Обнаружен совершенно новый тип кровеносных сосудов, спрятанных в костях человека

(Grüneboom et al./Nature Metabolism)

Мы часто думаем о кости как о чем-то прочном, особенно об ее твердом внешнем слое, называемом кортикальным.

Но открытие ранее неизвестных каналов в кости как животного, так и человека, могло бы привести к переосмыслению всей структуры и функции базовой анатомии скелета.

В новом исследовании в Германии ученые сообщают о том, что обнаружена ранее неизвестная сеть мелких кровеносных сосудов, которые действуют внутри кости как скрытая система, помогая крови и иммунным клеткам эффективно и быстро распространяться по всему телу.

«Это действительно невероятно - найти новую центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике 21 века», - объясняет молекулярный иммунолог Маттиас Гюнцер из Университета Дуйсбург-Эссен.

Эти крошечные каналы, называемые «транскортикальными сосудами» (TCV), помогают объяснить то, как экстренные вливания лекарств, впервые примененные на поле боя, могли быстро оживить раненых солдат.

В таких чрезвычайных ситуациях у медиков не всегда есть время или возможность найти вены. Они используют инъекции лекарств непосредственно в костный мозг.

«Несмотря на доказательства сложного кровоснабжения в кости, молекулярные механизмы и анатомия, которые лежат в основе этих быстрых перемещений клеток и жидкости из костного мозга в кровообращение, были сложны для понимания», - поясняется в комментарии к новому исследованию.

Теперь основа этого механизма раскрыта, его впервые случайно обнаружили несколько лет назад. Гунзер изучал флуоресцентно окрашенные кровяные клетки мышей и наблюдал за ними под микроскопом. Они проходили через то, что должно было быть твердой костью.

Не обнаружив в медицинской литературе подобных явлений, он разработал новый исследовательский проект.

В новом исследовании команда Гюнцера использовала химическое вещество под названием этилциннамат на большеберцовой кости мыши, чтобы «очистить» кость, сделать ее прозрачной.

Затем, используя комбинацию световой флуоресцентной микроскопии (LSFM) и рентгеновской микроскопии, они смогли впервые обнаружить несколько сотен этих крошечных TCV, проходящих через кортикальный слой костей лапы.

По словам исследователей, большеберцовая кость мыши может содержать более 1000 таких маленьких капилляров, и, что удивительно, команда утверждает, что через каналы проходит более 80 процентов артериальной и 59 процентов венозной крови.

«Я никогда не видел таких сосудов», - сказал STAT исследователь биомеханики Ральф Мюллер из Федерального института Швейцарии, который не принимал участия в исследовании.

«Это сюрприз для меня… что, безусловно, потребуется репликация в других лабораториях».

Когда группа исследовала анатомию человека через изображения кости самого Гюнцера, они обнаружили доказательства того же типа структур TCV, хотя они были более толстыми. Исследователи признали, что для подтверждения их точной функции потребуется больше работы.

Как до сих пор не были обнаружены эти сосуды? Команда говорит о том, что прорыв связан с технологическими достижениями, но они признают, что удивлены неожиданным результатом.

«Это совершенное безумие, что в человеческой анатомии еще можно что-то открыть», - сказал Ганцер New Scientist.

«Мы обнаружили кровеносные сосуды в новом месте, о котором раньше не знали».

Это открытие – напоминает о другой скрытой системе в черепе, которую обнаружили под руководством Гарварда в прошлом году - могло бы привести к появлению новых возможностей для исследования воспалительных заболеваний, повреждений тканей, перемещений клеток или просто понимания того, как течет кровь.

«Поскольку ключевые патологии костей связаны с изменениями в системе TCV, - пишут авторы в своей статье, - можно представить совершенно новые исследовательские возможности, которые дополнительно характеризуют роль TCV в биологии и заболевании скелета».

Результаты представлены в Nature Metabolism.

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