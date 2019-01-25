Россия, конечно, ведет себя странно для страны-завоевательницы

Mike Trukhachev/shutterstock

Ее поведение было грубым и агрессивным, но нет никаких доказательств того, что Москва имеет экспансионистские амбиции.

Американцы обычно изображают Россию как опасную страну с почти неограниченными территориальными амбициями. Но факты просто не поддерживают такой взгляд. Вместо этого поведение России больше похоже на поведение осажденной державы, пытающейся отразить враждебные вторжения со стороны возглавляемого американцами НАТО.

Однако миф об агрессивной России продолжает расти - с потенциально опасными последствиями для европейского и глобального мира.

Утверждения о том, что поведение Москвы представляет собой серьезную угрозу для Европы и всего демократического Запада, появились еще до того, как Дональд Трамп стал президентом. Они вспыхнули в 2008 году, когда начались боевые действия между Россией и Грузией, хотя последняя начала агрессию. Сенатор Джон Маккейн заявил: «совершенно очевидно, что российские амбиции направлены на восстановление старой Российской Империи».

Такие утверждения стали больше распространяться, когда Москва аннексировала Украинский полуостров Крым в 2014 году после революции на Майдане, свергнувшей избранное пророссийское правительство Украины. Писатель и глава СМИ Ральф Петерс утверждал, что у Путина был подробный план по восстановлению Российской империи. «Не заблуждайтесь, - предупредил Питерс, - Путин искренне верит, что он имеет право вернуть себе Украину и многое другое. По его мнению, независимые столицы от Варшавы (да, Варшавы) до Бишкека [столицы Кыргызской Республики] являются неотъемлемой частью Российской Империи. Он расценивает их как собственность, украденную у ее законного владельца: Москвы». Хиллари Клинтон была еще более пессимистична: действия Путина, утверждала она, были «тем, что Германия сделала в 30-х годах».

Такие предположения продолжали увеличиваться последние пять лет. В марте 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте прямо заявила: «Россия представляет собой угрозу не только для Литвы, но и для всей Европы».

Время от времени поведение России было грубым и агрессивным, но нет никаких доказательств того, что Москва питает экспансионистские амбиции, отдаленно сопоставимые с нацистской Германией и Советским Союзом. Действительно, действия Кремля гораздо более ограниченные, возможно, даже оборонительные. Как отметили профессора Андрей Шлейфер и Даниэль Трейсман в «Foreign Affairs», «на Западе многим показалось российское вторжение в Грузию в 2008 году доказательством голода Кремля». Но такой вывод показывает слабую логику: «Кремлевские лидеры, настроенные на экспансию, наверняка приказали бы войскам до Тбилиси свергнуть [президента Грузии Михаила] Саакашвили. По крайней мере, российские войска взяли бы под контроль нефте- и газопроводы, пересекающие Грузию. Вместо этого русские оставили эти трубопроводы в покое и быстро ушли в горы».

Шлейфер и Трейсман затрагивают очень важный момент. Если Путин мошенник с масштабными экспансионистскими целями, зачем ему отказываться от территории, оккупированной российскими силами? Действительно, с очень небольшими усилиями Россия могла бы захватить Тбилиси и остальную часть Грузии. Тем не менее, она не пыталась сделать этого. Гитлер никогда добровольно не отказывался ни от одного из своих завоеваний. Если Путин действительно питает злобно-экспансионистские амбиции, сравнимые с амбициями Гитлера и Сталина, отказ от завоевания всей Грузии, когда это было легко достижимо, продемонстрировал любопытную сдержанность. Его решение – просто увековечить и закрепить отношения Москвы с двумя сепаратистским регионам Грузии, Абхазии и Южной Осетии, поскольку российские протектораты имеют гораздо более ограниченные амбиции.

Другой аспект поведения России явно несовместим с мошеннической экспансионистской державой: ее военные расходы скромны и сокращаются, а не растут. Правда, Путин стремился восстановить и модернизировать российские вооруженные силы, и он добился в этом определенных успехов. Военно-морской флот России вновь развертывает современные суда, а его военно-воздушные силы теперь летают на современных, даже самых современных самолетах. Режим Путина также сосредоточился на разработке оружия дальнего действия с точным наведением и продолжает военные исследования и разработки в отношении гиперзвуковых самолетов и ракет.

Однако даже эти события должны рассматриваться в перспективе. Восстановление и модернизация следуют за десятилетием военного упадка и распада в течение 1990-х при Борисе Ельцине. Военный бюджет Москвы по-прежнему очень скромен - 66,3 миллиардов долларов. Мало того, что гигантский бюджет США в 716 миллиардов долларов превышает эту сумму, она намного меньше, чем 174,5 миллиарда долларов в Китае, и лишь немного больше, чем бюджеты таких стран, как Франция и Индия. Более того, в отличие от значительного ежегодного увеличения уровня расходов в США, военные расходы России снижаются, а не растут. Бюджет на 2017 год составил 69,2 миллиарда долларов, что примерно на 2,9 миллиарда долларов больше, чем текущий бюджет. Это странная тенденция для правительства, которое предположительно имеет большие экспансионистские амбиции.

Единственный не ослабленный источник российского влияния – большой ядерный арсенал Москвы. Но, как показали разные ученые, хотя ядерное оружие может быть основным сдерживающим фактором, оно не очень полезно для демонстрации силы или военных действий, за исключением крайне невероятного случая, когда политическое руководство страны готово рискнуть национальным и личным самоубийством. И нет никаких доказательств того, что Путин и его сторонники-олигархи – самоубийцы.

Слишком много американцев ведут себя так, как будто мы все еще противостоим Советскому Союзу на пике его мощи и амбиций. Это будет трагической иронией, если, избежав войны с тоталитарным глобальным противником, мы столкнемся с войной из-за устаревшего образа и политики в отношении обычной державы. И все же, если лидеры США не изменят ни свое мышление, ни свою политику в отношении России, такой исход будет реальной опасностью.

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