Титан обладает достаточной энергией для поселения размером с США

NASA Jet Propulsion Laboratory

Если мы собираемся выйти за пределы нашей родной планеты и строить поселения, то один из важнейших ресурсов, который нам понадобится – это энергия. В новом исследовании говорится, что у самой большой луны Сатурна, Титан, энергия в изобилии.

Исследователи утверждают, что на самом деле у Титана достаточно источников энергии, чтобы дать свет поселению размером с Соединенные Штаты, включая использование ядерной энергии, солнечной энергии, энергии ветра и гидроэнергетики.

Аманда Хендрикс из Института планетологии и Юк Юнг из Калифорнийского технологического института использовали детали, которые, как кажется, нам известны о Титане и математику, основанную на подобных технологиях, здесь, на Земле, чтобы прийти к своим выводам.

«После решения проблем, связанных с созданием силовой установки, что позволит людям быстро преодолевать большие расстояния, не нанося значительного радиационного ущерба, луна Сатурна Титан станет оптимальным местом в солнечной системе для поселения вне Земли», - пишут ученые.

Это поселение должно быть самостоятельным, поскольку Титан находится на расстоянии около 1,3 миллиарда километров от Земли, но его можно потенциально использовать в качестве стартовой площадки для миссий, направляющихся еще глубже в космос.

Ранние исследователи-роботы могли использовать ядерную энергию и радиоактивный распад в качестве источника энергии. Это могло бы сработать и для людей, если бы мы взяли достаточно снаряжения, чтобы построить завод и добывать материалы с самой Луны.

Однако в настоящий момент геология Титана – слишком большая загадка, чтобы быть уверенными, что вариант ядерной энергетики сработает.

Что мы действительно знаем, так это то, что на Титане есть много метана - океаны этого вещества - которые могут обеспечить ракетное топливо, а также гидроэнергетику. В то время как низколежащие моря и отсутствие дождя означают, что реки не часто встречаются на Луне, приливная энергия возможна.

Эксперты заметили сильные приливы на Титане, созданные огромным притяжением Сатурна. Все это проходит через небольшой канал, называемый Seldon Fretum или Горло Кракена.

«Горло Кракена - это по существу Гибралтарский пролив», - сказал New Scientist ученый-планетолог Ральф Лоренц из Университета Джона Хопкинса, который не принимал участия в исследовании.

«Мы почти уверены, что каждый день на Титане течет туда и обратно очень сильный поток жидкости. Если вы захотите получить доступ к надежной энергии, то вот где он».

Несмотря на то, что Титан почти в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, можно рассмотреть и солнечную энергию, если мы сможем построить достаточно панелей.

Самый яркий день Титана похож на сумерки на Земле, но Хендрикс и Юнг считают, что «солнечная ферма» размером с территорию Соединенных Штатов смогла бы поддерживать до 300 миллионов человек.

Что касается энергии ветра, в верхних слоях атмосферы на Титане наблюдаются сильные ветра, согласно измерениям, проведенным зондом Huygens. На данный момент у нас нет технологии для создания плавающих ветряных турбин, которые могли бы подняться так высоко.

На самом деле, одна из актуальных тем исследования – необходимость совершенствования технологий, которые у нас есть здесь, на Земле, от солнечных панелей до турбин, готовых к использованию на других планетах.

Об углеводородном топливе практически не может быть и речи из-за нехватки кислорода, необходимого для его сжигания. Нам придется полагаться на другие варианты для поддержки базы на Титане.

Авторы исследования признают, что в своей работе они пропустили некоторые детали – у нас просто сейчас мало информации о Титане - но их отчет представляет собой первый шаг в разработке пригодной жизни на самой большой луне Сатурна.

И первые признаки – это то, что у Титана достаточно природных ресурсов, чтобы мы могли двигаться дальше.

«Хотя температура, гравитация и ветровые условия на Титане означают, что эффективность производства энергии в целом ниже, чем на Земле, богатство природных ресурсов Титана, тем не менее, подразумевает, что производство энергии на Титане – хорошая возможность», - заключают исследователи.

Результаты должны быть опубликованы в Journal of Astrobiology and Outreach, но до тех пор их можно найти на сайте arXiv.org.

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