навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.01.19  

Иерусалимский патриарх Феофил отказался встречаться с президентом Украины

(0)
 
21.01.19   Редакция

Что люди на самом деле говорят перед смертью

(0)
 
21.01.19  

CNBC: американская разведка подтвердила успешные испытания новой российской противоракеты

(0)
 
20.01.19  

"Люди верят, что Россия может напасть на Швецию. В этом нет ни капли правды" – шведский ветеран

(0)
 
20.01.19   Редакция

"Мудрый Лукашенко защищает неказистого Путина от его же злых бояр..."

(0)
 
19.01.19   Редакция

Так все-таки наследственность, а не внешняя среда?

(0)

последние за вчера, 21.01.19  
 
23:58   Редакция

Что люди на самом деле говорят перед смертью

(0)
 
23:27   Редакция

Они убивают за деньги или Что такое ЧВК, и на кого они работают

(0)
 
23:09   Редакция

Опубликована фотография выброса радиации во время испытаний ядерного оружия на Новой Земле в 1987 году

(0)
 
22:58  

CNBC: американская разведка подтвердила успешные испытания новой российской противоракеты

(0)
 
22:44  

Фальшивая Washington Post сообщила о побеге Трампа из Белого дома

(0)
 
22:34  

Забытые подводные грабли

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 22.01.19 04:46
скаут: Игорь Львович;
   
 

Иерусалимский патриарх Феофил отказался встречаться с президентом Украины

Греческий иерусалимский патриарх Феофил III отказался встречаться с президентом Украины Петром Порошенко под предлогом внезапного недомогания.

Петр Порошенко в настоящий момент находится с официальным визитом в Израиле. Поводом для этой поездки является подписание израильско-украинского соглашения о свободной торговле. В ходе визита Порошенко также встретится для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху.

Патриарх Феофил, формально находящийся в подчинении Константинопольского Патриархата, попал в трудное положение после дарования Украине Томоса и официальнго признании автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Томос вызвал невиданную вспышку гнева как иерархов Русской православной церкви, так и правящих кругов РФ. В результате патриарх Константинопольский Варфоломей был назван «раскольником и еретиком», и РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Греческий патриархат в Иерусалиме зависит не только от многочисленных паломников из России, но и от пожертвований православных меценатов.

Накануне визита Феофил встретился с делегацией группы компаний «Царьград» во главе с председателем ее совета директоров Константином Малофеевым. Малофеев в России носит неофициальное звание «православный банкир» и является учредителем православного канала «Царьград» и спонсором множества православных структур. Входит в патриаршью комиссию по защите материнства и детства.

В российском посольстве не скрывают, что речь на встрече шла о предстоящем визите украинского президента, при этом Православную церковь Украины именовали «политическим проектом Киева и США».

После всего этого патриарх Феофил занемог и отказался встречаться с Порошенко. Ранее Феофил сообщал, что «возносит молитвы о митрополите Онуфрии (РПЦ), который «является наиболее подходящим человеком для сложной ситуации, в которой находится украинский народ».

Накануне визита Порошенко в Израиль в редакцию IsraelInfo поступила статья, которую автор, «прихожанин иерусалимского патриархата Леонид Кац», просил разместить за «денежное пожертвование на поддержку и развитие вашего ресурса».

В статье говорилось, что Порошенко сопровождают епископы вновь созданной Православной церкви Украины, которые надеются сослужить с иерусалимским патриархом. Большая часть статьи посвящалась фигуре «беглеца» из Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Александра Драбинко. Он обвинялся в «аморальном образе жизни», «хищениях», связях с органами безопасности Украины и прочих преступлениях, включая намек на причастность к смерти одного из верных Москве украинских митрополитов.

«Согласится ли патриарх Феофил пойти на риски, которые влечет за собой сослужение с иерархами ПЦУ и с митрополитом Драбинко в частности?» — заканчивалась статья. Как видим, патриарх не пошел «на риски» и занедужил перед самой встречей с украинским президентом, которая была назначена на 15:00.

Патриарх Феофил III. Фото Υπουργείο Εξωτερικών



статью прочитали: 34 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 