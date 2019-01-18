В какой стране минимальный размер оплаты труда выше, чем в остальных?
В 22 из 28 государствах ЕС есть установленный законом минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В Германии МРОТ был введен четыре года назад, в 2018 году при полной занятости он достигал почти 1500 евро до вычета налогов в месяц. Столько же зарабатывал получающий зарплату в минимальном размере во Франции, и только в четырех странах ЕС больше (график).
В 2018 году только в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах и Бельгии установленный законом МРОТ был выше, чем в Германии.
МРОТ в Европе
Установленный законом МРОТ в 2018 году до вычета налогов в месяц
Люксембург – 1999 Ирландия – 1614
Нидерланды – 1578;Бельгия - 1563; Германия - 1498 Франция - 1498
Соединенное Королевство – 1401;Испания – 859 Словения - 843;Мальта - 748
Греция – 684; Португалия – 677; Польша - 503; Эстония - 500
Словакия – 480; Чехия – 478; Хорватия – 462;Венгрия – 445
Латвия – 430; Румыния-408; Литва – 400 Болгария – 261
В Дании, Финляндии, Италии, Австрии, Швеции и на Кипре МРОТ не установлен законом.
В месяц: при 39,1-часовой рабочей неделе с умножением на 52 рабочих недели при делении на 12 месяцев.
Источник: Евростат
2019 IW medien/Iwd
Однако с начала этого года движение перешло в структуру: с января местный МРОТ составляет 9,19 евро в час, что приводит к повышению соответственно ежемесячной зарплаты до 1552 евро. В Испании и во Франции МРОТ тоже вырос к началу года, в Испании до 900 евро в месяц, а во Франции до приблизительно 1600 евро в месяц.
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|13.01.2019 16:16
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