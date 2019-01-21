Опубликована фотография выброса радиации во время испытаний ядерного оружия на Новой Земле в 1987 году

Облако пыли высотой несколько десятков метров из штольни в горах Моисеева.

Российский блогер опубликовал фотографию ядерных испытаний в августе 1987 года, во время которых все пошло совершенно не так.

By Thomas Nilsen

января 09, 2019

2 августа 1987 года в 2 часа ночи советские ученые, занимающиеся разработкой ядерного оружия, нажимают кнопку и запускают серию взрывов пяти ядерных зарядов, заложенных в штольню на полигоне Маточкин Шар.

Раздается громкий гул, и земля дрожит как во время землетрясения. Из штольни, герметичность которой должны обеспечивать многометровые стены из камня и бетона, вырывается огромное облако пыли.

Облако радиоактивной пыли оказалось большой неожиданностью для участников события.

Сейчас, более 30 лет спустя, фотографию этого происшествия опубликовал российский блогер, занимающийся атомной тематикой и периодически выкладывающий фотографии у себя в «Твиттере».

Об утечке радиации во время августовских испытаний 1987 года было известно, в том числе из публикации 2005 года в журнале Science and Global Security. Теперь фотография с места событий дает более четкое представление о масштабе обрушения штольни.

Фотография сделана не более чем в километре от входа в штольню, и на ней виден военный вертолет. У каждой из штолен, где с 1964 по 1990 год проходили подземные испытания ядерного оружия, есть свой кодовый номер. Обрушившаяся на этой фотографии штольня известна под шифром А-37А.

Согласно списку всех подземных ядерных испытаний на Новой Земле, опубликованному в Science and Global Security, общая мощность взорванных 2 августа пяти зарядов составила 150 килотонн, что в десять раз больше бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

По оценкам, утечка радиации составила 56 ТБк. Уровень гамма-излучение у входа в штольню составил более 500 Р/ч. Выход радиоактивных газов был зарегистрирован через полторы минуты после взрыва.

500 Р/ч — это примерно в тысячу раз больше годовой дозы для обычного человека. При прямом воздействии в течение одного-двух часов такая доза может быть смертельной.

В опубликованной в 1991 году книге «Ядерные испытания СССР» о северном полигоне на Новой Земле группа советских специалистов-ядерщиков пишет об этой аварии так: «Всего через 1,5 минуты после взрыва прямо над входом в штольню образовался мощный выброс потока радиоактивных газов. Позже было установлено, что газ вышел через геологический разлом вдоль оси штольни, а горячие газы растопили лед на поверхности».

Авторы описывают, как в течение нескольких минут после взрыва была введена в действие программа экстренной эвакуации всего персонала. Случаев лучевой болезни среди персонала испытательного полигона на Новой Земле зарегистрировано не было.

Изображение: Google Earth / Barents Observer​

Горы Моисеева, где проходили испытания ядерного оружия, находятся примерно в 10 километрах к югу от военного поселка Северный на берегу пролива Маточкин Шар, служившего центром полигона.

Последнее испытание настоящего ядерного оружия на Новой Земле состоялось 24 октября 1990 года. Сегодня на российском арктическом архипелаге проводятся только подкритические испытания ядерного оружия.

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