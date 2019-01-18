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опубликовано редакцией на Переводике 18.01.19 12:35
переводчик bachmatov1988;
   
 

В Китае суд приговорил подсудимого – гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков

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В понедельник китайский суд повторно рассмотрел дело подсудимого Роберта Ллойда Шелленберга о контрабанде наркотиков и приговорил его к смертной казни.

В ноябре народный суд промежуточной инстанции города Далянь приговорил Шелленберга к 15 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и принял решение о конфискации его личного имущества стоимостью 150 тыс. китайских юаней за депортацию. По апелляции Шелленберга, вышестоящий провинциальный народный суд Ляонина постановил, что дело должно быть возвращено в рассмотревший его суд для пересмотра по причине ненадлежащего наказания.

Согласно статье 237 уголовно-процессуального кодекса Китайской народной республики при рассмотрении апелляции, поданной подсудимым или его законным представителем, защитником или близким родственником, апелляционный суд не может ужесточить наказание для подсудимого. При возврате дела в рассмотревший его суд для пересмотра, при отсутствии новых фактов о преступлении и если прокурором не было инициировано дополнительных следственных действий, рассматривающий дело суд не должен ужесточать наказание для подсудимого.

При пересмотре дела, суд постановил, чтобы прокуроры завершили расследование новых фактов, имеющих отношение к уголовному делу. Судом было установлено, что Шелленберг принимал участие в международной организованной преступности по контрабанде наркотиков и перевез контрабандой 222, 035 кг наркотиков, его поведение является преступлением, заключающемся в контрабанде наркотиков. В отличии от первоначального рассмотрения дела, суд постановил, что Шелленберг является основный преступником вместо пособника по контрабанде наркотиков.

«Прокуроры не представили новых доказательств, обосновывающих ужесточение наказания, и для доказывания участия Шелленберга в операции по контрабанде наркотиками не было достаточно доказательств», заявил адвокат Шелленберга, Джан Донгшуо. Для подачи апелляции у Шелленберга есть 10 дней, начиная со второго дня после получения решения суда


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теги: Китай, Суд  
   
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