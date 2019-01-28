Мадуро успешно выдворил из страны переполненное цэрэушниками американское посольство

By Joaquin Flores On Jan 27, 2019





CARACAS, Venezuela – Сотрудники посольства США в Венесуэле покинули дипломатическое представительство. Об этом заявлено на сайте МИД Венесуэлы :

«Сообщаем, что 25 января, сотрудники дипломатического представительства США в Каракасе были отозваны в соответствии с установленными сроками», - говорится в заявлении.

Мадуро издал указ о “выдворении” посольства США из Венесуэлы, в котором говорится что граждане США должны покинуть страну. Претендент на президентство Гуайдо заявил об обратном - что США могут и должны остаться. Он выпустил официальное письмо на бланке Национального собрания и подписал его «Президент Республики». Официальные лица США первоначально признали это письмо легитимным и заявили о своем намерении остаться в Боливарианской республике.

Когда венесуэльские чиновники напомнили посольству США, что, хотя это и противоречит закону - в теории, но на практике, вода и электричество [в дипломатическом представительстве] могут быть мгновенно отключены, США начали пересматривать свою позицию, и персонал посольства начал возвращаться в Вашингтон.

Посольства США известны во всем мире как представительства двойного назначения, в служащие для прикрытия деятельности ЦРУ. Тем не менее, этот шаг только ограничит некоторые действия ЦРУ, американская разведывательная и подрывная организация, вероятно, сможет продолжить свою работу через другие «дружественные» посольства, такие как дипломатические представительства Колумбии и Бразилии.

Сотрудники венесуэльского посольства в Вашингтоне «начали возвращаться в Каракас» в субботу.

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