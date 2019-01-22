Иерусалимский патриарх Феофил отказался встречаться с президентом Украины
Греческий иерусалимский патриарх Феофил III отказался встречаться с президентом Украины Петром Порошенко под предлогом внезапного недомогания.
Петр Порошенко в настоящий момент находится с официальным визитом в Израиле. Поводом для этой поездки является подписание израильско-украинского соглашения о свободной торговле. В ходе визита Порошенко также встретится для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху.
Патриарх Феофил, формально находящийся в подчинении Константинопольского Патриархата, попал в трудное положение после дарования Украине Томоса и официальнго признании автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Томос вызвал невиданную вспышку гнева как иерархов Русской православной церкви, так и правящих кругов РФ. В результате патриарх Константинопольский Варфоломей был назван «раскольником и еретиком», и РПЦ разорвала отношения с Константинополем.
Греческий патриархат в Иерусалиме зависит не только от многочисленных паломников из России, но и от пожертвований православных меценатов.
Накануне визита Феофил встретился с делегацией группы компаний «Царьград» во главе с председателем ее совета директоров Константином Малофеевым. Малофеев в России носит неофициальное звание «православный банкир» и является учредителем православного канала «Царьград» и спонсором множества православных структур. Входит в патриаршью комиссию по защите материнства и детства.
В российском посольстве не скрывают, что речь на встрече шла о предстоящем визите украинского президента, при этом Православную церковь Украины именовали «политическим проектом Киева и США».
После всего этого патриарх Феофил занемог и отказался встречаться с Порошенко. Ранее Феофил сообщал, что «возносит молитвы о митрополите Онуфрии (РПЦ), который «является наиболее подходящим человеком для сложной ситуации, в которой находится украинский народ».
Накануне визита Порошенко в Израиль в редакцию IsraelInfo поступила статья, которую автор, «прихожанин иерусалимского патриархата Леонид Кац», просил разместить за «денежное пожертвование на поддержку и развитие вашего ресурса».
В статье говорилось, что Порошенко сопровождают епископы вновь созданной Православной церкви Украины, которые надеются сослужить с иерусалимским патриархом. Большая часть статьи посвящалась фигуре «беглеца» из Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Александра Драбинко. Он обвинялся в «аморальном образе жизни», «хищениях», связях с органами безопасности Украины и прочих преступлениях, включая намек на причастность к смерти одного из верных Москве украинских митрополитов.
«Согласится ли патриарх Феофил пойти на риски, которые влечет за собой сослужение с иерархами ПЦУ и с митрополитом Драбинко в частности?» — заканчивалась статья. Как видим, патриарх не пошел «на риски» и занедужил перед самой встречей с украинским президентом, которая была назначена на 15:00.
Патриарх Феофил III. Фото Υπουργείο Εξωτερικών
статью прочитали: 34 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь