Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо оправдан Международным уголовным судом

Сторонники Лорана Гбагбо провели митинг у здания Международного уголовного суда в Гааге. Фото: Peter de Jong/AFP/Getty Images

Судьи приняли решение об освобождении Гбагбо, которому было предъявлено обвинении в совершении преступлений против человечности.

Бывший президент Кот-д'Ивуара будет освобожден, а выдвинутые против него обвинения в совершении преступлений против человечности оказались несостоявшимися после того, как Международный уголовный суд постановил, что у него нет дела, по которому он должен нести ответственность.

Суд в Гааге оправдал Лорана Гбагбо и его бывшего министра по делам молодежи по всем предъявленным им обвинениям и принял решение об их незамедлительном освобождении.

Обвинения, включая отдачу приказов об убийствах и преступления сексуального характера, связаны с насилием в западноафриканской стране после выборов 2011г. Гбагбо отказался передать власть Алассане Кваттаре, нынешнему президенту, и в итоге погибло около 3 тыс. чел. В результате после вмешательства войск Франции и ООН Гбагбо был задержал в бункере, где он прятался со своей женой Симоной.

Судьи постановили, что Гбагбо и его министр по делам молодежи Шарль Бле-Гуде не имели планов остаться у власти, поэтому нет необходимости в защите, так как прокурор не обосновал бремя доказывания.

Решение станет серьезным ударом для прокурора Международного уголовного суда, для которого это дело было важной вехой в судебной практике. Заседения суда возобновятся в среду, когда обвинение сможет заявить, будет ли подавать апелляцию. И в случае подачи апелляции, какие условия они хотят поставить для освобождения Гбагбо.

Международный уголовный суд обвиняют в одностороннем подходе, так как не было выдвинуто обвинений против военачальников Кваттары, которого тоже обвиняют в преступлениях.

Жертвам последовавшего после выборов насилия не удалось добиться справедливости: хотя судья Кот-д`Ивуара расследовали многие из преступлений и предъявили обвинения военным и политикам с обеих сторон, в прошлом году Кваттара объявил вызвавшую спору амнистию для почти всех из них.

Бывший преподаватель университета, ставший активистом, Бгагбо провел большую часть 1980-х гг. в изгнании во Франции. После возвращения он проиграл президентские выборы в 1990г. и провел в 1992г. шесть месяцев в тюрьме за участие в студенческих протестах.

Он пришел к власти в 2000 году в результате сомнительных выборов, которые он сам назвал «пагубными», но потом еще целое десятилетие откладывал проведение новых выборов. В ходе гонки 2010 года Гбагбо получил наибольшее число голосов избирателей в первом туре, набрав 38% голосов прежде, чем проиграл Кваттаре во втором туре.

Кваттару, переизбранного в 2015 году, обвиняют в использовании Международного уголовного суда для того, чтобы заставить молчать оппозицию.

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