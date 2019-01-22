Иерусалимский патриарх Феофил отказался встречаться с президентом Украины

Греческий иерусалимский патриарх Феофил III отказался встречаться с президентом Украины Петром Порошенко под предлогом внезапного недомогания.

Петр Порошенко в настоящий момент находится с официальным визитом в Израиле. Поводом для этой поездки является подписание израильско-украинского соглашения о свободной торговле. В ходе визита Порошенко также встретится для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху.

Патриарх Феофил, формально находящийся в подчинении Константинопольского Патриархата, попал в трудное положение после дарования Украине Томоса и официальнго признании автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Томос вызвал невиданную вспышку гнева как иерархов Русской православной церкви, так и правящих кругов РФ. В результате патриарх Константинопольский Варфоломей был назван «раскольником и еретиком», и РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Греческий патриархат в Иерусалиме зависит не только от многочисленных паломников из России, но и от пожертвований православных меценатов.

Накануне визита Феофил встретился с делегацией группы компаний «Царьград» во главе с председателем ее совета директоров Константином Малофеевым. Малофеев в России носит неофициальное звание «православный банкир» и является учредителем православного канала «Царьград» и спонсором множества православных структур. Входит в патриаршью комиссию по защите материнства и детства.

В российском посольстве не скрывают, что речь на встрече шла о предстоящем визите украинского президента, при этом Православную церковь Украины именовали «политическим проектом Киева и США».

После всего этого патриарх Феофил занемог и отказался встречаться с Порошенко. Ранее Феофил сообщал, что «возносит молитвы о митрополите Онуфрии (РПЦ), который «является наиболее подходящим человеком для сложной ситуации, в которой находится украинский народ».

Накануне визита Порошенко в Израиль в редакцию IsraelInfo поступила статья, которую автор, «прихожанин иерусалимского патриархата Леонид Кац», просил разместить за «денежное пожертвование на поддержку и развитие вашего ресурса».

В статье говорилось, что Порошенко сопровождают епископы вновь созданной Православной церкви Украины, которые надеются сослужить с иерусалимским патриархом. Большая часть статьи посвящалась фигуре «беглеца» из Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Александра Драбинко. Он обвинялся в «аморальном образе жизни», «хищениях», связях с органами безопасности Украины и прочих преступлениях, включая намек на причастность к смерти одного из верных Москве украинских митрополитов.

«Согласится ли патриарх Феофил пойти на риски, которые влечет за собой сослужение с иерархами ПЦУ и с митрополитом Драбинко в частности?» — заканчивалась статья. Как видим, патриарх не пошел «на риски» и занедужил перед самой встречей с украинским президентом, которая была назначена на 15:00.

Патриарх Феофил III. Фото Υπουργείο Εξωτερικών

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