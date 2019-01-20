Россия предъявила ультиматум Израилю

19 января 2019

Россия довела до сведения Израиля, что больше не потерпит ракетных ударов по району международного аэропорта Дамаска, так как эти атаки мешают российским планам по восстановлению международного авиасообщения с Сирией, пишет лондонская арабоязычная газета «Аль-Кудс аль-Араби».

В статье под заголовком «Международный аэропорт Дамаска стал новой точкой трений между Тель-Авивом и Москвой» говорится, что «Москва проинформировала Тель-Авив о планах по реабилитации аэропорта Дамаска в техническом и логистическом аспектах», и «крупные российские компании уже ведут переговоры с сирийскими властями».

В связи с этими планами Москва, как утверждается, «проинформировала Тель-Авив, что ракетные удары по тому, что Тель-Авив называет складами иранского оружия в районе аэропорта Дамаска более неприемлемы», так как международные авиакомпании, готовые возобновить рейсы в Дамаск, откладывают решение, опасаясь израильских атак.

За последний месяц ВВС ЦАХАЛ дважды нанесли удары по оружейным складам в районе аэропорта Дамаска. В преддверии выборов министр обороны Биньямин Нетаньяху отбросил многолетнюю политику «непризнания-неотрицания» израильской ответственности за удары по соседней стране. 27 декабря Израиль впервые взял на себя ответственность за ночную атаку ВВС устами «высокопоставленного источника в службах безопасности», а две недели спустя о новой атаке на иранские базы в Сирии лично известил мир глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаньяху.

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