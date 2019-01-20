"Мудрый Лукашенко защищает неказистого Путина от его же злых бояр..."

Валерий Карбалевич, радио Свобода / перевод UDF.BY

Иллюстрация: РИА Новости

Заявления Александра Лукашенко на совещании 10 января, посвященном белорусско-российским отношениям, вызвали быстрый и жесткий ответ со стороны России.

На эту тему с критической оценкой официального Минска высказались официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, посол в Беларуси Михаил Бабич. Два российские федеральных телеканала «Россия 1» и НТВ залпом выстрелили по официальному Минску.

Долго ждать ответа не пришлось. Длительное время выдерживать и скрывать негодование - не в стиле Александра Лукашенко. Использовав повод празднования 100-летия белорусской дипломатической службы (кстати, довольно искусственный праздник), 18 ноября он пригласил бывших министров иностранных дел Беларуси, чтобы в их присутствии дать ответ Москве.

Из высказываний Лукашенко, по БелТА, выяснилось, что России не нравится внешняя политика Беларуси.

«В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. - Прим. БЕЛТА) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уже слишком прозападные», - заявил Лукашенко.

Это важно, так как пока на официальном уровне Россия нигде, ни разу не упрекала Минск за прозападную политику.

Лукашенко отвергает обвинения в национализме

Лукашенко сильно возмущает, что российские СМИ обвиняют белорусов в национализме. Это очень болезненное место в сознании белорусского лидера. Четверть века он ведет борьбу с белорусскими националистами, кажется, всех победил, всех убедил, что национализма в Беларуси нет и быть не может. Три публициста агентства Regnum, которые писали о белорусском национализме и попустительстве ему со стороны властей, 14 месяцев отсидели за решеткой.

Проблема в том, что белорусский национализм может быть только антироссийским. И это разрушает весь официальный идеологический конструкт, согласно которому «белорусы - это русские со знаком качества», а «Могилев - российский город». Поэтому Лукашенко поручил провести специальное расследование драки в метро, ​​чтобы убедить Москву, что это фэйк. И на этом фоне все призывы оппозиции формировать белорусскую идентичность как защиту от «русского мира» пока не имеют никакого отклика.

О единой валюте

Фактически Александр Лукашенко ответил Сергею Лаврову о переходе на единую валюту.

Глава Беларуси продолжает прежнюю линию. Мол, мы и не против. Но... И вот тут начинается игра с элементами демагогии. Лукашенко говорит:

«Мы не против общей валюты, но это должно быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях».

Всем понятно, что Москва на это не пойдет, что это такая явная отмазка, чтобы отбиться от российских предложений.

Почему Россия давит

Наконец Лукашенко придумал, как объяснить это жесткое давление со стороны России. И выделил два объяснения. Во-первых:

«Кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже и не внешнеполитический. А та экономика, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован».

Это уже апелляция к российскому обществу, с надеждой обрести его поддержку. Дело в том, что пенсионная реформа в России, которая вызвала массовое недовольство, актуализировала вопрос о несправедливой приватизации. И Лукашенко пытается играть на этом, вызвать симпатию к Беларуси, где сохранилась государственная собственность.

Второй тезис. Лукашенко говорит:

«Там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного Президента Путина».

То есть существует добрый царь Путин - и плохие бояре, который сбивают его с толку. И мудрый Лукашенко защищает неказистого Путина от его же злых бояр. В прошлом он много раз обличал коварных олигархов, которые якобы диктуют политику Кремля. Все очень наивно, но ничего лучшего белорусский правитель не придумал.

Поддерживайте меня

Лукашенко не был бы сам собой, если бы тут же не экстраполировал этот белорусско-российский конфликт на ситуацию внутри Беларуси. Вот этот прекрасный пассаж:

«Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо».

Перевожу на понятный язык. В условиях напряженных отношений с Россией не дай Бог посягать на мою власть, раскачивать лодку. Если не хотите, чтобы было так, как в Украине, поддерживайте меня во время двух избирательных кампаний.

Кто о чем, а Лукашенко - прежде всего о власти.

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