало ясно: "Север" поможет группе "Юг" истекающей кровью. А в этот момент отводить войска было уже поздно - слишком большие расстояния надо пройти. Войска на Украине были окружены и ликвидированы. Было ликвидированно уже 80% войск Красной Армии. Потом поступила помощь группе армий "Север". Перевесом сил войска загнали в Ленинград, где они и просидели до 43 года, когда исход войны был уже решён. К моменту наступления на Москву Красная армия исчезла.Потом было много неприятностей. Например: Немного танков было и промышленность их производила, но все заводы по производству танковых снарядов оказались захваченными. Под Москвой танки воевали тараном. Ну и дальше всё в таком духе.Так что в поражении 1941 года сами виноваты. Целиком.Вступление (Часть 3) "Капитал".(я буду использовать термин "Бог" вместо "Другая цивилизация")Затеяли Маркс и Энгельс наукой заняться. Маркс писал "Капитал", Энгельс был на подхвате.Уровень таков. Мнение Энгельса в работе о семье про любовь: Любовь появилась из за того, что английские писатели писали романтические рыцарские романы. Люди читали эти романы, так и зародилась у человечества любовь.(Хотя возможно когда Энгельс задумался о происхождении любви и был в затруднениях, без Божьей помощи не обошлось. Типа, держи подсказку, не мучайся.)Видно было, что ребята малость туповаты. Ну Бог и решил им помочь. Когда Маркс писал "Капитал" он диктовал ему мысли. Так и появился научный труд в котором нет ни одной здравой мысли. Помощь Бога на лицо. "Капитал" это просто сборник словесного мусора. "Капитал" просто Священная книга.Когда человек читает Священную книгу книгу ( "Капитал", Коран, Евангелие) если этот человек нужен Богу для каких то дел, он путает ему мысли при чтении и человека осеняет: вот она великая истина, за которую можно и жизнь отдать. Так Бог отбирает нужных ему людей, по принципу - в нужный момент человек в виду своего характера и особенностей мышления будет делать именно то что хочется Богу.Глава 1. Революция.В ВКП(б) собрались в общем то умные люди: Ленин, Троцкий, Фрунзе, Сталин и т.д.Посмотрим на Сталина. Окончил семинарию. Крайне неудачно занимался революционной работой. Не умел толкать речей. Не умел писать теоретические работы. И за это всё то в тюрьму, то в ссылку. Когда Ленин объявил, что в первой мировой войне надо добиваться поражения собственной страны и перерастания войны в гражданскую ( что особенно понравилось иезуитам), Сталин его поддержал. Видно что судьба страны его не волновала. Дальнейшая его биография показала - комфортная жизнь народа его тоже не парила. Во время Октябрьского переворота его заслуги отрицательные, он всё время делал что то не то. В гражданскую войну уже лучше. Его заслуги нулевые. Он только мешался у всех под ногами. Так чего он революцией увлёкся? Да "Капитала " обчитался.А у Сталина были таланты. Он был гениальным хозяйственником. Он знал всех директоров пяти тысяч заводов по имени отчеству. Сам их всех назначал и снимал. Вникал в работу всех предприятий до мелочей. Давал дельные советы. Люди которых он назначал никогда не проваливались, если чуть-чуть недотягивали - выбрасывал их на помойку и ставил новых. Координировал работу всех заводов. Умел мотивировать кнутом и пряником.Например, написал машинист паровоза статью в газете, Сталин статью прочёл и понял кто это. Поставил его главой Наркомата (министерства), человек блестяще справился. Во время войны Сталин поручал Малышеву задания которые сам считал невыполнимыми. Малышев его ни разу не подвёл. Это всем известный пример. Но такой фокус Сталин проделывал десятки раз.Во время войны в Корее выяснилось - истребители умеем делать лучше американцев. Люди которых он назначил вывели человечество в космос. В общем грамотно руководил хозяйством страны и это хозяйство было эффективнее капиталистического.Были и ещё таланты. Он (хоть и осетин) например написал путёвый учебник русского языка. Но это уже куда меньше пригодилось.Были в команде Ленина и ещё талантливые люди. Троцкий сумел на пустом месте создать армию.Дзержинский создал ЧК. Но так как в спецслужбах не шарил, то получилось что почти все её сотрудники работали на Орден Иисуса. Ещё одно полезное дело: Нужно было потомкам показать уровень генофонда в те времена, а Российская Империя фототехнику не производила. Дзержинский организовал для трудящихся массовое производство фотоаппаратов ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский). Я только одно не пойму. Какая была подведена мотивировка под это дело? В стране идёт гражданская война, голод, тиф, разруха. Какие на хрен фотоаппараты?Как развивались события?Прочитав "Капитал" иезуиты поняли - это чушь. Когда Ленин заявил, что в мировую войну надо стараться перевести в гражданскую партия сократилась раз в 20. Но иезуиты поняли - на оставшихся можно положиться как на себя. Решили помочь Ленину прийти к власти. Опыт был уже наработан.План был прост. Организовать переворот. Создать спецслужбу и через неё контролировать власть и организовать процесс угробления России социализмом.А то что социализм угробит страну они знали: у них были вполне научные сведения полученные на основе 140 летнего строительства социализма в Парагвае.Привели Ленина к власти. Создали ЧК. Всё получилось. Пыталась вмешаться Антанта, но их отговорили.Глава 2. Приход Сталина к власти.Революцию сделали. После революции Ленин начал что то просекать и дал задний ход. Объявил НЭП. Но к счастью он начал отходить от дел из за здоровья. Надо было кого то ставить на его место. Среди команды Ленина самым серым и неприглядным был Сталин. Иезуиты его и поставили, им казалось это подходящая кандидатура.В 1929 году разразился экономический кризис- "Великая депрессия". Через год- другой простаивающие заводы в США стали продавать за бесценок. Процентов 10-15 от цены. Этим и воспользовались евреи имеющие связи в США. Заводы стали скупать сотнями. Чем могла расплатиться Советская Россия. Только зерном и лесом. Потребовалось забирать весь урожай. Продразвёрсткой тут уже не отделаешься. Сталин додумался организовать колхозы и зерно стали забирать всё подчистую, оставляя только покушать. Перебахали только один раз - колхозникам пришлось ловить и есть лягушек при нормальном урожае. Кто молчал - заготавливали зерно для индустриализации, кто такими порядками возмущался - отправляли заготавливать лес. У Сталина никто без дела не сидел.Было ещё много способов индустриализации. Например "Юнкерс" построила авиазавод под ключ. Их просто кинули - не заплатили ни копейки.Во время кризиса появилась возможность за сравнительно небольшие деньги приглашать иностранных инженеров, всё равно дома они сидели без дела.За четыре года благодаря кризису удалось созать нормальную промышленность, превосходящую экономику Российской Империи раз в 50. При других условиях такую мощь СССР набрал бы году к 50му или 60тому. Коллективизация и индустриализация процессы спонтанные, а не запланированные, связанные с "великой депрессией".Многие считают, что за индустриализацию была заплачена слишком большая цена - появились лагеря, лесоповалы. Ссылались кулаки. Это так, но в США в тоже время была Великая депрессия и от голода и суицида погибло в несколько раз больше людей, чем в Советском Союзе за индустриализацию. Просто настали тяжёлые времена и их следовало пережить. Зато в США после Великой депрессии просто кризис кончился, а Советский Союз после индустриализации было просто не узнать. Народ ошибочно посчитал, что понял что такое социализм и безоговорочно поверил Сталину. А так как идея Мировой революции умерла только во время войны, в те времена вопрос стал ребром. Всем захотелось осчастливить мир немедленно. Тем более что возможность появилась. Сталин был вынужден угомонить народ выпустив статью "Головокружение от успехов".Хорошо. Появилась индустрия, но чтобы всё работало, каждому предприятию нужен хозяин, иначе ничего работать не будет. Вот тут и проявились скрытые хозяйственные достоинства Сталина, о которых раньше никто ( в том числе и он сам) и не подозревал.После индустриализации Сталин перевооружил армию. Он понял: Евразия в кармане. Никаких внешних факторов препятствующих захвату нет. Он стал намекать народу: "Вот теперь пора." Народ его с большим удовольствием поддержал. Ну и нарвались. Нас тупо учат - не надо маяться дурью если стало везти. Великая Отечественная война - урок будущим поколениям россиян.Остановлюсь на репрессиях. Таким словом это стало называться при Хрущёве. А при Сталине это называлось "чистка". Чё чистили? ВКП(б). В 1937 году в партии было 4 млн. человек. В 1938г. - 1 млн. человек. 3 млн село. Но это всё были коммунисты. Резун в своих книгах долго вычисляет сколько село командиров Красной армии , а сколько комиссаров. И как то ускользает, что это всё были коммунисты, все до одного. Просто если ты не коммунист - тебе до пенсии командовать ротой. Все командиры Красной армии были коммунисты. Та же песня с писателями или артистами. Хочешь писать об успехах рабочего класса? Покажи партбилет, а иначе до свидания. Я вот считаю неприличным влезать в чужие дела и решать кто там прав, а кто виноват. Это чисто внутреннее дело коммунистов.Были Сталинские законы. Но Сталин не требовал ничего сверхсложного, заумного. Не трахать друг друга очко, не критиковать курс ВКП(б), не рассказывать про него анекдоты. Что тут непонятного?На этом попался например Солженицын. Он в письме другу ругал Сталина. И кто виноват? Закон или идиот Солженицын? Если бы у Солженицина была хоть одна извилина в мозгу, он не потратил бы жизнь описывая как плохо сидеть в тюрьме. Согласен, доказал, доказал Солженицын что в тюрьме сидеть не комфортно. И у общественности (особенно либерально настроенной) широко открылись глаза: блин, какой это всё таки гений.Может законы были не справедливые? Может и были несправедливые. Только законы надо соблюдать или не попадаться. В Древней Греции детей за воровство не наказывали, а наказывали за то что попался. А несправедливые и идиотские законы есть у любой страны мира без исключения. И что теперь?Это я к тому, что беспредела не было. Все были заранее предупреждены что можно и что нельзя.К моменту смерти Сталина в общем хозяйство было в порядке. Но народу жилось тяжело. И это радовало Ватикан.Глава 3. Хрущёв у власти.После Сталина иезуитам надо было кого то ставить вместо него. В команде Сталина все что то умели делать. Кроме Хрущёва. Сталин любил пригласить его на ночные посиделки на даче. Естественно дела с ним никто не обсуждал, его приглашали чтоб спел, сплясал. Это он умел. Вот его то иезуиты и назначили Генсеком. В хозяйстве он действительно не разбирался. По началу отдаст какой- нибудь приказ, произойдёт завал. Но никто никого за это не снимал, в лагеря не отправлял. Даже не ругал устно. Видя такие дела люди поставленные Сталиным пробовали Хрущёва переубедить, если не получалось - шланговали. Никто за это не пострадал. Среди его идей были и здравые. Он резко сократил численность армии. Высвободились всего более трёх миллионов рабочих рук. Резко сократил производство вооружений, людьми прошедшими войну всё было сделано без потери обороноспособности.Но и у Хрущёва был талант. Он идеально точно чувствовал что людей напрягает и чего они хотят.При Сталине срочники служили 7 лет. Хрущёв понял это много, провожать в армию будут со слезами, а если 2 года - то с весёлыми песнями. Так и вышло.Он понял, что крепостное право председателя колхоза в деревнях надо отменять. Наверняка ему объясняли, что сельское хозяйство завалится, но Хрущёв настоял на своём.За анекдоты перестали сажать, Солженицын публиковал свои рассказы, а ведь это уже антисоветчина.При Сталине десятки миллионов людей жили в бараках. Хрущёв понял - люди хотят квартиры. Промышленность стройматериалов развернула массовое производство хрущёвок. К семидесятому году все бараки были ликвидированы. Вектор был задан.При Сталине санатории были только в Крыму и Сочи. Хрущев понатыкал их по всему побережью. По всей стране массово стали организовывать пионерские лагеря, дома отдыха. Для школьников пионерлагерь стал обязаловкой. Обычный работяга на побережье Чёрного моря имел шанс отдохнуть один, ну два раза в жизни. А в дом отдыха можно было попасть в каждый отпуск, было бы желание. Комплектовались смены очень интересно. В смену, в дом отдыха допустим в Подмосковье приезжали люди с Дальнего востока, Мурманска, Казахстана (не местные), они друг друга видели в первый и последний раз в жизни. Что там творилось лучше никому не знать. Но всё по любви, никакой проституции.Промышленность стала массово делать шмотки и т.д.На хозяйстве стояли люди Сталина, всё делалось быстро и грамотно.Народ стал жить по социалистическим меркам хорошо. Агитировать против Советской власти при Хрущёве никто и не думал.Глава 4. Дорогой Леонид Ильич.Видя такие дела иезуиты решили - необходимо поставить такого человека, который гарантированно вообще ничего делать не будет. Нашли Брежнева на окраине Советского Союза, в Молдавии. Понятно дело опять нарвались на кидалово. По моему мнению именно во времена Брежнева генофонд улучшался особенно резво. И начался золотой век Советского Союза. Вот эти времена я застал.Уходили люди поставленные Сталиным, держался вектор заданный Хрущёвым.Потихонечку строили БАМ. Решили помочь строить социализм в Афганистане. Но никого это не напрягало.Решили построить автозавод автомобилей. Сами то уже не умели, заплатили итальянцам. Выпускал завод 600 000 авто в год. Не много, но по социалистическим меркам - автомобиль это роскошь. Про эти времена много можно рассказывать, но в общем все были довольны. Страна жила без бомжей и преступности.Вот во времена Брежнева и вылезла на Западе проблема генофонда. С виду несложная - много толстых и больных, особенно среди детей.В 1980 американцы начали её решать. Быстро поняли - дело не в еде. А в чём не разобрались. К 2005 году прекратили попытки решить проблему. Количество толстых детей к тому времени утроилось. Вернее решили проблему так: Голливуд стал снимать прикольные фильмы про то как классно быть толстой и некрасивой, и как скучно быть стройной и красивой. Фильмы то хорошие, решение проблемы плохое.А вот иезуиты сразу поняли - дело в социализме. Надо с ним завязывать. Правильно. Строй то абсолютно экономически не работающий. Рабовладельческий.Глава 5. Горбачёв.В 80-х найти желающих строить капитализм было невозможно. Никому это в голову не приходило. Но иезуиты постарались. Искали правда долго. Горбачёв этот переход назвал нейтрально "перестройка". Если бы он сразу сказал "строим капитализм" его бы просто никто не понял. А зачем? И понеслось. Иезуиты дали пинка Горбачёву когда он провёл референдум о сохранении СССР. Помнится процентов 95 проголосовало за сохранение.Глава 6. Ельцин.Ельцин сразу распустил СССР. Как мы сейчас понимаем это для России было идеальное решение. Гайдар провёл какую то реформу. Народ стал вникать в капитализм. Всем понравилось. Вроде бы иезуитам незачем было убирать алкаша Ельцина. Их просто тупо кинули фатимским пророчеством.Глава 7. Путин.Иезуиты поставили Путина. Что? Кому то не нравится как идут дела? В принципе врастание в капитализм произошло. Россия стала почти гражданским государством. Надо только выкинуть иезуитов. Они и сейчас ( на день написания рассказа) контролируют ФСБ.Вросли в капитализм мы лучше чем бывшие республики СССР. Лучше чем бывшие соц. страны. Да у России есть нефть. Но у Польши, например, есть дотирование Евросоюзом. И если посмотреть на душу населения, то у Польши дотация больше, чем у России от нефти и газа. А дела то у нас лучше. Это , кстати , вызывает у всех злость.Путин присоединил Крым, а кто за это ответственен? Тот кто его поставил у власти - Бог. Так что к нему все претензии.Как я это всё объясняю?Глава 8.В нашей Вселенной существует понятие "мыслящая личность". Это мыслящее существо интеллект которого достиг до идеи Бога и загробной жизни. И набор инстинктов (желаний) в какой то комплектации и размерах. (Голод, любовь, любопытство и так далее).Раз ты личность, то твои желания неприкосновенны. Никто не имеет право в них вторгаться. Так как ты мыслящее существо, то никто не имеет право помогать тебе мыслить. Думай всегда сам. Всего достигай сам. Таковы законы в нашей Вселенной.А вот мешать мыслить не запрещено. Почему? Я думаю так: самые развитые цивилизации - мирные. Они свободно и спокойно рассекают по Вселенной без всякого оружия. И отгораживаются от растущих, воюющих цивилизаций мешая им совершать открытия позволяющие перемещаться по Вселенной. Никто не собирается никого учить жизни, созреете сами тогда блокировка будет отключена и добро пожаловать в сообщество цивилизаций. Поэтому опция - мешать думать, остаётся.Глава 9.Человечество оказалось не способно построить цивилизацию, наш максимум - уровень Римской Империи. И нам стали помогать мешая думать.Один из методов помощи. Берётся священный текст (особым образом подобранный набор словесного мусора), например Коран. Люди читают его. Богу надо сделать что то. Он смотрит на компе кто ему подходит для этого (кто и как действует в определённой ситуации). Если человек ему нужен, то когда он начинает читать Священный тест Бог путает ему мысли (кидает) и человек начинает понимать, что вот она истина за которую можно и жизнь положить. А дальше человек начинает в разных ситуациях действовать так как и рассчитывал Бог.Вот так же на Капитал были пойманы Ленин, Сталин и прочие.Но социалистический строй образца Советского Союза совершенно не жизнеспособен. Если бы всё кончилось только Лениным, то с ходу бы начался застой, а дальше переход к жизнеспособному обществу. Поэтому Богу и пришлось взять управление страной на себя.Единственная социалистическая страна способная прокормить сама себя (и ещё многочисленных социалистических друзей) - Советский Союз. Больше ни у кого, ничего не получилось. Северная Корея создала ядерное оружие, ракеты, для этого обязательное условие - 1.сталинский режим и 2.регулярная и достаточно большая помощь со стороны Китая и России. У Китая тоже ничего не получилось, дела пошли в гору когда Китай начал строить капитализм на 12 лет раньше Советского Союза. Да во главе Китая компартия, но это ничего не значит, Китай явно строит капитализм.Можно было ставить не Сталина или Хрущёва, а промежуточные варианты. Чтоб хозяйство развивалось не как при Сталине, но лучше чем при капитализме. Чтоб народу жилось не как при Хрущёве, но лучше чем при демократии. А кидать иезуитов можно было хоть 100 000 лет. Разница в интеллекте позволяла это без проблем. Просто никто не собирался этим заниматься.Идея Советского Союза в другом.Человек всё познаёт в сравнении.Просто нужно было создать рабовладельческую страну (Советский Союз) на 70 лет, для улучшения генофонда в момент когда крестьянство почти исчезло ( стали пахать на тракторах). Чтоб люди посмотрели разницу в генофонде между гражданским обществом и рабовладельческим. Задумались. А почему так? Поразмышляли и сделали правильные выводы.Как сделать так чтоб страна просуществовала 70 лет? Ею надо управлять. Это запрещено. И придумали: Создать сильную спецслужбу которая захватит власть в России и будет пытаться её уничтожить. ( Орден Иисуса, который и сейчас контролирует ФСБ ). И непрерывно её кидать. Формально Советскому Союзу никто не помогал, мешали думать иезуитам.Советский Союз всё это время управлялся Богом. Поэтому он резко отличался от других соц. стран. Нужно было бы, слетали бы и на Луну и на Марс и жили бы богаче американцев. Просто незачем было морочить людям голову, что социализм жизнеспособен при современной науке и технологиях.Советский Союз управлялся совершенно другими технологиями. Хозяйство при социализме не работает? Можно поставить такого человека, что будет работать лучше капиталистического. Рабовладельческий строй людей не устраивает? Можно поставить такого человека, что людям будет нравится больше демократии. Нет проблем. Советский Союз это эксперементально доказал. Проблема в том что пока у человечества нет технологий оптимально определять людей для поставленной задачи. Как говорил Черчиль:-" Демократия это дерьмо, но другого ничего не придумано."Пора уже с этим завязывать. Сто лет ездим на чужом горбу. Совесть надо иметь. Необходимо ликвидировать ФСБ и СВР, контролируемых Орденом Иисуса и жить как все страны - своей головой...А то что России продолжает везти это вопрос престижа. Если Бог взял страну в управление (хоть и в очень хреновом состоянии) - должен сдать её людям в образцовом порядке. Так что к моменту ликвидации ФСБ и СВР всё будет в полном порядке. Даже не сомневайтесь.Глава 10.Почему же Орден Иисуса так влетел пытаясь уничтожить Православие?Какая была задумка: используя преимущество в научных знаниях (сведения о неработоспособности социализма на основе опыта Парагвая) уничтожить Православие. Это особенно понравилось Богу:-" У-у какие молодцы. Грамотно." А получилось ровно наоборот - с помощью превосходства в научных знаниях вытащили Россию из дерьма.Просто никто не пришёл в Ватикан и не рассказал, что Бог существует. Ребята просто были не в курсе.-"Бог? Нет. Ничего не слышали".26.02.2018г.5. Проект Ватикан(Православный ответ на иезуитский сайт "Проект Россия")1 Введение.В нашей Вселенной (а может в Млечном пути) существуют не только законы физики, есть и юридические. Например: 1.КАЖДАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РАЗВИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ. Передавать научные и технологические достижения между цивилизациями запрещено.Существует понятие мыслящей личности. Мыслящая личность это существо , интеллект которого достиг идеи Бога, загробной жизни. И правила:2. Нельзя помогать думать мыслящей личности.3. Нельзя вмешиваться в инстинкты (желания) мыслящей личности.Мешать думать мыслящей личности разрешено. Почему? Наиболее развитые цивилизации мирные и никакого оружия у них нет. Они спокойно перемещаются по Вселенной и отгораживаются от растущих, воюющих цивилизаций тем, что не позволяют совершить открытия позволяющие совершать межзвёздные перелёты. Никто никого жизни учить не собирается. Созреете - добро пожаловать к контактам с другими цивилизациями, а пока сидите в своей звёздной системе. А сейчас перед человечеством поставлен научно-технологический барьер, который будет убран только когда человечество созреет для контактов с другими цивилизациями. Когда будет устранён бардак.За нами просто наблюдали, но никто не вмешивался, не было никакой надобности. Другим цивилизациям абсолютно по барабану построим мы цивилизацию за сто тысяч лет или за миллион.2 Проблема человечества.Человечеству приблизительно 120 000 лет. Люди расселялись по Земле, жили первобытно-общинным строем. Проблем не было. 10 000 - 15000 лет назад люди стали строить государства в разных частях Земли. Все государства рухнули и исчезли, их строители погибли. Другая цивилизация решила разобраться в чём дело.А дело вот в чём.У людей какая то проблема с генетикой. При заведении потомства людям подходят не любой партнёр. А выбор партнёра происходит по инстинкту любви. Люди влюбляются друг в друга и появляются дети. При первобытно-общинном строе все люди между собой равны и мозг при выборе партнёра не участвует. В кого подсказал инстинкт тот и супруг. А качество потомства зависит от силы любви. Поэтому при первобытно-общинном строе качество потомства не ухудшалось, а может быть даже улучшалось.Когда люди созрели до создания государств всё пошло по другому. При жизни в государстве появляются имущественные и статусные различия. При выборе супруга женщина включает голову и решает проблему за кого выйти замуж, чтоб детям было получше.А рассуждают они точно так же как и в современном государстве: Ну что он может мне дать, кроме члена. Вырастут босяки необразованные. Надо выбрать мужа хоть с каким то достатком - детям надо образование, хорошее питание и так далее. И делает выбор в пользу нелюбимого или менее нравящегося человека. В результате у потомства происходит ухудшение генотипа. А то что качество детей зависит от силы любви она просто не знает и поэтому в расчёт не принимет. И так в государстве поступают все женщины.Ещё пример. Смотрю Ток шоу. Женщина рассказывает:-"Мне так нравился мужчина, так нравился. Но у него зрение минус девять. Поэтому я скрепя сердце от него отказалась, вышла замуж за совершенно здорового мужчину, чтобы было здоровое потомство." Она просто напросто сделала ошибку - более качественное потомство было бы от очкарика. У женщины просто не было нужных для правильного выбора знаний.Конечно иногда любовь счастливо совпадает с рассуждениями, но это в подавляющем меньшинстве случаев. Из за этого явления в государстве происходит постепенное ухудшение генофонда и люди просто на просто вымирают. Гумилёв исследуя историю разных государств вычислил время жизни этноса до полного вымирания: 1200-1500 лет. За это время цивилизация не успевает набрать необходимых знаний что бы разобраться в проблеме.Когда женщина выбирает мужа она размышляет в первую очередь как сделать получше своим детям. Бог (дальше я буду использовать термин - Бог вместо Другая Цивилизация, так привычнее) тут помочь ничем не может - запрещено. Остаётся только одно - создать ситуацию при которой люди сообразят - качество потомства зависит от силы любви. Просто сообщить эти сведения тоже запрещено.Богу стало понятно- человечество никогда не построит цивилизацию самостоятельно. Наиболее способные народы по очереди будут строить государства и по очереди вымирать. В итоге либо вымрут все, либо останутся народы способности которых хватает только на первобытно-общинный строй. Всё. Полный тупик.Ну Бог решил нам помочь. Методы помощи: 1.втыкать людям глупости, 2.мешать думать.3 Кастовое государство.Вмешательство началось 1500 лет до нашей эры с поекта "Кастовое государство". Какому то человеку арийского племени (видимо жрецу) пришла в голову идея, что хорошо бы не смешиваться кровью с людьми более низкого происхождения. Чисто националистическая идея. Этого человека Бог видимо поднял до главы народа, чтоб он её реализовал. Каким то методом вывел в Индию (видимо это местность удобная для построения государства). Проект рассчитан на тысячелетия, а как мы знаем Бог умеет рассчитывать события на 500 лет вперёд, поэтому предвидеть что из этого ничего не выйдет он не мог. Было создано четыре касты. Три арийских - жрецы, воины, землепашцы и четвёртая каста из местных - шудры. Арийским кастам можно было иметь имущество, шудрам запрещалось накапливать имущество. Развивалось кастовое государство правильно - появлялась новая профессия и её носители составляли новую касту. Так как люди одной профессии зарабатывают приблизительно одинаково, то получалось что внутри касты все приблизительно равны, а значит внутри касты разрушения генофонда не будет. А межкастовые браки запрещены. Набор каст составляет государство. Понятно что такое государство может существовать вечно. Государство существует до сих пор, прошло уже 3 500 лет, но произошёл пробой высших каст генофондом шудр. В нынешних индийцах ничего арийского нет.Это значит внутри высших каст было существенное неравенство. Человек таков что ему хочется жить лучше остальных, стали соревноваться - кто богаче и знатнее, а отвадить их от этого занятия было невозможно - они же не рабы. Стал ухудшаться генофонд и далее о развитии науки уже речь не шла. А интеллект шудр видимо не позволял эффективно развивать науки. Проект "Кастовое государство" провалился из за хреновых инстинктов у человека и был брошен.4 Мировая религия на примере Ислама.Проект "Ислам" начался с Мухаммеда. Бог на компьютерной модели прогонял всех его соплеменников в роли пророка. В разных ситуациях поучения Мухаммеда наиболее точно совпадали с нужными Богу ввиду его характера и особенностей мышления мозга. Поэтому он и был выбран пророком. Нелогичные глупости, до которых додуматься невозможно ( типа не есть свинину или ходить в парандже) Бог ему шептал напрямую. Так создалась нужная конструкция религии. Святая книга "Коран" нашёптанная Мухаммеду представляет собой особым образом подобранный набор словесного мусора не несущего никакой полезной информацией. Мухаммед давал почитать "Коран" соплеменникам. Когда они читали Бог мешал им думать путая мысли и их осеняло:- "Вот она истина! Найдена!". И все кто умел читать тут же отказались от религии предков и признали Мухаммеда пророком. Святая книга нужна для моментальной раскрутки религии и её корректировки. Корректировка происходит просто. Бог ищет человека который ввиду своих особенностей мышления примет нужную фетву в реальной ситуации. Когда такой человек читает "Коран" ему путают мысли и он решает посвятить жизнь религии и в нужной ситуации принимает нужную фетву. Ислам скорее всего связан с растущими государствами в Средней Азии и у арабов. Одно время наука этих государств обгоняла европейскую, развиваемую под проектом "Ватикан". Но в какой то момент (после 1000го года) было решено, что проект "Ватикан" надёжней и государства под проектом "Ислам", "Православие", "Буддизм" надо снести или заморозить.Тормознуть государства нужно было вот почему: В то время города Руси и Средней Азии были значительно более развиты чем в Европе. Возиться с ними не имело смысла так как Католические государства толкали науку и генофонд в них не ухудшался. А остальные государства мира быстро тянулись к гражданским, а это означало разрушение генофонда. А когда Богу удастся решить проблему было ещё не известно, может через две тысячи лет, а может ещё позже. Нашёлся человек (Чингис Хан) который заглушил государства и отправил народы в резерв. А как ни собирались монголы наведаться в Католические государства Европы, это было не возможно - Бог путал им мысли; этими государствами Бог рулил сам и в помощниках не нуждался. Проект "Ислам" был брошен. Бог трётся только там, где толкают толкают науки.5 Проект Ватикан.Как происходит управление в Исламе понятно. А можно ли ещё как-нибудь Богу управлять событиями? Конечно. Можно создать могущественную организацию и ставить во главе её людей чьи желания и устремления прямо противоположны желаниям и устремлениям Бога. Такие люди действуют согласно своим желаниям и устремлениям, Бог постоянно путает им мысли (кидает) и получается, что события развиваются по желанию Бога. Такая организация есть. Познакомьтесь - Ватикан.Когда Иисуса Христа распяли его ученики поняли что это обычный человек, но из корыстных соображений решили, скажем что он Бог (Бог специально насовал в ученики Иисусу жуликов). Наколем всех. Начали писать Евангелие, не подозревая что тексты им вталкивает Бог. Так получились Священные книги. И тут им как попёрло. Сформировали руководство церкви. Проект "Ватикан" начался. Дальше Бог организовал и зорко следил, чтобы в руководстве церковью информация что Иисус Христос обычный человек и никакого Бога нет непрерывно передавалась из поколения в поколение. Дальше находил людей с желаниями прямо противоположными своим ( обычно какие-нибудь гадости и именно поэтому эти люди должны были быть уверенны - никакого Бога нет) и выдвигал их в руководство церковью. Они осуществляли свои желания, а Бог их кидал. Так Бог и руководил Ватиканом. Поэтому то Богу и пришлось пожертвовать Иисусом Христом, надо было Петра и его шоблу кинуть. И скорее всего сдал Христа властям первый Папа - Пётр или это было коллективное решение.Изначальная идея "Проекта Ватикан" проста. Создать искусственно выдуманное Богом рабовладельческое государство, которое держит своих соплеменников в рабах ,а науки развивать в монастырях. Такие государства сейчас называют феодальными. Они могут существовать вечно. Рабовладельческие государства в Древности были. Один народ покорял другой и возникало рабовладельческое государство. Держать своих соплеменников в рабах никому в голову не приходило. В Египте рабовладельцы основывали династию эксплуатировали египтян. Потом их генофонд разрушался и происходила смена династий. Дело в том, что рабовладельцы никакими науками заниматься не хотели. Их интересовали развлечения и богатство. Этот опыт был учтён. Науки решено было изучать в монастырях. Смысл монастырей - никаких баб, никакой роскоши, никаких развлечений - только грызём гранит науки. Был учтён опыт рабовладельческого и кастового государств.Самое трудное в науках - начало. Если сразу создать феодальное государство, то в монастырях изучать нечего. Тогда процесс займёт незнамо сколько времени. Было решено вывести на удобные местности способный народ, который создаст нормальное государство и большой толпой положит начало наукам. Выжать из этого народа всё, а потом перейти к феодальному государству с другим способным народом. В Европу были выведены Древние греки и римляне. Способные к наукам арийские народы. Богу только оставалось создавать ситуации когда наиболее способные занимаются науками. То что Древние греки так сильно толкнули науку по сравнению с другими древними цивилизациями не случайно. Людей для развития наук подбирал Бог. После первобытно-общинного строя народы сначала управляются царями, а потом переходят к демократии . Это естественный процесс, тут ничего регулировать не надо. А с первоначальными научными данными древние греки познакомились в Египте, работая там наёмниками. Но рабовладельческий Древний Египет почти ничего не наработал. Древним грекам пришлось начинать практически с нуля..Во времена Иисуса Христа посмотрев на компе развитие будущего Богу стало ясно: Римская империя через 500 лет кончится, надо запускать религию под феодальное государство. Действия Иисуса Христа не особо интересны. Важно, что его ученики были отморозки и стали писать Евангелие. Читая Евангелие все народы Римской империи быстро приняли Христианство, кроме евреев и древних римлян. Устоять перед действием Священной книги невозможно, просто когда евреи и древние римляне читали Евангелие им никто мысли не путал. Они почитали - муть какая то и естественно Христианство не приняли.Перед концом Римской империи древних римлян осталось мало, подавляющее большинство населения было христиане. По человеческим меркам это была уже старая, устоявшаяся религия со своими обрядами, праздниками и так далее. Поэтому то что Христианство стало официальной религией Римской империи процесс естественный. Самое интересное началось после крушения Римской империи.После крушения Римской империи реальная власть стала перетекать к Папскому престолу. Конкурентов просто не было. Древних римлян становилось всё меньше и меньше, но они крутились в верхах. В этот момент Бог и протолкнул их в руководство Папским престолом. Древним римлянам было очень обидно за свой народ и Империю. Славная тысячелетняя история, держали в подчинении всю ойкумену. Всё рухнуло. А кто виноват? Понаехали тут. Тут то у них и зародились мысли - хоть бы они тоже скорее передохли. А чтоб скорее это произошло наверно надо чтоб жили рабами. Тут то им и воткнули в голову идею феодального государства. Идеология Христианства, как нельзя кстати, хорошо подходила под такую идею.Папский престол инициатор создания по всей Европе феодальных государств. Тогда же было заведено: молитвы только на латинском. В монастырях тщательно собирались и хранились древне римские книги. Переводить запрещалось. Римлянам хотелось оставить память о своём народе. Монахи учили латынь и тогда уже изучали что там написано. Древние римляне как и положено исчезли, а система осталась. То что научная деятельность проходило на латыни было очень удобно. Монастырей в разных странах много. Монах если чего достиг спокойно писал своим коллегам в разные страны, все его понимали. Никаких языков больше учить было не нужно. Потекли века, "Проект Ватикан " отлично работал.6 Конец феодализма.В районе 1000 года Бог проиграл различные варианты развития на ближайшие 500 лет. Решить проблему не удалось. Решено было продолжать сохранять феодальные государства. Но многие христианские страны участие в развитии науки не принимали.Например на Руси в монастыри принимали когда начинает отрастать борода. Какая уж тут учёба, монахи еле еле научались писать. Города были более развиты, чем в Европе, крестьян меньше прессовали. Это грозило разрушением генофонда, а возиться с такими государствами не имело смысла. Такие страны в 1054 году откололи от Ватикана Православием и отправили в резерв.Так феодальные государства дожили до 1500 года. А в районе 1500 года Богу удалось нарисовать вариант развития будущего при котором проблема была решена. Он и осуществился в истории Земли.Феодальные государства Бог перестал поддерживать. Появился и стал распространяться Протестантизм. Был создан Орден Иисуса для продвижения Католицизма методами спецслужб. Никого не удивило, что сначала появилась идеология капитализма, а потом и сам капитализм. Сначала появился инструмент влияния на политические процессы в других странах (Орден Иисуса), а уж потом появилась в нём надобность. Дело в том, что сила слова церкви стала падать, особенно после отделения церкви от государства. В общем шли разумные и естественные процессы особо ничего регулировать необходимости не было. Казалось "Проект Ватикан" можно было бросить. Но нет, Ордену Иисуса предстояло создать и поддерживать ещё одно рабовладельческое государство - Советский Союз. Просто времена изменились и роль мальчика для кидалова перешла от Папы к Черному Папе (так называют главу Ордена Иисуса).Понятно что проект "Ватикан" эффективнее Ислама или Православия, Буддизма. В Исламе, Православии надо искать интеллект человека который решит проблему, а это не всегда возможно. А в проекте "Ватикан" достаточно ставить во главе организации жуликов и отморозков, а управляется организация интеллектом Бога.Когда Папы Римские говорили: Иисус Христос был распят, чтоб спасти человечество или Папа Римский - наместник Бога на Земле, то эти фразы им втолкнул Бог и в них правда. Но сами они то думали, что никакого Бога нет, а это они умело разводят людей. Но теперь Папа Франциск просёк, что Бог существует и это сломало управление Бога Ватиканом. Поэтому Папа Франциск разжалован. Лишён звания "наместник Бога на Земле" и ему присвоено звание "обычный жулик".Но скоро Бог бросит "Проект Ватикан". С помощью Советского Союза необходимые знания получены. Проект "Ватикан" вытащил человечество из безвыходной ситуации. Богу просто надо закончить "Проект Советский Союз". "Проект Советский Союз" и "Проект Ватикан" закончатся одновременно. Когда? Это очень легко определить. Когда будут ликвидированы ФСБ и СВР. В этот момент Бог перестанет вмешиваться в дела Земли и перейдёт просто к наблюдению. Всё. Дальше сами. Вмешательство начнётся если опять будет какая то угроза цивилизации. Например, стирающая цивилизацию ядерная война. Беспокоиться за бдительностью Бога не стоит. Он узнает о таком событии за 500 лет и успеет приготовить сюрприз планирующему войну.24.06.2018г.7 Римский скульптурный портрет.Согласитесь было бы странно если бы Бог не попытался решить проблему с помощью Древних Римлян. Такая попытка была.За сто лет до рождения Христа в Древнем Риме была заведена (Богом) традиция делать абсолютно реалистичные бюсты граждан. Вплоть до мельчайших морщинок. Эта традиция продолжалась до 300 года от р.Х. Разрушение генофонда в гражданском государстве начинается сначала медленно, потом быстрее. До первого века до р.Х. разрушение было практически незаметно внешне. После первого века до р.Х пошло быстро, поэтому в это время и была заведена такая традиция. К 300 тому году лица римлян достаточно сильно изменились. Это видно по бюстам. Наберите в поисковике "Римский скульптурный портрет", в Википедии всё о чём я пишу. Всё по делу, никакой лишней информации. Проиллюстрировано фотографиями бюстов сделанных в разное время, разрушение генофонда хорошо заметно.Попытка была, но Бог понимал - шансов мало. Так как Бог просматривает всех людей на промежутке 500 лет вперёд, то значит когда начали делать абсолютно реалистичные бюсты и до 400 года от р.Х. не нашлось человека который смог бы разобраться в проблеме. Вот поэтому и был запущен 100%-ный вариант - "Проект Ватикан". Но надежда на бюсты ещё была. Но оказалось, что вплоть до 800 года от р.Х. нужного человека не нашлось. Поэтому в 300 году от р.Х. традиция делать абсолютно реалистичные бюсты перестала поддерживаться и исчезла. Ничего не получилось из за низкого интеллекта людей. Когда проект "Римский скульптурный портрет" провалился то прекратились и гонения на христиан - стало понятно Христианство это на тысячелетия. А до этого момента Христианство было в подвешенном состоянии, Бог был готов в любой момент его прихлопнуть - все руководители Христианской церкви отправлялись Богом на мученическую смерть. А что ещё делать с отморозками?Во времена Иисуса Христа стало понятно: на текущем научном уровне люди ни в чём не разберутся. Надо гнать науку до появления генетики; историю и археологию до представления, что попыток построить государства было немало и все рухнули; время жизни гражданских государств 1200-1500 лет. Надо гнать технологии до появления тракторов, чтоб крестьянство почти исчезло и процесс разрушения генофонда пошёл гораздо быстрее; нужна технология массовой фотографии (вместо реалистичных бюстов). И самое главное: надо запустить в параллель гражданское и рабовладельческое государства для сравнения друг с другом. Советский Союз был задуман во время провала проекта "Римский скульптурный проект".Вот и получается, что все достижения человечества с момента возникновения Древнего Рима и до наших дней (конец проекта Ватикан) это заслуга Бога. Он пихал заниматься науками и технологиями только тех людей про которых заранее знал - они пополнят знания. Меньше чем за 3000 лет практически с нуля до полётов на луну и интернета.А что сами люди смогли, без посторонней помощи это видно из 4500- летней истории рабовладельческого Древнего Египта: какие то каракули вместо письма и решать простейшие арифметические задачи.Сейчас Бог перестанет гнать науку. Как то дело пойдёт?04.08.2018г.8 Орден Иисуса.Жертва Иисуса Христа как мы поняли понадобилась для захвата управления Богом Христианской церкви ( в последствии Католической). А зачем это ему понадобилось? Ведь для управления Древним Римом и кастовым государством этого не требовалось.Дело вот в чём. Из кастового государства ничего не получилось из за плохих инстинктов у человека. А с Древним Римом не хватило интеллекта для решения проблемы при тамошних уровнях науки. Было ясно - придётся гнать науку силком до нужного уровня. А чтобы генофонд не разрушался , придётся это делать в искусственно выдуманном рабовладельческом обществе - феодальном. Вот для управления феодальными государствами Богу и пришлось взять управление на себя.Феодальное государство управлялось нелогично. В городах помои выбрасывались из окон домов на улицу. В туалет ходили так же. В горшок, а потом из горшка в окна на улицу. Идеи сделать туалет или водопровод пресекались на корню. Царственные особы срали в Лувре по углам, прислуга уберёт. Это было нормально. Возмущались только если кто нагадит в камин или что то в подобном роде. Был распущен слух, что мыться вредно для здоровья - люди мылись один, два раза в жизни.Вот в таком духе содержались города. Делалось это специально, чтоб сдержать рост городов, чтоб в них не находились лишние люди. Все были при деле, никаких праздношатающихся. Из за такого управления разрушение генофонда в городах не происходило или было минимально. Но найти людей для организации такого управления было не возможно, вот и пришлось всем рулить Богу через Ватикан.В феодалы назначались отморозки в голове у которых из хозяйственных идей была только одна - как можно больше обобрать крестьян. По максимуму. Цель та же, чтоб крестьяне были рабами и при этом не происходило разрушение генофонда. - Понятно, поставив такого плана людей в руководство, те немедленно начинали беспредельничать. Право первой брачной ночи и подобная ерунда. Если посмотреть повнимательнее на рыцарские доспехи - никакой боевой ценности они не имели. Это было пугало для устрашения крестьян.Очевидно, чтобы вся конструкция тут же не развалилась требовался жёсткий присмотр как за феодалами, так и за крестьянами - Святая инквизиция. Это тоже пришлось делать Богу ( опять же через Ватикан). Управлять феодальным государством было многократно тяжелее, чем например Советским Союзом. А управлять Древним Римом вообще поблем не было - всё делали сами люди.В Древнем Риме Бог подсовывал заниматься наукой детей про которых точно знал - они продвинут науку. Но через 1200 лет подсовывать было уже некого, народ вымирал. Вот чтоб такого больше не было и пришлось запускать феодальные государства. В них Бог делал тоже самое - пропихивал одарённых детей в монастыри заниматься науками.Если Советский Союз создавался на определённый срок - 70 лет. То феодальные государства создавались на тысячелетия. Хорошо обошлось одним тысячелетием, запросто могло получиться, что сидели бы два или три тысячелетия. Феодальных государств было несколько - всеми надо было управлять. Социалистических государств тоже было несколько, но всеми управлять Бог не собирался. Управлялся только Советский Союз. Но самое главное - феодальные государства управлялись не логично, а Советский Союз вполне логично. Отсюда вывод: создавать Орден Иисуса для управления Советским Союзом было не обязательно, можно было управлять как Древним Римом. И действительно если посмотреть какие ошибки делали иезуиты назначая глав, от Ленина до Путина, то сразу видно - типичный метод создания ситуаций, создавалась ситуация и иезуиты сами себя накалывали. Видно что в мозгах у них никто не копошился.Создание Ордена Иисуса нужно было для другого. Через Орден Иисуса управление Советским Союзом происходило точно так же как и феодальными государствами. Поняв как управлялся Советский Союз становится понятно как управлялись феодальные государства Ватиканом. После этого легко становится ясно как устроен Ватикан. А поняв как устроен Ватикан становится ясно что произошло с Иисусом Христом. Создание Ордена Иисуса это подстава под Ватикан. Поэтому то эта спецслужба и была названа Богом именем Иисуса Христа.14.08.2018г.P.S. Почему Бог не воткнул евреям Христианство? У евреев в отличии от остальных народов род ведётся по женской линии. Это правильно и полезно. Правильно потому что человек двуполый и основной пол женский. Мужской пол пробный. А полезно, потому что у женщины появляется большая свобода в выборе мужа и из за этого евреи умнее остальных народов. Если бы евреи приняли Христианство то эта ценная традиция бы потерялась. Это плохо.А так как евреи не приняли Христианство, то и не стали бы строить феодальное государство и уже бы вымерли. Поэтому Богом было принято решение отправить их в резерв. Государство было разогнано, а евреи отправлены в другие страны в качестве низшей касты. Они батрачили на крестьян за объедки. Поэтому у евреев нет национальной кухни - из обглоданных кем то костей национальную кухню создать невозможно. Это позволило евреям в целостности сохранить свой генофонд и подпитывать хорошими генами народы других стран. А после 1500 года, когда возжи феодализма отпустили, закончилась и забота Бога о евреях, они стали как все. Но полезная традиция вести род по женской линии осталась.P.S.S. Почему я думаю, что компьютеры Другой цивилизации могут рассчитывать события приблизительно на 500 лет?Каждые 500 лет происходила корректировка курса через религии.1. 30 лет от р.Х. Иисус Христос действует за 500 лет перед концом Империи.2. 570 лет от р.Х. действует Магомед.3. 1054 лет от р.Х раскол на Православие и Католичество.4. 1517 лет от р.Х. действует Мартин Лютер, откалывается Протестантизм.P.S.S.S. Ключевой момент здесь - февраль 2016 года, когда часть иезуитов рванула из ФСБ и ситуация начала потихоньку прояснятся. ФСБшные придурки, подстрекаемые иезуитами, что то натворили в США и если американцы узнают что, то возможна и война. А иезуиты знают что, вплоть до деталей. Папа Франциск с ужасом понял, что Бог существует. Пока Папа Франциск пошёл на все уступки Путину, чтоб замять дело. Единственное условие - переговоры с Патриархом Кириллом. Тут главная идея, чтоб все были в курсе - он и Патриарх Кирилл братья. В общем у всех свои планы и как то никого не интересует: а какие планы у Бога?Работа которую Бог делал 3500 лет закончена. Соответственно Ватикан и Орден Иисуса ему больше не нужны. Очевидно готовится их погром. Очень маловероятно, но возможно, что и всего Католичества. В принципе к этому всё готово. Протестантские, православные, исламские, буддийские страны имеют ядерное оружие. Ни одна католическая страна ядерного оружия не имеет. Видимо мероприятие пройдёт достаточно бескровно. Очень полезно согласовать свои планы с планами Бога, а то может получиться как у Сталина с его планами. (когда Сталин начал планировать захват Евразии, Бог удивился, но перелистал свои планы - никаких Мировых революций там не было. Зато вся Вселенная посмотрела сериал "Вторая мировая война". Дело обычное - идиоты развлекают тех кто поумнее.)Патриарху Кириллу незадолго до намеченной встречи с Папой Франциском надо было позвонить ему-" Скажи честно, братан, ты в Бога веришь?"На тот момент Франциск уже ответил бы:-"Да",и в ответ:-" А, ну тогда пошёл на х...". Полезно сначала прошарить ситуацию, а потом принимать решение. А то Бог доверил ему такой пост, а он затупил. Разве это дело? 17.07.2018г. навигатор и справочник статьи сообщество проекты сообщества © 2009-2019 Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"