Последняя книга Стивена Хокинга говорит о том, что в один прекрасный день путешествие во времени станет возможным

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«Если подать заявку на грант, чтобы исследовать путешествие во времени, она будет немедленно отклонена», - пишет физик Стивен Хокинг в своей посмертной книге «Краткие ответы на большие вопросы». Он был прав. Но он также был прав, что вопрос о том, возможно ли путешествие во времени – «очень серьезный вопрос», к которому можно подойти с научной точки зрения.

Утверждая, что современное понимание не исключает этого, Хокинг, похоже, был сдержанно оптимистичен. Мы не можем построить машину времени сегодня, но можем ли мы сделать это в будущем?

Давайте начнем с нашей повседневной жизни. Мы считаем само собой разумеющимся звонить нашим друзьям и родственникам, где бы они ни находились, чтобы узнать, чем они занимаются прямо сейчас. Но этого мы никогда не узнаем. Сигналы, несущие их голоса и изображения, передвигаются непостижимо быстро, но для того, чтобы эти сигналы достигли нас, все же требуется определенное время

Невозможность получить доступ к «сейчас» того, кто далеко от нас, лежит в основе теорий пространства и времени Альберта Эйнштейна.

Скорость света

Эйнштейн сказал нам, что пространство и время являются частью одной вещи - пространства-времени - и что мы должны думать о расстоянии во времени так же, как мы думаем о расстоянии в пространстве. Как бы странно это ни звучало, мы с радостью отвечаем «около двух с половиной часов», когда кто-то спрашивает, как далеко Бирмингем от Лондона. Мы имеем в виду, что путешествие занимает столько времени со средней скоростью 50 миль в час.

Математически наше утверждение эквивалентно тому, что Бирмингем находится примерно в 125 милях от Лондона. Как отмечают физики Брайан Кокс и Джефф Форшаврит в своей книге «Почему E = mc²?», время и расстояние «можно поменять местами, используя нечто, имеющее продолжительность скорости». Интеллектуальный скачок Эйнштейна состоял в том, что смена скорости от времени к расстоянию в пространстве-времени универсальна - и это скорость света.

Скорость света - самая высокая скорость, которую может пройти любой сигнал. Это существенно ограничивает то, как скоро мы сможем узнать, что происходит в других местах вселенной. Это дает нам «причинную связь» - закон о том, что последствия всегда должны следовать за своими причинами. Это серьезная теоретическая преграда путешественников во времени. Для меня путешествие во времени и запуск событий, которые мешают моему рождению, означает поставить результат (меня) перед причиной (мое рождение).

Эйнштейн понимал, что результатом абсолютной скорости света является то, что само пространство и время не могут быть такими. И получается, что движущиеся часы должны тикать медленнее, чем стационарные.

Если бы я летел на космическом корабле с невероятной скоростью и вернулся на Землю, для меня прошло бы меньше времени, чем для всех. Все, к кому я вернулся, пришли бы к выводу, что моя жизнь шла как будто бы в замедленном темпе - я постарел бы медленнее, чем они, - и я пришел бы к выводу, что их жизнь шла так же, как при быстрой перемотке вперед. Чем быстрее я путешествую, тем медленнее будут мои часы относительно часов на Земле. И если бы я совершил поездку со скоростью света, я бы вернулся, как будто застывшим во времени.

Итак, если бы мы путешествовали быстрее света, пошло бы время в обратном направлении, как говорит научная фантастика?

К сожалению, требуется бесконечная энергия, чтобы разогнать человека до скорости света. Но даже если бы мы смогли, время не сможет просто побежать назад. Больше не будет смысла говорить о будущем и прошлом. Закон причинности будет нарушен, а понятие причины и следствия утратят свое значение.

Червоточины

Эйнштейн также говорил о том, что сила тяжести – это результат того, как масса искажает пространство и время. Чем больше массы мы помещаем в пространство, тем больше пространство-время деформируется, и тем медленнее тикают ближайшие часы. Если мы помещаем большое количество массы, пространство-время становится настолько искривленным, что даже свет не может избежать гравитационного притяжения, и образуется черная дыра. И если бы вы приблизились к краю черной дыры, ваши часы бы бесконечно медленно тикали по сравнению с теми, которые находятся далеко от нее.

Так можем ли мы правильно деформировать пространство-время, чтобы закрыть его и путешествовать?

Ответ – возможно, и искривление, которое необходимо, является преодолимой червоточиной. Но нам нужно создать области с отрицательной плотностью энергии, чтобы стабилизировать ее, и мешает этому классическая физика 19-го века. Однако нам может помочь современная теория квантовой механики.

Согласно квантовой механике, пустое пространство не является пустым. Вместо этого оно заполнено частицами, которые появляются и исчезают. Если мы сможем создать область, в которую может входить и выходить наименьшее количество частиц, то она будет иметь отрицательную плотность энергии.

Тем не менее, поиск теории, которая сочетает в себе квантовую механику с теорией гравитации Эйнштейна – одна из самых больших проблем в теоретической физике. Теория струн (точнее, М-теория), может предложить другой выход.

М-теория требует, чтобы в пространстве-времени было 11 измерений: одно время и три пространства, в которое мы перемещаемся, и еще семь очень маленьких. Можем ли мы использовать эти дополнительные пространственные измерения? Хокинг, по крайней мере, был полон надежд.

Спасение истории

Так действительно ли возможно путешествие во времени? Ответ, вероятно, нет.

Теории Эйнштейна не в состоянии описать структуру пространства-времени в невероятно малых масштабах. И хотя законы природы часто полностью противоречат нашему повседневному опыту, они всегда логичны, оставляя мало места парадоксам.

Несмотря на свой оптимизм, Хокинг осозновал, что неоткрытые законы физики, которые однажды вытеснят законы Эйнштейна, могут соединиться, чтобы предотвратить случайное (не случайное) скачкообразное перемещение больших объектов, таких как мы с вами, взад и вперед во времени. Мы называем это «предположением о защите хронологии».

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