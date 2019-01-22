Относительно реформы Пенсионного обеспечения. Пенсионер – речь идёт о соблюдении ваших прав!

Так, уже какой год подряд нам, в Украине, описывают положения реформы Пенсионного обеспечения граждан Украины, но, как и раньше, Мы граждане, не видим себя и свое пенсионное будущее в предлагаемых вариантах. Пенсионная реформа - это не только проблема пенсионного обеспечения и возраста граждан - это инструмент построения новых, более ответственных общественных отношений! Разумеется, отношений работающих и уже вышедших на пенсию граждан с чиновниками, которые, именуя себя властью, почему-то понимает это, как необходимость, более того, обязанность граждан выслушивать всякие пояснения и объяснения, почему по тем или иным причинам власть решит проблемы пенсионеров – но в будущем, которое уже на горизонте!

Только, скажите мне – читатели, сегодняшние пенсионеры и будущие – ответьте на простой вопрос – если у вас в течении всей вашей трудоспособной жизни удерживали часть денег – из ваших денег, из вашей зарплаты, а теперь кормят обещаниями и предложениями смотреть на горизонт - не простейшая ли это форма мошенничества, за которую следует отвечать в уголовном порядке?

Не решив проблемы финансового обеспечения старости граждан, пенсионная реформа ничего и не решает, а потому она, как и предельный возраст выхода на пенсию, должны быть пересмотрены. Вопрос очень серьезный и сложный, возможно, поэтому никто не решается на введение накопительной системы путем создания пенсионного банка с правом передачи неиспользованной по тем или иным причинам части – остатка – пенсионных средств, как собственности пенсионера, по его желанию – по завещанию или другой правовой форме - его близким, по наследству, просто по распоряжению – детям или родственнику. Пенсионный вклад больше соответствует интересам и правам граждан, чем предлагаемые варианты пенсионного обеспечения. Люди, подумайте, почему вы должна ждать, как какой-то милости, что вам позволят, изъятые у вас в течении жизни средства, получать в каких-то дозах какой-то срок и в течении какого-то, оставшегося вам жить, периода? Перспектива решения, обеспечения и гарантирования обеспеченной старости волнует, практически, всех граждан Украины! Но, при этом, никто из властных структур не задумывается, по крайней мере, никто не высказывается вслух, что они просто присваиваю себе право распоряжаться вашими средствами, вашими деньгами!

Люди, надо помнить, что, в конце концов, наше собственное обеспечение создается из наших собственных средств, но, сколько из нас, при общем обеднении народа, дождется, доживет до этой, обещанной пенсионной реформы, и что будет со средствами, оставшимися после, простите, кончины пенсионера – ведь средства-то его!!!! У Вас не складывается мнения, что все эти предлагаемые варианты пенсионной реформы просто мошенничество страховщика под государственным флагом?

Наша организация ( Союз Солидарности и Социальной Справедливости ) в 15.11.2018 году подписала меморандум с Партией Пенсионеров Украины в котором предусмотрены совместные действия по внедрению проекта по обеспечению старости граждан Украины!

Познакомьтесь со статьями, начиная с 2013 года – ведь мы уже более 5 лет добиваемся для пенсионеров права знать, где его средства, сколько их и что он с ними может делать, как поступать и сколько может зарабатывать на них, храня их в банке в виде депозитного вклада на определённый период! Кто на их эксплуатации зарабатывает, куда исчезают, как заработанные на этих средствах, деньги, так и сами средства – после, ещё раз простите, кончины пенсионера? Что это? Или нужно признать это, ничем иным, как мошенничество!

Як і раніше, громадяни не зацікавлені, а реформатори від держави не запропонували ті напрямки, коли кожний з нас побачить себе та своє пенсійне майбутнє в запропонованих реформах.

26 апреля 2013, 20:02

http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3335914-pensiinyi-fond-rudyment-sotsializmu-na-tili-rynkovoi-ekonomiky-ukrainy

Согласно сведениям, предоставленным в Правительственном курьере от 19 апреля 2013 директором департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Н.Шамбир: - «В Украине постепенно развивается система негосударственного пенсионного обеспечения», указано следующее: - Сейчас на 95 пенсионеров приходится 100 работников, платят взносы в Пенсионный фонд. Населения, как и во всем мире, стареет. По прогнозам специалистов, в 2050 году 100 работающих содержать 125 пенсионеров. Чиновники от государства пытаются отстраниться от решения пенсионной проблемы и переложить ее на плечи граждан за счет негосударственного пенсионного обеспечения, которые напоминают нам до боли известные трасты. http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/mikola-shambir-v-ukrayini-postupovo-rozvivayetsya-/. Но, обоснованного пути выхода из кризиса пенсионного фонда, который был фундаментом будущего пенсионеров и гарантировал пенсионное будущее общества не найдено. Такое положение дел возник при тех обстоятельствах, что Украина до сих пор не смогла найти путь к обеспечению, обеспечению и, главное, заинтересованности граждан в обеспечении своего пенсионного возраста.

-Прежнему граждане не заинтересованы, а реформаторы от государства не предложили те направления, когда каждый из нас увидит себя и свое пенсионное будущее в предложенных реформах. Человек должен строить и иметь рычаги контроля и влияния на свое будущее. Проведены общественные обсуждения больше носят характер галочки в отчетах о действиях по привлечению общества к дискуссии, чем реальное получение направлений выхода из пенсионной кризиса, а форма обработки полученных выводов, так или иначе, свидетельствует либо о нежелании или о непрофессионализме лиц, получивших материал для анализа и дальнейшей имплементации предложений в положение пенсионной реформы.

17 апреля 2013 Верховная Рада Украины отклонила два законопроекта (№1026 и №1073) народных депутатов Украины от оппозиции, которые предлагали отменить принятое с 1 октября 2011 решение о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин и увеличение продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения полного размера минимальной пенсии (с 20/25 лет до 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно). Это свидетельствует, о неудачных попытках ревизии со стороны оппозиции в ВР принятой ранее реформы системы пенсионного обеспечения граждан Украины, подтвердили отсутствие ясных, четких и конструктивных предложений альтернативы принятым и вызвав напряжение в обществе принципам «Обеспечение пенсионного обеспечения».

Кроме того, положения, которые были предложены «реформаторов» и внесены в положения пенсионной реформы, не носили характер системных изменений, а лишь признаки некоторых улучшений, но направленных в направлении интересов бюджета, и не учитывали обязательность связи интереса гражданина и государства , что подтверждает попытки отдельных депутатов исправить допущенные ошибки, но Верховная Рада Украины 17 апреля 2013 отклоняя законопроект № 1110 от 18.12.2012 г.., поданный народным депутатом Украины В. М. Литвиным, который предлагал постепенно, в течение четырем х годов, увеличивать страховой стаж, необходимый для назначения полного размера минимальной пенсии по возрасту, в зависимости от возраста лиц: для мужчин 1953 - 1956 годов рождения до 27 - 33 лет и для женщин 1957 - 1960 г. р до 22 - 28 лет страхового стажа , подтверждает наш вывод о том, что депутаты не видят выхода из пенсионной кризиса, а партийные вожди не могут указать путь куда должна двигаться пенсионная реформа и экономика государства вообще.

Реализуя принципы демократии, которыми предусмотрено самое главное - право народа на выбор и собственное участие в построении своего настоящего и будущего пенсионного обеспечения, гарантированные государством в общепризнанных договорных положениях, государство должно обеспечить инструменты, которые ведут к повышению заинтересованности граждан в собственной участия и даст толчок к повышению заинтересованности граждан в непосредственном участии в формировании новой социальной основы, повышения чувства собственной, личной значимости и понимание прав других. Такие положения, во-первых: должны способствовать установлению понимания партнерства между гражданином и государством, когда государство не только «гарантирует» что-то в неизвестном и далеком будущем, а помогает гражданину получить реальные рычаги влияния на свое будущее уже сегодня, во-вторых позволят реализовать понимание того, что твои права и свобода заканчиваются там, где начинаются права и свобода других, а это касается и отношений между государством и гражданином. Гражданин должен понимать, что государство это не абстрактное понятие, государство, это он сам, и представление о возможностях иждивенческой поведения здесь неуместны.

Создается впечатление, что авторы проекта пенсионной реформы отразили в ее нормах интересы тех, кто будет управлять этими огромными средствами, которые, по сути, должны принадлежать гражданам и имеющих право на получение прибыли от их обращения! Отсутствие прозрачности в процессе оборота средств и ответственности лиц, причастных к управлению средствами пенсионеров, несут за собой все те угрозы, с которыми мы столкнулись в период действий трастовых компаний. Из них вернул взносы? А сегодняшняя ситуация с дефицитом бюджета Пенсионного Фонда, которую мы получили от предыдущей власти, ничего Вам не говорит, ничего Вам не напоминает ??

В очередной раз реформаторы попытались устранить государство от ее роли в пенсионной спектакле под названием «Обеспечение пенсионного вклада» и навязать драму «Обеспечение пенсионного обеспечения». Цена вопроса - понимание того, что есть «вклад», а «обеспечение» и это квинтэссенция реформы, поскольку за этими понятиями находится новый подход в бюджет и строительство новой философии, создание условий влияния граждан на свое пенсионное будущее. Мы не хотим быть заложниками очередных бюрократов, которые считают себя реформаторами, но закладывают очередные прибыли для тех, кого будут допускать к управлению очередным пенсионным бюджетом.

Только основания действительного и прозрачного контроля граждан за пенсионными средствами, принадлежащими им, признание государством на законодательном уровне и ответственность за сохранение и неприкосновенность этих средств, поможет государству получить доверие граждан ее институтам и придаст импульс повышению предпринимательской активности, который поможет преодолеть болезнь экономики - кризис , а это важно для любой экономики любого государства, учитывая конкретный, естественный интерес граждан к обеспечению собственного настоящего и будущего. Таким образом, пенсионная реформа - это не только проблема пенсионного обеспечения и возраста граждан, это инструмент построения новых, более ответственных общественных отношений, инструмент построения более ответственного отношения государства к интересам своих граждан и наоборот - граждан к проблемам собственного государства. Не может быть богатой государства с бедным народом и богатого народа в бедной государству - любое государство богатая богатством своего народа, и это азбука.

То есть, проведена реформа Пенсионного Фонда есть ни что иное, как попытка реанимации отжившего свое время организма, организма, который функционировал в условиях тотального контроля государства за производственными средствами, но это время прошло.

Таким образом, предложенный и реализованный путь пенсионной реформы является неэффективным, это путь, который приведет к дальнейшему ухудшению состояния финансового обеспечения пенсионеров в целом, а в будущем - к возникновению новых и новых проблем, поэтому мы предлагаем рассмотреть совсем другой путь, в котором:

1. Государство Украина создает Государственный пенсионный банк. Банк, который является исключительно государственным и не подлежит никакой форме приватизации. Уставный капитал банка равен пенсионному фонду Украины и систематически увеличивается по мере накопления сумм отчислений на пенсионное обеспечение. Государство постепенно перечисляет эти средства банка, потому что это средства пенсионеров, то есть возвращает пенсионерам их средства с правом получения их в надлежащее время.

Помещений для размещения банка и его отделений более чем достаточно, учитывая, что их расположение возможно в помещениях пенсионного фонда, подлежит реорганизации и превращению в государственный пенсионный банк, о чем будет сказано ниже.

Каждый юный гражданин Украины с первого дня любой работы в любой учреждении, предприятии, обществе, другое, обязан открыть личный пенсионный счет в этом банке, на который работодатели перечисляют соответствующие наемному работнику средства для его будущего пенсионного обеспечения.

2. Банк не имеет права на деятельность, которая присуща частном коммерческим банковским структурам с их риском от коммерческой деятельности, но может, например, 100% гарантию государства предоставлять займы государственным учреждениям, при необходимости - Нацбанка Украины под проценты, согласованные с Нацбанком Украины. На указанные выше средства содержится персонал банка и его областные подразделения. Заработанные средства частично зачисляются в соответствующем, дифференцированном процента, на пенсионные счета пенсионеров.

3. Каждый работодатель ежемесячно отчисляет на пенсионные счета своих работников конкретные проценты от заработной платы работника, отчитываясь за проведенные расчеты как перед налоговой инспекцией, так и перед работником. Работник имеет право постоянного контроля за движением средств на своем пенсионном счете и эти счета индивидуальны. Не может пенсионер при получении собственной пенсии зависеть от того, перечисленные работодателем все надлежащие платежи, или он «что-то там забыл». Банк, в свою очередь, сообщает налоговую инспекцию о движении средств на счетах. Государство, в свою очередь, гарантирует на 100% каждому владельцу пенсионного счета в пенсионном банка сохранение и неприкосновенность его средств.

4. Государство устанавливает минимальный уровень пенсии, учитывая среднюю продолжительность жизни в Украине, на которую, по накоплению конкретных сумм на его пенсионном счете, может рассчитывать гражданин. Никто не имеет права запретить гражданину досрочно по собственной инициативе, дополнительно, кроме сумм, обязан перечислять работодатель, перечислять средства на свой пенсионный счет. По накоплению на счету сумм, необходимых и достаточных для получения, а это должно зависеть от гражданина - потенциального пенсионера - конкретного пенсионного обеспечения с учетом продолжительности жизни, он имеет право на получение пенсии - независимо от возраста!

5. Пенсионные средства любого пенсионера является его собственностью, они не могут быть собственностью государства, или любой государственного учреждения. Государство должно лишь гарантировать неприкосновенность и сохранность средств. Государственный пенсионный фонд с его уставом - это уже анахронизм.

6. Пенсионный вклад, как и любая собственность гражданина, должен быть наследственным. Законодательство о преемственности пенсионных вкладов - это отдельный вопрос, который, по нашему мнению, не должно создавать проблем для принятия в ВР.

7. Понимание рабочим, служащим, другое, что пенсионный вклад это реально его средства, возможность контролировать поступление средств на счет, сводит к минимуму интерес к заработной плате в конверте.

Изложенная схема является лишь частью предложения о реформировании системы пенсионного обеспечения, проблемы пенсионного возраста, дефицита пенсионного фонда, другое, она уменьшает возможность махинаций с этими средствами, ликвидирует армию служащих, паразитирующих на средствах пенсионеров и т.д.

Считаем, что подобный, который схематично, при отсутствии необходимости детализации в рамках данной статьи, изложенный выше подход к делу обеспечения, повышения заинтересованности граждан в собственном пенсионном обеспечении, не только устраняет уже перечисленные проблемы в пенсионном обеспечении, он устраняет дискуссии об уровне пенсий, устраняет зависть одних к другим, потому что каждый получает то, что реально смог обеспечить себе на старость. Существует пословица, что молодость, это лишь инструмент обеспечения старости.

Предлагаем для изучения предложенной схемы создать на должном уровне команду специалистов по банковой дела, в области права, электронного обеспечения, другое.

Открыто, в т.ч. в СМИ обсудить варианты и предложения относительно принятия совсем другого от существующего пути перестройки пенсионного обеспечения.

Мы, общественная организация, имеющая целью защиту прав граждан Украины, с желанием помочь в реализации программы защиты и обеспечения прав украинский - а что может быть прекраснее?

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам!

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,