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опубликовано редакцией на Переводике 28.01.19 03:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Мадуро успешно выдворил из страны переполненное цэрэушниками американское посольство

By Joaquin Flores On Jan 27, 2019


CARACAS, Venezuela –  Сотрудники посольства США в Венесуэле покинули дипломатическое представительство. Об этом заявлено на сайте МИД Венесуэлы :

«Сообщаем, что 25 января, сотрудники дипломатического представительства США в Каракасе были отозваны в соответствии с установленными сроками», - говорится в заявлении.

Мадуро издал  указ о “выдворении”  посольства США из Венесуэлы,  в котором говорится что граждане США должны  покинуть страну. Претендент на президентство Гуайдо заявил об обратном  - что США могут и должны остаться. Он выпустил официальное письмо на бланке Национального собрания и подписал его «Президент Республики». Официальные лица США  первоначально признали это письмо легитимным и заявили о своем намерении остаться в Боливарианской республике.

Когда венесуэльские чиновники напомнили посольству США, что, хотя  это и противоречит закону - в теории, но на практике, вода и электричество  [в дипломатическом представительстве] могут быть мгновенно отключены, США начали пересматривать свою позицию, и персонал посольства начал возвращаться в Вашингтон.

Посольства США известны  во всем мире как представительства  двойного назначения, в служащие для  прикрытия деятельности ЦРУ. Тем не менее, этот шаг только  ограничит некоторые действия ЦРУ, американская разведывательная и подрывная организация, вероятно, сможет продолжить  свою работу через другие «дружественные» посольства, такие как дипломатические представительства Колумбии и Бразилии.

Сотрудники венесуэльского посольства в Вашингтоне «начали возвращаться в Каракас» в субботу.



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теги: Венесуэла  
   
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