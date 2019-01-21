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CNBC: американская разведка подтвердила успешные испытания новой российской противоракеты

19.01.2019 Иллюстративное фото.Иллюстративное фото. Автор: Sputnik/Scanpix

Россия в конце декабря провела еще одно успешное испытание ракеты "Нудоль", которая может уничтожать спутники на околоземной орбите.

В общей сложности "Нудоль" испытывалась семь раз, в том числе дважды в 2018 году, сообщила в субботу телекомпания CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Последнее испытание состоялось 23 декабря. Запуск ракеты был осуществлен с подвижного ракетного комплекса.

По оценке источника CNBC, "Нудоль" предназначена для уничтожения коммуникационных и разведывательных спутников на околоземной орбите.

По данным Национального центра воздушно-космической разведки США (NASIC), за последние два десятилетия количество иностранных разведывательных и фотографирующих спутников на орбите утроилось и достигло 300 единиц. У США развернуто в космосе 353 спутника, используемых для этих целей. В ответ на это крупные иностранные державы ускорили разработку ракет для уничтожения спутников.

Российские СМИ ранее сообщали, что "Нудоль" может являться элементом нового поколения российской системы противоракетной обороны.


Редактор: Андрей Крашевский

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