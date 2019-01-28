Иран резко раскритиковал Россию за неактивацию системы С-300 во время недавних израильских авиаударов в Сирии

By IFP Editorial Staff January 25, 2019

Высокопоставленный иранский законодатель резко раскритиковал Россию за неактивацию ее системы противоракетной обороны С-300, развернутой в Сирии, во время недавних авиаударов Израиля по (как утверждает Тель-Авив) позициям Ирана в этой арабской стране.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише (Heshmatollah Falahatpishe) сказал, что если бы системы работали должным образом, Израиль не смог бы так легко нанести авиаудары по Сирии.

В интервью агентству IRNA депутат заявил, что шаг России по деактивации своей ракетной системы С-300 в Сирии во время авиаударов Израиля вызвал серьезную критику.

«Похоже, существует какая-то корреляция между авиаударами сионистского режима и деактивацией Россией оборонительных систем, развернутых в Сирии», - сказал он.

Он также отметил, что после израильских авиаударов он немедленно прибыл на место нападения и обнаружил, что сообщения о жертвах воздушного налета, опубликованные Израилем, абсолютно не соответствовали действительности.

Он охарактеризовал эти сообщения как блеф и добавил, что сионистский режим пытается помешать процессу восстановления мира и стабильности в Сирии путем нанесения авиаударов по стране.

«Они хотят спровоцировать Иран на определенную реакцию, чтобы создать новые трудности в Сирии», - заключил он.

В понедельник Израиль нанес удары по целям в аэропорту на юго-востоке Дамаска, в результате чего погибли и были ранены несколько человек. Россия заявила, что, во время воздушных атак Израиля, противовоздушная оборона Сирии сбила более 30 крылатых ракет и управляемых бомб.

Израиль указал в своем заявлении, что основными целями атак были иранские силы. Согласно заявлению, иранские силы, действующие на территории Сирии, выпустили ракету "земля-поверхность", нацеленную на север оккупированных Голанских высот.

«В ответ на нападение, в течение ночи (израильские) истребители нанесли удары по военным объектам иранских сил в Сирии и по сирийским батареям ПВО», - говорится в сообщении.

Иран заявляет, что его военное присутствие в Сирии носит исключительно рекомендательный характер и направлено на то, чтобы помочь сирийскому правительству очистить страну от террористов, поддерживаемых иностранными государствами.

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