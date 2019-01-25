В России судья отказался освободить гражданина США под залог
IGORN / Pixabay
В России судья на закрытом предварительном заседании во вторник постановил, что гражданин США Пол Уилан останется под стражей в России до рассмотрения дела по существу.
Уилан был взят под стражу в России 28 декабря, когда Федеральная служба безопасности (ФСБ) России арестовала Уилана по подозрению в шпионаже, когда он предположительно прибыл в Россию для посещения свадьбы. Затем 3 января ему предъявили обвинение в шпионаже.
Адвокат Уилана, Владимир Жеребенков сообщил СМИ, что до того как Уилан был арестован, он получил карту флэш-памяти, в которой содержались «государственные тайны», по ошибке посчитав, что на карте флэш-памяти были его личные фотографии с отпуска.
На пресс-конференции в последний вторник, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что карта флэш-памяти доказывает, что Уилана взяли «с поличным», пока он занимался незаконной деятельностью.
Российские СМИ отмечают возможность того, что Уилан может быть обменян на обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину, находящуюся в настоящее время под стражей в США.
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