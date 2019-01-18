Верховный суд Канады разрешает голосовать гражданам, приживающим за пределами территории государства

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В пятницу Верховный суд Канады отменил ограничительный закон, не позволяющий гражданам Канады, проживающим за пределами страны, голосовать в национальных выборах.

Вопрос, поставленный перед судом, вращался вокруг раздела Избирательного закона Канады, в котором указано, что граждане Канады имеют право голосовать «пока они не отсутствовали в Канаде более 5 лет подряд». Следствием этого раздела закона стало лишение избирательных прав более полутора миллиона граждан Канады, проживающих за пределами территории страны 5 и более лет, включая Джиллиана Франка и Джами Дуонг, двоих граждан Канады, преподающих в университетах США. Они оба подали в суд на правительство Канады после того, как им запретили голосовать в выборах 2011 года, утверждая, что пятилетнее ограничение было «произвольным», и что лишение их права голосовать противоречит конституции. Правительство Канада утверждало, что ограничение избирательных прав обосновано разделом 1 Канадской хартии, которая допускает возможность сокращения конституционных прав «разумным и минимально ущербным способом», если для этого имеется веская политическая причина.

В решении 5-2, Верховный суд Канады согласился с Франком и Дуонгом. В решении суда, главный судья Ричард Вагнер указал, что «ссылку правительства на раздел 1 Хартии необходимо тщательно рассмотреть и к ней не может быть терпимости без убедительного обоснования». Без ясной и разумной политической причины для ограничения прав граждан, проживающих за пределами территории страны, суд пришел к выводу, что использование правительством Раздела 1 для обоснования пятилетнего периода проживания для ограничения права голосовать было ненадлежащим. «Голосования – это основа демократии», подчеркнул Вагнер, продолжая писать, что «отказ в основном праве на голосование сам по себе наносит ущерб соответствующим гражданам». Однако два судьи заявили особое мнение и подчеркнули, что пятилетнее ограничение было обоснованным, написав, что пятилетний период входит в сферу разумного выбора, что относится к компетенции Парламента, и это не является прерогативой суда, не затрагивая экспертизу суда, поставив под сомнению точную позицию, по которой Парламент должен принять окончательное решение по их особому мнению.

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