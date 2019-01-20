Киберстратегия США: догнать Китай и не пропустить «квантовый удар» России

«Квантовая сеть». Иллюстрация: rubryka.com

Последние интервью российского предпринимателя и специалиста в области информационных технологий Игоря Ашманова в «Завтра» — «Цифровая оккупация» и в «Политкафе.рф» («Оцифрованный опиум») привлекли внимание к проблемы кибербезопасности России перед лицом потенциальной военной киберагрессии и продолжающейся информационной войны со стороны Соединенных Штатов. Национальная киберстратегия США и киберстратегия Пентагона 2018 года признают, что США участвуют в долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем и Россией. «Администрация признает, что Соединенные Штаты ведут постоянную конкуренцию со стратегическими противниками, государствами-изгоями, террористическими и криминальными сетями. Россия, Китай, Иран и Северная Корея используют киберпространство как средство для борьбы с Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, часто с безрассудством, к которому они никогда не прибегают в других областях».

В 2013 году в вооруженных силах США был создан новый род войск — кибервойска, и киберпространство стало рассматриваться, как отдельная военная операционная среда, подобная земной суше, воздуху или морю. В этом отношении пространственная электронная среда является своеобразным аналогом реального пространства. В киберпространстве можно вести тотальную войну по лекалам ХХ века, т. е. атаковать гражданские и военные киберобъекты и сети противника. В киберпространстве можно вести и пресловутую гибридную войну. В киберпространстве можно проводить информационную войну разной степени напряжения путем воздействия на гражданское население, власти и вооруженные силы противника. Шире — киберпространство можно использовать для классических военных действий: для управления, командования, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки. Киберстратегия Министерства обороны США 2018 года определяет значение киберпростанства для современного военного дела шире: «Компьютеры и сетевые технологии лежат в основе военных действий США, позволяя Объединенным силам получать информационное преимущество, наносить удары на большие расстояния и осуществлять глобальное командование и контроль… Мы будем вести операции в киберпространстве по сбору разведданных и подготовке военных кибер-возможностей для использования в случае кризиса или конфликта».

Таким образом, киберпространство используется для достижения как частного в сети, так и в общем противоборстве стратегического, оперативного, и тактических преимуществ для вооруженных сил США. Между тем, американцы обеспокоены растущими киберугрозами в отношение своих космических средств и вспомогательной инфраструктуры, которые имеют решающее значение для таких функций, как позиционирование, навигация, разведка, наблюдение, спутниковая связь и мониторинг погоды. Открытый, транснациональный и децентрализованный характер Интернета создает значительные уязвимости для доминирования США.

Итак, дадим нужные определения: киберпространство — это пространство внутри информационной среды, состоящей из взаимозависимых сетей и включающей инфраструктуру информационных систем, таких, как Интернет, телекоммуникационные сети, компьютерные системы и встроенные процессоры и контроллеры. Кибератака — это атака, осуществляемая посредством использования киберпространства, с целью: разрушения, отключения, уничтожения или злонамеренного управления вычислительной средой, инфраструктурой; нарушения целостности данных или кражи контролируемой информации. Следовательно, конкретная кибер-инфраструктура, посредством которой осуществляются кибератаки, должна рассматриваться в качестве оружия нового рода войск. А там, где мы имеем дело с современными вооружениями, обязательно возникает эффект гонки вооружений, т. е. стремления путем создания новых технологий получить ощутимые преимущества перед противником в данном классе вооружений. Помимо технологий, речь в этой сфере кибервооружений может идти о разработке неизвестных ранее инновационных концепций, которые позволят использовать операции в киберпространстве по всему полному спектру конфликтов.

Настоящее состояние дел таково, что военные противники США используют тот же тип компьютерных и сетевых технологий, что и американцы. Эти технологии изобретены в США, что дает американцам заведомую фору в кибервойне. Пентагон будет использовать этот задел, чтобы получить военное преимущество. Для поддержания этого преимущества Пентагон должен и дальше вводить новшества, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися угрозами и технологиями в киберпространстве. Успех на этом пути требует от американцев внедрения у себя инноваций быстрее, чем у их стратегических конкурентов — военных противников, в число которых зачислены Китай и Россия. Сами же противники США рассматривают киберпространство как арену, на которой можно нейтрализовать подавляющую военную, экономическую и политическую мощь США, и где они уязвимы со своими союзниками и партнерами. Постоянное активное участие в киберпространстве уже само по себе меняет стратегический баланс сил.

«Национальная киберстратегия США» 2018 года определяет следующие общие задачи для сохранения технологического лидерства США в электронных технологиях:

— стимулировать инвестиции в кибербезопасность;

— отдавать приоритет среди национальных инвестиций инвестициям в исследования и разработки;

— отдавать приоритет инновациям;

— инвестировать в инфраструктуру следующего поколения.

Что касается конкретики, то кибертехнологическая гонка вооружений в настоящее время идет по трем основным направлениям:

— квантовая информатика;

— искусственный интеллект;

— следующее поколение телекоммуникационной инфраструктуры.

Уже в ближайшей перспективе американцам предстоит решить проблему квантовых компьютерных технологий. Криптография с открытым ключом является основой безопасной работы современной Интернет инфраструктуры по американским технологиям. Созданные противниками США в ближайшее время квантовые компьютеры смогут легко взломать эту основу работы в Интернете — современную криптографию с открытым ключом. Поэтому в «Национальной киберстратегии США» 2018 года администрацией президента Трампа ставится задача Министерству торговли посредством Национального института стандартов и технологий (NIST) оценивать и стандартизировать криптографические алгоритмы с открытым ключом. Соединенные Штаты должны стоять на переднем крае защиты коммуникаций, поддерживая быстрое принятие будущих стандартов NIST, соответствующих уровням квантовых технологий, во всей государственной инфраструктуре, включая, разумеется, и американское военное ведомство. NIST предстоит использовать квантово-устойчивые алгоритмы с использованием самой квантовой технологии для защиты данных и сетей с помощью современного оборудования, такого как квантовые генераторы случайных чисел и квантовых распределителей ключей.

Именно здесь кроется главная угроза для современного американского доминирования в Интернете. Новые стандарты шифрования, способные противостоять квантовой угрозе, могут быть реализованы и развернуты к 2034 году. В то время как квантовый компьютер, способный взломать американские системы отрытого шифрования, может быть готов у противников США за десять лет до этого, т. е. к 2024 году.

В «Национальной киберстратегии США» 2018 года определено: «Правительство Соединенных Штатов Америки изучит использование новых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, с рассмотрением рисков, присущих их использованию и применению». Таким образом, с квантовыми технологиями связано развитие соответствующего им программного обеспечения нового поколения. Понятие «искусственный интеллект» (ИИ) — это неточный перевод англоязычного термина artificial intelligence — буквально «искусственное понимание». На самом деле, ИИ не подразумевает умения мыслить и осознавать себя, но лишь означает способность сложного и адекватного реагирования на реальность, в том числе, в больших сегментах киберпространства.

В настоящее время, при имеющемся обширном киберполе и колоссальной киберинфраструктуре, задача обеспечения безопасности сетей является невыполнимой или трудно выполнимой задачей. Следующий уровень — технологии ИИ обеспечат ее выполнение. Квантовые технологии и ИИ станут весьма эффективным средством для выявления вредоносных программ и враждебной кибер-активности в разных сетях и системах в масштабах реального времени. Кроме того, ИИ на порядок повысит потенциал и кибернападения, и обычных вооружений и соответствующего им военного планирования.

1 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин на форуме «Проектория» высказался в том смысле, что лидер по созданию ИИ станет властелином мира. Таким способом Путин косвенно подтвердил, что в России успешно идут практические работы по созданию технологий ИИ. Разумеется, американцев тревожит перспектива подобных работ. Квантовые технологии и ИИ могут стать для современной гонки кибервооружений современным аналогом линкора «Дредноут» начала ХХ века. Спуск на воду в 1907 году в Великобритании этого ударного корабля нового типа буквально обнулил ценность всех существовавших на тот момент боевых эскадр в мире. В итоге военно-морская гонка вооружений в мире вышла на новый «забег».

Что касается телекоммуникационной инфраструктуры следующего поколения — 5G, то недавний инцидент в Канаде с арестом по запросу США директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу свидетельствует о проблемах у американцев на этом направлении. Ведь китайская кампания первой начинает разворачивать сети стандарта 5G. Похоже, и на этом направлении главный конкурент США готов обставить американцев в гонке кибервооружений.

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