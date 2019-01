архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 23.01.19 03:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian government to force foreign drugmakers to reduce prices for local market" Глобальная сеть - 21 января 2019 г. Российское правительство заставляет иностранные фармацевтические компании снижать цены на лекарства на местном рынке 21-01-2019 Российские и зарубежные производители лекарств, действующие на местном рынке, будут обязаны снижать цены на лекарства, которые имеют статус жизненно важных и существенных в России, если цены на эти лекарства снизились в стране происхождения или в ряде стран за рубежом. Об этой последней инициативе российского правительства, которая уже получила предварительное одобрение российского парламента (Госдумы), сообщает местный корреспондент Pharma letter. На начало текущего года, список жизненно важных и необходимых лекарств в России включает 735 лекарств, объем ежегодных продаж которых составляет 700 млрд рублей (10,58 млрд долларов) - или 49% всего российского фармацевтического рынка). Этот сегмент остается одним из самых прибыльных для фармацевтических компаний, работающих в России. В случае жизненно важных лекарств основным каналом их сбыта являются государственные закупки. Последняя государственная инициатива предлагает внести поправки в действующий федеральный закон «Об обороте лекарственных средств в России» и обязать производителей лекарств в некоторых случаях пересматривать цены на свои лекарства, поставляемые на российский рынок. Примером такого случая является снижение цен на эти лекарства в стране их происхождения, а также в 12 базовых странах, список которых будет сформирован правительством России в конце этого года. Аналогичным образом, цены на эти лекарства будут расти Россия в случае их подъема за рубежом. Правительство также указало, что зарегистрированная цена производителя на лекарство может перерегистрироваться в сторону повышения не чаще одного раза в год. Анализ цен для перерегистрации будет проведен Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). По словам официального представителя ФАС Тимофея Нижегородского, в базовых странах, особенно тех, которые близки к России по уровню экономического развития, цены на жизненно важные лекарства значительно ниже, чем на российском рынке. Между тем, большинство действующих в России производителей лекарств уже подвергли критике новую государственную инициативу, поскольку, по их мнению, она может иметь негативные последствия для всего российского рынка, так как вынуждает производителей лекарств экономически необоснованно снижать цены. Это может привести к тому, что тем производителям, которые продают небольшие объемы лекарств в России, будет проще прекратить их продажу, чем нести убытки. Кроме того, по словам производителей, текущие расходы, которые несут фармацевтические компании [в России], значительно выше, чем в других странах, что не позволяет производителям лекарств устанавливать низкие цены на свои лекарства. В настоящее время средняя цена за упаковку лекарств из списка жизненно важных лекарств в России составляет около 189 рублей ($ 2,86). статью прочитали: 2 человек Комментарии