В какой стране минимальный размер оплаты труда выше, чем в остальных?

В 22 из 28 государствах ЕС есть установленный законом минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В Германии МРОТ был введен четыре года назад, в 2018 году при полной занятости он достигал почти 1500 евро до вычета налогов в месяц. Столько же зарабатывал получающий зарплату в минимальном размере во Франции, и только в четырех странах ЕС больше (график).

В 2018 году только в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах и Бельгии установленный законом МРОТ был выше, чем в Германии.





МРОТ в Европе

Установленный законом МРОТ в 2018 году до вычета налогов в месяц

Люксембург – 1999 Ирландия – 1614

Нидерланды – 1578;Бельгия - 1563; Германия - 1498 Франция - 1498

Соединенное Королевство – 1401;Испания – 859 Словения - 843;Мальта - 748

Греция – 684; Португалия – 677; Польша - 503; Эстония - 500

Словакия – 480; Чехия – 478; Хорватия – 462;Венгрия – 445

Латвия – 430; Румыния-408; Литва – 400 Болгария – 261

В Дании, Финляндии, Италии, Австрии, Швеции и на Кипре МРОТ не установлен законом.

В месяц: при 39,1-часовой рабочей неделе с умножением на 52 рабочих недели при делении на 12 месяцев.

Источник: Евростат

2019 IW medien/Iwd

Однако с начала этого года движение перешло в структуру: с января местный МРОТ составляет 9,19 евро в час, что приводит к повышению соответственно ежемесячной зарплаты до 1552 евро. В Испании и во Франции МРОТ тоже вырос к началу года, в Испании до 900 евро в месяц, а во Франции до приблизительно 1600 евро в месяц.

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