Фальшивая Washington Post сообщила о побеге Трампа из Белого дома

Январь 17, 2019

Редакция газеты Washington Post заявила, что ей известно о распространяемых липовых материалах, однако они не имеют никакого отношения к настоящей газете.

У Белого дома активисты раздают пародийный выпуск газеты Washington Post о "побеге" президента США Дональда Трампа.

В материале, размещенном на главной странице, говорится, что американский президент покинул пост, оставив в Овальном кабинете салфетку с надписью "виноваты жуликоватая Хиллари Клинтон и фейковые СМИ".

Неизвестные также создали сайт поддельной газеты, разместив там материалы о том, как в мире празднуют уход Трампа. Сообщается, что Трамп "убежал" на свою дачу в Ялте, на Крымском полуострове.

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