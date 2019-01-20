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опубликовано редакцией на Переводике 18.01.19 23:55 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Miami Herald ”,

"Family meals help build better relationships" США - 04 января 2019 г. Семейный прием пищи помогает построить лучшие отношения DREAMSTIME / TNS Сколько раз в неделю вы садитесь за стол всей семьей? Если вы задумались об этом, то это проблема. Плотный график настолько сильно сократил семейные встречи за столом, что за последние 20 лет их количество снизилось на 33%. И, тем не менее, в совместном питании есть множество преимуществ. Меню не должно быть чем-то необычным – пицца или макароны с сыром годятся так же, как и более формальная еда – вам нужно просто сесть и провести время как настоящая семья. Это не обязательно должен быть ужин; Может быть, завтрак подходит вашей семье лучше. В любом случае, семейный прием пищи важен по нескольким причинам, а именно: Вы будете ближе друг другу. Вы можете узнать многое от своих детей во время ужина. (Просто не забудьте объявить стол зоной без устройств.) Если выделить время для общения, родители смогут быть в курсе школьной и социальной жизни своих детей. Чтобы начать разговор, создайте чашу «поговорить об этом», в которую каждый член семьи кидает вопрос или тему, чтобы все могли по очереди начать обсуждение.

Ваши дети улучшат свои социальные навыки. Семейный прием пищи учит детей таким важным вещам, как обмен («Пожалуйста, передай хлеб»), компромисс («Изабель сейчас берет хлеб, так что вам придется подождать»), переговоры («Если я передам тебе горох, не мог бы ты передать мне картошку? »), этикет («Можно выйти из-за стола?»), командная работа («Пожалуйста, помогите мне принести тарелки на кухню») и решение проблем («Я думал, что я положил четыре вилки на стол»). Это также возможность достать кастрюли и сковородки и приготовить что-нибудь вместе с детьми. Все переводиться на жизненные навыки общения.

Вы будете есть более здоровую пищу. Блюда, которые ест вся семья, содержат на 50% больше фруктов и овощей и малое количество жиров. Это означает, что ваши дети вряд ли будут страдать от избыточного веса или ожирения. Дополнительный бонус: вы будете лучше осознавать, что вы едите сами и что вы даете своей семье.

Ваши дети будут лучше учиться в школе. Было показано, что разговоры во время еды улучшают словарный запас детей. Беседа с ними об экологии или о последнем популярном фильме совершенствует их навыки общения и мышления. Кроме того, было доказано, что подростки менее склонны к опасному поведению (например, наркотикам, алкоголю и сексуальной активности), когда семейный прием пищи – часть их жизни.

У вас будет традиция. Детям нужна стабильность, поскольку это дает им безопасность. Традиции (например, ужин в 6 часов вечера) также помогают укрепить семейную идентичность.

Вы сможете следить за их настроением. В семьях иногда бывают проблемы, и обеденный стол может быть напряженным местом. Но вы можете превратить «плохое» в «хорошее», обучаясь искусству вежливых ссор.

Ваша семья будет счастливее. Совместное питание сближает. Это время, чтобы выключить электронику и обратиться друг к другу. статью прочитали: 17 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив Sydney Morning Herald - Завтракать или не завтракать, вот в чем вопрос Оказывается, с научной точки зрения, все еще неизвестно, действительно ли завтрак необходим, не говоря уже о том, хороший или плохой. Оказывается, с научной точки зрения, все еще неизвестно, действительно ли завтрак необходим, не говоря уже о том, хороший или плохой. читали: 829 читать далее Эксклюзив xinhuanet.com - Терапия с помощью собак, больше, чем общение Не раскрывая состояния испанского мальчика, Крейг отметила, что он был слишком болен, чтобы говорить. «Мальчик лежал там, и вы могли бы сказать, что он серьезно болен, очень грустно». Крейг положила Коди на кровать рядом с малышом. Чтобы подбодрить мальчика, Крейг велела Коди сделать несколько трюков. Коди танцевал хула, кружась с поднятыми передними лапами в воздухе. Наблюдая за этим, маленький мальчик сел и начал говорить по-испански, смеяться. Не раскрывая состояния испанского мальчика, Крейг отметила, что он был слишком болен, чтобы говорить. «Мальчик лежал там, и вы могли бы сказать, что он серьезно болен, очень грустно». Крейг положила Коди на кровать рядом с малышом. Чтобы подбодрить мальчика, Крейг велела Коди сделать несколько трюков. Коди танцевал хула, кружась с поднятыми передними лапами в воздухе. Наблюдая за этим, маленький мальчик сел и начал говорить по-испански, смеяться. читали: 640 , обсуждали: 2 читать далее

