навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
18.01.19   Редакция

Попытается ли Европа спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?

(0)
 
17.01.19   Редакция

Трамп – российский агент? «Никогда» – говорит он

(0)
 
17.01.19  

Трамп: "Я никогда не работал на Россию"

(0)
 
16.01.19   Редакция

Отношения США и России мешают освоению космоса

(0)
 
15.01.19   Редакция

Переживаем ли мы наихудший сценарий изменения климата?

(0)

последние за вчера, 17.01.19  
 
22:29   Редакция

Трамп – российский агент? «Никогда» – говорит он

(0)
 
20:55   Редакция

Последняя книга Стивена Хокинга говорит о том, что в один прекрасный день путешествие во времени станет возможным

(0)
 
04:46  

Трамп: "Я никогда не работал на Россию"

(0)
 
04:01  

Операция "Ы": какие клички дает НАТО российской военной технике

(0)
 
03:06  

Эксперт не исключает, что Путин и Абэ обсудят размещение баз РФ в Японии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 18.01.19 11:52
переводчик bachmatov1988;
   
 

Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо оправдан Международным уголовным судом

африка.jpg

Сторонники Лорана Гбагбо провели митинг у здания Международного уголовного суда в Гааге. Фото: Peter de Jong/AFP/Getty Images

Судьи приняли решение об освобождении Гбагбо, которому было предъявлено обвинении в совершении преступлений против человечности.

Бывший президент Кот-д'Ивуара будет освобожден, а выдвинутые против него обвинения в совершении преступлений против человечности оказались несостоявшимися после того, как Международный уголовный суд постановил, что у него нет дела, по которому он должен нести ответственность.

Суд в Гааге оправдал Лорана Гбагбо и его бывшего министра по делам молодежи по всем предъявленным им обвинениям и принял решение об их незамедлительном освобождении.

Обвинения, включая отдачу приказов об убийствах и преступления сексуального характера, связаны с насилием в западноафриканской стране после выборов 2011г. Гбагбо отказался передать власть Алассане Кваттаре, нынешнему президенту, и в итоге погибло около 3 тыс. чел. В результате после вмешательства войск Франции и ООН Гбагбо был задержал в бункере, где он прятался со своей женой Симоной.

Судьи постановили, что Гбагбо и его министр по делам молодежи Шарль Бле-Гуде не имели планов остаться у власти, поэтому нет необходимости в защите, так как прокурор не обосновал бремя доказывания.

Решение станет серьезным ударом для прокурора Международного уголовного суда, для которого это дело было важной вехой в судебной практике. Заседения суда возобновятся в среду, когда обвинение сможет заявить, будет ли подавать апелляцию. И в случае подачи апелляции, какие условия они хотят поставить для освобождения Гбагбо.

Международный уголовный суд обвиняют в одностороннем подходе, так как не было выдвинуто обвинений против военачальников Кваттары, которого тоже обвиняют в преступлениях.

Жертвам последовавшего после выборов насилия не удалось добиться справедливости: хотя судья Кот-д`Ивуара расследовали многие из преступлений и предъявили обвинения военным и политикам с обеих сторон, в прошлом году Кваттара объявил вызвавшую спору амнистию для почти всех из них.

Бывший преподаватель университета, ставший активистом, Бгагбо провел большую часть 1980-х гг. в изгнании во Франции. После возвращения он проиграл президентские выборы в 1990г. и провел в 1992г.  шесть месяцев в тюрьме за участие в студенческих протестах.

Он пришел к власти в 2000 году в результате сомнительных выборов, которые он сам назвал «пагубными», но потом еще целое десятилетие откладывал проведение новых выборов. В ходе гонки 2010 года Гбагбо получил наибольшее число голосов избирателей в первом туре, набрав 38% голосов прежде, чем проиграл Кваттаре во втором туре.

Кваттару, переизбранного в 2015 году, обвиняют в использовании Международного уголовного суда для того, чтобы заставить молчать оппозицию.


статью прочитали: 49 человек

   
теги: Западная Африка, Суд  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  12:35   Эксклюзив
Jurist -

В Китае суд приговорил подсудимого – гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков
суд.jpgВ понедельник китайский суд повторно рассмотрел дело подсудимого Роберта Ллойда Шелленберга о контрабанде наркотиков и приговорил его к смертной казни.

читали: 28

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 